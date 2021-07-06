Зеленський у Литві обговорив з Мішелем і Науседою європейські перспективи України. ФОТО

У межах робочого візиту до Литви президент України Володимир Зеленський провів тристоронні переговори з президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Відбувся обмін думками щодо важливості фіксації європейської перспективи України й подальшої підтримки цієї амбітної мети з боку Євросоюзу та держав – членів ЄС.

Окрема увага під час зустрічі була приділена обговоренню актуальної безпекової ситуації в регіоні, передусім у контексті концентрації російських військ та озброєння, що триває вздовж українського державного кордону, а також на тимчасово окупованих територіях України", - говориться в повідомленні.

Зеленський висловив подяку Литві та керівництву Європейського Союзу за чітку позицію щодо неприйнятності відновлення діалогу ЄС – РФ на найвищому рівні в умовах продовження агресії Росії проти нашої держави.

Президент України поінформував співрозмовників про перебіг підготовки до інавгураційного саміту Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня 2021 року в Києві.

Під час зустрічі сторони також обговорили пріоритети взаємодії в контексті підготовки до 23-го саміту Україна - ЄС, який відбудеться в Києві 12 жовтня 2021 року.

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