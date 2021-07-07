Первый финалист Евро-2020: Италия победила Испанию
Футболисты сборной Италии нанесли поражение соперникам из национальной команды Испании в матче 1/2 финала чемпионата Европы-2020.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Основное время встречи, прошедшей на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, завершилось вничью- 1:1. На 60-й минуте Федерико Кьеза вывел сборную Италии вперед, на 80-й испанец Альваро Мората провел ответный гол.
В дополнительное время счет не изменился, в серии пенальти успех сопутствовал итальянцам - 4:2.
В финале турнира 11 июля Италия сыграет с победителем пары Англия - Дания.
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мы же не могли ей так просто продуть)
Сподіваюся, що данці пиху англійців трошки зіб*ють.
В 2006-му нас з турніру вибила Італія, і виграла в фіналі у Франції Тепер черга Англії.
(я такого построения игры и его смена во время игры ни у кого не видел..Хотите - первым номером - нате, контр-атаки - тоже нате, прессинг и выход самим из прессинга одним-двумя пассами - нате, автобус у себя в штрафной - нате, потянуть время мелкими фолами, сбить темп -- все это у этой Италии ЕСТЬ( и заметь они играли не на все 100 % - запас есть) !!!!
Италия Чемпионы !!! крапка
таперич англы чемпы...
Я просто ніколи не симпатизувала англійській збірній, та й їхнім клубам. Не вболівала за них.
Данці відійшли від стресу першого матчу і набрали ходу.
Мені так само не сподобалося зверхнє і навіть зневажливе ставлення тренера та й англійців щодо нас.
Хай буде цікавий матч і у фінал вийде той, хто краще зіграє, більше викладеться і покаже, на що здатен.
Ти ж не Порох! Ти - Олег!
Чемпіоном буде Англія. Велика мотивація - рідні стіни і вони 60 років не грали у фіналі.