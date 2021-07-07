В Британии зафиксировали наибольшее с конца января количество новых заражений COVID-19
В Британии зафиксировали 28 773 новых случая заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель с 29 января.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет Sky News.
Вместе с сообщением о новых заражениях говорится и о количестве смертельных случаев – 37 за сутки.
На фоне роста новых заражений министр здравоохранения Великобритании сообщил, что с 16 августа лицам, получившим двойную прививку, больше не нужно будет изолироваться после контакта с людьми, больными COVID.
Сообщается и о том, что в понедельник в Великобритании было введено 224 776 вакцин против коронавируса: 76962 первых и 147814 - вторых доз.
Напомним, премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что с 19 июля обязательный масочный режим будет отменен. Британцам будет разрешено носить маски по собственному усмотрению. Кроме того, британский премьер предложил план ослабления карантина в Англии.
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В Словакии каждые выходные люди делали тесты ( бесплатно, очередей нет , результат через 20 минут , выдают бумажку) и только с тестом можно было ходить на работу и в магазины.
Потому страна честно контролировала рост и ослабление эпидемии
А кто в Украине сейчас делает тесты каждый выходной? Потому цифры явно с потолка
причем в одном и том же месте и брала все у него (тесты и помазания) та же медсестра.