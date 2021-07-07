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С начала года пограничники отказали во въезде 2818 гражданам РФ, - Госпогранслужба

С начала года пограничники отказали во въезде 2818 гражданам РФ, - Госпогранслужба

В течение I полугодия 2021 пограничники отказали в пропуске через границу более чем 19300 иностранцам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Эти показатели по сравнению с первым полугодием 2020 выросли в среднем в 1,6 раза (за январь-июнь 2020 пограничники отказали в пропуске 11,7 тыс. человек). В основном рост связан с карантинными ограничениями и применялся к иностранцам, которые прибывали из стран со значительным распространением COVID-19 и не имели необходимых документов для въезда в Украину во время пандемии.

Среди непропущенных больше всего граждан России - 2 818 человек - этот показатель увеличился по сравнению с прошлым годом в 2,7 раза, также чаще отказ в пропуске получали граждане Молдовы, Турции, Польши, Румынии, Беларуси и Германии.

Больше всего иностранцев не пропустили в авиационных пунктах пропуска, а также на границе с РФ, Молдовой и Беларусью.

Отмечается, что среди непропущенных существенно возросла и доля потенциальных незаконных мигрантов - с 2270 человек за первое полугодие прошлого года - до 4058 человек в этом году. И в этой категории лиц больше всего россиян - 1236 граждан.

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Госпогранслужба (6463) граница (5273) иностранец (492)


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С начала года пограничники отказали во въезде более 2,8 тыс. гражданам РФ, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8856
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07.07.2021 11:03 Ответить
2818 не пропущенных, а сколько пропущенных?
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07.07.2021 11:06 Ответить
Должно звучать так: С начала года украинские пограничники отказали во въезде всем гражданам рф.
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07.07.2021 11:14 Ответить
Лишь бы не было войны! - говорили русские, направляя танки эшелонами, год за годом в Украину, Грузию, Молдову, Азербайджан, Ливию Судан и Сирию! ..
.
Такой уж миролюбивый народ!
..
.


.,,,,
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07.07.2021 11:38 Ответить
 
 