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Новини Боротьба з коронавірусом
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Тисячам людей в Індії ввели замість вакцини проти COVID-19 фізрозчин

Тисячам людей в Індії ввели замість вакцини проти COVID-19 фізрозчин

Шахраї брали з людей гроші за платні щеплення проти коронавірусу, але замість вакцини кололи їм фізрозчин.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

До афери були залучені лікарі.

Щонайменше 12 фальшивих акцій вакцинації було здійснено у фінансовому центрі країни - місті Мумбаї, що у західній частині штату Махараштра, заявили у місцевій поліції.

Загалом до 2500 жертв афери отримали фейкові уколи, а організатори заробили на схемі до 28 000 доларів США.

Також читайте: Мешканців Індії не пускають у Євросоюз, оскільки вони були вакциновані препаратом Covishield, - Reuters

Наразі за підозрою у шахрайстві, замаху на вбивство та злочинній змові було заарештовано 14 осіб.

У світі зафіксовано понад 185 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Зокрема 4 млн – летальних, одужало майже 170 млн осіб.

Автор: 

вакцина (4419) Індія (670) шахрайство (1091) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+12
А главное никаких побочных эффектов. Такой вакциной могут колоться даже антипрививочники.
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07.07.2021 00:50
+6
.. я представляю что будет у нас за кипишь когда вся аферо-вакцинация зеленых упырей всплывет на чистую воду !!! ... они убежать не успеют...
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07.07.2021 00:51
+4
Так эта муть по всему миру.
Ротшильды дюут в дудочку. Крыски под неё прыгают.
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07.07.2021 01:07
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А главное никаких побочных эффектов. Такой вакциной могут колоться даже антипрививочники.
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07.07.2021 00:50 Відповісти
.. я представляю что будет у нас за кипишь когда вся аферо-вакцинация зеленых упырей всплывет на чистую воду !!! ... они убежать не успеют...
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07.07.2021 00:51 Відповісти
Так эта муть по всему миру.
Ротшильды дюут в дудочку. Крыски под неё прыгают.
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07.07.2021 01:07 Відповісти
Да, многие умрут от болезни а другие от вакцин - их цель немного очистить пространство от людей, и еще кое-что!!!, но у них мало времени, осталось год-два и люди прозреют!!! но они спешат, они думают что результат который они запланировали можно подкорректировать и потом (если он их не будет устраивать) а вот Время - назад не вернуть!!! оно будет потеряно для них НАВСЕГДА !!!
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07.07.2021 01:18 Відповісти
Простуда, температура и все побочки с ОРЗ - это говорит об одном - работает иммунитет!!! и это не страшно - это не та болезнь которую нужно боятся , а страшно когда коронавирус проникнет в клетки(и еще нет антител) и заставляет их производить собственные клетки вместо белка - вот тут то и опасно, т.к. нужно быстро распознать иммунитету эту заразу чтобы не было поздно - тут нужны антитела...Стоит раз переболеть - антитела вечные !!! Это все равно что ты пробовал только клубничное варенье и тут тебе дали свежую клубнику - ты и организм сразу узнают что это ты кушаешь..(но вакцинироваться я не советую)

Твои слова, тролляка?
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07.07.2021 01:32 Відповісти
у тебя ко мне вопрос созрел Гусак ты ощипанный !? спрашивай !!!
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07.07.2021 01:39 Відповісти
Тебя санитары выпустили, или ты сам убежал?
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07.07.2021 01:41 Відповісти
ясно.. значить вопросов нет...тогда греби нах чепушило !!
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07.07.2021 01:51 Відповісти
А зачем санитары? По твоей логике организм сам себя вылечит! Гусь когда в твой дурдом инет провели?!
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07.07.2021 07:18 Відповісти
Ребята,давайте жить дружно...
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07.07.2021 07:57 Відповісти
Могут, проте не будуть
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07.07.2021 00:52 Відповісти
Дірколобі індуси ввели своїм аборигенам фізрозчин замість кові-дилда. Питання: що у флаконах з індійськими етикетками, які продані Україні?
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07.07.2021 00:57 Відповісти
Карри, наверное.
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07.07.2021 01:08 Відповісти
Вопрос не в том -кто продал,а в том кто купил...
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07.07.2021 07:59 Відповісти
Ви вважаєте, що та побочка від вакцини Ковішілд (яку вводили в Україні) і про яку верещали антиваксери - вона була на фізрозчин? Виходить, антивакскри знову сіли в лужу...
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07.07.2021 10:11 Відповісти
Питання не в статистиці розвитку побічних дій, навіть на плацебо у вигляді фізрозчину. А в якості вакцини, надійності постачальника і кінцевій вартості 1 дози для держбюджету
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09.07.2021 08:54 Відповісти
Ви, мабуть, вмієте читати. В статті чітко вказано "До афери були залучені лікарі.". Тобто підробка йшла на кінцевому етапі.
З кожної партії лікарських засобів Держлікслужба відбирає контрольний зразок. Ще один залишае собі виробник. У разі НС вміст цих зразків та зразки, вилучені з розниці аналізують.
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09.07.2021 10:01 Відповісти
В среднем 200 человек на акции. И это в полторамиллиардной Индии, где варят свой шмурдяк. Как-то не особо "находящееся в панике" индийцы бегут за избавлением от Дельты. Дельта Ганга роднее.
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07.07.2021 01:04 Відповісти
И они до сих пор живы ? А как же "пандемия" ?
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07.07.2021 01:06 Відповісти
Добрий день. Як Ви ?
Що у вас там знову за карантини ?
І як губернатор - вичухався ?
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07.07.2021 01:39 Відповісти
Де, в нарабсее?
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07.07.2021 01:47 Відповісти
Та ні - в Австралії.
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07.07.2021 01:51 Відповісти
фига се где зашифроваться... Никак не доберусь домой из-за ковида , посмотреть на свои всходы.
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07.07.2021 02:08 Відповісти
Напишете, добре ?
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07.07.2021 02:13 Відповісти
Панночко Ведано, Вы впевненi, що пану не е так далеко до проксi, анiж до Австралii?
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07.07.2021 02:11 Відповісти
Угу. Я взагалі вже з паном Акваріусом домовилася попередньо, що до них можна буде переїхати, єслі шо.
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07.07.2021 02:14 Відповісти
Тю, а зятюха, в даний час, надае перевагу Канадi, нiж Кiпру, (жара). Ой, позавчора вичитав в новинах , що на Кiпрi розбушувалася велика лiсова пожежа. ЕЕ загиблi.
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07.07.2021 02:19 Відповісти
Ой, в нас погода теж ... То духота (розумієте що це з фактором вологості), то різкий перепад вниз. Ось хоч дощ зілляв, можна вийти.
Бережіть себе.
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07.07.2021 02:28 Відповісти
А в Украiнi останнiм часом - дощi з буревiями. Яка рiзна погода.
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07.07.2021 03:00 Відповісти
А я пiсля 05-18.06.21 маю все ще вичухуватися.
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07.07.2021 02:14 Відповісти
Тримайтеся.
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07.07.2021 02:32 Відповісти
Дякую, Ви також бережiться.
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07.07.2021 02:57 Відповісти
Don't worry, dude. I live in Melbourne. If you want to, we can have an intelligent discussion in English. Just be polite, OK ?
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07.07.2021 02:15 Відповісти
I see Katsapa the dog-head through. From the forum I have a fairly clear your icon. I understand what a gadfly stung you. Am I wrong or not... who knows... ... By-by...
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07.07.2021 02:56 Відповісти
Уверен , що у вас перевод получится на манер борошна.
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07.07.2021 03:02 Відповісти
ТЫ ПРИШЕЛ through comp НА ФОРУМ ,
гордость кажешь не шутя.
То МУ-МУ (наш) тебя осенит:
Чехова читать пыхтя.
То ты ОВОДОМ кружишься,
Никонова чушь глупя,
на навозе выгреваясь,
ДЕВОЙ-НЕГОЮ кряхтя.
То в дымке паленой жнивы,
грудь копченую крутя,
Зверя вдруг клыки покажешь,
то заблеешь ШО дитя.
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07.07.2021 03:15 Відповісти
Я же говорю, шо переводчик выдает челу одно БОРОШНО.
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07.07.2021 03:26 Відповісти
И о да , когда у ваты нет аргументов, в ход идет каллиграфия - дешевый кацапотрюк... Всем пострадавшим от ковида желаю полного выздоровления, Вем, кто еще не успели подцепить ковид, - вакцинируйтесь. В крайнем случае, ковид легче перенесете.
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07.07.2021 03:44 Відповісти
"From the forum I have a fairly clear your icon." - грамматическая х*рня.
Купи себе другой гугл-переводчик, лапоть.
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07.07.2021 03:16 Відповісти
You are a very funny guy. You can only sting yourself in the ass. "Gadfly"
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07.07.2021 03:09 Відповісти
Sting yourself in the ass.. You aussies are funny...
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07.07.2021 04:46 Відповісти
Приветствую Вас !
У нас в Мельбурне, похоже, эту банду (неофициально) разогнали: местные политики перестали светиться в газетах, главный "health officer" официально "в отпуске", Эндрюс же, по-моему, остался только виртуальный, т.е. в телевизоре (голограмма, наверное, как и Зеленский).
Зато на федеральном уровне крупные компании требуют немедленно всех "вакцинировать". Причём всё это синхронно случилось, например, и в Москве; там вообще людям пришли письма что они отстраняются от работы и учёбы если немедленно не уколются.
Такое впечатление что Ротшильды дали команду своим холуям немедленно всех проколоть.Видимо, фарм.компании несут колоссальные убытки, произведя массу никому не нужного шмурдяка.
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07.07.2021 02:14 Відповісти
О, то Ви як би трохи lucky.
А в нас - нє. Не спиняються (я про провінцію). Вчора вже вкотре допекли людей. Встановили планку, за якої дозволять студентам вернутися в класи (здається 75%), а поки - 67% (від 18 до 25). От і тиснуть на молодь. Ну, і добив цей типок, міністр "охорони здоров*я", який вже натякає, якщо підніматимуться випадки восени, вони новий локдаун зроблять і не надаватимуть окремі nоn essential services не щепленим (треба почитати новини за сьогодні - ще не було коли, мав уточнити на прес-конференції, про що йдеться). Люди відкрито пишуть, що це - кримінальний злочин.
Таким чином, дав час до осені бігти на укольчик, залисивши лоба.
Видно, скучили за маніфестаціями протесту проти невиправданих і незаконних заходів.
За хокей скільки просили: в Штатах повні арени, а тут - ледве дозволили всередині 3500.
Так на вулиці збирається 20 і більше тисяч і жодного спалаху за весь час, що Монреаль іде далі - нема. Зате всі наводять приклад тренера: тримав бульбашку, жодних екстра-контактів, дві дози - і захворів у червні.
За роісю - страшне. Я читала трохи їхні форуми, вони мруть від того спутніка і мають багато побічних ефектів, але це ніде не кажуть.
Правда, і про знайомих пишуть, які за кордоном побрали імпортні вакцини і теж мучаться тепер з наслідками.
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07.07.2021 02:26 Відповісти
У вас, к сожалению, во власти такие же "байдены", что и у южных соседей.
Сейчас уже ясно: весь этот "ковидный план" задумал так что локдауны, "вспышки", новые "штаммы" не должны закончиться никогда. Вообще никогда. Колоться будет приказано всем подряд, каждые полгода. Кто отказался - объявляется "недочеловеком". А кого решат - просто убьют "вакцинацией".
В этом плане, однако, есть изъян: он был рассчитан на непрерывный поток долларов, которые печатает ФРС, но без инфляции (деньги - от торговли герычем через Бейрут; но это было остановлено с помощью взрыва). Таким образом:
- либо они отступят (маловероятно);
- либо весь мир рухнет в гиперинфляцию, похоронив и доллар, и всех "политиков" и "медиков".
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07.07.2021 02:40 Відповісти
У нас эпидемия официально закончилась. Ну, может быть где-то в Калифорнии еще масочники сопротивляются, но остальной народ забил болт. Половина вакцинировалась чтобы не ***********, остальные просто сказали "хватит."
И ничо, трупы вдоль дорог не валяются. Более того, поскольку сколько штатов, столько и правил, то за год накопилась богатсво данных о влиянии локдаунов и масок на заболеваемость и смертность. Вывод - никакого влияния нет. Один экономический ущерб.
Яркий пример - Вискансин и Иллинойс. В Вискансине судья еще прошлым летом отменил все запреты, в Иллинойсе губернатор тянул с масками до мая 21го. Экономика, население и этнический состав очень близки. Климат очень похож на украинский. Смертность в Вискансине существенно ниже средней по Штатам, в Иллинойсе - существенно выше.

https://www.usnews.com/news/best-states/coronavirus-data/covid-death-rate
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07.07.2021 05:01 Відповісти
Осталось выловить и наказать тех кто всё это затеял.
А как их наказывать - это Израиль знает. Как Эйхмана.
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07.07.2021 06:58 Відповісти
Ні, тривати нічого безкінечно не може.
У нас ті, хто рішуче настроєний проти тиску, сегрегації та розподілу суспільства і натравлювання одного прошарку населення на інший, пишуть про громадянську війну.
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07.07.2021 05:43 Відповісти
Вот именно: пишут. Пока пишут, войны не будет.
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07.07.2021 06:56 Відповісти
Команду дали, тут і світлина була. Вже не ховаються.
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07.07.2021 02:55 Відповісти
У меня такое впечатление что Данилов им не подчиняется.
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07.07.2021 03:07 Відповісти
Не можу сказати щодо Данилова, але так подивитись - практично все в нас - профанація з самого початку.
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07.07.2021 03:28 Відповісти
... а че умолчали , шо и на козлостане - такая же проблема с бодяжным физраствором "Спутник-5"? Чи не знаете, шо индусы свою "зенеку" спихнули налево-наварили в тридорога, а шобы с горем пополам залатать свой тришкин кафтан, закупили на каазлабаде физраствор на основе мочи молодого ослика, под названием "спутник-5".
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07.07.2021 01:09 Відповісти
Россия единственная страна где крыса испытывает вакцину на людях!
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07.07.2021 01:16 Відповісти
...где крыса испытывает на людях бывшую вакцину против ящура(для животных), в которой присутствуют тяжелые металлы.
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07.07.2021 01:44 Відповісти
Аленям теперь все возвращают назад их шмурдяк(спутник-5). А так лихо лаптестан объявил на весь мир, еще в январе 2020 г, шо у них уже есть 5 вакцин от ковид-19. На Западе только приступили к разработке вакцины. Возникает вопрос: как такое возможно, шо ковид -19 появился в конце 2019г, а ягелеядные уже имели 5 авкцин(Китай тогда поспешил заявить, шо уже имеет две)?
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07.07.2021 03:36 Відповісти
Неправда.
Крысы, навыпускавшие всяких шмурдяков (асразенека, пфизер и проч.) ставят эксперименты на по всему миру. Правда, ставить эксперименты на людях им трудно: люди сопротивляются. Пока что они могут экспериментировать только на идиотах, верящих в "пандемию".
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07.07.2021 02:20 Відповісти
А есть ватаны , котопые не верят в пандемию. Возможно таким просто повезло и они переболели легкой формой... Бацька с пыней тоже трындели, насчет ковид - чепуха, теперь не знают , что и делать, заболеваемость - страшная, больше , чем в Европах с Украиной... Каарочи, кокцапа слышно за версту, даже насчет пандемии. ЗЫ... быстрее всего, чел под прокси - недопереколыханый кокцап.
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07.07.2021 03:11 Відповісти
Антиковідники та антиваксери в ютюбі заробляють цим хайпом непогані гроші, роблять своім відосікам багато переглядів завдяки цій темі. Лохи ведуться та лайкають. Усі ці блохєри живуть в Європі та Америці, дуже сварять уряди тих країн, які забеспечили їм комфортне та сите проживання, але повертатися у свою Засранівку ці селюки не хочуть, бо розуміють, що якщо захворіють на неіснуючий ковід у своєму селі, то там вони і здохнуть.
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07.07.2021 03:23 Відповісти
Вы знаете, есть долбодятлы, которые не только отрицают пандемию, еще и не хотят вакцинироваться... Так шо, к таким жанчина с косой может наведаться в любую минуту, особенно , если тупни имеют какие-то хронические заболевания. ЗЫ... в моей семье из пяти заболевших, двое умерли.
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07.07.2021 03:51 Відповісти
Дураки не вымрут
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07.07.2021 04:11 Відповісти
Примечание: все, кто искренне не верят в ковид-19 и вакцины к ней, выражают недоверие не к производителям вакцин, а к медикам-специалистам, которые предупреждают об опасности ковид-19. Такие люди и на бытовом уровне , по любому вопросу, не доверяют окружающим, а это уже мания преследования. Такие люди, как правило, - боягузы и делают из-за этого фатальные ошибки. Такие люди очень опасны для окружающих, если они , в отношении окружающих, еще и занимают руководящие должности. Люди, обходите стороной этих дураков.
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07.07.2021 04:11 Відповісти
из гонконга виднее?
ок, я верю и в вирус и в вакцины. но прививаться не планирую.
я не верю, что они вполне безопасны - это да.
но даже если бы они были более безопасны, то для меня бы это ничего не изменило

если что, то я умру
я сделал выбор и принимаю последствия
но во что я не верю, так это что всё это стоит такой паники.
в мире даже миллиард не умер! а нас уже девять. чего дёргаться то?
вот когда людей будет миллиард уже в остатке, т.е. когда мы скатимся на начало 20го века, тогда и можно начинать волноваться.
а пока что это всё ни о чём
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07.07.2021 06:47 Відповісти
Индия первая в Мире по лжи,РАБссия второе место...
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07.07.2021 04:23 Відповісти
Може все-таки варто придивитись пильніше до російської вакцини?
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07.07.2021 05:35 Відповісти
Вода з-під крану.
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07.07.2021 09:20 Відповісти
В Индии и так перенаселение.
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07.07.2021 06:34 Відповісти
Кажется мне, что у нас тут тоже физраствор впаривают...
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07.07.2021 07:41 Відповісти
Пойди-проверь,что укололи...
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07.07.2021 08:11 Відповісти
Пусть индусы скажут спасибо, что им вкололи не воду из Нила.
Верьте Гебрейшам, они вас вылечат.
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07.07.2021 09:19 Відповісти
 
 