Замість розмов про відновлення самітів ЄС-Росія, краще фіксувати європейську перспективу України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Євросоюзу не слід зосереджуватися на відновленні самітів з Росією. А замість цього потрібно активніше фіксувати європейську перспективу України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він заявив на вступній сесії Конференції з питань реформ в Україні, яка проходить у литовському Вільнюсі.

За його словами, на сьогодні триває робота з європейськими країнами щодо підписання декларацій про підтримку курсу України на вступ до ЄС.

"Я впевнений, що тих, хто підтримує Україну набагато більше. І саме в цьому Євросоюз повинен продемонструвати свою відданість цінностям і європейським принципам. Замість розмов про відновлення самітів ЄС - Росія, на мою думку, краще фіксувати європейську перспективу України", - зазначив Зеленський.

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Нагадаємо, в червні німецька канцлерка Ангела Меркель виступила за відновлення практики проведення самітів ЄС - Росія, її підтримав французький лідер Еммануель Макрон. При цьому Польща, наприклад, виступила категорично проти.

МЗС України викликав послів Німеччини та Франції через таку ініціативу, поки про конкретні плани щодо самітів не йдеться. Євросоюз припинив діалог з Москвою в 2014 році через агресію в Україні.