ЄС мобілізує 17 млрд євро для країн "Східного партнерства", - єврокомісар Вархеї
ЄС мобілізує EUR17 млрд на інвестиції для країн "Східного партнерства" для розвитку більш динамічної економіки і суспільства в регіоні.
Про це повідомив комісар ЄС з питань розширення та сусідства Олівер Вархеї, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я сьогодні перебуваю в Грузії, але радий, що можу приєднатися до вас через відеозв'язок. Я дуже зайнятий передачею дуже позитивного повідомлення для країн "Східного партнерства", в тому числі для України, про новий істотний економічний та інвестиційний план для регіону. Ми мобілізуємо € 17 млрд інвестицій для регіону, для того, щоб побудувати нові, більш сталі і більш динамічні економіки і суспільства в регіоні", - сказав Вархеї на конференції з питань реформ в Україні, яка проходить у Вільнюсі в середу.
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раз балансом энергосистемы Украины, повышением тарифов украинцам
офигенная помощь от чьоклядно зеленых инвесторов
нах.. их
озабоченные вы наши, говорите прямо :"хотим вас аборигенов поиметь, ссудив бабосы под лошадиные проценты"
а в остальном мы белые, пушистые, озабоченно-обеспокоенные носители ценностей