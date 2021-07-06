УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3564 відвідувача онлайн
Новини
1 122 1

МЗС вітає ухвалення ОБСЄ резолюції про нарощування військової присутності РФ

МЗС вітає ухвалення ОБСЄ резолюції про нарощування військової присутності РФ

Міністерство закордонних справ України вітає ухвалення літньою сесією Парламентської асамблеї (ПА) ОБСЄ 6 липня термінової резолюції "Про дестабілізуюче нарощування військової присутності РФ поблизу України, в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Чорному морі й Азовському морі".

Про це повідомляє пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

"Схвалення цієї резолюції вкотре підтвердило єдність міжнародної спільноти у засудженні російської агресії проти України. Нарощування військової присутності становить загрозу європейській безпеці", - сказано в коментарі.

Підкреслюється, що резолюція ініційована Постійною делегацією Верховної Ради України у ПА ОБСЄ.

У документі ПА ОБСЄ закликала Російську Федерацію припинити незаконну окупацію Криму, вивести свої війська, зброю, військову техніку, з окупованого півострова, припинити постійні кампанії з призову. Крім того, Асамблея закликала Росію зняти всі обмеження свободи судноплавства в Чорному морі, Азовському морі і через Керченську протоку.

Коментуючи прийняття документа, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що "це важливий внесок у міжнародні зусилля з подолання кризи європейської безпеки, яку викликала збройна агресія Росії проти України. Документ сприяє виконанню попередніх резолюцій Асамблеї і фіксує, що агресія Росії проти України грубо порушує основоположні принципи ОБСЄ".

Читайте також: Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила запропоновану Україною резолюцію про Крим і ОРДЛО, делегація РФ залишила засідання

Автор: 

МЗС (4139) ОБСЄ (3507) резолюція (282) росія (65336)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ні про що...
показати весь коментар
07.07.2021 06:29 Відповісти
 
 