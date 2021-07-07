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Стартувала зустріч Зеленського і президента Литви Науседи

Стартувала зустріч Зеленського і президента Литви Науседи

Сьогодні, 7 липня, в рамках робочого візиту до Литви проходить зустріч глави Української держави Володимира Зеленського та президента Литовської Республіки Гітанаса Науседи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Підкреслюється, що зустріч проходить у вузькому форматі в Президентському палаці у Вільнюсі.

Після завершення переговорів глави двох держав візьмуть участь у вступній сесії Конференції з питань реформ в Україні на тему "Сильна Україна в сильній європейській і євроатлантичній сім'ї".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський у Литві обговорив з Мішелем і Науседою європейські перспективи України. ФОТО

Також заплановано спілкування Володимира Зеленського та Гітанаса Науседи з представниками ЗМІ.

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) Литва (2411) Вільнюс (70) Науседа Гітанас (337)


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Топ коментарі
+3
Очень сочувствую Науседе. Черный гундос- вестник несчастий и бабла коломы🙄🙄🙄
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07.07.2021 09:45
+2
.....какая глобальная несоразмерность............... на фото.......
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07.07.2021 09:29
+2
различие в менталитете
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07.07.2021 09:35
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Утро перестает быть томным...
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07.07.2021 09:29 Відповісти
.....какая глобальная несоразмерность............... на фото.......
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07.07.2021 09:29 Відповісти
Обратная пропорциональность во всем...В территории стран, населении и Личности Президентов....ну и в росте .
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07.07.2021 09:31 Відповісти
различие в менталитете
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07.07.2021 09:35 Відповісти
Школьник пришел к дядям в гости
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07.07.2021 09:55 Відповісти
Президент Литвы попросил исполнить его любимый номер на рояле!
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07.07.2021 09:30 Відповісти
Стартовала - это понятие в спортивных соревнованиях.
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07.07.2021 09:40 Відповісти
Гитанас, подаруй і ти цьому шкету лісапет. Нехай бавиться.
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07.07.2021 09:42 Відповісти
Очень сочувствую Науседе. Черный гундос- вестник несчастий и бабла коломы🙄🙄🙄
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07.07.2021 09:45 Відповісти
Ну все, прощайте дружественные отношения с Литвой. Агент фсб - уже приготовил очередной нежданчик для наших партнёров, как это он уже хорошо провернул с канадцами и американцами подписанием секретного договора с китайцами
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07.07.2021 09:54 Відповісти
к пианино только его не подпускайте !!!!
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07.07.2021 10:11 Відповісти
Зєля впевнений, що Науседа не знає, як Квартал-95 демонтує Україну.
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07.07.2021 10:17 Відповісти
Это удотище гундосое не только слушать,на него и смотреть невозможно,когда оно с нормальными людьми рядом становится )))))
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07.07.2021 10:29 Відповісти
 
 