Тысячам людей в Индии ввели вместо вакцины от COVID-19 физраствор

Мошенники брали с людей деньги за платные прививки от коронавируса, но вместо вакцины кололи им физраствор.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

К афере были привлечены врачи.

По меньшей мере 12 фальшивых акций вакцинации было осуществлено в финансовом центре страны - городе Мумбаи, в западной части штата Махараштра, заявили в местной полиции.

Всего до 2 500 жертв аферы получили фейковые уколы, а организаторы заработали на схеме до 28 000 долларов США.

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Сейчас по подозрению в мошенничестве, покушении на убийство и преступном сговоре арестованы 14 человек.

В мире зафиксировано более 185 миллионов случаев заражения коронавирусом. В частности 4 млн - летальных, выздоровели почти 170 млн человек.