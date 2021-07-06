МИД приветствует принятие ОБСЕ резолюции о наращивании военного присутствия РФ

Министерство иностранных дел Украины приветствует принятие летней сессией Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ 6 июля срочной резолюции "О дестабилизирующем наращивании военного присутствия РФ вблизи Украины, во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Черном море и Азовском море".

Об этом сообщает пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.

"Одобрение этой резолюции в который раз подтвердило единство международного сообщества в осуждении российской агрессии против Украины. Наращивание военного присутствия представляет угрозу европейской безопасности", – говорится в комментарии.

Подчеркивается, что резолюция инициирована Постоянной делегацией Верховной Рады Украины в ПА ОБСЕ.

В документе ПА ОБСЕ призвала Российскую Федерацию прекратить незаконную оккупацию Крыма, вывести свои войска, оружие, военную технику, из оккупированного полуострова, прекратить постоянные кампании по призыву. Кроме того, Ассамблея призвала Россию снять все ограничения свободы судоходства в Черном море, Азовском море и через Керченский пролив.

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Комментируя принятие документа, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что "это важный вклад в международные усилия по преодолению кризиса европейской безопасности, которую вызвала вооруженная агрессия России против Украины. Документ способствует выполнению предыдущих резолюций Ассамблеи и фиксирует, что агрессия России против Украины грубо нарушает основополагающие принципы ОБСЕ".