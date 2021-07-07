Уже 197 центрів масової вакцинації проти COVID-19 відкрилися в Україні, - МОЗ

Станом на сьогодні в Україні вже відкрилися 197 центрів масової вакцинації проти COVID-19, у яких прищеплюють людей, які записалися до листа очікування через "Дію" або через контакт-центр МОЗ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Перелік, дати та час роботи центрів масової вакцинації постійно оновлюються, тому МОЗ закликає охочих вакцинуватися громадян перевіряти, чи працює потрібний центр масової вакцинації в конкретний час.

"Центри вакцинації відкриваються у спорткомплексах, на стадіонах, у виставкових і торгово-розважальних центрах, у школах, палацах культури, кінотеатрах, готелях, на заводах, у бізнес-центрах, банках та в медичних установах. Більшість цих центрів працює лише на вихідних, решта працює і в робочі дні", - зазначають у МОЗ.

Повідомляється також, що в них вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення, так і всіх охочих, яким ще не надійшло запрошення, але які є в листі очікування. Пріоритет віддається літнім людям.

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Щеплення здійснюють мобільні медичні бригади з використанням вакцини CoronaVac/Sinovac Biotech.