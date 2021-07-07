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Тысячам людей в Индии ввели вместо вакцины от COVID-19 физраствор
Мошенники брали с людей деньги за платные прививки от коронавируса, но вместо вакцины кололи им физраствор.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
К афере были привлечены врачи.
По меньшей мере 12 фальшивых акций вакцинации было осуществлено в финансовом центре страны - городе Мумбаи, в западной части штата Махараштра, заявили в местной полиции.
Всего до 2 500 жертв аферы получили фейковые уколы, а организаторы заработали на схеме до 28 000 долларов США.
Сейчас по подозрению в мошенничестве, покушении на убийство и преступном сговоре арестованы 14 человек.
В мире зафиксировано более 185 миллионов случаев заражения коронавирусом. В частности 4 млн - летальных, выздоровели почти 170 млн человек.
Топ комментарии
+12 Старый Столяр
показать весь комментарий07.07.2021 00:50
+6 Игорь Монахов #368908
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+4 aquarius580 #416927
показать весь комментарий07.07.2021 01:07
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Ротшильды дюут в дудочку. Крыски под неё прыгают.
Твои слова, тролляка?
З кожної партії лікарських засобів Держлікслужба відбирає контрольний зразок. Ще один залишае собі виробник. У разі НС вміст цих зразків та зразки, вилучені з розниці аналізують.
Що у вас там знову за карантини ?
І як губернатор - вичухався ?
Бережіть себе.
гордость кажешь не шутя.
То МУ-МУ (наш) тебя осенит:
Чехова читать пыхтя.
То ты ОВОДОМ кружишься,
Никонова чушь глупя,
на навозе выгреваясь,
ДЕВОЙ-НЕГОЮ кряхтя.
То в дымке паленой жнивы,
грудь копченую крутя,
Зверя вдруг клыки покажешь,
то заблеешь ШО дитя.
Купи себе другой гугл-переводчик, лапоть.
У нас в Мельбурне, похоже, эту банду (неофициально) разогнали: местные политики перестали светиться в газетах, главный "health officer" официально "в отпуске", Эндрюс же, по-моему, остался только виртуальный, т.е. в телевизоре (голограмма, наверное, как и Зеленский).
Зато на федеральном уровне крупные компании требуют немедленно всех "вакцинировать". Причём всё это синхронно случилось, например, и в Москве; там вообще людям пришли письма что они отстраняются от работы и учёбы если немедленно не уколются.
Такое впечатление что Ротшильды дали команду своим холуям немедленно всех проколоть.Видимо, фарм.компании несут колоссальные убытки, произведя массу никому не нужного шмурдяка.
А в нас - нє. Не спиняються (я про провінцію). Вчора вже вкотре допекли людей. Встановили планку, за якої дозволять студентам вернутися в класи (здається 75%), а поки - 67% (від 18 до 25). От і тиснуть на молодь. Ну, і добив цей типок, міністр "охорони здоров*я", який вже натякає, якщо підніматимуться випадки восени, вони новий локдаун зроблять і не надаватимуть окремі nоn essential services не щепленим (треба почитати новини за сьогодні - ще не було коли, мав уточнити на прес-конференції, про що йдеться). Люди відкрито пишуть, що це - кримінальний злочин.
Таким чином, дав час до осені бігти на укольчик, залисивши лоба.
Видно, скучили за маніфестаціями протесту проти невиправданих і незаконних заходів.
За хокей скільки просили: в Штатах повні арени, а тут - ледве дозволили всередині 3500.
Так на вулиці збирається 20 і більше тисяч і жодного спалаху за весь час, що Монреаль іде далі - нема. Зате всі наводять приклад тренера: тримав бульбашку, жодних екстра-контактів, дві дози - і захворів у червні.
За роісю - страшне. Я читала трохи їхні форуми, вони мруть від того спутніка і мають багато побічних ефектів, але це ніде не кажуть.
Правда, і про знайомих пишуть, які за кордоном побрали імпортні вакцини і теж мучаться тепер з наслідками.
Сейчас уже ясно: весь этот "ковидный план" задумал так что локдауны, "вспышки", новые "штаммы" не должны закончиться никогда. Вообще никогда. Колоться будет приказано всем подряд, каждые полгода. Кто отказался - объявляется "недочеловеком". А кого решат - просто убьют "вакцинацией".
В этом плане, однако, есть изъян: он был рассчитан на непрерывный поток долларов, которые печатает ФРС, но без инфляции (деньги - от торговли герычем через Бейрут; но это было остановлено с помощью взрыва). Таким образом:
- либо они отступят (маловероятно);
- либо весь мир рухнет в гиперинфляцию, похоронив и доллар, и всех "политиков" и "медиков".
И ничо, трупы вдоль дорог не валяются. Более того, поскольку сколько штатов, столько и правил, то за год накопилась богатсво данных о влиянии локдаунов и масок на заболеваемость и смертность. Вывод - никакого влияния нет. Один экономический ущерб.
Яркий пример - Вискансин и Иллинойс. В Вискансине судья еще прошлым летом отменил все запреты, в Иллинойсе губернатор тянул с масками до мая 21го. Экономика, население и этнический состав очень близки. Климат очень похож на украинский. Смертность в Вискансине существенно ниже средней по Штатам, в Иллинойсе - существенно выше.
https://www.usnews.com/news/best-states/coronavirus-data/covid-death-rate
А как их наказывать - это Израиль знает. Как Эйхмана.
У нас ті, хто рішуче настроєний проти тиску, сегрегації та розподілу суспільства і натравлювання одного прошарку населення на інший, пишуть про громадянську війну.
Крысы, навыпускавшие всяких шмурдяков (асразенека, пфизер и проч.) ставят эксперименты на по всему миру. Правда, ставить эксперименты на людях им трудно: люди сопротивляются. Пока что они могут экспериментировать только на идиотах, верящих в "пандемию".
ок, я верю и в вирус и в вакцины. но прививаться не планирую.
я не верю, что они вполне безопасны - это да.
но даже если бы они были более безопасны, то для меня бы это ничего не изменило
если что, то я умру
я сделал выбор и принимаю последствия
но во что я не верю, так это что всё это стоит такой паники.
в мире даже миллиард не умер! а нас уже девять. чего дёргаться то?
вот когда людей будет миллиард уже в остатке, т.е. когда мы скатимся на начало 20го века, тогда и можно начинать волноваться.
а пока что это всё ни о чём
Верьте Гебрейшам, они вас вылечат.