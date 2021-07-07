РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9424 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
656 2

Штамм коронавируса "дельта" зафиксирован минимум в 104 странах, - ВОЗ

Штамм коронавируса

Штамм COVID-19 - B.1.617.2, который впервые обнаружили в Индии и который Всемирная организация здравоохранения маркирует как Delta, зафиксирован минимум в 104 странах и территориях.

Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что еще 6 стран не указали, какой именно подвид варианта они зафиксировали.

Статистика по другим штаммам коронавируса в мире выглядит таким образом: вариант B.1.1.7, который родом из Великобритании и который ВОЗ классифицирует как Alfa, зафиксировали в 173 странах и территориях, вариант Beta (B.1.351) из Южной Африки - в 122 странах и территориях, вариант Gamma (P.1) из Бразилии - в 74.

Организация сообщает, что за последнюю неделю (28 июня - 4 июля) наблюдалось незначительное увеличение количества новых случаев коронавируса в мире - 2 688 561. Количество смертей уменьшилось на 7% по сравнению с предыдущей неделей и достигло 53 958. Это самый низкий еженедельный показатель смертности с начале октября 2020 года.

Читайте также: Штамм коронавируса "дельта" зафиксирован минимум в 96 странах, - ВОЗ

На этой неделе все регионы, кроме Северной и Южной Америки, сообщили об увеличении количества новых случаев заболевания. Европейский регион сообщил о резком росте заболеваемости на 30%, Африканский регион на 23% по сравнению с предыдущей неделей.

Все регионы, за исключением регионов Америки и Юго-Восточной Азии, сообщили об увеличении количества смертей за последнюю неделю.

Больше всего новых случаев заболевания за прошедшую неделю зарегистрированы в Бразилии (364 709, уменьшение на 30% по сравнению с предыдущим недельным периодом), Индии (312 250, уменьшение на 11%), Колумбии (204 556; аналогично показателям прошлой недели), Великобритании (161 805, увеличение на 67%).

Автор: 

ВОЗ (777) Индия (406) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гоминид эфиопский, у тебя скоро греческие буквы закончатся, лапоть.
показать весь комментарий
07.07.2021 10:44 Ответить
Самое обидное шо за коронабесие никто не понесёт ответственности. Бо уже сейчас понятно шо это лажа. Но власть придержащие упорно цепляются за всё больше протухающую ковидную лапшу.
показать весь комментарий
07.07.2021 11:14 Ответить
 
 