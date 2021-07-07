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Новости Коронавирус и карантин
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В Британии зафиксировали наибольшее с конца января количество новых заражений COVID-19

В Британии зафиксировали наибольшее с конца января количество новых заражений COVID-19

В Британии зафиксировали 28 773 новых случая заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель с 29 января.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет Sky News.

Вместе с сообщением о новых заражениях говорится и о количестве смертельных случаев – 37 за сутки.

На фоне роста новых заражений министр здравоохранения Великобритании сообщил, что с 16 августа лицам, получившим двойную прививку, больше не нужно будет изолироваться после контакта с людьми, больными COVID.

Сообщается и о том, что в понедельник в Великобритании было введено 224 776 вакцин против коронавируса: 76962 первых и 147814 - вторых доз.

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Напомним, премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что с 19 июля обязательный масочный режим будет отменен. Британцам будет разрешено носить маски по собственному усмотрению. Кроме того, британский премьер предложил план ослабления карантина в Англии.

Великобритания (4982) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Хитрые бриты, изобрели оригинальный способ победить ковид!
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07.07.2021 07:31 Ответить
Бритты хотя бы на 50% провели вакцинацию и в результате смертность от ковида у них весьма невысокая.
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07.07.2021 07:58 Ответить
то либо они завышают, либо у нас Ляшко занижает? че, у нас в разы меньше заболевших и околевших чем в самой развитой стране мира? хотя вон в Японии почти нету вируса, а населения больше и территория меньше
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07.07.2021 07:36 Ответить
Приведу пример
В Словакии каждые выходные люди делали тесты ( бесплатно, очередей нет , результат через 20 минут , выдают бумажку) и только с тестом можно было ходить на работу и в магазины.
Потому страна честно контролировала рост и ослабление эпидемии
А кто в Украине сейчас делает тесты каждый выходной? Потому цифры явно с потолка
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07.07.2021 08:17 Ответить
но тесты это фуфло - Илон Маск сделал 4 подряд и получилось шо он полуздоровый))
причем в одном и том же месте и брала все у него (тесты и помазания) та же медсестра.
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07.07.2021 08:19 Ответить
Подумаешь - два раза в магазин не сходил...
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07.07.2021 15:12 Ответить
ему привезут шо скажет и так. это мы же ..... эх, мы.....
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07.07.2021 15:31 Ответить
 
 