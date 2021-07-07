Стартовала встреча Зеленского и президента Литвы Науседы
Сегодня, 7 июля, в рамках рабочего визита в Литву проходит встреча главы Украинского государства Владимира Зеленского и президента Литовской Республики Гитанаса Науседы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Подчеркивается, что встреча проходит в узком формате в Президентском дворце в Вильнюсе.
После завершения переговоров главы двух государств примут участие во вступительной сессии Конференции по вопросам реформ в Украине на тему "Сильная Украина в сильной европейской и евроатлантической семье".
Также запланировано общение Владимира Зеленского и Гитанаса Науседы с представителями СМИ.
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