9 212 71
Тисячам людей в Індії ввели замість вакцини проти COVID-19 фізрозчин
Шахраї брали з людей гроші за платні щеплення проти коронавірусу, але замість вакцини кололи їм фізрозчин.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".
До афери були залучені лікарі.
Щонайменше 12 фальшивих акцій вакцинації було здійснено у фінансовому центрі країни - місті Мумбаї, що у західній частині штату Махараштра, заявили у місцевій поліції.
Загалом до 2500 жертв афери отримали фейкові уколи, а організатори заробили на схемі до 28 000 доларів США.
Наразі за підозрою у шахрайстві, замаху на вбивство та злочинній змові було заарештовано 14 осіб.
У світі зафіксовано понад 185 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Зокрема 4 млн – летальних, одужало майже 170 млн осіб.
Топ коментарі
+12 Старый Столяр
показати весь коментар07.07.2021 00:50
+6 Игорь Монахов #368908
показати весь коментар07.07.2021 00:51
+4 aquarius580 #416927
показати весь коментар07.07.2021 01:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ротшильды дюут в дудочку. Крыски под неё прыгают.
Твои слова, тролляка?
З кожної партії лікарських засобів Держлікслужба відбирає контрольний зразок. Ще один залишае собі виробник. У разі НС вміст цих зразків та зразки, вилучені з розниці аналізують.
Що у вас там знову за карантини ?
І як губернатор - вичухався ?
Бережіть себе.
гордость кажешь не шутя.
То МУ-МУ (наш) тебя осенит:
Чехова читать пыхтя.
То ты ОВОДОМ кружишься,
Никонова чушь глупя,
на навозе выгреваясь,
ДЕВОЙ-НЕГОЮ кряхтя.
То в дымке паленой жнивы,
грудь копченую крутя,
Зверя вдруг клыки покажешь,
то заблеешь ШО дитя.
Купи себе другой гугл-переводчик, лапоть.
У нас в Мельбурне, похоже, эту банду (неофициально) разогнали: местные политики перестали светиться в газетах, главный "health officer" официально "в отпуске", Эндрюс же, по-моему, остался только виртуальный, т.е. в телевизоре (голограмма, наверное, как и Зеленский).
Зато на федеральном уровне крупные компании требуют немедленно всех "вакцинировать". Причём всё это синхронно случилось, например, и в Москве; там вообще людям пришли письма что они отстраняются от работы и учёбы если немедленно не уколются.
Такое впечатление что Ротшильды дали команду своим холуям немедленно всех проколоть.Видимо, фарм.компании несут колоссальные убытки, произведя массу никому не нужного шмурдяка.
А в нас - нє. Не спиняються (я про провінцію). Вчора вже вкотре допекли людей. Встановили планку, за якої дозволять студентам вернутися в класи (здається 75%), а поки - 67% (від 18 до 25). От і тиснуть на молодь. Ну, і добив цей типок, міністр "охорони здоров*я", який вже натякає, якщо підніматимуться випадки восени, вони новий локдаун зроблять і не надаватимуть окремі nоn essential services не щепленим (треба почитати новини за сьогодні - ще не було коли, мав уточнити на прес-конференції, про що йдеться). Люди відкрито пишуть, що це - кримінальний злочин.
Таким чином, дав час до осені бігти на укольчик, залисивши лоба.
Видно, скучили за маніфестаціями протесту проти невиправданих і незаконних заходів.
За хокей скільки просили: в Штатах повні арени, а тут - ледве дозволили всередині 3500.
Так на вулиці збирається 20 і більше тисяч і жодного спалаху за весь час, що Монреаль іде далі - нема. Зате всі наводять приклад тренера: тримав бульбашку, жодних екстра-контактів, дві дози - і захворів у червні.
За роісю - страшне. Я читала трохи їхні форуми, вони мруть від того спутніка і мають багато побічних ефектів, але це ніде не кажуть.
Правда, і про знайомих пишуть, які за кордоном побрали імпортні вакцини і теж мучаться тепер з наслідками.
Сейчас уже ясно: весь этот "ковидный план" задумал так что локдауны, "вспышки", новые "штаммы" не должны закончиться никогда. Вообще никогда. Колоться будет приказано всем подряд, каждые полгода. Кто отказался - объявляется "недочеловеком". А кого решат - просто убьют "вакцинацией".
В этом плане, однако, есть изъян: он был рассчитан на непрерывный поток долларов, которые печатает ФРС, но без инфляции (деньги - от торговли герычем через Бейрут; но это было остановлено с помощью взрыва). Таким образом:
- либо они отступят (маловероятно);
- либо весь мир рухнет в гиперинфляцию, похоронив и доллар, и всех "политиков" и "медиков".
И ничо, трупы вдоль дорог не валяются. Более того, поскольку сколько штатов, столько и правил, то за год накопилась богатсво данных о влиянии локдаунов и масок на заболеваемость и смертность. Вывод - никакого влияния нет. Один экономический ущерб.
Яркий пример - Вискансин и Иллинойс. В Вискансине судья еще прошлым летом отменил все запреты, в Иллинойсе губернатор тянул с масками до мая 21го. Экономика, население и этнический состав очень близки. Климат очень похож на украинский. Смертность в Вискансине существенно ниже средней по Штатам, в Иллинойсе - существенно выше.
https://www.usnews.com/news/best-states/coronavirus-data/covid-death-rate
А как их наказывать - это Израиль знает. Как Эйхмана.
У нас ті, хто рішуче настроєний проти тиску, сегрегації та розподілу суспільства і натравлювання одного прошарку населення на інший, пишуть про громадянську війну.
Крысы, навыпускавшие всяких шмурдяков (асразенека, пфизер и проч.) ставят эксперименты на по всему миру. Правда, ставить эксперименты на людях им трудно: люди сопротивляются. Пока что они могут экспериментировать только на идиотах, верящих в "пандемию".
ок, я верю и в вирус и в вакцины. но прививаться не планирую.
я не верю, что они вполне безопасны - это да.
но даже если бы они были более безопасны, то для меня бы это ничего не изменило
если что, то я умру
я сделал выбор и принимаю последствия
но во что я не верю, так это что всё это стоит такой паники.
в мире даже миллиард не умер! а нас уже девять. чего дёргаться то?
вот когда людей будет миллиард уже в остатке, т.е. когда мы скатимся на начало 20го века, тогда и можно начинать волноваться.
а пока что это всё ни о чём
Верьте Гебрейшам, они вас вылечат.