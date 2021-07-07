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Україна на фініші ухвалення законів щодо ключових реформ, - Зеленський

Україна на фініші ухвалення законів щодо ключових реформ, - Зеленський

Робота в українському парламенті щодо ухвалення законопроєктів із ключових реформ перебуває на фінальній стадії, запевнив президент України Володимир Зеленський.

"Є декілька важливих реформ - судова реформа, реформа Вищої ради правосуддя (ВРП), СБУ... Ми йдемо дуже швидкими кроками. Ці законопроєкти набирають в українському парламенті тисячі поправок. Так ось у таких законах, як земля, як ВРП, як банківський закон, СБУ - там 3-5 тисяч поправок. І ми сьогодні на фінальній стадії всіх цих реформ. Переважно всі ці тисячі правок за місяці ми вже пройшли", - сказав Зеленський на спільному з президентом Литви Гітанасом Науседою брифінгу у Вільнюсі в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також додав, що очікує ухвалення невдовзі закону про Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

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"Закон про НАБУ перебуває в парламенті. Щойно парламент буде готовий за нього проголосувати - це буде, а гальмувань у цьому процесі я на сьогодні не бачу. Є формат цього законопроєкту, в якому є баланс між домовленостями і з міжнародними партнерами, і, що дуже важливо, - з українським парламентом. І мені здається, що незабаром цей законопроєкт буде ухвалено", - сказав президент.

За словами Зеленського, "Україна стала першою країною у світі, де з'явився закон про деолігархізацію".

Автор: 

НАБУ (5071) Зеленський Володимир (23954) СБУ (12847) реформи (3207) Вища рада правосуддя (582)


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Топ коментарі
+11
клоун брехливий. Європа, Америка і цивілізований світ вже давно не вірять в його гундосіки. А він все ще намагається впарити свої фейки...
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07.07.2021 13:05
+9
*****
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07.07.2021 13:02
+8
Сраный реформатор
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07.07.2021 13:04
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*****
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07.07.2021 13:02 Відповісти
Ніт. Це "штоптаних" шлёма. Воно дебільне. Воно ніяке. Воно не трохи... *******
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07.07.2021 13:16 Відповісти
Сраный реформатор
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07.07.2021 13:04 Відповісти
клоун брехливий. Європа, Америка і цивілізований світ вже давно не вірять в його гундосіки. А він все ще намагається впарити свої фейки...
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07.07.2021 13:05 Відповісти
Это надо понимать что скоро пипец!?
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07.07.2021 13:08 Відповісти
зеленая глупая обезьяна опять нагло врет и позорит Украину, думая что остальной мир еще глупее его ...
слишком много говорят те, у кого вообще нет права говорить ...
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07.07.2021 13:09 Відповісти
Мастер спорта по проблемам і зоглядьіванию в О.КО.
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07.07.2021 13:13 Відповісти
Т.е. в понимании ЗЕлупы реформы - это пустые бумажки, которые можно пачками штамповать при помощи сбродободьшинства СН.
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07.07.2021 13:16 Відповісти
))))оно думает,что способно еще кого то нае ,кроме остатков зебилов...
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07.07.2021 13:17 Відповісти
Саме на 73%-вий лохторат і розрахована ця локшина ,імітація бурхливої державної діяльності !!!))
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07.07.2021 13:20 Відповісти
Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу ,тому будь-які іх дії це лише імітація державної діяльності !!!)))
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07.07.2021 13:19 Відповісти
Україна на фініші ухвалення законів щодо ключових реформ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3317
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07.07.2021 13:20 Відповісти
Валодья, мені здається, що це ти десь на фініші. Спринтер, блін. А Україна лише стартувала. У неї дистанція як мінімум на сотні років.
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07.07.2021 13:20 Відповісти
Ма-ла-дец

Україна на фініші ухвалення законів щодо ключових реформ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1068
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07.07.2021 13:29 Відповісти
зЄля вже свй "бюджет" відрехвормував і інтегрував в Європу, а інше йому, схоже - "до ліхтаря", якби хотів рехворм, то авак - був би відреформований на нари першим.
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07.07.2021 13:30 Відповісти
Два роки т.з. реформ від Зеленського і К, - це втрата всього, в тому числі і здорового глузду.
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07.07.2021 13:30 Відповісти
Що воно несе???????? Не вже він мислить що йому всі вірять?????? БРЕХНЯ на всіх рівнях!!!
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07.07.2021 13:36 Відповісти
а когда собираетесь вместе с ОП и ВР выполнять законы вообще?
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07.07.2021 16:53 Відповісти
хорошо.
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08.07.2021 04:51 Відповісти
 
 