Тисячам людей в Індії ввели замість вакцини проти COVID-19 фізрозчин

Шахраї брали з людей гроші за платні щеплення проти коронавірусу, але замість вакцини кололи їм фізрозчин.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

До афери були залучені лікарі.

Щонайменше 12 фальшивих акцій вакцинації було здійснено у фінансовому центрі країни - місті Мумбаї, що у західній частині штату Махараштра, заявили у місцевій поліції.

Загалом до 2500 жертв афери отримали фейкові уколи, а організатори заробили на схемі до 28 000 доларів США.

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Наразі за підозрою у шахрайстві, замаху на вбивство та злочинній змові було заарештовано 14 осіб.

У світі зафіксовано понад 185 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Зокрема 4 млн – летальних, одужало майже 170 млн осіб.