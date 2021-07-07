У Британії зафіксували найбільшу з кінця січня кількість нових заражень COVID-19
У Британії зафіксували 28 773 нові випадки зараження коронавірусом. Це найвищий показник із 29 січня.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише Sky News.
Разом з повідомленням про нові зараження йдеться і про кількість смертельних випадків - 37 за добу.
На тлі зростання нових заражень міністр охорони здоров'я Великої Британії повідомив, що із 16 серпня особам, які отримали подвійне щеплення, більше не потрібно буде ізолюватися після контакту з людьми, хворими на COVID.
Повідомляється і про те, що в понеділок у Великій Британії було введено 224 776 вакцин проти коронавірусу: 76 962 перших та 147 814 - других доз.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що з 19 липня обов'язковий масковий режим буде скасований. Британцям буде дозволено носити маски на власний розсуд. Крім того, Британський прем'єр запропонував план послаблення карантину в Англії.
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В Словакии каждые выходные люди делали тесты ( бесплатно, очередей нет , результат через 20 минут , выдают бумажку) и только с тестом можно было ходить на работу и в магазины.
Потому страна честно контролировала рост и ослабление эпидемии
А кто в Украине сейчас делает тесты каждый выходной? Потому цифры явно с потолка
причем в одном и том же месте и брала все у него (тесты и помазания) та же медсестра.