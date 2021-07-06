МЗС вітає ухвалення ОБСЄ резолюції про нарощування військової присутності РФ

Міністерство закордонних справ України вітає ухвалення літньою сесією Парламентської асамблеї (ПА) ОБСЄ 6 липня термінової резолюції "Про дестабілізуюче нарощування військової присутності РФ поблизу України, в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Чорному морі й Азовському морі".

Про це повідомляє пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

"Схвалення цієї резолюції вкотре підтвердило єдність міжнародної спільноти у засудженні російської агресії проти України. Нарощування військової присутності становить загрозу європейській безпеці", - сказано в коментарі.

Підкреслюється, що резолюція ініційована Постійною делегацією Верховної Ради України у ПА ОБСЄ.

У документі ПА ОБСЄ закликала Російську Федерацію припинити незаконну окупацію Криму, вивести свої війська, зброю, військову техніку, з окупованого півострова, припинити постійні кампанії з призову. Крім того, Асамблея закликала Росію зняти всі обмеження свободи судноплавства в Чорному морі, Азовському морі і через Керченську протоку.

Коментуючи прийняття документа, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що "це важливий внесок у міжнародні зусилля з подолання кризи європейської безпеки, яку викликала збройна агресія Росії проти України. Документ сприяє виконанню попередніх резолюцій Асамблеї і фіксує, що агресія Росії проти України грубо порушує основоположні принципи ОБСЄ".

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