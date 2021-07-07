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9 населених пунктів у трьох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

9 населених пунктів у трьох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Внаслідок негоди без електроенергії залишилися 9 населених пунктів у трьох областях України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

"Станом на 7:00 7 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 9 населених пунктів в 3 областях (Київська - 7, Донецька - 1 і Кіровоградська - 1)", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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Автор: 

негода (757) ДСНС (5118) Електрика (2042)


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