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Новини Коронавірус і карантин
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Штам коронавірусу "Дельта" зафіксовано щонайменше в 104 країнах, - ВООЗ

Штам коронавірусу

Штам COVID-19 - B.1.617.2, який вперше виявили в Індії і який Всесвітня організація охорони здоров'я маркує як Delta, зафіксовано щонайменше в 104 країнах і територіях.

Про це йдеться в щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що ще 6 країн не вказали, який саме підвид варіанта вони зафіксували.

Статистика щодо інших штамів коронавірусу у світі є такою: варіант B.1.1.7, який походить з Великої Британії і який ВООЗ класифікує як Alfa, зафіксували у 173 країнах та територіях, варіант Beta (B.1.351) з Південної Африки – у 122 країнах та територіях, варіант Gamma (P.1) з Бразилії – у 74.

Організація повідомляє, що за останній тиждень (28 червня – 4 липня) спостерігалося незначне збільшення кількості нових випадків коронавірусу у світі – 2 688 561. Кількість смертей зменшилася на 7% у порівнянні з попереднім тижнем і сягнула 53 958. Це найнижчий щотижневий показник смертності з початку жовтня 2020 року.

Також читайте: Штам коронавірусу "Дельта" зафіксовано щонайменше в 96 країнах, - ВООЗ

Цього тижня всі регіони, крім Північної та Південної Америки, повідомили про збільшення кількості нових випадків захворювання. Європейський регіон повідомив про різке зростання захворюваності на 30%, Африканський регіон на 23% у порівнянні з попереднім тижнем.

Усі регіони, за винятком регіонів Америки та Південно-Східної Азії, повідомили про збільшення кількості смертей за останній тиждень.

Найбільше нових випадків захворювання за минулий тиждень зареєстровано в Бразилії (364 709; зменшення на 30% у порівнянні з попереднім тижневим періодом), Індії (312 250; зменшення на 11%), Колумбії (204 556; аналогічно до показників минулого тижня), Великій Британії (161 805; збільшення на 67%).

Автор: 

ВООЗ (770) Індія (670) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Гоминид эфиопский, у тебя скоро греческие буквы закончатся, лапоть.
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07.07.2021 10:44 Відповісти
Самое обидное шо за коронабесие никто не понесёт ответственности. Бо уже сейчас понятно шо это лажа. Но власть придержащие упорно цепляются за всё больше протухающую ковидную лапшу.
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07.07.2021 11:14 Відповісти
 
 