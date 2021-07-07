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Новости Коронавирус и карантин
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Уже 197 центров массовой вакцинации от COVID-19 открылись в Украине, - Минздрав

Уже 197 центров массовой вакцинации от COVID-19 открылись в Украине, - Минздрав

По состоянию на сегодняшний день в Украине уже открылись 197 центров массовой вакцинации от COVID-19, в которых прививают людей, записавшихся в лист ожидания через "Дію" или через контакт-центр Министерства здравоохранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Перечень, даты и время работы центров массовой вакцинации постоянно обновляются, поэтому Минздрав призывает желающих вакцинироваться граждан проверять, работает ли нужный центр массовой вакцинации в конкретное время.

"Центры вакцинации открываются в спорткомплексах, на стадионах, в выставочных и торгово-развлекательных центрах, в школах, дворцах культуры, кинотеатрах, гостиницах, на заводах, в бизнес-центрах, банках и в медицинских учреждениях. Большинство этих центров работает только в выходные, остальные работают и в рабочие дни", - отмечают в Минздраве.

Сообщается также, что в них вакцинируют как тех, кого предварительно пригласили на прививку, так всех желающих, которым еще не поступило приглашение, но которые есть в листе ожидания. Приоритет отдается пожилым людям.

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Прививки осуществляют мобильные медицинские бригады с использованием вакцины CoronaVac / Sinovac Biotech.

Уже 197 центров массовой вакцинации от COVID-19 открылись в Украине, - Минздрав 01

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вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4901) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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В дие нет возможности записаться в центр массовой вакцинации (Киев). Только в лист ожидания в амбулаторию. Попасть на чипирование можно только через хелси ми, либо без записи простояв в живой очереди.
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07.07.2021 10:10 Ответить
Маячня. Вакцинують усіх без будь-яких записів. Хто хотів уже давно вакцинувались. Вакцинуватись ніхто не заставляє: не хочете вакцинуватись помирайте собі спокійно від коронавірусу вдома. Не треба потім розказувати, що я попав в лікарню і там 20 тис. на лікування витратив.
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07.07.2021 10:24 Ответить
ой, ти такий вумний, все знаєш, де що і як....просто пісец...
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07.07.2021 13:28 Ответить
є щe просто ПОДЗВОНИТИ!
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07.07.2021 10:30 Ответить
Записаться через хелси легко. Очередей там нет. Прийти можно в любое время, а не только на то, на которое записан.
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07.07.2021 15:22 Ответить
Вакцинують китайською, яку не визнала Європа і США? В Євросоюз їх не пустять? Депутати і Вован і їх родичі вколосися звичайно тими, що потрібно, а решті, що залишилося і не дуже справжньою.
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07.07.2021 10:30 Ответить
Короновак нормальна вакцина визнана ВООЗом.
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-sinovac-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know
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07.07.2021 11:36 Ответить
станом на 1 липня 7 країн ЄС визнали, Німеччина в т.ч. Так що не пи*ди!

https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/07/1/7125023/
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07.07.2021 13:30 Ответить
 
 