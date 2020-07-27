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"Слуга народа" Куницкий использует мандат в интересах собственного бизнеса, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Этим летом лицо депутата "Слуги народа" Александра Куницкого в амплуа блогера ZPSanek появилось на киевских заправках для электромобилей.

Об этом говорится в расследовании "Схем", передает Цензор.НЕТ.

Журналисты обнаружили, что, кроме рекламы на заправках для электромобилей, на специально созданном сайте Куницкий призывает стать его "партнером" и "вместе с ним" инвестировать в "Автоэнтерпрайз" - компанию, занимающуюся установкой зарядных станций для электрокаров и их импортом из-за рубежа.

Слуга народа Куницкий использует мандат в интересах собственного бизнеса, - СМИ 01

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"Схемы" установили, что это не единственный метод, как народный избранник помогал связанной с ним фирме "Автоэнтерпрайз".

Станции группы "Автоэнтерпрайз" изготавливают в Харькове, устанавливают и обслуживают по всей Украине, а также возят электрокары из Америки.

Сам Куницкий в структуре собственности "Автоэнтерпрайз" формально никогда не фигурировал. Но и никогда не скрывал своего прямого отношения к этой группе компаний. Она оформлена на харьковского бизнесмена Дмитрия Никонова, который теперь - помощник народного депутата Куницкого.

Слуга народа Куницкий использует мандат в интересах собственного бизнеса, - СМИ 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" Куницкий и Тищенко поругались на заседании фракции: "Ты думаешь, что самый умный?..Решил выступить? Лыжник, бл#дь...Маску одень? Намордник одень!". ВИДЕО

Свои депутатские приемные Куницкий прописал по адресам "Автоэнтерпрайз", фактически предоставив этим помещениям статус "неприкосновенности". Что очень удобно, ведь они фигурируют сразу в нескольких уголовных производствах - силовики подозревают, что станции электрозарядок работают "мимо кассы", а машины ввозятся из США по заниженной цене и реализуются здесь за наличные, - суммарная неуплата налогов начисленная в размере более 200 млн гривен.

Слуга народа Куницкий использует мандат в интересах собственного бизнеса, - СМИ 03
Слуга народа Куницкий использует мандат в интересах собственного бизнеса, - СМИ 04

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Только став депутатом, член правоохранительного комитета ВР Куницкий разослал депутатское обращение правоохранителям с требованием наказать силовиков, которые интересуются "Автоэнтерпрайз". В то время генпрокурор Руслан Рябошапка отказал депутату, а вот директор ГБР Роман Труба открыл производство на налоговиков.

Слуга народа Куницкий использует мандат в интересах собственного бизнеса, - СМИ 05
Слуга народа Куницкий использует мандат в интересах собственного бизнеса, - СМИ 06

Смотрите: Рейтинг партий: "Слуга народа" - 27,8%, ОПЗЖ - 15,5%, ЕС - 14,3%, "Батькивщина" - 10%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Куницкий хотел установить зарядную станцию ​​"Автоэнтерпрайз" у себя под домом в Киеве - для чего на официальном бланке народного депутата писал официальные обращения в компанию "ДТЭК Киевские электросети" - с требованием сообщить, где это сделать лучше - на "трансформаторной подстанции" или "на земле у нее". Кроме того, депутат ходатайствовал об установлении зарядной станции прямо во дворе комитетов Верховной Рады, но ему отказали, потому что для этого пришлось бы проводить тендер.

Депутат инициировал законопроекты, которые играли на руку именно компании "Автоэнтерпрайз" - крупнейшей сети электрозаправок в Украине.

"Конечно, поскольку депутат в структуре собственности компании не фигурирует - понять, получает ли он доход и если да, то в какой форме от бизнеса, в интересах которого он использует свой мандат - могут разве что правоохранители. Но одна деталь о финансовых отношениях Куницкого с бизнесом, который он продвигает - красноречива. Он перемещается на электрокаре Nissan Leaf, который арендует у этой же компании "Автоэнтерпрайз". Но почему-то не указывает в декларации, за сколько он его арендует", - отмечает в Facebook журналистка Наталья Седлецкая.

Слуга народа Куницкий использует мандат в интересах собственного бизнеса, - СМИ 07
Слуга народа Куницкий использует мандат в интересах собственного бизнеса, - СМИ 08

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На сайте компании указано, что аренда точно такого электрокара 2013 года выпуска стоит 30 долларов в день (около 900 долларов в месяц). "Схемы" разыскали детали договора аренды между ним и ООО "Автоентерпрайз", подписанного уже когда Куницкий получил мандат. Стоимость - 2,5 тысячи гривен в месяц. То есть примерно в 10 раз дешевле цены, по которой эта услуга доступна всем остальным гражданам.

"Юристы говорят - это неправомерная выгода. А на фоне всех остальных установленных нами фактов - "злоупотребление властью народного депутата", - отмечает журналистка.

Автор: 

расследование (3049) электромобиль (28) Седлецкая Наталья (91) Слуга народа (2636) Куницкий Александр (45)


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Топ комментарии
+24
"Слуга народа" Куницкий использует мандат в интересах собственного бизнеса, - СМИ - Цензор.НЕТ 9226
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27.07.2020 18:52 Ответить
+16
Думать піздна. Жері те. Мы усє пріпіздєнти і це їсти на 😆😆😆
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27.07.2020 18:49 Ответить
+15
"Слуга народа" Куницкий использует мандат в интересах собственного бизнеса, - СМИ - Цензор.НЕТ 3227
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27.07.2020 18:50 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Вы реально хотите, чтобы Зе взял это дело под свой личный контроль? Думай Те!
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27.07.2020 18:48 Ответить
Думать піздна. Жері те. Мы усє пріпіздєнти і це їсти на 😆😆😆
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27.07.2020 18:49 Ответить
то виходить якщо ми всі- президенти, а президент- клоун...то ми всі- КЛОУНИ !!!
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27.07.2020 20:27 Ответить
Зебілам думати? Там нема чим.
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27.07.2020 18:55 Ответить
Думка політичних лузерів дуже важлива! Продовжуйте спостереження!
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27.07.2020 19:24 Ответить
Какие суки могли дать свой голос за этого бандита? Рожа типично бандитская.
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27.07.2020 20:13 Ответить
Хто бы сомневался 😆😆😆
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27.07.2020 18:48 Ответить
Типа есть хоть один идиот, который не понимает, с какой целью он шел в депутаты ?
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27.07.2020 18:49 Ответить
Один? Да у нас идиотов больше половины страны
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27.07.2020 18:50 Ответить
даже они понимают, уверяю.

Понимают, но выбрали его туда, чтобы нагадить всем вокруг в отместку за свою личную никчемность
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27.07.2020 19:01 Ответить
Авжеж- 54% "вадінтур"!
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27.07.2020 19:24 Ответить
"Слуга народа" Куницкий использует мандат в интересах собственного бизнеса, - СМИ - Цензор.НЕТ 3227
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27.07.2020 18:50 Ответить
Та Вы шо ???? Такого не может быть ????
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27.07.2020 18:51 Ответить
"Слуга народа" Куницкий использует мандат в интересах собственного бизнеса, - СМИ - Цензор.НЕТ 9226
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27.07.2020 18:52 Ответить
так точно..
и еще он конченный украинофоб - у Зели для приема в партию это большой +...
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27.07.2020 18:57 Ответить
Куницький? Це той самий, що має громадянство однієї маленької, але південної країни?
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27.07.2020 18:54 Ответить
вот зачем удалили свой пост?
прыгай теперь за вами...
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27.07.2020 18:58 Ответить
Прізвище Куніцького телефон перекрутив, а редагувати свій коментар неможливо.
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27.07.2020 19:01 Ответить
Так, це той якого ЦВК не хотіло реєструвати, але портнови порішали через "суддю" Вовка.
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27.07.2020 19:27 Ответить
це ще той, кого знають по відеороликам спілкування "дорожнього контролю"з племенем ДАІ(й) ще Януковоща... Той, хто краще від них (ментів), знає законодавчу базу, їхні права та обов'язки...
Такі "дрібниці" як те, що має інше громадянство, а тому такий герой чи те, що він став третьою паличкою "TWIX" у дуеті з Дубінеску та Бужанськимбілом, нажаль, усі дізнались після вами описаного.
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27.07.2020 19:51 Ответить
Да, до него все шли в нардепы исключительно для ради блага народа, а тут такой уникальный случай...))))
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27.07.2020 18:55 Ответить
Джемилев, например, шел в нардепы для блага своего народа ...
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27.07.2020 19:02 Ответить
А сам скрепнутий тільки лайкає тобі та не відповідає за слова, які зранку писав!
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27.07.2020 19:06 Ответить
Не, ну и шо такое?! Пузатое израильское куни использует свой мандат! Гепа с бабломойским крышуют! Как тебе, Илон Маск?!))) И не спрашиваете , причём здесь Украина.
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27.07.2020 18:58 Ответить
Ватное чмо. Лучше бы делал свои видосики о гаишниках и дальше. Так нет, залез в ЗЕленое дерьмо
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27.07.2020 19:01 Ответить
по закону его надо лишить депутатства и сделать это немедленно.
Докт подтянуть и не затягивать.
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27.07.2020 19:03 Ответить
А хто це повинен робити?
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27.07.2020 19:07 Ответить
лишить депутатства должна рада, на основании решения суда.
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27.07.2020 19:09 Ответить
ВР має монобільшість слуг народу, де є кругова порука слуг народу. Самі слуги народу нічим не відрізняються від Куницького, бо це сексуальні маніяки, насильники, корупціонери, просто керовані дебіли... Відповідного рішення не буде. Суд теж під слугами, тому ваша пропозиція нереальна.
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27.07.2020 19:14 Ответить
если будут неоспоримые доказательства и подключатся сми, то никто захищать этого депутата не будет.
Но скажите, ведь никто не знал что так получится - голосовали против пороха. Почему вы постоянно давите на тех людей, кто выбирал зеленского. Я тоже за него голосовала.
Вы же понимаете, что и мы тоже не в восторге от такого выбора. Зачем противостоять друг другу.
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27.07.2020 19:21 Ответить
Бо в їх хазяїна дуже підгорає!
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27.07.2020 19:26 Ответить
Будуть його захищати, як захистили Зе. А вам мати на своїй совісті цей ганебний вибір.
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27.07.2020 19:29 Ответить
Вы же понимаете, что и мы тоже не в восторге от такого выбора. Зачем противостоять друг другу.



Та бути цього не може, тепер, будемо в обіймах втішати одне одного в спільній біді?
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27.07.2020 20:00 Ответить
А що, Ваша прабабця теж мила підлоги в є[ж]вській корчмі? Рибу фаршировану любите?
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27.07.2020 20:16 Ответить
идиотка.
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27.07.2020 21:23 Ответить
А судді..хто?
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27.07.2020 19:23 Ответить
извиняюсь за нескромный вопрос - судя по нику вы мусульманин?
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27.07.2020 19:10 Ответить
Не вибачайтеся, бо про свою віру я не відповідаю. Нік дійсно відповідає національності.
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27.07.2020 19:16 Ответить
А на что вы надеялись? Еврей с израильским гражданством после его избрания депутатом мудрым наридом будет работать на Украину? Голосовать за мовные законы, продвигать украинский язык, отстаивать суверенитет Украины, уважать украинскую культуру, улучшать жизнь простых украинцев, бороться с олигархической системой? Бугага. Скажу вам он в сам был в шоке когда прошел в депутаны, он конечно знал, что украинский нарид мудрый, но не до такой же степени. Как-то смотрел на его канале видео с Израиля, где он пытался проделать с израильскими полицейскими то-же, что и с украинскими. Таки я хочу вам сказать, что израильские полицейские его вытащили с машины за ушко, закрыли ему ротик и оформили штраф. Тогда Сашунька и понял, что украинский нарид в виде дойной коровы намного лучше, ибо израильский нарид сильно не подоишь, самого подоить могут.
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27.07.2020 19:06 Ответить
Таніможетбить! Я та к думаю,що знову Петро винен. Це ж він примушував цього депутатіка. Хватав його за карк... До речі,хто з діючих депутатиків знає,що таке карк? Та ніхто! А от ми вхопим скоро,тоді і пізнаєте...
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27.07.2020 19:07 Ответить
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27.07.2020 19:24 Ответить
вижу мы катимся к яурейским погромам, ну шош сами напрашуются.
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27.07.2020 19:28 Ответить
аж цікаво, а мій допис під вашим хрестиком теж у хрестик перетвориться?
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27.07.2020 20:05 Ответить
Спасибо за рекламу, как раз искал чьи зарядки можно устанавливать
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27.07.2020 19:37 Ответить
)))
Установи! Узнаешь, что значит слово "кидалово"!!! Или смени перед тем фамилий на "Вольфенберг"
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27.07.2020 21:39 Ответить
а где там кидалово, баран?
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27.07.2020 23:07 Ответить
в общем ты понял, да? Я жду пруф на то, что Автоэнтерпрайз хоть кого-то кинул на зарядных станциях.
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27.07.2020 23:23 Ответить
Zpsanek скурвився))
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27.07.2020 20:03 Ответить
Він весь час був курвою.
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27.07.2020 20:58 Ответить
грязь под ногтями всплыла - он меня забанил ещё тогда за то, что я у него выспрашивал, откуда у него израильское гражданство, ведь он кричал, что из Запорожья. А каким боком он к нам был - непонятно.
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27.07.2020 20:27 Ответить
Напишите про тех кто не использует
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27.07.2020 20:39 Ответить
Санька свої одноплеменники витягнули. А весь нарід раком поставили, коли громадянин Ізраїлю став українським депутатом
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27.07.2020 21:01 Ответить
Куй железо не отходя от кассы
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27.07.2020 21:07 Ответить
Я вроде никогда не был антисемитом... НО в последнее время... зеленсКИЙ, дубинсКИЙ, куницКИЙ... А еще всякие там якобы "Смаглюк", и уже точно НЕ беременная Мендель... С..ка, такое ощущение, что окружили...
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27.07.2020 21:37 Ответить
Куни...борец **** с Аваковым. Но лох- не мамонт...
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27.07.2020 21:52 Ответить
Ну, так вже й бізнес..... Хіба "немножка шіть" то є бізнес? Так собі.
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27.07.2020 22:22 Ответить
Куницкий это черт, они с бородатой кончитой Дубинским два дырявых брата.
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27.07.2020 23:00 Ответить
 
 