Уже 197 центров массовой вакцинации от COVID-19 открылись в Украине, - Минздрав

По состоянию на сегодняшний день в Украине уже открылись 197 центров массовой вакцинации от COVID-19, в которых прививают людей, записавшихся в лист ожидания через "Дію" или через контакт-центр Министерства здравоохранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Перечень, даты и время работы центров массовой вакцинации постоянно обновляются, поэтому Минздрав призывает желающих вакцинироваться граждан проверять, работает ли нужный центр массовой вакцинации в конкретное время.

"Центры вакцинации открываются в спорткомплексах, на стадионах, в выставочных и торгово-развлекательных центрах, в школах, дворцах культуры, кинотеатрах, гостиницах, на заводах, в бизнес-центрах, банках и в медицинских учреждениях. Большинство этих центров работает только в выходные, остальные работают и в рабочие дни", - отмечают в Минздраве.

Сообщается также, что в них вакцинируют как тех, кого предварительно пригласили на прививку, так всех желающих, которым еще не поступило приглашение, но которые есть в листе ожидания. Приоритет отдается пожилым людям.

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Прививки осуществляют мобильные медицинские бригады с использованием вакцины CoronaVac / Sinovac Biotech.