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Новини
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ЄС мобілізує 17 млрд євро для країн "Східного партнерства", - єврокомісар Вархеї

ЄС мобілізує 17 млрд євро для країн

ЄС мобілізує EUR17 млрд на інвестиції для країн "Східного партнерства" для розвитку більш динамічної економіки і суспільства в регіоні.

Про це повідомив комісар ЄС з питань розширення та сусідства Олівер Вархеї, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я сьогодні перебуваю в Грузії, але радий, що можу приєднатися до вас через відеозв'язок. Я дуже зайнятий передачею дуже позитивного повідомлення для країн "Східного партнерства", в тому числі для України, про новий істотний економічний та інвестиційний план для регіону. Ми мобілізуємо € 17 млрд інвестицій для регіону, для того, щоб побудувати нові, більш сталі і більш динамічні економіки і суспільства в регіоні", - сказав Вархеї на конференції з питань реформ в Україні, яка проходить у Вільнюсі в середу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замість розмов про відновлення самітів ЄС-Росія, краще фіксувати європейську перспективу України, - Зеленський

Автор: 

Східне партнерство (123) Єврокомісія (2164) Євросоюз (13443)


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Топ коментарі
+2
Главное, нашим хреформаторам деньги в ручки шаловливые не давайте и под своим полным контролем, а то и концов потом не найдёте
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07.07.2021 13:17
+2
17 мільярдів у інвестиції - це ще вилами по воді писано. Одні уже "інвестували" в зелену енергетику - і як це допомогло, допомагає чи допоможе Україні і українцям?
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07.07.2021 13:39
+1
Нафіга воно нам? Зеля понавозив інвестицій вагонами з різних оманів, катарів та інших еміратів.
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07.07.2021 13:19
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Нафіга воно нам? Зеля понавозив інвестицій вагонами з різних оманів, катарів та інших еміратів.
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07.07.2021 13:19 Відповісти
Главное, нашим хреформаторам деньги в ручки шаловливые не давайте и под своим полным контролем, а то и концов потом не найдёте
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07.07.2021 13:17 Відповісти
Ukraine kak minimum 10 miliardov evro iz nixGlavonoje stob Benia ne uznal
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07.07.2021 13:26 Відповісти
Может правильнее будет сказать, напечатает а не мобилизует?
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07.07.2021 13:30 Відповісти
В статье про Евро а на картинке доллары
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07.07.2021 13:31 Відповісти
У нас часто так: Статья о Верховном Главнокомандующем, а на фото - уклонист.
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07.07.2021 14:19 Відповісти
17 мільярдів у інвестиції - це ще вилами по воді писано. Одні уже "інвестували" в зелену енергетику - і як це допомогло, допомагає чи допоможе Україні і українцям?
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07.07.2021 13:39 Відповісти
і як це допомогло, допомагає чи допоможе Україні і українцям?
раз балансом энергосистемы Украины, повышением тарифов украинцам
офигенная помощь от чьоклядно зеленых инвесторов
нах.. их
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07.07.2021 14:48 Відповісти
Вопрос только-что в этом "восточном партнерстве" делают Армения,Азербайджан и белорашка?Каким боком они к ЕС если они даже не собираются туда вступать?
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07.07.2021 13:49 Відповісти
І повісять боргна державу, а гроші зникнуть..
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07.07.2021 13:54 Відповісти
Зеля будет геройски бороться с этой нежданной интервенцией...
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07.07.2021 14:18 Відповісти
помощь, мобилизация, инвестиции, вложения, развитие и др. хрень
озабоченные вы наши, говорите прямо :"хотим вас аборигенов поиметь, ссудив бабосы под лошадиные проценты"
а в остальном мы белые, пушистые, озабоченно-обеспокоенные носители ценностей
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07.07.2021 14:59 Відповісти
Сподіваюся що білорасєї у цьому партнерстві не має...
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07.07.2021 19:36 Відповісти
 
 