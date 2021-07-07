С начала года пограничники отказали во въезде 2818 гражданам РФ, - Госпогранслужба

В течение I полугодия 2021 пограничники отказали в пропуске через границу более чем 19300 иностранцам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Эти показатели по сравнению с первым полугодием 2020 выросли в среднем в 1,6 раза (за январь-июнь 2020 пограничники отказали в пропуске 11,7 тыс. человек). В основном рост связан с карантинными ограничениями и применялся к иностранцам, которые прибывали из стран со значительным распространением COVID-19 и не имели необходимых документов для въезда в Украину во время пандемии.

Среди непропущенных больше всего граждан России - 2 818 человек - этот показатель увеличился по сравнению с прошлым годом в 2,7 раза, также чаще отказ в пропуске получали граждане Молдовы, Турции, Польши, Румынии, Беларуси и Германии.

Больше всего иностранцев не пропустили в авиационных пунктах пропуска, а также на границе с РФ, Молдовой и Беларусью.

Отмечается, что среди непропущенных существенно возросла и доля потенциальных незаконных мигрантов - с 2270 человек за первое полугодие прошлого года - до 4058 человек в этом году. И в этой категории лиц больше всего россиян - 1236 граждан.

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