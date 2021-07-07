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Новости Коронавирус и карантин
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Сейчас проходит тестирование международного сертификата о вакцинации для возможности выезда за границу, - Федоров

Сейчас проходит тестирование международного сертификата о вакцинации для возможности выезда за границу, - Федоров

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о ходе разработки COVID-сертификата, удостоверяющего, что человек привился от коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"У нас есть два сертификата: внутренний и международный. Сегодня мы проходим аудит международного сертификата внутри страны, и после этого наши европейские коллеги будут смотреть, подпадает ли сертификат под критерии, которые были задекларированы. Мы все делали по техническим канонам Европейского союза, далее все будет зависеть от дипломатических способностей МИД, как быстро мы подпишем двусторонние договоры с другими странами. С каждой страной есть отдельные договоренности, есть отдельные алгоритмы, как путешествовать", - отметил министр.

По словам Федорова, документ автономный.

"Мы сделали, чтобы отображался номер загранпаспорта, но это необязательное условие ЕС. Там есть имя и фамилия человека, можно проверять сертификат через QR-код. Это уникальный документ, потому что не нужен интернет, сам по себе он автономный", - добавил глава Минцифры.

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В перспективных планах инициативы Глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX) на третий квартал 2021 г. нет планов поставок вакцин в Украину.

Первой страной выдавшей собственные (см. Хронику 05.07.2021 г.) нормативные ограничения для посещения страны иностранными туристами стала Германия. Требования включают прививка одной из вакцин одной из вакцин, которые указаны в списке немецкого Института Пауля Эрлиха ( Paul-Ehrlich-Institut список https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html?nn=169730&cms_pos=3 ), цифровой COVID-сертификат, принятый в ЕС, или другой аналогичный цифровой или бумажный документ о вакцинации на немецком, английском, французском, итальянском или испанском языках. Важно для Украины - в списке китайских вакцин нет.
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07.07.2021 09:26 Ответить
Дякуємо, дуже дякуємо найвеличнішому діячу всіх часів і народів.
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07.07.2021 09:31 Ответить
"далее все будет зависеть от дипломатических способностей МИД"
Дипломатія зелені вже відома.
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07.07.2021 09:27 Ответить
А нахрена было вообще делать ДВА разных сертификат-приложения ?! 2 раза денюжку взять за одно и тоже ?!
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07.07.2021 09:39 Ответить
Порошенко дал безвиз народу Украины, а зелох безвиз забрал
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07.07.2021 09:59 Ответить
Олни вакцинируются, другие тестируют электронные фиговые листки.
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07.07.2021 11:41 Ответить
 
 