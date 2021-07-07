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Украина на финише принятия законов по ключевым реформам, - Зеленский

Украина на финише принятия законов по ключевым реформам, - Зеленский

Работа в украинском парламенте по принятию законопроектов по ключевым реформам находится на финальной стадии, заверил президент Украины Владимир Зеленский.

"Есть несколько важных реформ – судебная реформа, реформа Высшего совета правосудия (ВСП), СБУ… Мы идем очень быстрыми шагами. Эти законопроекты набирают в украинском парламенте тысячи правок. Так вот в таких законах как земля, как ВСП, как банковский закон, СБУ – там 3-5 тысяч правок. И мы сегодня на финальной стадии всех этих реформ. В основном все эти тысячи правок за месяцы мы уже прошли", - сказал Зеленский на совместном с президентом Литвы Гитанасом Науседой брифинге в Вильнюсе в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также добавил, что ожидает принятия в скором времени закона про Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

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"Закон про НАБУ находится в парламенте. Как только парламент будет готов за него проголосовать – это будет, а торможений в этом процессе я на сегодняшний день не вижу. Есть формат этого законопроекта, в котором есть баланс между договоренностями как с международными партнерами, и, что очень важно – с украинским парламентом. И мне кажется, что в скором времени этот законопроект будет принят", - сказал президент.

По словам Зеленского, "Украина стала первой страной в мире, где появился закон о деолигархизации".

Автор: 

НАБУ (4222) Зеленский Владимир (20474) СБУ (19924) реформы (3951) Высший совет правосудия (568)


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Топ комментарии
+11
клоун брехливий. Європа, Америка і цивілізований світ вже давно не вірять в його гундосіки. А він все ще намагається впарити свої фейки...
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07.07.2021 13:05
+9
*****
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07.07.2021 13:02
+8
Сраный реформатор
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07.07.2021 13:04
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*****
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07.07.2021 13:02 Ответить
Ніт. Це "штоптаних" шлёма. Воно дебільне. Воно ніяке. Воно не трохи... *******
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07.07.2021 13:16 Ответить
Сраный реформатор
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07.07.2021 13:04 Ответить
клоун брехливий. Європа, Америка і цивілізований світ вже давно не вірять в його гундосіки. А він все ще намагається впарити свої фейки...
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07.07.2021 13:05 Ответить
Это надо понимать что скоро пипец!?
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07.07.2021 13:08 Ответить
зеленая глупая обезьяна опять нагло врет и позорит Украину, думая что остальной мир еще глупее его ...
слишком много говорят те, у кого вообще нет права говорить ...
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07.07.2021 13:09 Ответить
Мастер спорта по проблемам і зоглядьіванию в О.КО.
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07.07.2021 13:13 Ответить
Т.е. в понимании ЗЕлупы реформы - это пустые бумажки, которые можно пачками штамповать при помощи сбродободьшинства СН.
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07.07.2021 13:16 Ответить
))))оно думает,что способно еще кого то нае ,кроме остатков зебилов...
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07.07.2021 13:17 Ответить
Саме на 73%-вий лохторат і розрахована ця локшина ,імітація бурхливої державної діяльності !!!))
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07.07.2021 13:20 Ответить
Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу ,тому будь-які іх дії це лише імітація державної діяльності !!!)))
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07.07.2021 13:19 Ответить
Україна на фініші ухвалення законів щодо ключових реформ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3317
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07.07.2021 13:20 Ответить
Валодья, мені здається, що це ти десь на фініші. Спринтер, блін. А Україна лише стартувала. У неї дистанція як мінімум на сотні років.
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07.07.2021 13:20 Ответить
Ма-ла-дец

Україна на фініші ухвалення законів щодо ключових реформ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1068
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07.07.2021 13:29 Ответить
зЄля вже свй "бюджет" відрехвормував і інтегрував в Європу, а інше йому, схоже - "до ліхтаря", якби хотів рехворм, то авак - був би відреформований на нари першим.
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07.07.2021 13:30 Ответить
Два роки т.з. реформ від Зеленського і К, - це втрата всього, в тому числі і здорового глузду.
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07.07.2021 13:30 Ответить
Що воно несе???????? Не вже він мислить що йому всі вірять?????? БРЕХНЯ на всіх рівнях!!!
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07.07.2021 13:36 Ответить
а когда собираетесь вместе с ОП и ВР выполнять законы вообще?
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07.07.2021 16:53 Ответить
хорошо.
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08.07.2021 04:51 Ответить
 
 