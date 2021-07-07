Украина на финише принятия законов по ключевым реформам, - Зеленский

Работа в украинском парламенте по принятию законопроектов по ключевым реформам находится на финальной стадии, заверил президент Украины Владимир Зеленский.

"Есть несколько важных реформ – судебная реформа, реформа Высшего совета правосудия (ВСП), СБУ… Мы идем очень быстрыми шагами. Эти законопроекты набирают в украинском парламенте тысячи правок. Так вот в таких законах как земля, как ВСП, как банковский закон, СБУ – там 3-5 тысяч правок. И мы сегодня на финальной стадии всех этих реформ. В основном все эти тысячи правок за месяцы мы уже прошли", - сказал Зеленский на совместном с президентом Литвы Гитанасом Науседой брифинге в Вильнюсе в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также добавил, что ожидает принятия в скором времени закона про Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Безуглая сообщила, что "коллеги заставили перенести рассмотрение реформы СБУ"

"Закон про НАБУ находится в парламенте. Как только парламент будет готов за него проголосовать – это будет, а торможений в этом процессе я на сегодняшний день не вижу. Есть формат этого законопроекта, в котором есть баланс между договоренностями как с международными партнерами, и, что очень важно – с украинским парламентом. И мне кажется, что в скором времени этот законопроект будет принят", - сказал президент.

По словам Зеленского, "Украина стала первой страной в мире, где появился закон о деолигархизации".