У Британії зафіксували найбільшу з кінця січня кількість нових заражень COVID-19

У Британії зафіксували 28 773 нові випадки зараження коронавірусом. Це найвищий показник із 29 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише Sky News.

Разом з повідомленням про нові зараження йдеться і про кількість смертельних випадків - 37 за добу.

На тлі зростання нових заражень міністр охорони здоров'я Великої Британії повідомив, що із 16 серпня особам, які отримали подвійне щеплення, більше не потрібно буде ізолюватися після контакту з людьми, хворими на COVID.

Повідомляється і про те, що в понеділок у Великій Британії було введено 224 776 вакцин проти коронавірусу: 76 962 перших та 147 814 - других доз.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що з 19 липня обов'язковий масковий режим буде скасований. Британцям буде дозволено носити маски на власний розсуд. Крім того, Британський прем'єр запропонував план послаблення карантину в Англії.