Сейчас проходит тестирование международного сертификата о вакцинации для возможности выезда за границу, - Федоров

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о ходе разработки COVID-сертификата, удостоверяющего, что человек привился от коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"У нас есть два сертификата: внутренний и международный. Сегодня мы проходим аудит международного сертификата внутри страны, и после этого наши европейские коллеги будут смотреть, подпадает ли сертификат под критерии, которые были задекларированы. Мы все делали по техническим канонам Европейского союза, далее все будет зависеть от дипломатических способностей МИД, как быстро мы подпишем двусторонние договоры с другими странами. С каждой страной есть отдельные договоренности, есть отдельные алгоритмы, как путешествовать", - отметил министр.

По словам Федорова, документ автономный.

"Мы сделали, чтобы отображался номер загранпаспорта, но это необязательное условие ЕС. Там есть имя и фамилия человека, можно проверять сертификат через QR-код. Это уникальный документ, потому что не нужен интернет, сам по себе он автономный", - добавил глава Минцифры.

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