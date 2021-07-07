9 населенных пунктов в трех областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 9 населенных пунктов в трех областях Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 7 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 9 населенных пунктов в 3 областях (Киевская - 7, Донецкая - 1 и Кировоградская - 1)", – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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