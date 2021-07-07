ЄС мобілізує 17 млрд євро для країн "Східного партнерства", - єврокомісар Вархеї

ЄС мобілізує EUR17 млрд на інвестиції для країн "Східного партнерства" для розвитку більш динамічної економіки і суспільства в регіоні.

Про це повідомив комісар ЄС з питань розширення та сусідства Олівер Вархеї, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я сьогодні перебуваю в Грузії, але радий, що можу приєднатися до вас через відеозв'язок. Я дуже зайнятий передачею дуже позитивного повідомлення для країн "Східного партнерства", в тому числі для України, про новий істотний економічний та інвестиційний план для регіону. Ми мобілізуємо € 17 млрд інвестицій для регіону, для того, щоб побудувати нові, більш сталі і більш динамічні економіки і суспільства в регіоні", - сказав Вархеї на конференції з питань реформ в Україні, яка проходить у Вільнюсі в середу.

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