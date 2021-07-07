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Стартовала встреча Зеленского и президента Литвы Науседы

Стартовала встреча Зеленского и президента Литвы Науседы

Сегодня, 7 июля, в рамках рабочего визита в Литву проходит встреча главы Украинского государства Владимира Зеленского и президента Литовской Республики Гитанаса Науседы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Подчеркивается, что встреча проходит в узком формате в Президентском дворце в Вильнюсе.

После завершения переговоров главы двух государств примут участие во вступительной сессии Конференции по вопросам реформ в Украине на тему "Сильная Украина в сильной европейской и евроатлантической семье".

Также запланировано общение Владимира Зеленского и Гитанаса Науседы с представителями СМИ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский в Литве обсудил с Мишелем и Науседой европейские перспективы Украины. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) Литва (2472) Вильнюс (49) Науседа Гитанас (266)


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Топ комментарии
+3
Очень сочувствую Науседе. Черный гундос- вестник несчастий и бабла коломы🙄🙄🙄
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07.07.2021 09:45
+2
.....какая глобальная несоразмерность............... на фото.......
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07.07.2021 09:29
+2
различие в менталитете
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07.07.2021 09:35
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Утро перестает быть томным...
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07.07.2021 09:29 Ответить
.....какая глобальная несоразмерность............... на фото.......
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07.07.2021 09:29 Ответить
Обратная пропорциональность во всем...В территории стран, населении и Личности Президентов....ну и в росте .
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07.07.2021 09:31 Ответить
различие в менталитете
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07.07.2021 09:35 Ответить
Школьник пришел к дядям в гости
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07.07.2021 09:55 Ответить
Президент Литвы попросил исполнить его любимый номер на рояле!
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07.07.2021 09:30 Ответить
Стартовала - это понятие в спортивных соревнованиях.
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07.07.2021 09:40 Ответить
Гитанас, подаруй і ти цьому шкету лісапет. Нехай бавиться.
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07.07.2021 09:42 Ответить
Очень сочувствую Науседе. Черный гундос- вестник несчастий и бабла коломы🙄🙄🙄
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07.07.2021 09:45 Ответить
Ну все, прощайте дружественные отношения с Литвой. Агент фсб - уже приготовил очередной нежданчик для наших партнёров, как это он уже хорошо провернул с канадцами и американцами подписанием секретного договора с китайцами
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07.07.2021 09:54 Ответить
к пианино только его не подпускайте !!!!
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07.07.2021 10:11 Ответить
Зєля впевнений, що Науседа не знає, як Квартал-95 демонтує Україну.
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07.07.2021 10:17 Ответить
Это удотище гундосое не только слушать,на него и смотреть невозможно,когда оно с нормальными людьми рядом становится )))))
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07.07.2021 10:29 Ответить
 
 