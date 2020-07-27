"Слуга народа" Куницкий использует мандат в интересах собственного бизнеса, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Этим летом лицо депутата "Слуги народа" Александра Куницкого в амплуа блогера ZPSanek появилось на киевских заправках для электромобилей.

Об этом говорится в расследовании "Схем", передает Цензор.НЕТ.

Журналисты обнаружили, что, кроме рекламы на заправках для электромобилей, на специально созданном сайте Куницкий призывает стать его "партнером" и "вместе с ним" инвестировать в "Автоэнтерпрайз" - компанию, занимающуюся установкой зарядных станций для электрокаров и их импортом из-за рубежа.

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"Схемы" установили, что это не единственный метод, как народный избранник помогал связанной с ним фирме "Автоэнтерпрайз".

Станции группы "Автоэнтерпрайз" изготавливают в Харькове, устанавливают и обслуживают по всей Украине, а также возят электрокары из Америки.

Сам Куницкий в структуре собственности "Автоэнтерпрайз" формально никогда не фигурировал. Но и никогда не скрывал своего прямого отношения к этой группе компаний. Она оформлена на харьковского бизнесмена Дмитрия Никонова, который теперь - помощник народного депутата Куницкого.

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Свои депутатские приемные Куницкий прописал по адресам "Автоэнтерпрайз", фактически предоставив этим помещениям статус "неприкосновенности". Что очень удобно, ведь они фигурируют сразу в нескольких уголовных производствах - силовики подозревают, что станции электрозарядок работают "мимо кассы", а машины ввозятся из США по заниженной цене и реализуются здесь за наличные, - суммарная неуплата налогов начисленная в размере более 200 млн гривен.





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Только став депутатом, член правоохранительного комитета ВР Куницкий разослал депутатское обращение правоохранителям с требованием наказать силовиков, которые интересуются "Автоэнтерпрайз". В то время генпрокурор Руслан Рябошапка отказал депутату, а вот директор ГБР Роман Труба открыл производство на налоговиков.





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Куницкий хотел установить зарядную станцию ​​"Автоэнтерпрайз" у себя под домом в Киеве - для чего на официальном бланке народного депутата писал официальные обращения в компанию "ДТЭК Киевские электросети" - с требованием сообщить, где это сделать лучше - на "трансформаторной подстанции" или "на земле у нее". Кроме того, депутат ходатайствовал об установлении зарядной станции прямо во дворе комитетов Верховной Рады, но ему отказали, потому что для этого пришлось бы проводить тендер.

Депутат инициировал законопроекты, которые играли на руку именно компании "Автоэнтерпрайз" - крупнейшей сети электрозаправок в Украине.

"Конечно, поскольку депутат в структуре собственности компании не фигурирует - понять, получает ли он доход и если да, то в какой форме от бизнеса, в интересах которого он использует свой мандат - могут разве что правоохранители. Но одна деталь о финансовых отношениях Куницкого с бизнесом, который он продвигает - красноречива. Он перемещается на электрокаре Nissan Leaf, который арендует у этой же компании "Автоэнтерпрайз". Но почему-то не указывает в декларации, за сколько он его арендует", - отмечает в Facebook журналистка Наталья Седлецкая.





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На сайте компании указано, что аренда точно такого электрокара 2013 года выпуска стоит 30 долларов в день (около 900 долларов в месяц). "Схемы" разыскали детали договора аренды между ним и ООО "Автоентерпрайз", подписанного уже когда Куницкий получил мандат. Стоимость - 2,5 тысячи гривен в месяц. То есть примерно в 10 раз дешевле цены, по которой эта услуга доступна всем остальным гражданам.

"Юристы говорят - это неправомерная выгода. А на фоне всех остальных установленных нами фактов - "злоупотребление властью народного депутата", - отмечает журналистка.