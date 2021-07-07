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Новини Коронавірус і карантин
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У Британії зафіксували найбільшу з кінця січня кількість нових заражень COVID-19

У Британії зафіксували найбільшу з кінця січня кількість нових заражень COVID-19

У Британії зафіксували 28 773 нові випадки зараження коронавірусом. Це найвищий показник із 29 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише Sky News.

Разом з повідомленням про нові зараження йдеться і про кількість смертельних випадків - 37 за добу.

На тлі зростання нових заражень міністр охорони здоров'я Великої Британії повідомив, що із 16 серпня особам, які отримали подвійне щеплення, більше не потрібно буде ізолюватися після контакту з людьми, хворими на COVID.

Повідомляється і про те, що в понеділок у Великій Британії було введено 224 776 вакцин проти коронавірусу: 76 962 перших та 147 814 - других доз.

Також читайте: Особи, які прибувають з Росії, Індії, Великої Британії і Португалії повинні будуть здати на кордоні експрес-тест на COVID-19

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що з 19 липня обов'язковий масковий режим буде скасований. Британцям буде дозволено носити маски на власний розсуд. Крім того, Британський прем'єр запропонував план послаблення карантину в Англії.

Автор: 

Велика Британія (5608) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Хитрые бриты, изобрели оригинальный способ победить ковид!
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07.07.2021 07:31 Відповісти
Бритты хотя бы на 50% провели вакцинацию и в результате смертность от ковида у них весьма невысокая.
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07.07.2021 07:58 Відповісти
то либо они завышают, либо у нас Ляшко занижает? че, у нас в разы меньше заболевших и околевших чем в самой развитой стране мира? хотя вон в Японии почти нету вируса, а населения больше и территория меньше
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07.07.2021 07:36 Відповісти
Приведу пример
В Словакии каждые выходные люди делали тесты ( бесплатно, очередей нет , результат через 20 минут , выдают бумажку) и только с тестом можно было ходить на работу и в магазины.
Потому страна честно контролировала рост и ослабление эпидемии
А кто в Украине сейчас делает тесты каждый выходной? Потому цифры явно с потолка
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07.07.2021 08:17 Відповісти
но тесты это фуфло - Илон Маск сделал 4 подряд и получилось шо он полуздоровый))
причем в одном и том же месте и брала все у него (тесты и помазания) та же медсестра.
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07.07.2021 08:19 Відповісти
Подумаешь - два раза в магазин не сходил...
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07.07.2021 15:12 Відповісти
ему привезут шо скажет и так. это мы же ..... эх, мы.....
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07.07.2021 15:31 Відповісти
 
 