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Новости Коронавирус и карантин
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Треть украинцев имеют антитела к COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий

Треть украинцев имеют антитела к COVID-19, -

Председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат из фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий заявил, что антитела к коронавирусу уже имеют треть украинцев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Фейсбук.

Нардеп ссылается на предварительные данные исследования, которое проводят Минздрав, Центр общественного здоровья, Всемирный банк и Украинский институт социальных исследований имени Яременко.

"В течение июля группа, в которую входят социологи и медицинские работники, посещают украинские домохозяйства. Первые проводят опросы, вторые - бесплатное тестирование на антитела ", - сообщил Радуцкий. По его словам, в исследовании уже приняли участие около 6 тыс. человек. У 33% из них обнаружили определенный иммунитет к коронавирусу.

На следующем этапе исследования специалисты определят, каким именно образом образовались антитела. Также важно определить, насколько значительна доля людей, которые переболели в легкой форме и не догадывались, что были инфицированы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Однозначно будет еще одна волна COVID-19. Сегодня вопрос в том, чтобы она подольше не начиналась, - Радуцкий

Окончательные данные исследования планируют опубликовать в конце августа.

По данным Минздрава, всего в Украине зарегистрировано 2 238 364 случая заболевания COVID-19, в том числе 52 504 летальных, выздоровели 2 172 687 человек.

Автор: 

карантин (16729) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
У нарида нет антител к радуцким, ляшкам и прочей сволочи. Проблема только в этом.
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07.07.2021 01:57
+3
Клетки вместо белка... Батенька, Вы выдающийся микробиолог, Вам бы дисер на эту тему защитить...
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07.07.2021 01:17
+3
Вирусы мутируют, но иммунитет его сразу распознает и ведет борьбу..

А вот Новый коронавирус так агрессивен, потому что он лишь недавно преодолел межвидовой барьер. По словам иммунобиолога Акико Ивасаки из Йельского университета, «когда вирусы впервые попадают в человеческий организм, они не понимают, что происходит». Они - как аниматы первого поколения в виртуальном лабиринте. Но и мы не лучше. При столкновении с неизвестным вирусом наша иммунная система тоже может выйти из-под контроля и ответить на угрозу «цитокиновым штормом» - неоправданно мощным воспалением, разрушающим собственные ткани организма. (с)
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07.07.2021 01:35
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Перемігааа!
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07.07.2021 00:13 Ответить
Есть такое мнение, но пусть мне - дилетанту - объяснят, как тогда мы ухитряемся простуживаться (Грипп, ОРЗ, ангина) в среднем раз в год? Вывод: иммунитета у ОРЗ и гриппа (за ангину не знаю, или это вообще инфекционное заболевание) хватает где-то на год.
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07.07.2021 00:49 Ответить
Простуда, температура и все побочки с ОРЗ - это говорит об одном - работает иммунитет!!! и это не страшно - это не та болезнь которую нужно боятся , а страшно когда коронавирус проникнет в клетки(и еще нет антител) и заставляет их производить собственные клетки вместо белка - вот тут то и опасно, т.к. нужно быстро распознать иммунитету эту заразу чтобы не было поздно - тут нужны антитела...Стоит раз переболеть - антитела вечные !!! Это все равно что ты пробовал только клубничное варенье и тут тебе дали свежую клубнику - ты и организм сразу узнают что это ты кушаешь..(но вакцинироваться я не советую)
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07.07.2021 01:05 Ответить
Клетки вместо белка... Батенька, Вы выдающийся микробиолог, Вам бы дисер на эту тему защитить...
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07.07.2021 01:17 Ответить
Кива опередил.
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07.07.2021 01:21 Ответить
Что не так !? я не доктор, но не дурак - что знаю - то и знаю - но могу ошибаться..все Мы люди.

Внутри клетки вирус запускает процесс создания ДНК-копии этой молекулы, а затем встраивает ее в наш геном, превращая его в конвейер по сборке своих РНК на основе этого шаблона. Но бывает так, что клетка подавляет синтез вирусных РНК - антитела...
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07.07.2021 01:30 Ответить
Так зачем громогласно так вещать о своей неграмотности? Оставьте это специалистам. И почитайте для начала что такое клетка и из чего состоят молекулы. И не надо смешивать физику с биологией.
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07.07.2021 01:40 Ответить
я что *** претендую на Нобеля !!! я понял это так(если ошибка есть то в мелочах т.к. я не физик и не иммунолог тырнетовский как вас тут ***** умниц - пруд-пруди)
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07.07.2021 01:46 Ответить
Ну так зачем ахинею несешь? Шнобеля тебе заслуженно можно присвоить. За внедрение молекулы в клетку, заслужил, не спорю.
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07.07.2021 01:55 Ответить
А санитары у тебя еще те приколисты, передавай им респект.
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07.07.2021 01:57 Ответить
а с умницей ты согласна !? я так и думал...чао
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07.07.2021 01:59 Ответить
Это ты описал работу ретровирусов. Коронавирусы к ним не относятся. К коронавирусов есть РНК-зависимая РНК-полимераза, она РНК вируса и копирует. Так что геном человека ни коронавирусы, ни тем более м-РНК вакцины не затрагивают.
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07.07.2021 14:37 Ответить
ой блин.. наконец-то ..вирусологи подтянулись..
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07.07.2021 14:56 Ответить
Ну, специалисты по молекулярной биологии тоже кое-что знают...
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07.07.2021 15:00 Ответить
Те кто хоть что-то знал в вирусологии и в молекулярной биологии сбили кацапы в рейсе МН17 над Донбассом в 2014 году - там было около 100 человек, мировых светил в этой области... И сейчас остались одни бездари и придворные "ученые" по вирусологии... Совпадение !? я не думаю..
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07.07.2021 15:16 Ответить
Вилазь з печери...
Спочатку з посиланням на Міжнародне товариство боротьби зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%86%D0%94 СНІДом заявляли, що на борту літака знаходилося більше ста вчених, лікарів і громадських діячів, серед яких були провідні фахівці світу в галузі боротьби зі СНІДом, що летіли на міжнародну конференцію в Мельбурні (Австралія). Одночасна втрата такої кількості вчених, які тривалий час займалися вивченням СНІДу, багатьма була названа важким ударом по боротьбі з цією хворобою, оскільки безцінний досвід і знання загиблих втрачені назавжди. Пізніше, однак, президент Міжнародного товариства боротьби зі СНІДом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5-%D0%A1%D1%96%D0%BD%D1%83%D1%81%D1%81%D1%96 Франсуаза Барре-Сінуссі повідомила, що малайзійським рейсом скористалися лише шість учасників конференціїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_Boeing_777_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0#cite_note-95 [94] .
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07.07.2021 15:37 Ответить
Тогда почему мы с женой с накопленным за прошлую жизнь иммунитетом к ОРЗ месяц с КОВИДом боролись? А это ведь разновидность ОРЗ.
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07.07.2021 01:20 Ответить
Вирусы мутируют, но иммунитет его сразу распознает и ведет борьбу..

А вот Новый коронавирус так агрессивен, потому что он лишь недавно преодолел межвидовой барьер. По словам иммунобиолога Акико Ивасаки из Йельского университета, «когда вирусы впервые попадают в человеческий организм, они не понимают, что происходит». Они - как аниматы первого поколения в виртуальном лабиринте. Но и мы не лучше. При столкновении с неизвестным вирусом наша иммунная система тоже может выйти из-под контроля и ответить на угрозу «цитокиновым штормом» - неоправданно мощным воспалением, разрушающим собственные ткани организма. (с)
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07.07.2021 01:35 Ответить
А откуда вы знаете что у вас "ковид" был ? У вас лёгкие сгнили что ли ? Вы ещё дышать можете ? Если да - то у вас не было никакого "ковида".
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07.07.2021 01:59 Ответить
Якщо легка форма, чи середньої тяжкості, легені ж не страждають (чи мінімально, середньо).
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07.07.2021 08:46 Ответить
Добрый день, ковидоскептик Аквариус, я вас помню. С момента нашего прошлого общения вы также эволюционировали - теперь вы считаете, что все, кто переболели КОВИДом, не должны самостоятельно дышать. Мы с женой выбиваемся из такой картины: у меня была двусторонняя пневмония (при обычном ОРЗ - весьма редко) , у жены пропадало обоняние и вкус. Врач сказала, что по симптомам это КОВИД, и ПЦР-тесты это подтвердили.
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07.07.2021 11:45 Ответить
Да, дышать мы оба могли (обошлось без госпитализации), но кашель меня изматывал больше месяца.
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07.07.2021 11:47 Ответить
Приветствую Вас.
1) PCR-тесты не имеют к реальности никакого отношения вообще. Буквально:они "научно бессмысленны"
https://bpa-pathology.com/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/ COVID19 PCR Tests are Scientifically Meaningless - Bulgarian Pathology Association (bpa-pathology.com)

2) Я очень рад что Вы и Ваша супруга выздоровели. Если у Вас была пневмония, но лёгкие остались целы, это точно не ковид, т.к. с самого начала "пандемии" главным постулатом было что "лёгкие заполняются водой и гниют".
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07.07.2021 14:19 Ответить
Bulgarian Pathology Association спасет планету от происков рептилоидов...
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07.07.2021 15:03 Ответить
Да, было бы неплохо.
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07.07.2021 17:58 Ответить
Так спонсируйте их.
А то с одной стороны - планета Нубиру плюс Ротшильды, а с другой - ассоциация болгарских патологоанатомов...
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07.07.2021 18:08 Ответить
1. Обратите внимание на заголовок: COVID19 PCR Tests are Scientifically Meaningless,
а теперь на подзаголовок: they are not fit for purpose. Согласитесь, что подзаголовок намного менее категоричен - так научные статьи не пишут.
2. Можно ссылку на "критерий КОВИДа" - "лёгкие заполняются водой и гниют"? Тогда летальность была бы близка к 100%, а немногие выжившие не могли бы дышать самостоятельно. Возможно, вы называете КОВИДом какую-то другую болезнь или же сузили его до самой тяжелой формы. Но ведь от обычного ОРЗ не всегда умирают, а КОВИД - это вид ОРЗ, только очень злобный, но не 100%-летальный.
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07.07.2021 18:34 Ответить
В Австралии у всех 30 тыс. заболевших ковидом легкие сгнили? И они дышать не могут?
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07.07.2021 15:06 Ответить
У нас нет никаких больных "ковидом". Ни одного.
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07.07.2021 17:57 Ответить
Врать изволите.
Australia
Coronavirus Cases:
30,861

Deaths:
910

Recovered:
29,405

ACTIVE CASES

546

Currently Infected Patients

545 (99.8%) in Mild Condition

1 (0.2%) Serious or Critica

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/australia/
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07.07.2021 18:06 Ответить
All fake. Pure politics.
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07.07.2021 18:26 Ответить
Як скажеш. Все так все: https://www.unian.ua/society/10478706-avstraliji-ne-isnuye-yak-konspirologiya-staye-pristrasnim-zahoplennyam-milyoniv-zhiteliv-rozvinenih-krajin.html "Австралії не існує": як конспірологія стає пристрасним захопленням мільйонів жителів розвинених країн
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07.07.2021 22:06 Ответить
Ну а как по другому. Еще в феврале 2020 Великий гений человечества предвидел что если продать в е маски то и без вакцины выработается коллективный иммунитет у тех кто выжевет!!! Правда здорово)))
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07.07.2021 00:30 Ответить
...а у остальных 2/3 антитела украл кто? - правильно...
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07.07.2021 00:53 Ответить
От спасибо. От как мы рады. От молодцы в Минздраве. От как мы рады, что при всех "усилиях" закатывания антиковидного фонда во всякие хотелки зеледента треть украинцев уже имеют антитела к ковиду.
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07.07.2021 01:06 Ответить
А можно поподробней, в цифрах - сколько куда закатали, а то похоже на высер бабки у подъезда? Задолбало!!! "Порохи" топят "зе"ков, те в ответ "порохов" - без цифр, без ссылок на статистику! Страну в бардак превращают своей болтавней! ФАКТАЖ, ПОЖАЛУЙСТА, ОФИЦИАЛЬНЫЙ!!!
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07.07.2021 10:32 Ответить
Тебе нужны цифры для того чтобы понять что антиковидный фонд для закупок вакцин, а не для укладки асфальта? С какой точностью цифры нужны, до тысячной после запятой?
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07.07.2021 14:59 Ответить
На следующем этапе исследования специалисты скажут: жить стало лучше, жить стало веселее. Источник: https://censor.net/ru/n3275535
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07.07.2021 01:11 Ответить
Дельта.
А потім буде Гамма...
І хоч теоретики давно запевняли, що кожний наступний штам будь-якого віруса має бути слабшим від попереднього - КОВІД це спростовує. І це неспроста... Якщо щось іде "не так", то над цим "щось" хтось міг працювати в лабораторіях, і випустив з-під контролю.
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07.07.2021 01:51 Ответить
Вчора по тв повідомили, що вже зафіксували лямбду, то гамма і інші попередники лямбди вже десь напевно блукають.
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07.07.2021 07:52 Ответить
У нарида нет антител к радуцким, ляшкам и прочей сволочи. Проблема только в этом.
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07.07.2021 01:57 Ответить
Порятунок людей - в руках самих людей. Розраховувати на знищену баригою медицину - не доводиться. Як не доводиться розраховувати на продовжувача злочинів бариги - клоуна-пісюніста.
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07.07.2021 05:49 Ответить
Именно поэтому Крадуцкий маски и продал?
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07.07.2021 09:21 Ответить
Тобто, фіксується інфікування однієї людини з 5-6. Якщо таке приблизно в усьому світі, то перший мільярд антитіла вже отримав за один рік пандемії.
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07.07.2021 08:46 Ответить
А далі ??
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07.07.2021 08:48 Ответить
За наступний рік буде другий. Разом з вакцинацією це забезпечить достатній стадний імунітет у світі років за 2-3, окрім деяких зовсім занедбаних куточків. Якщо б коронавірус ще й не мутував так швидко та небезпечно, це могло повністю подолати пандемію.
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07.07.2021 09:46 Ответить
 
 