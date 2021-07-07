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Новини Коронавірус і карантин
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Третина українців мають антитіла до COVID-19, - "слуга народу" Радуцький

Третина українців мають антитіла до COVID-19, -

Голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, народний депутат фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький заявив, що антитіла до коронавірусу вже мають третина українців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика й фейсбуку.

Нардеп посилається на попередні дані дослідження, яке проводять МОЗ, Центр громадського здоров'я, Світовий банк та Український інститут соціальних досліджень імені Яременка.

"Упродовж липня група, до якої входять соціологи та медичні працівники, відвідують українські домогосподарства. Перші – проводять опитування, другі – безкоштовне тестування на антитіла", - повідомив Радуцький. За його словами, в дослідженні взяли участь майже 6 тис. людей. У 33% з них виявили певний імунітет до коронавірусу.

На наступному етапі дослідження фахівці визначать, яким саме чином утворилися антитіла. Також важливо визначити, наскільки значною є частка людей, які перехворіли в легкій формі і не здогадувалися, що були інфіковані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Однозначно буде ще одна хвиля COVID-19. Сьогодні питання в тому, щоб вона довше не починалася, - Радуцький

Остаточні дані дослідження планують опублікувати наприкінці серпня.

За даними МОЗ, загалом в Україні зареєстровано 2 238 364 випадки захворювання COVID-19, в тому числі 52 504 летальні, одужали 2 172 687 осіб.

Автор: 

карантин (18172) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
У нарида нет антител к радуцким, ляшкам и прочей сволочи. Проблема только в этом.
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07.07.2021 01:57
+3
Клетки вместо белка... Батенька, Вы выдающийся микробиолог, Вам бы дисер на эту тему защитить...
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07.07.2021 01:17
+3
Вирусы мутируют, но иммунитет его сразу распознает и ведет борьбу..

А вот Новый коронавирус так агрессивен, потому что он лишь недавно преодолел межвидовой барьер. По словам иммунобиолога Акико Ивасаки из Йельского университета, «когда вирусы впервые попадают в человеческий организм, они не понимают, что происходит». Они - как аниматы первого поколения в виртуальном лабиринте. Но и мы не лучше. При столкновении с неизвестным вирусом наша иммунная система тоже может выйти из-под контроля и ответить на угрозу «цитокиновым штормом» - неоправданно мощным воспалением, разрушающим собственные ткани организма. (с)
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07.07.2021 01:35
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07.07.2021 00:13 Відповісти
Есть такое мнение, но пусть мне - дилетанту - объяснят, как тогда мы ухитряемся простуживаться (Грипп, ОРЗ, ангина) в среднем раз в год? Вывод: иммунитета у ОРЗ и гриппа (за ангину не знаю, или это вообще инфекционное заболевание) хватает где-то на год.
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07.07.2021 00:49 Відповісти
Простуда, температура и все побочки с ОРЗ - это говорит об одном - работает иммунитет!!! и это не страшно - это не та болезнь которую нужно боятся , а страшно когда коронавирус проникнет в клетки(и еще нет антител) и заставляет их производить собственные клетки вместо белка - вот тут то и опасно, т.к. нужно быстро распознать иммунитету эту заразу чтобы не было поздно - тут нужны антитела...Стоит раз переболеть - антитела вечные !!! Это все равно что ты пробовал только клубничное варенье и тут тебе дали свежую клубнику - ты и организм сразу узнают что это ты кушаешь..(но вакцинироваться я не советую)
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07.07.2021 01:05 Відповісти
Клетки вместо белка... Батенька, Вы выдающийся микробиолог, Вам бы дисер на эту тему защитить...
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07.07.2021 01:17 Відповісти
Кива опередил.
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07.07.2021 01:21 Відповісти
Что не так !? я не доктор, но не дурак - что знаю - то и знаю - но могу ошибаться..все Мы люди.

Внутри клетки вирус запускает процесс создания ДНК-копии этой молекулы, а затем встраивает ее в наш геном, превращая его в конвейер по сборке своих РНК на основе этого шаблона. Но бывает так, что клетка подавляет синтез вирусных РНК - антитела...
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07.07.2021 01:30 Відповісти
Так зачем громогласно так вещать о своей неграмотности? Оставьте это специалистам. И почитайте для начала что такое клетка и из чего состоят молекулы. И не надо смешивать физику с биологией.
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07.07.2021 01:40 Відповісти
я что *** претендую на Нобеля !!! я понял это так(если ошибка есть то в мелочах т.к. я не физик и не иммунолог тырнетовский как вас тут ***** умниц - пруд-пруди)
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07.07.2021 01:46 Відповісти
Ну так зачем ахинею несешь? Шнобеля тебе заслуженно можно присвоить. За внедрение молекулы в клетку, заслужил, не спорю.
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07.07.2021 01:55 Відповісти
А санитары у тебя еще те приколисты, передавай им респект.
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07.07.2021 01:57 Відповісти
а с умницей ты согласна !? я так и думал...чао
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07.07.2021 01:59 Відповісти
Это ты описал работу ретровирусов. Коронавирусы к ним не относятся. К коронавирусов есть РНК-зависимая РНК-полимераза, она РНК вируса и копирует. Так что геном человека ни коронавирусы, ни тем более м-РНК вакцины не затрагивают.
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07.07.2021 14:37 Відповісти
ой блин.. наконец-то ..вирусологи подтянулись..
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07.07.2021 14:56 Відповісти
Ну, специалисты по молекулярной биологии тоже кое-что знают...
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07.07.2021 15:00 Відповісти
Те кто хоть что-то знал в вирусологии и в молекулярной биологии сбили кацапы в рейсе МН17 над Донбассом в 2014 году - там было около 100 человек, мировых светил в этой области... И сейчас остались одни бездари и придворные "ученые" по вирусологии... Совпадение !? я не думаю..
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07.07.2021 15:16 Відповісти
Вилазь з печери...
Спочатку з посиланням на Міжнародне товариство боротьби зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%86%D0%94 СНІДом заявляли, що на борту літака знаходилося більше ста вчених, лікарів і громадських діячів, серед яких були провідні фахівці світу в галузі боротьби зі СНІДом, що летіли на міжнародну конференцію в Мельбурні (Австралія). Одночасна втрата такої кількості вчених, які тривалий час займалися вивченням СНІДу, багатьма була названа важким ударом по боротьбі з цією хворобою, оскільки безцінний досвід і знання загиблих втрачені назавжди. Пізніше, однак, президент Міжнародного товариства боротьби зі СНІДом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5-%D0%A1%D1%96%D0%BD%D1%83%D1%81%D1%81%D1%96 Франсуаза Барре-Сінуссі повідомила, що малайзійським рейсом скористалися лише шість учасників конференціїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_Boeing_777_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0#cite_note-95 [94] .
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07.07.2021 15:37 Відповісти
Тогда почему мы с женой с накопленным за прошлую жизнь иммунитетом к ОРЗ месяц с КОВИДом боролись? А это ведь разновидность ОРЗ.
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07.07.2021 01:20 Відповісти
Вирусы мутируют, но иммунитет его сразу распознает и ведет борьбу..

А вот Новый коронавирус так агрессивен, потому что он лишь недавно преодолел межвидовой барьер. По словам иммунобиолога Акико Ивасаки из Йельского университета, «когда вирусы впервые попадают в человеческий организм, они не понимают, что происходит». Они - как аниматы первого поколения в виртуальном лабиринте. Но и мы не лучше. При столкновении с неизвестным вирусом наша иммунная система тоже может выйти из-под контроля и ответить на угрозу «цитокиновым штормом» - неоправданно мощным воспалением, разрушающим собственные ткани организма. (с)
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07.07.2021 01:35 Відповісти
А откуда вы знаете что у вас "ковид" был ? У вас лёгкие сгнили что ли ? Вы ещё дышать можете ? Если да - то у вас не было никакого "ковида".
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07.07.2021 01:59 Відповісти
Якщо легка форма, чи середньої тяжкості, легені ж не страждають (чи мінімально, середньо).
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07.07.2021 08:46 Відповісти
Добрый день, ковидоскептик Аквариус, я вас помню. С момента нашего прошлого общения вы также эволюционировали - теперь вы считаете, что все, кто переболели КОВИДом, не должны самостоятельно дышать. Мы с женой выбиваемся из такой картины: у меня была двусторонняя пневмония (при обычном ОРЗ - весьма редко) , у жены пропадало обоняние и вкус. Врач сказала, что по симптомам это КОВИД, и ПЦР-тесты это подтвердили.
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07.07.2021 11:45 Відповісти
Да, дышать мы оба могли (обошлось без госпитализации), но кашель меня изматывал больше месяца.
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07.07.2021 11:47 Відповісти
Приветствую Вас.
1) PCR-тесты не имеют к реальности никакого отношения вообще. Буквально:они "научно бессмысленны"
https://bpa-pathology.com/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/ COVID19 PCR Tests are Scientifically Meaningless - Bulgarian Pathology Association (bpa-pathology.com)

2) Я очень рад что Вы и Ваша супруга выздоровели. Если у Вас была пневмония, но лёгкие остались целы, это точно не ковид, т.к. с самого начала "пандемии" главным постулатом было что "лёгкие заполняются водой и гниют".
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07.07.2021 14:19 Відповісти
Bulgarian Pathology Association спасет планету от происков рептилоидов...
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07.07.2021 15:03 Відповісти
Да, было бы неплохо.
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07.07.2021 17:58 Відповісти
Так спонсируйте их.
А то с одной стороны - планета Нубиру плюс Ротшильды, а с другой - ассоциация болгарских патологоанатомов...
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07.07.2021 18:08 Відповісти
1. Обратите внимание на заголовок: COVID19 PCR Tests are Scientifically Meaningless,
а теперь на подзаголовок: they are not fit for purpose. Согласитесь, что подзаголовок намного менее категоричен - так научные статьи не пишут.
2. Можно ссылку на "критерий КОВИДа" - "лёгкие заполняются водой и гниют"? Тогда летальность была бы близка к 100%, а немногие выжившие не могли бы дышать самостоятельно. Возможно, вы называете КОВИДом какую-то другую болезнь или же сузили его до самой тяжелой формы. Но ведь от обычного ОРЗ не всегда умирают, а КОВИД - это вид ОРЗ, только очень злобный, но не 100%-летальный.
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07.07.2021 18:34 Відповісти
В Австралии у всех 30 тыс. заболевших ковидом легкие сгнили? И они дышать не могут?
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07.07.2021 15:06 Відповісти
У нас нет никаких больных "ковидом". Ни одного.
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07.07.2021 17:57 Відповісти
Врать изволите.
Australia
Coronavirus Cases:
30,861

Deaths:
910

Recovered:
29,405

ACTIVE CASES

546

Currently Infected Patients

545 (99.8%) in Mild Condition

1 (0.2%) Serious or Critica

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/australia/
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07.07.2021 18:06 Відповісти
All fake. Pure politics.
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07.07.2021 18:26 Відповісти
Як скажеш. Все так все: https://www.unian.ua/society/10478706-avstraliji-ne-isnuye-yak-konspirologiya-staye-pristrasnim-zahoplennyam-milyoniv-zhiteliv-rozvinenih-krajin.html "Австралії не існує": як конспірологія стає пристрасним захопленням мільйонів жителів розвинених країн
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07.07.2021 22:06 Відповісти
Ну а как по другому. Еще в феврале 2020 Великий гений человечества предвидел что если продать в е маски то и без вакцины выработается коллективный иммунитет у тех кто выжевет!!! Правда здорово)))
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07.07.2021 00:30 Відповісти
...а у остальных 2/3 антитела украл кто? - правильно...
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07.07.2021 00:53 Відповісти
От спасибо. От как мы рады. От молодцы в Минздраве. От как мы рады, что при всех "усилиях" закатывания антиковидного фонда во всякие хотелки зеледента треть украинцев уже имеют антитела к ковиду.
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07.07.2021 01:06 Відповісти
А можно поподробней, в цифрах - сколько куда закатали, а то похоже на высер бабки у подъезда? Задолбало!!! "Порохи" топят "зе"ков, те в ответ "порохов" - без цифр, без ссылок на статистику! Страну в бардак превращают своей болтавней! ФАКТАЖ, ПОЖАЛУЙСТА, ОФИЦИАЛЬНЫЙ!!!
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07.07.2021 10:32 Відповісти
Тебе нужны цифры для того чтобы понять что антиковидный фонд для закупок вакцин, а не для укладки асфальта? С какой точностью цифры нужны, до тысячной после запятой?
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07.07.2021 14:59 Відповісти
На следующем этапе исследования специалисты скажут: жить стало лучше, жить стало веселее. Источник: https://censor.net/ru/n3275535
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07.07.2021 01:11 Відповісти
Дельта.
А потім буде Гамма...
І хоч теоретики давно запевняли, що кожний наступний штам будь-якого віруса має бути слабшим від попереднього - КОВІД це спростовує. І це неспроста... Якщо щось іде "не так", то над цим "щось" хтось міг працювати в лабораторіях, і випустив з-під контролю.
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07.07.2021 01:51 Відповісти
Вчора по тв повідомили, що вже зафіксували лямбду, то гамма і інші попередники лямбди вже десь напевно блукають.
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07.07.2021 07:52 Відповісти
У нарида нет антител к радуцким, ляшкам и прочей сволочи. Проблема только в этом.
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07.07.2021 01:57 Відповісти
Порятунок людей - в руках самих людей. Розраховувати на знищену баригою медицину - не доводиться. Як не доводиться розраховувати на продовжувача злочинів бариги - клоуна-пісюніста.
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07.07.2021 05:49 Відповісти
Именно поэтому Крадуцкий маски и продал?
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07.07.2021 09:21 Відповісти
Тобто, фіксується інфікування однієї людини з 5-6. Якщо таке приблизно в усьому світі, то перший мільярд антитіла вже отримав за один рік пандемії.
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07.07.2021 08:46 Відповісти
А далі ??
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07.07.2021 08:48 Відповісти
За наступний рік буде другий. Разом з вакцинацією це забезпечить достатній стадний імунітет у світі років за 2-3, окрім деяких зовсім занедбаних куточків. Якщо б коронавірус ще й не мутував так швидко та небезпечно, це могло повністю подолати пандемію.
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07.07.2021 09:46 Відповісти
 
 