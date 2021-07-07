Третина українців мають антитіла до COVID-19, - "слуга народу" Радуцький

Голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, народний депутат фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький заявив, що антитіла до коронавірусу вже мають третина українців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика й фейсбуку.

Нардеп посилається на попередні дані дослідження, яке проводять МОЗ, Центр громадського здоров'я, Світовий банк та Український інститут соціальних досліджень імені Яременка.

"Упродовж липня група, до якої входять соціологи та медичні працівники, відвідують українські домогосподарства. Перші – проводять опитування, другі – безкоштовне тестування на антитіла", - повідомив Радуцький. За його словами, в дослідженні взяли участь майже 6 тис. людей. У 33% з них виявили певний імунітет до коронавірусу.

На наступному етапі дослідження фахівці визначать, яким саме чином утворилися антитіла. Також важливо визначити, наскільки значною є частка людей, які перехворіли в легкій формі і не здогадувалися, що були інфіковані.

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Остаточні дані дослідження планують опублікувати наприкінці серпня.

За даними МОЗ, загалом в Україні зареєстровано 2 238 364 випадки захворювання COVID-19, в тому числі 52 504 летальні, одужали 2 172 687 осіб.