Треть украинцев имеют антитела к COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий

Председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат из фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий заявил, что антитела к коронавирусу уже имеют треть украинцев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Фейсбук.

Нардеп ссылается на предварительные данные исследования, которое проводят Минздрав, Центр общественного здоровья, Всемирный банк и Украинский институт социальных исследований имени Яременко.

"В течение июля группа, в которую входят социологи и медицинские работники, посещают украинские домохозяйства. Первые проводят опросы, вторые - бесплатное тестирование на антитела ", - сообщил Радуцкий. По его словам, в исследовании уже приняли участие около 6 тыс. человек. У 33% из них обнаружили определенный иммунитет к коронавирусу.

На следующем этапе исследования специалисты определят, каким именно образом образовались антитела. Также важно определить, насколько значительна доля людей, которые переболели в легкой форме и не догадывались, что были инфицированы.

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Окончательные данные исследования планируют опубликовать в конце августа.

По данным Минздрава, всего в Украине зарегистрировано 2 238 364 случая заболевания COVID-19, в том числе 52 504 летальных, выздоровели 2 172 687 человек.