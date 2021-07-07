Перший фіналіст Євро-2020: Італія перемогла Іспанію
Футболісти збірної Італії завдали поразки суперникам з національної команди Іспанії в матчі 1/2 фіналу чемпіонату Європи-2020.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Основний час зустрічі, що відбулася на стадіоні "Уемблі" в Лондоні, завершився внічию - 1:1. На 60-й хвилині Федеріко К'єза вивів збірну Італії вперед, на 80-й іспанець Альваро Мората провів гол у відповідь.
У додатковий час рахунок не змінився, в серії пенальті успіх був на боці італійців - 4:2.
У фіналі турніру 11 липня Італія зіграє з переможцем пари Англія - Данія.
Топ коментарі
+7 Ан Мур
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+4 ПанСан
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мы же не могли ей так просто продуть)
Сподіваюся, що данці пиху англійців трошки зіб*ють.
В 2006-му нас з турніру вибила Італія, і виграла в фіналі у Франції Тепер черга Англії.
(я такого построения игры и его смена во время игры ни у кого не видел..Хотите - первым номером - нате, контр-атаки - тоже нате, прессинг и выход самим из прессинга одним-двумя пассами - нате, автобус у себя в штрафной - нате, потянуть время мелкими фолами, сбить темп -- все это у этой Италии ЕСТЬ( и заметь они играли не на все 100 % - запас есть) !!!!
Италия Чемпионы !!! крапка
таперич англы чемпы...
Я просто ніколи не симпатизувала англійській збірній, та й їхнім клубам. Не вболівала за них.
Данці відійшли від стресу першого матчу і набрали ходу.
Мені так само не сподобалося зверхнє і навіть зневажливе ставлення тренера та й англійців щодо нас.
Хай буде цікавий матч і у фінал вийде той, хто краще зіграє, більше викладеться і покаже, на що здатен.
Ти ж не Порох! Ти - Олег!
Чемпіоном буде Англія. Велика мотивація - рідні стіни і вони 60 років не грали у фіналі.