9 населених пунктів у трьох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС
Внаслідок негоди без електроенергії залишилися 9 населених пунктів у трьох областях України
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.
"Станом на 7:00 7 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 9 населених пунктів в 3 областях (Київська - 7, Донецька - 1 і Кіровоградська - 1)", - йдеться в повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
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