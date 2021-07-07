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Перший фіналіст Євро-2020: Італія перемогла Іспанію

Перший фіналіст Євро-2020: Італія перемогла Іспанію

Футболісти збірної Італії завдали поразки суперникам з національної команди Іспанії в матчі 1/2 фіналу чемпіонату Європи-2020.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Основний час зустрічі, що відбулася на стадіоні "Уемблі" в Лондоні, завершився внічию - 1:1. На 60-й хвилині Федеріко К'єза вивів збірну Італії вперед, на 80-й іспанець Альваро Мората провів гол у відповідь.

У додатковий час рахунок не змінився, в серії пенальті успіх був на боці італійців - 4:2.

У фіналі турніру 11 липня Італія зіграє з переможцем пари Англія - Данія.

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Автор: 

Іспанія (911) Італія (1574) футбол (1582) Євро-2020 (99)


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Топ коментарі
+7
Англія буде чемпіоном, хто би як її бт не любив.
В 2006-му нас з турніру вибила Італія, і виграла в фіналі у Франції Тепер черга Англії.
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07.07.2021 01:29
+6
Завтра - дуже цікавий матч.
Сподіваюся, що данці пиху англійців трошки зіб*ють.
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07.07.2021 01:21
+4
Италия начала показывать тот футбол который приносил ей титулы. "Великолепие" оставили дома.
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07.07.2021 01:19
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побежит англия)
мы же не могли ей так просто продуть)
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07.07.2021 01:17 Відповісти
Италия начала показывать тот футбол который приносил ей титулы. "Великолепие" оставили дома.
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07.07.2021 01:19 Відповісти
Завтра - дуже цікавий матч.
Сподіваюся, що данці пиху англійців трошки зіб*ють.
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07.07.2021 01:21 Відповісти
Англія буде чемпіоном, хто би як її бт не любив.
В 2006-му нас з турніру вибила Італія, і виграла в фіналі у Франції Тепер черга Англії.
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07.07.2021 01:29 Відповісти
Ну, побачимо.
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07.07.2021 01:37 Відповісти
какая Англия !!! ты бредишь !!?? Макаронники их перекусят - только бутсы выплюнут !!!
(я такого построения игры и его смена во время игры ни у кого не видел..Хотите - первым номером - нате, контр-атаки - тоже нате, прессинг и выход самим из прессинга одним-двумя пассами - нате, автобус у себя в штрафной - нате, потянуть время мелкими фолами, сбить темп -- все это у этой Италии ЕСТЬ( и заметь они играли не на все 100 % - запас есть) !!!!

Италия Чемпионы !!! крапка
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07.07.2021 02:13 Відповісти
Ну поклади на італійців 100 євриків, хоча дійсно вони виглядають непогано, але де там фінал буде?
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07.07.2021 02:29 Відповісти
У Италии 30 игр без поражений и пропустили всего ДВА гола с игры, и им пох где играть и с кем !!! (вчерашние пенальти не в счет)
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07.07.2021 15:06 Відповісти
спэйн перегорели- скоко ударов в молоко..- в рамку- и был бы полный аут скуадры..
таперич англы чемпы...
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07.07.2021 02:34 Відповісти
Как знать? Это спорт, а тем более командный, все может быть, именно этим он интересен.
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07.07.2021 09:01 Відповісти
У Италии есть запас прочности(они играли не на все 100% и в любой момент могут добавить оборотов, а Англия - на пике формы)
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07.07.2021 15:03 Відповісти
данцы не дотянут...
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07.07.2021 02:35 Відповісти
Брити ще ті нацики. Земля буде летіти з-під копит.
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07.07.2021 08:38 Відповісти
Не знаю мне хочется чтоб Англия победила доказав что мы проиграли финалисту и потому что читая на форумах и в соцсетях Дании уж больно сильно уже мнят себя чемпионами что обыграют Англию и в финале также ну прям таки как будто они постоянно чемпионы,самоуверенность и шапкозакидательство зашкаливает
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07.07.2021 08:53 Відповісти
Не читала, не бачила: не мала часу.
Я просто ніколи не симпатизувала англійській збірній, та й їхнім клубам. Не вболівала за них.
Данці відійшли від стресу першого матчу і набрали ходу.
Мені так само не сподобалося зверхнє і навіть зневажливе ставлення тренера та й англійців щодо нас.
Хай буде цікавий матч і у фінал вийде той, хто краще зіграє, більше викладеться і покаже, на що здатен.
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07.07.2021 09:06 Відповісти
Зверхне ставлення англiйцiв черезе те що вони вiдчувають що сильнiшi в рази i це правда як не крутм,це нормально так само як зверхне у нас на Македонiю,або якийсь Лiхтенштейн або Сан-Марино
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07.07.2021 09:38 Відповісти
Ни когда не понимал футбол
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07.07.2021 01:22 Відповісти
зря...
Ти ж не Порох! Ти - Олег!
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07.07.2021 01:30 Відповісти
я вот не знаю кто сможет обыграть Италию в финале !!! такой команды НЕТ !!! Совсем нет !!!
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07.07.2021 01:42 Відповісти
саксоны..= машина не пропустит и выконает...
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07.07.2021 02:30 Відповісти
Та команда, що краще проб'є пенальті.
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07.07.2021 02:30 Відповісти
я на данцев поставила.те цыгане конечно борзые но те продуманные и прут как кони.Аномальный год,будет неожиданно.
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07.07.2021 02:14 Відповісти
ну таки-да... - пенали надо тоже уметь.. а не дурковать...(((
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07.07.2021 02:29 Відповісти
Інтуїція мені підказує, шо італійці таки будуть чемпіонами Європи.
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07.07.2021 02:56 Відповісти
Тусклая Италия финалист...,с таким хвутболом Греция стала когда то чемпионом Европы...
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07.07.2021 04:38 Відповісти
Италия больше заслуживала выхода в финал. Каждую игру бьются с таким желанием, не то что ленивые испанцы.
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07.07.2021 04:39 Відповісти
Итальянцы всех берут на измор.Спокон вику.
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07.07.2021 07:34 Відповісти
Вболівав за макаронників бо ще гірше не поважаю мучачос.
Чемпіоном буде Англія. Велика мотивація - рідні стіни і вони 60 років не грали у фіналі.
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07.07.2021 09:00 Відповісти
Футбол это самый популярный вид спорта, но мне больше нравится крикет на нем можно заработать много денег если знать стратегию и узнать её можно на сайте https://superbets.guru/stavki-na-kriket/ где огромное количество советов от опытных игроков, каждый сможет найти для себя там стратегию игры.
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20.12.2021 18:54 Відповісти
 
 