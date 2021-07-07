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Новини Коронавірус і карантин
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Уже 197 центрів масової вакцинації проти COVID-19 відкрилися в Україні, - МОЗ

Уже 197 центрів масової вакцинації проти COVID-19 відкрилися в Україні, - МОЗ

Станом на сьогодні в Україні вже відкрилися 197 центрів масової вакцинації проти COVID-19, у яких прищеплюють людей, які записалися до листа очікування через "Дію" або через контакт-центр МОЗ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Перелік, дати та час роботи центрів масової вакцинації постійно оновлюються, тому МОЗ закликає охочих вакцинуватися громадян перевіряти, чи працює потрібний центр масової вакцинації в конкретний час.

"Центри вакцинації відкриваються у спорткомплексах, на стадіонах, у виставкових і торгово-розважальних центрах, у школах, палацах культури, кінотеатрах, готелях, на заводах, у бізнес-центрах, банках та в медичних установах. Більшість цих центрів працює лише на вихідних, решта працює і в робочі дні", - зазначають у МОЗ.

Повідомляється також, що в них вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення, так і всіх охочих, яким ще не надійшло запрошення, але які є в листі очікування. Пріоритет віддається літнім людям.

Читайте також: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 93 554 особи, загалом - 2 136 563, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Щеплення здійснюють мобільні медичні бригади з використанням вакцини CoronaVac/Sinovac Biotech.

Уже 197 центрів масової вакцинації проти COVID-19 відкрилися в Україні, - МОЗ 01

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вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5398) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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В дие нет возможности записаться в центр массовой вакцинации (Киев). Только в лист ожидания в амбулаторию. Попасть на чипирование можно только через хелси ми, либо без записи простояв в живой очереди.
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07.07.2021 10:10 Відповісти
Маячня. Вакцинують усіх без будь-яких записів. Хто хотів уже давно вакцинувались. Вакцинуватись ніхто не заставляє: не хочете вакцинуватись помирайте собі спокійно від коронавірусу вдома. Не треба потім розказувати, що я попав в лікарню і там 20 тис. на лікування витратив.
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07.07.2021 10:24 Відповісти
ой, ти такий вумний, все знаєш, де що і як....просто пісец...
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07.07.2021 13:28 Відповісти
є щe просто ПОДЗВОНИТИ!
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07.07.2021 10:30 Відповісти
Записаться через хелси легко. Очередей там нет. Прийти можно в любое время, а не только на то, на которое записан.
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07.07.2021 15:22 Відповісти
Вакцинують китайською, яку не визнала Європа і США? В Євросоюз їх не пустять? Депутати і Вован і їх родичі вколосися звичайно тими, що потрібно, а решті, що залишилося і не дуже справжньою.
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07.07.2021 10:30 Відповісти
Короновак нормальна вакцина визнана ВООЗом.
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-sinovac-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know
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07.07.2021 11:36 Відповісти
станом на 1 липня 7 країн ЄС визнали, Німеччина в т.ч. Так що не пи*ди!

https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/07/1/7125023/
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07.07.2021 13:30 Відповісти
 
 