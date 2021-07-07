Перший фіналіст Євро-2020: Італія перемогла Іспанію

Футболісти збірної Італії завдали поразки суперникам з національної команди Іспанії в матчі 1/2 фіналу чемпіонату Європи-2020.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Основний час зустрічі, що відбулася на стадіоні "Уемблі" в Лондоні, завершився внічию - 1:1. На 60-й хвилині Федеріко К'єза вивів збірну Італії вперед, на 80-й іспанець Альваро Мората провів гол у відповідь.

У додатковий час рахунок не змінився, в серії пенальті успіх був на боці італійців - 4:2.

У фіналі турніру 11 липня Італія зіграє з переможцем пари Англія - Данія.

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