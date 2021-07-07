Штам коронавірусу "Дельта" зафіксовано щонайменше в 104 країнах, - ВООЗ

Штам COVID-19 - B.1.617.2, який вперше виявили в Індії і який Всесвітня організація охорони здоров'я маркує як Delta, зафіксовано щонайменше в 104 країнах і територіях.

Про це йдеться в щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що ще 6 країн не вказали, який саме підвид варіанта вони зафіксували.

Статистика щодо інших штамів коронавірусу у світі є такою: варіант B.1.1.7, який походить з Великої Британії і який ВООЗ класифікує як Alfa, зафіксували у 173 країнах та територіях, варіант Beta (B.1.351) з Південної Африки – у 122 країнах та територіях, варіант Gamma (P.1) з Бразилії – у 74.

Організація повідомляє, що за останній тиждень (28 червня – 4 липня) спостерігалося незначне збільшення кількості нових випадків коронавірусу у світі – 2 688 561. Кількість смертей зменшилася на 7% у порівнянні з попереднім тижнем і сягнула 53 958. Це найнижчий щотижневий показник смертності з початку жовтня 2020 року.

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Цього тижня всі регіони, крім Північної та Південної Америки, повідомили про збільшення кількості нових випадків захворювання. Європейський регіон повідомив про різке зростання захворюваності на 30%, Африканський регіон на 23% у порівнянні з попереднім тижнем.

Усі регіони, за винятком регіонів Америки та Південно-Східної Азії, повідомили про збільшення кількості смертей за останній тиждень.

Найбільше нових випадків захворювання за минулий тиждень зареєстровано в Бразилії (364 709; зменшення на 30% у порівнянні з попереднім тижневим періодом), Індії (312 250; зменшення на 11%), Колумбії (204 556; аналогічно до показників минулого тижня), Великій Британії (161 805; збільшення на 67%).