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Зеленський у Литві обговорив з Мішелем і Науседою європейські перспективи України. ФОТО

У межах робочого візиту до Литви президент України Володимир Зеленський провів тристоронні переговори з президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський у Литві обговорив з Мішелем і Науседою європейські перспективи України 01

"Відбувся обмін думками щодо важливості фіксації європейської перспективи України й подальшої підтримки цієї амбітної мети з боку Євросоюзу та держав – членів ЄС.

Окрема увага під час зустрічі була приділена обговоренню актуальної безпекової ситуації в регіоні, передусім у контексті концентрації російських військ та озброєння, що триває вздовж українського державного кордону, а також на тимчасово окупованих територіях України", - говориться в повідомленні.

Зеленський у Литві обговорив з Мішелем і Науседою європейські перспективи України 02

Зеленський висловив подяку Литві та керівництву Європейського Союзу за чітку позицію щодо неприйнятності відновлення діалогу ЄС – РФ на найвищому рівні в умовах продовження агресії Росії проти нашої держави.

Президент України поінформував співрозмовників про перебіг підготовки до інавгураційного саміту Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня 2021 року в Києві.

Зеленський у Литві обговорив з Мішелем і Науседою європейські перспективи України 03

Під час зустрічі сторони також обговорили пріоритети взаємодії в контексті підготовки до 23-го саміту Україна - ЄС, який відбудеться в Києві 12 жовтня 2021 року.

Читайте також: Завтра Зеленський у Вільнюсі зустрінеться з Мішелем і Науседою

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) Литва (2411) Науседа Гітанас (337) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+3
Гадаю що європейці розуміють що домовлятись про щось з лялькою немає сенсу !!!)))
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06.07.2021 23:40
+3
Зеленский заключил тайное соглашение с Китаем | Как США и Канада отреагируют на громкий скандал?
https://www.youtube.com/watch?v=vpVaiv86stE
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06.07.2021 23:46
+2
Дрібна гнида від кремлівських вошей !!!)))
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06.07.2021 23:40
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Дрібна гнида від кремлівських вошей !!!)))
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06.07.2021 23:40 Відповісти
Гадаю що європейці розуміють що домовлятись про щось з лялькою немає сенсу !!!)))
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06.07.2021 23:40 Відповісти
Карлики они такие ржачные
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06.07.2021 23:43 Відповісти
Зеленский заключил тайное соглашение с Китаем | Как США и Канада отреагируют на громкий скандал?
https://www.youtube.com/watch?v=vpVaiv86stE
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06.07.2021 23:46 Відповісти
Зеля предал Украину, везде где дотянулись его ручки.
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07.07.2021 08:13 Відповісти
А в это время китайцы уже пишут, что ЗЕ сливает евроинтеграцию, чтобы укрепить сотрудничество с Китаем.
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06.07.2021 23:47 Відповісти
Евро-перспектива !? Ну-ну... Вы скоро будете изгоями во всем Мире Зеленые падлы !!!

"США отзывает временную поверенную в делах США в Украине Кристина Квин. В связи с отсутствием решения о назначении посла или временно поверенного в делах эти функции будут возложены на одного из сотрудников Государственного департамента США. "(с)
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07.07.2021 00:07 Відповісти
Подарують недомірку ще один лісапет, нехай дитина тішиться.
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07.07.2021 00:17 Відповісти
...мудень квартальный, лучше обсуждай с януковощем свои ростовские перспективы
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07.07.2021 00:18 Відповісти
карлика даже поближе на фото пододвинули, а он всё равно "метр с кепкой"
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07.07.2021 01:12 Відповісти
Карлики видно с детства все злобные и делают всем назло.
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07.07.2021 08:15 Відповісти
хорошо. правильно.
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07.07.2021 03:57 Відповісти
Перспектива одна - "тягнутись до морквини"...
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07.07.2021 04:39 Відповісти
филю с собой привез?
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07.07.2021 08:29 Відповісти
Гарно Шмигаль замаскувався.
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07.07.2021 10:42 Відповісти
 
 