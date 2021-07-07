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Замість розмов про відновлення самітів ЄС-Росія, краще фіксувати європейську перспективу України, - Зеленський

Замість розмов про відновлення самітів ЄС-Росія, краще фіксувати європейську перспективу України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Євросоюзу не слід зосереджуватися на відновленні самітів з Росією. А замість цього потрібно активніше фіксувати європейську перспективу України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він заявив на вступній сесії Конференції з питань реформ в Україні, яка проходить у литовському Вільнюсі.

За його словами, на сьогодні триває робота з європейськими країнами щодо підписання декларацій про підтримку курсу України на вступ до ЄС.

"Я впевнений, що тих, хто підтримує Україну набагато більше. І саме в цьому Євросоюз повинен продемонструвати свою відданість цінностям і європейським принципам. Замість розмов про відновлення самітів ЄС - Росія, на мою думку, краще фіксувати європейську перспективу України", - зазначив Зеленський.

Читайте: "Зближення України та ЄС має бути дорогою з двостороннім рухом", - Зеленський

Нагадаємо, в червні німецька канцлерка Ангела Меркель виступила за відновлення практики проведення самітів ЄС - Росія, її підтримав французький лідер Еммануель Макрон. При цьому Польща, наприклад, виступила категорично проти.

МЗС України викликав послів Німеччини та Франції через таку ініціативу, поки про конкретні плани щодо самітів не йдеться. Євросоюз припинив діалог з Москвою в 2014 році через агресію в Україні.

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) росія (65336) Євросоюз (13441)


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Топ коментарі
+8
Лучше вызвать санитаров и зафиксировать тебя,зеленомордый полулурок.
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07.07.2021 10:40
+7
Да-да, спроси татарова почему мы не в НАТО... земрази лицемерные.
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07.07.2021 10:37
+5
зеленский не президент, зеленский-лжец, вор, предатель и пздбл.
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07.07.2021 10:41
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Да-да, спроси татарова почему мы не в НАТО... земрази лицемерные.
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07.07.2021 10:37 Відповісти
Мы не в НАТО, потому что натовцы не потянут платить такую высокую коммуналку.
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07.07.2021 11:00 Відповісти
А кто все жаждет ему в глаза заглянуть?
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07.07.2021 10:38 Відповісти
Ну если на следующих выборах мудрый нарид изберёт президентом водителя маршрутки например, вместо квн-щика, то тут конечно Европа сразу начнёт активно фиксировать что-то там )
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07.07.2021 10:39 Відповісти
Мудрый нарид уже избирал перекрасившегося наспех коммуняку -номенклатурщика вместо националиста -диссидента в 1991 году и барыгу -миллиардера вместо кандидатов патриотов в 2014 году .Чем вы не довольны теперь ? Зелеными в 2019 м ? Кто вам мешал правильно голосовать в 1991 , 2010 и 2014 м годах ?
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07.07.2021 11:35 Відповісти
Никогда Клоун не станет президентом, как смеялись над тобой Бубочка, так и смеяться будут. Давай уже в Ростов!
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07.07.2021 10:39 Відповісти
Лучше вызвать санитаров и зафиксировать тебя,зеленомордый полулурок.
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07.07.2021 10:40 Відповісти
Полудурок.Очепятка.)))
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07.07.2021 10:49 Відповісти
Цементом.
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07.07.2021 11:00 Відповісти
зеленский не президент, зеленский-лжец, вор, предатель и пздбл.
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07.07.2021 10:41 Відповісти
Что-то в последние дни много наездов и хамства от наших правителей в сторону ЕС.
Это в Украине наглый подход может сработать. В цивилизованном мире такие персонажи сразу отправляются в игнор и лечится это только заменой персонажей на более адекватных.
У этих явная переоценка собственной значимости. Искреннее удивление почему их восринимают в ЕС как пустое место.
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07.07.2021 10:43 Відповісти
Ему поручили рассориться с Европой и Америкой и сдаться России.

Но оно не понимает, что европейцы разделяют страну Украину
и это необразованное недоразумение.
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07.07.2021 10:47 Відповісти
ну да, как будто специально этот поциент высрал - Эй, столтенберг, че мы не в НАТО еще то в натуре?
так и тут - блаблабла, идем в Евросоюз. - Киселеву прям тема для помета Соловьева.
и главное - даже вроде говорит так как нужно, Зеля то, но воспринимается как Ермак.
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07.07.2021 10:47 Відповісти
Зелёный попугай доппиисдится, что на очередном саммите ему набьют морду.
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07.07.2021 10:44 Відповісти
Замість розмов про відновлення самітів ЄС-Росія, краще фіксувати європейську перспективу України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1738
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07.07.2021 10:53 Відповісти
Ну це доволі очевидно, що ніхто навіть думати не буде приймати до ЕС корупційний бантустан розміром з Францію. ЕС і так має від України все що йому треба. В основному це сировина і робоча сила.
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07.07.2021 11:05 Відповісти
Доречі ці порожні балачки йдуть ще з 2005 року . Але з 2014 ті ж самі порожні балачкі почали активно висвітлювати як вже відбувшийся факт а по факту тіж самі балачки . Вова зараз подняв це питання і що бачимо -,,клаван куди ти пхаєся ?? ,, а лізе він туди на чому один відомий барига та пройдисвіт заробляв собі політичні та матеріальні блага 5 років поспіль та вважав що ота його сінєкура побудована на брехні буде тривати вічно мов у його вчителя -х.йла на рашці
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07.07.2021 11:52 Відповісти
- Борменталь, дайте ему селедки, пусть успокоится!
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07.07.2021 10:57 Відповісти
Ну по моему он все правильно сказал . Только кацапам это как серпом по ихним фаберже
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07.07.2021 11:37 Відповісти
Сказал? А что оно сделало для этого? Ручного прокурора, ручных судей, ручной Кабмин, ручная ВР, ручные силовые органы... Полнейшая узурпация власти и оно хочет в НАТО И ЕС? Слышь, если тебе нравится хлебать зелёное дерьмо, то хотя бы тихо кушай и не чавкай...
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07.07.2021 15:54 Відповісти
Зафіксуйте йому кінцівки, і про кляп не забудьте.
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07.07.2021 15:41 Відповісти
С зеленым полудурком у нас НЕТ НИКАКИХ перспектив!
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08.07.2021 02:27 Відповісти
совершенно верно.
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08.07.2021 04:36 Відповісти
 
 