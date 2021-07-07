Треть украинцев имеют антитела к COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий
Председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат из фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий заявил, что антитела к коронавирусу уже имеют треть украинцев.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Фейсбук.
Нардеп ссылается на предварительные данные исследования, которое проводят Минздрав, Центр общественного здоровья, Всемирный банк и Украинский институт социальных исследований имени Яременко.
"В течение июля группа, в которую входят социологи и медицинские работники, посещают украинские домохозяйства. Первые проводят опросы, вторые - бесплатное тестирование на антитела ", - сообщил Радуцкий. По его словам, в исследовании уже приняли участие около 6 тыс. человек. У 33% из них обнаружили определенный иммунитет к коронавирусу.
На следующем этапе исследования специалисты определят, каким именно образом образовались антитела. Также важно определить, насколько значительна доля людей, которые переболели в легкой форме и не догадывались, что были инфицированы.
Окончательные данные исследования планируют опубликовать в конце августа.
По данным Минздрава, всего в Украине зарегистрировано 2 238 364 случая заболевания COVID-19, в том числе 52 504 летальных, выздоровели 2 172 687 человек.
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Внутри клетки вирус запускает процесс создания ДНК-копии этой молекулы, а затем встраивает ее в наш геном, превращая его в конвейер по сборке своих РНК на основе этого шаблона. Но бывает так, что клетка подавляет синтез вирусных РНК - антитела...
Спочатку з посиланням на Міжнародне товариство боротьби зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%86%D0%94 СНІДом заявляли, що на борту літака знаходилося більше ста вчених, лікарів і громадських діячів, серед яких були провідні фахівці світу в галузі боротьби зі СНІДом, що летіли на міжнародну конференцію в Мельбурні (Австралія). Одночасна втрата такої кількості вчених, які тривалий час займалися вивченням СНІДу, багатьма була названа важким ударом по боротьбі з цією хворобою, оскільки безцінний досвід і знання загиблих втрачені назавжди. Пізніше, однак, президент Міжнародного товариства боротьби зі СНІДом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5-%D0%A1%D1%96%D0%BD%D1%83%D1%81%D1%81%D1%96 Франсуаза Барре-Сінуссі повідомила, що малайзійським рейсом скористалися лише шість учасників конференціїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_Boeing_777_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0#cite_note-95 [94] .
А вот Новый коронавирус так агрессивен, потому что он лишь недавно преодолел межвидовой барьер. По словам иммунобиолога Акико Ивасаки из Йельского университета, «когда вирусы впервые попадают в человеческий организм, они не понимают, что происходит». Они - как аниматы первого поколения в виртуальном лабиринте. Но и мы не лучше. При столкновении с неизвестным вирусом наша иммунная система тоже может выйти из-под контроля и ответить на угрозу «цитокиновым штормом» - неоправданно мощным воспалением, разрушающим собственные ткани организма. (с)
1) PCR-тесты не имеют к реальности никакого отношения вообще. Буквально:они "научно бессмысленны"
https://bpa-pathology.com/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/ COVID19 PCR Tests are Scientifically Meaningless - Bulgarian Pathology Association (bpa-pathology.com)
2) Я очень рад что Вы и Ваша супруга выздоровели. Если у Вас была пневмония, но лёгкие остались целы, это точно не ковид, т.к. с самого начала "пандемии" главным постулатом было что "лёгкие заполняются водой и гниют".
А то с одной стороны - планета Нубиру плюс Ротшильды, а с другой - ассоциация болгарских патологоанатомов...
а теперь на подзаголовок: they are not fit for purpose. Согласитесь, что подзаголовок намного менее категоричен - так научные статьи не пишут.
2. Можно ссылку на "критерий КОВИДа" - "лёгкие заполняются водой и гниют"? Тогда летальность была бы близка к 100%, а немногие выжившие не могли бы дышать самостоятельно. Возможно, вы называете КОВИДом какую-то другую болезнь или же сузили его до самой тяжелой формы. Но ведь от обычного ОРЗ не всегда умирают, а КОВИД - это вид ОРЗ, только очень злобный, но не 100%-летальный.
Australia
Coronavirus Cases:
30,861
Deaths:
910
Recovered:
29,405
ACTIVE CASES
546
Currently Infected Patients
545 (99.8%) in Mild Condition
1 (0.2%) Serious or Critica
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/australia/
А потім буде Гамма...
І хоч теоретики давно запевняли, що кожний наступний штам будь-якого віруса має бути слабшим від попереднього - КОВІД це спростовує. І це неспроста... Якщо щось іде "не так", то над цим "щось" хтось міг працювати в лабораторіях, і випустив з-під контролю.