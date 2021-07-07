Третина українців мають антитіла до COVID-19, - "слуга народу" Радуцький
Голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, народний депутат фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький заявив, що антитіла до коронавірусу вже мають третина українців.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика й фейсбуку.
Нардеп посилається на попередні дані дослідження, яке проводять МОЗ, Центр громадського здоров'я, Світовий банк та Український інститут соціальних досліджень імені Яременка.
"Упродовж липня група, до якої входять соціологи та медичні працівники, відвідують українські домогосподарства. Перші – проводять опитування, другі – безкоштовне тестування на антитіла", - повідомив Радуцький. За його словами, в дослідженні взяли участь майже 6 тис. людей. У 33% з них виявили певний імунітет до коронавірусу.
На наступному етапі дослідження фахівці визначать, яким саме чином утворилися антитіла. Також важливо визначити, наскільки значною є частка людей, які перехворіли в легкій формі і не здогадувалися, що були інфіковані.
Остаточні дані дослідження планують опублікувати наприкінці серпня.
За даними МОЗ, загалом в Україні зареєстровано 2 238 364 випадки захворювання COVID-19, в тому числі 52 504 летальні, одужали 2 172 687 осіб.
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Внутри клетки вирус запускает процесс создания ДНК-копии этой молекулы, а затем встраивает ее в наш геном, превращая его в конвейер по сборке своих РНК на основе этого шаблона. Но бывает так, что клетка подавляет синтез вирусных РНК - антитела...
Спочатку з посиланням на Міжнародне товариство боротьби зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%86%D0%94 СНІДом заявляли, що на борту літака знаходилося більше ста вчених, лікарів і громадських діячів, серед яких були провідні фахівці світу в галузі боротьби зі СНІДом, що летіли на міжнародну конференцію в Мельбурні (Австралія). Одночасна втрата такої кількості вчених, які тривалий час займалися вивченням СНІДу, багатьма була названа важким ударом по боротьбі з цією хворобою, оскільки безцінний досвід і знання загиблих втрачені назавжди. Пізніше, однак, президент Міжнародного товариства боротьби зі СНІДом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5-%D0%A1%D1%96%D0%BD%D1%83%D1%81%D1%81%D1%96 Франсуаза Барре-Сінуссі повідомила, що малайзійським рейсом скористалися лише шість учасників конференціїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_Boeing_777_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0#cite_note-95 [94] .
А вот Новый коронавирус так агрессивен, потому что он лишь недавно преодолел межвидовой барьер. По словам иммунобиолога Акико Ивасаки из Йельского университета, «когда вирусы впервые попадают в человеческий организм, они не понимают, что происходит». Они - как аниматы первого поколения в виртуальном лабиринте. Но и мы не лучше. При столкновении с неизвестным вирусом наша иммунная система тоже может выйти из-под контроля и ответить на угрозу «цитокиновым штормом» - неоправданно мощным воспалением, разрушающим собственные ткани организма. (с)
1) PCR-тесты не имеют к реальности никакого отношения вообще. Буквально:они "научно бессмысленны"
https://bpa-pathology.com/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/ COVID19 PCR Tests are Scientifically Meaningless - Bulgarian Pathology Association (bpa-pathology.com)
2) Я очень рад что Вы и Ваша супруга выздоровели. Если у Вас была пневмония, но лёгкие остались целы, это точно не ковид, т.к. с самого начала "пандемии" главным постулатом было что "лёгкие заполняются водой и гниют".
А то с одной стороны - планета Нубиру плюс Ротшильды, а с другой - ассоциация болгарских патологоанатомов...
а теперь на подзаголовок: they are not fit for purpose. Согласитесь, что подзаголовок намного менее категоричен - так научные статьи не пишут.
2. Можно ссылку на "критерий КОВИДа" - "лёгкие заполняются водой и гниют"? Тогда летальность была бы близка к 100%, а немногие выжившие не могли бы дышать самостоятельно. Возможно, вы называете КОВИДом какую-то другую болезнь или же сузили его до самой тяжелой формы. Но ведь от обычного ОРЗ не всегда умирают, а КОВИД - это вид ОРЗ, только очень злобный, но не 100%-летальный.
Australia
Coronavirus Cases:
30,861
Deaths:
910
Recovered:
29,405
ACTIVE CASES
546
Currently Infected Patients
545 (99.8%) in Mild Condition
1 (0.2%) Serious or Critica
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/australia/
А потім буде Гамма...
І хоч теоретики давно запевняли, що кожний наступний штам будь-якого віруса має бути слабшим від попереднього - КОВІД це спростовує. І це неспроста... Якщо щось іде "не так", то над цим "щось" хтось міг працювати в лабораторіях, і випустив з-під контролю.