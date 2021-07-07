РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8939 посетителей онлайн
Новости
2 205 15

ЕС мобилизует 17 млрд евро для стран "Восточного партнерства", - еврокомиссар Вархеи

ЕС мобилизует 17 млрд евро для стран

ЕС мобилизует EUR17 млрд на инвестиции для стран "Восточного партнерства" для развития более динамической экономики и общества в регионе.

Об этом сообщил комиссар ЕС по вопросам расширения и соседства Оливер Вархеи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я сегодня нахожусь в Грузии, но рад, что могу присоединиться к вам через видеосвязь. Я очень занят передачей очень позитивного сообщения для стран "Восточного партнерства", в том числе для Украины, о новом существенном экономическом и инвестиционном плане для региона. Мы мобилизуем €17 млрд инвестиций для региона, для того, чтобы построить новые, более устойчивые и более динамические экономики и общества в регионе", - сказал Вархеи на конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе в среду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беларусь приостанавливает членство в "Восточном партнерстве" и отзывает своего постпреда в ЕС для консультаций

Автор: 

Восточное партнерство (171) Еврокомиссия (1460) Евросоюз (17145)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
Главное, нашим хреформаторам деньги в ручки шаловливые не давайте и под своим полным контролем, а то и концов потом не найдёте
показать весь комментарий
07.07.2021 13:17
+2
17 мільярдів у інвестиції - це ще вилами по воді писано. Одні уже "інвестували" в зелену енергетику - і як це допомогло, допомагає чи допоможе Україні і українцям?
показать весь комментарий
07.07.2021 13:39
+1
Нафіга воно нам? Зеля понавозив інвестицій вагонами з різних оманів, катарів та інших еміратів.
показать весь комментарий
07.07.2021 13:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нафіга воно нам? Зеля понавозив інвестицій вагонами з різних оманів, катарів та інших еміратів.
показать весь комментарий
07.07.2021 13:19 Ответить
Главное, нашим хреформаторам деньги в ручки шаловливые не давайте и под своим полным контролем, а то и концов потом не найдёте
показать весь комментарий
07.07.2021 13:17 Ответить
Ukraine kak minimum 10 miliardov evro iz nixGlavonoje stob Benia ne uznal
показать весь комментарий
07.07.2021 13:26 Ответить
Может правильнее будет сказать, напечатает а не мобилизует?
показать весь комментарий
07.07.2021 13:30 Ответить
В статье про Евро а на картинке доллары
показать весь комментарий
07.07.2021 13:31 Ответить
У нас часто так: Статья о Верховном Главнокомандующем, а на фото - уклонист.
показать весь комментарий
07.07.2021 14:19 Ответить
17 мільярдів у інвестиції - це ще вилами по воді писано. Одні уже "інвестували" в зелену енергетику - і як це допомогло, допомагає чи допоможе Україні і українцям?
показать весь комментарий
07.07.2021 13:39 Ответить
і як це допомогло, допомагає чи допоможе Україні і українцям?
раз балансом энергосистемы Украины, повышением тарифов украинцам
офигенная помощь от чьоклядно зеленых инвесторов
нах.. их
показать весь комментарий
07.07.2021 14:48 Ответить
Вопрос только-что в этом "восточном партнерстве" делают Армения,Азербайджан и белорашка?Каким боком они к ЕС если они даже не собираются туда вступать?
показать весь комментарий
07.07.2021 13:49 Ответить
І повісять боргна державу, а гроші зникнуть..
показать весь комментарий
07.07.2021 13:54 Ответить
Зеля будет геройски бороться с этой нежданной интервенцией...
показать весь комментарий
07.07.2021 14:18 Ответить
помощь, мобилизация, инвестиции, вложения, развитие и др. хрень
озабоченные вы наши, говорите прямо :"хотим вас аборигенов поиметь, ссудив бабосы под лошадиные проценты"
а в остальном мы белые, пушистые, озабоченно-обеспокоенные носители ценностей
показать весь комментарий
07.07.2021 14:59 Ответить
Сподіваюся що білорасєї у цьому партнерстві не має...
показать весь комментарий
07.07.2021 19:36 Ответить
 
 