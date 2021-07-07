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Новости Борьба с коронавирусом
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Тысячам людей в Индии ввели вместо вакцины от COVID-19 физраствор

Тысячам людей в Индии ввели вместо вакцины от COVID-19 физраствор

Мошенники брали с людей деньги за платные прививки от коронавируса, но вместо вакцины кололи им физраствор.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

К афере были привлечены врачи.

По меньшей мере 12 фальшивых акций вакцинации было осуществлено в финансовом центре страны - городе Мумбаи, в западной части штата Махараштра, заявили в местной полиции.

Всего до 2 500 жертв аферы получили фейковые уколы, а организаторы заработали на схеме до 28 000 долларов США.

Читайте: Жителей Индии не пускают в Евросоюз, поскольку они были вакцинированы препаратом Covishield, - Reuters

Сейчас по подозрению в мошенничестве, покушении на убийство и преступном сговоре арестованы 14 человек.

В мире зафиксировано более 185 миллионов случаев заражения коронавирусом. В частности 4 млн - летальных, выздоровели почти 170 млн человек.

Автор: 

вакцина (3815) Индия (406) мошенничество (1230) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+12
А главное никаких побочных эффектов. Такой вакциной могут колоться даже антипрививочники.
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07.07.2021 00:50
+6
.. я представляю что будет у нас за кипишь когда вся аферо-вакцинация зеленых упырей всплывет на чистую воду !!! ... они убежать не успеют...
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07.07.2021 00:51
+4
Так эта муть по всему миру.
Ротшильды дюут в дудочку. Крыски под неё прыгают.
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07.07.2021 01:07
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А главное никаких побочных эффектов. Такой вакциной могут колоться даже антипрививочники.
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07.07.2021 00:50 Ответить
.. я представляю что будет у нас за кипишь когда вся аферо-вакцинация зеленых упырей всплывет на чистую воду !!! ... они убежать не успеют...
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07.07.2021 00:51 Ответить
Так эта муть по всему миру.
Ротшильды дюут в дудочку. Крыски под неё прыгают.
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07.07.2021 01:07 Ответить
Да, многие умрут от болезни а другие от вакцин - их цель немного очистить пространство от людей, и еще кое-что!!!, но у них мало времени, осталось год-два и люди прозреют!!! но они спешат, они думают что результат который они запланировали можно подкорректировать и потом (если он их не будет устраивать) а вот Время - назад не вернуть!!! оно будет потеряно для них НАВСЕГДА !!!
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07.07.2021 01:18 Ответить
Простуда, температура и все побочки с ОРЗ - это говорит об одном - работает иммунитет!!! и это не страшно - это не та болезнь которую нужно боятся , а страшно когда коронавирус проникнет в клетки(и еще нет антител) и заставляет их производить собственные клетки вместо белка - вот тут то и опасно, т.к. нужно быстро распознать иммунитету эту заразу чтобы не было поздно - тут нужны антитела...Стоит раз переболеть - антитела вечные !!! Это все равно что ты пробовал только клубничное варенье и тут тебе дали свежую клубнику - ты и организм сразу узнают что это ты кушаешь..(но вакцинироваться я не советую)

Твои слова, тролляка?
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07.07.2021 01:32 Ответить
у тебя ко мне вопрос созрел Гусак ты ощипанный !? спрашивай !!!
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07.07.2021 01:39 Ответить
Тебя санитары выпустили, или ты сам убежал?
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07.07.2021 01:41 Ответить
ясно.. значить вопросов нет...тогда греби нах чепушило !!
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07.07.2021 01:51 Ответить
А зачем санитары? По твоей логике организм сам себя вылечит! Гусь когда в твой дурдом инет провели?!
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07.07.2021 07:18 Ответить
Ребята,давайте жить дружно...
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07.07.2021 07:57 Ответить
Могут, проте не будуть
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07.07.2021 00:52 Ответить
Дірколобі індуси ввели своїм аборигенам фізрозчин замість кові-дилда. Питання: що у флаконах з індійськими етикетками, які продані Україні?
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07.07.2021 00:57 Ответить
Карри, наверное.
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07.07.2021 01:08 Ответить
Вопрос не в том -кто продал,а в том кто купил...
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07.07.2021 07:59 Ответить
Ви вважаєте, що та побочка від вакцини Ковішілд (яку вводили в Україні) і про яку верещали антиваксери - вона була на фізрозчин? Виходить, антивакскри знову сіли в лужу...
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07.07.2021 10:11 Ответить
Питання не в статистиці розвитку побічних дій, навіть на плацебо у вигляді фізрозчину. А в якості вакцини, надійності постачальника і кінцевій вартості 1 дози для держбюджету
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09.07.2021 08:54 Ответить
Ви, мабуть, вмієте читати. В статті чітко вказано "До афери були залучені лікарі.". Тобто підробка йшла на кінцевому етапі.
З кожної партії лікарських засобів Держлікслужба відбирає контрольний зразок. Ще один залишае собі виробник. У разі НС вміст цих зразків та зразки, вилучені з розниці аналізують.
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09.07.2021 10:01 Ответить
В среднем 200 человек на акции. И это в полторамиллиардной Индии, где варят свой шмурдяк. Как-то не особо "находящееся в панике" индийцы бегут за избавлением от Дельты. Дельта Ганга роднее.
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07.07.2021 01:04 Ответить
И они до сих пор живы ? А как же "пандемия" ?
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07.07.2021 01:06 Ответить
Добрий день. Як Ви ?
Що у вас там знову за карантини ?
І як губернатор - вичухався ?
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07.07.2021 01:39 Ответить
Де, в нарабсее?
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07.07.2021 01:47 Ответить
Та ні - в Австралії.
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07.07.2021 01:51 Ответить
фига се где зашифроваться... Никак не доберусь домой из-за ковида , посмотреть на свои всходы.
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07.07.2021 02:08 Ответить
Напишете, добре ?
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07.07.2021 02:13 Ответить
Панночко Ведано, Вы впевненi, що пану не е так далеко до проксi, анiж до Австралii?
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07.07.2021 02:11 Ответить
Угу. Я взагалі вже з паном Акваріусом домовилася попередньо, що до них можна буде переїхати, єслі шо.
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07.07.2021 02:14 Ответить
Тю, а зятюха, в даний час, надае перевагу Канадi, нiж Кiпру, (жара). Ой, позавчора вичитав в новинах , що на Кiпрi розбушувалася велика лiсова пожежа. ЕЕ загиблi.
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07.07.2021 02:19 Ответить
Ой, в нас погода теж ... То духота (розумієте що це з фактором вологості), то різкий перепад вниз. Ось хоч дощ зілляв, можна вийти.
Бережіть себе.
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07.07.2021 02:28 Ответить
А в Украiнi останнiм часом - дощi з буревiями. Яка рiзна погода.
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07.07.2021 03:00 Ответить
А я пiсля 05-18.06.21 маю все ще вичухуватися.
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07.07.2021 02:14 Ответить
Тримайтеся.
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07.07.2021 02:32 Ответить
Дякую, Ви також бережiться.
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07.07.2021 02:57 Ответить
Don't worry, dude. I live in Melbourne. If you want to, we can have an intelligent discussion in English. Just be polite, OK ?
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07.07.2021 02:15 Ответить
I see Katsapa the dog-head through. From the forum I have a fairly clear your icon. I understand what a gadfly stung you. Am I wrong or not... who knows... ... By-by...
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07.07.2021 02:56 Ответить
Уверен , що у вас перевод получится на манер борошна.
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07.07.2021 03:02 Ответить
ТЫ ПРИШЕЛ through comp НА ФОРУМ ,
гордость кажешь не шутя.
То МУ-МУ (наш) тебя осенит:
Чехова читать пыхтя.
То ты ОВОДОМ кружишься,
Никонова чушь глупя,
на навозе выгреваясь,
ДЕВОЙ-НЕГОЮ кряхтя.
То в дымке паленой жнивы,
грудь копченую крутя,
Зверя вдруг клыки покажешь,
то заблеешь ШО дитя.
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07.07.2021 03:15 Ответить
Я же говорю, шо переводчик выдает челу одно БОРОШНО.
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07.07.2021 03:26 Ответить
И о да , когда у ваты нет аргументов, в ход идет каллиграфия - дешевый кацапотрюк... Всем пострадавшим от ковида желаю полного выздоровления, Вем, кто еще не успели подцепить ковид, - вакцинируйтесь. В крайнем случае, ковид легче перенесете.
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07.07.2021 03:44 Ответить
"From the forum I have a fairly clear your icon." - грамматическая х*рня.
Купи себе другой гугл-переводчик, лапоть.
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07.07.2021 03:16 Ответить
You are a very funny guy. You can only sting yourself in the ass. "Gadfly"
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07.07.2021 03:09 Ответить
Sting yourself in the ass.. You aussies are funny...
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07.07.2021 04:46 Ответить
Приветствую Вас !
У нас в Мельбурне, похоже, эту банду (неофициально) разогнали: местные политики перестали светиться в газетах, главный "health officer" официально "в отпуске", Эндрюс же, по-моему, остался только виртуальный, т.е. в телевизоре (голограмма, наверное, как и Зеленский).
Зато на федеральном уровне крупные компании требуют немедленно всех "вакцинировать". Причём всё это синхронно случилось, например, и в Москве; там вообще людям пришли письма что они отстраняются от работы и учёбы если немедленно не уколются.
Такое впечатление что Ротшильды дали команду своим холуям немедленно всех проколоть.Видимо, фарм.компании несут колоссальные убытки, произведя массу никому не нужного шмурдяка.
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07.07.2021 02:14 Ответить
О, то Ви як би трохи lucky.
А в нас - нє. Не спиняються (я про провінцію). Вчора вже вкотре допекли людей. Встановили планку, за якої дозволять студентам вернутися в класи (здається 75%), а поки - 67% (від 18 до 25). От і тиснуть на молодь. Ну, і добив цей типок, міністр "охорони здоров*я", який вже натякає, якщо підніматимуться випадки восени, вони новий локдаун зроблять і не надаватимуть окремі nоn essential services не щепленим (треба почитати новини за сьогодні - ще не було коли, мав уточнити на прес-конференції, про що йдеться). Люди відкрито пишуть, що це - кримінальний злочин.
Таким чином, дав час до осені бігти на укольчик, залисивши лоба.
Видно, скучили за маніфестаціями протесту проти невиправданих і незаконних заходів.
За хокей скільки просили: в Штатах повні арени, а тут - ледве дозволили всередині 3500.
Так на вулиці збирається 20 і більше тисяч і жодного спалаху за весь час, що Монреаль іде далі - нема. Зате всі наводять приклад тренера: тримав бульбашку, жодних екстра-контактів, дві дози - і захворів у червні.
За роісю - страшне. Я читала трохи їхні форуми, вони мруть від того спутніка і мають багато побічних ефектів, але це ніде не кажуть.
Правда, і про знайомих пишуть, які за кордоном побрали імпортні вакцини і теж мучаться тепер з наслідками.
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07.07.2021 02:26 Ответить
У вас, к сожалению, во власти такие же "байдены", что и у южных соседей.
Сейчас уже ясно: весь этот "ковидный план" задумал так что локдауны, "вспышки", новые "штаммы" не должны закончиться никогда. Вообще никогда. Колоться будет приказано всем подряд, каждые полгода. Кто отказался - объявляется "недочеловеком". А кого решат - просто убьют "вакцинацией".
В этом плане, однако, есть изъян: он был рассчитан на непрерывный поток долларов, которые печатает ФРС, но без инфляции (деньги - от торговли герычем через Бейрут; но это было остановлено с помощью взрыва). Таким образом:
- либо они отступят (маловероятно);
- либо весь мир рухнет в гиперинфляцию, похоронив и доллар, и всех "политиков" и "медиков".
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07.07.2021 02:40 Ответить
У нас эпидемия официально закончилась. Ну, может быть где-то в Калифорнии еще масочники сопротивляются, но остальной народ забил болт. Половина вакцинировалась чтобы не ***********, остальные просто сказали "хватит."
И ничо, трупы вдоль дорог не валяются. Более того, поскольку сколько штатов, столько и правил, то за год накопилась богатсво данных о влиянии локдаунов и масок на заболеваемость и смертность. Вывод - никакого влияния нет. Один экономический ущерб.
Яркий пример - Вискансин и Иллинойс. В Вискансине судья еще прошлым летом отменил все запреты, в Иллинойсе губернатор тянул с масками до мая 21го. Экономика, население и этнический состав очень близки. Климат очень похож на украинский. Смертность в Вискансине существенно ниже средней по Штатам, в Иллинойсе - существенно выше.

https://www.usnews.com/news/best-states/coronavirus-data/covid-death-rate
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07.07.2021 05:01 Ответить
Осталось выловить и наказать тех кто всё это затеял.
А как их наказывать - это Израиль знает. Как Эйхмана.
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07.07.2021 06:58 Ответить
Ні, тривати нічого безкінечно не може.
У нас ті, хто рішуче настроєний проти тиску, сегрегації та розподілу суспільства і натравлювання одного прошарку населення на інший, пишуть про громадянську війну.
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07.07.2021 05:43 Ответить
Вот именно: пишут. Пока пишут, войны не будет.
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07.07.2021 06:56 Ответить
Команду дали, тут і світлина була. Вже не ховаються.
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07.07.2021 02:55 Ответить
У меня такое впечатление что Данилов им не подчиняется.
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07.07.2021 03:07 Ответить
Не можу сказати щодо Данилова, але так подивитись - практично все в нас - профанація з самого початку.
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07.07.2021 03:28 Ответить
... а че умолчали , шо и на козлостане - такая же проблема с бодяжным физраствором "Спутник-5"? Чи не знаете, шо индусы свою "зенеку" спихнули налево-наварили в тридорога, а шобы с горем пополам залатать свой тришкин кафтан, закупили на каазлабаде физраствор на основе мочи молодого ослика, под названием "спутник-5".
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07.07.2021 01:09 Ответить
Россия единственная страна где крыса испытывает вакцину на людях!
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07.07.2021 01:16 Ответить
...где крыса испытывает на людях бывшую вакцину против ящура(для животных), в которой присутствуют тяжелые металлы.
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07.07.2021 01:44 Ответить
Аленям теперь все возвращают назад их шмурдяк(спутник-5). А так лихо лаптестан объявил на весь мир, еще в январе 2020 г, шо у них уже есть 5 вакцин от ковид-19. На Западе только приступили к разработке вакцины. Возникает вопрос: как такое возможно, шо ковид -19 появился в конце 2019г, а ягелеядные уже имели 5 авкцин(Китай тогда поспешил заявить, шо уже имеет две)?
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07.07.2021 03:36 Ответить
Неправда.
Крысы, навыпускавшие всяких шмурдяков (асразенека, пфизер и проч.) ставят эксперименты на по всему миру. Правда, ставить эксперименты на людях им трудно: люди сопротивляются. Пока что они могут экспериментировать только на идиотах, верящих в "пандемию".
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07.07.2021 02:20 Ответить
А есть ватаны , котопые не верят в пандемию. Возможно таким просто повезло и они переболели легкой формой... Бацька с пыней тоже трындели, насчет ковид - чепуха, теперь не знают , что и делать, заболеваемость - страшная, больше , чем в Европах с Украиной... Каарочи, кокцапа слышно за версту, даже насчет пандемии. ЗЫ... быстрее всего, чел под прокси - недопереколыханый кокцап.
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07.07.2021 03:11 Ответить
Антиковідники та антиваксери в ютюбі заробляють цим хайпом непогані гроші, роблять своім відосікам багато переглядів завдяки цій темі. Лохи ведуться та лайкають. Усі ці блохєри живуть в Європі та Америці, дуже сварять уряди тих країн, які забеспечили їм комфортне та сите проживання, але повертатися у свою Засранівку ці селюки не хочуть, бо розуміють, що якщо захворіють на неіснуючий ковід у своєму селі, то там вони і здохнуть.
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07.07.2021 03:23 Ответить
Вы знаете, есть долбодятлы, которые не только отрицают пандемию, еще и не хотят вакцинироваться... Так шо, к таким жанчина с косой может наведаться в любую минуту, особенно , если тупни имеют какие-то хронические заболевания. ЗЫ... в моей семье из пяти заболевших, двое умерли.
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07.07.2021 03:51 Ответить
Дураки не вымрут
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07.07.2021 04:11 Ответить
Примечание: все, кто искренне не верят в ковид-19 и вакцины к ней, выражают недоверие не к производителям вакцин, а к медикам-специалистам, которые предупреждают об опасности ковид-19. Такие люди и на бытовом уровне , по любому вопросу, не доверяют окружающим, а это уже мания преследования. Такие люди, как правило, - боягузы и делают из-за этого фатальные ошибки. Такие люди очень опасны для окружающих, если они , в отношении окружающих, еще и занимают руководящие должности. Люди, обходите стороной этих дураков.
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07.07.2021 04:11 Ответить
из гонконга виднее?
ок, я верю и в вирус и в вакцины. но прививаться не планирую.
я не верю, что они вполне безопасны - это да.
но даже если бы они были более безопасны, то для меня бы это ничего не изменило

если что, то я умру
я сделал выбор и принимаю последствия
но во что я не верю, так это что всё это стоит такой паники.
в мире даже миллиард не умер! а нас уже девять. чего дёргаться то?
вот когда людей будет миллиард уже в остатке, т.е. когда мы скатимся на начало 20го века, тогда и можно начинать волноваться.
а пока что это всё ни о чём
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07.07.2021 06:47 Ответить
Индия первая в Мире по лжи,РАБссия второе место...
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07.07.2021 04:23 Ответить
Може все-таки варто придивитись пильніше до російської вакцини?
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07.07.2021 05:35 Ответить
Вода з-під крану.
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07.07.2021 09:20 Ответить
В Индии и так перенаселение.
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07.07.2021 06:34 Ответить
Кажется мне, что у нас тут тоже физраствор впаривают...
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07.07.2021 07:41 Ответить
Пойди-проверь,что укололи...
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07.07.2021 08:11 Ответить
Пусть индусы скажут спасибо, что им вкололи не воду из Нила.
Верьте Гебрейшам, они вас вылечат.
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07.07.2021 09:19 Ответить
 
 