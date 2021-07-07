Стартувала зустріч Зеленського і президента Литви Науседи

Сьогодні, 7 липня, в рамках робочого візиту до Литви проходить зустріч глави Української держави Володимира Зеленського та президента Литовської Республіки Гітанаса Науседи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Підкреслюється, що зустріч проходить у вузькому форматі в Президентському палаці у Вільнюсі.

Після завершення переговорів глави двох держав візьмуть участь у вступній сесії Конференції з питань реформ в Україні на тему "Сильна Україна в сильній європейській і євроатлантичній сім'ї".

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Також заплановано спілкування Володимира Зеленського та Гітанаса Науседи з представниками ЗМІ.