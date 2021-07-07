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Шмыгаль анонсировал аукцион по приватизации "Объединенной горно-химической компании": Стартовая цена 3,7 млрд грн

Шмыгаль анонсировал аукцион по приватизации

Глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль анонсировал первый за последние 15 лет прозрачный аукцион по большой приватизации. На продажу выставили акционерное общество "Объединенная горно-химическая компания".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Недавно Фонд госимущества объявил о старте подачи заявок инвесторами об участии в аукционе по приватизации акционерного общества "Объединенная горно-химическая компания". Это будет первый за последние 15 лет прозрачный аукцион по большой приватизации. Конкурс должна состояться 31 августа со стартовой ценой 3,7 млрд гривен", - сказал премьер-министр.

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Он подчеркнул, что есть еще значительный потенциал для роста этой цены.

Напомним, Верховная Рада рекомендуют временно не проводить аукционы с понижением стартовой цены по продаже объектов большой приватизации. Такую рекомендацию дал комитет по вопросам экономического развития.

Автор: 

Кабмин (14029) приватизация (1043) ОГХК (50) Шмыгаль Денис (2705)


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усе достанеться Ігорьвалерічу
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07.07.2021 13:46 Ответить
Тут и к Зеле не ходи.....
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07.07.2021 14:03 Ответить
Это всего лишь 140 млн.у.е.это как земля государству не выгодно а Агрохолдинг миллиарды зарабатывают
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07.07.2021 13:59 Ответить
рыжее чьмо с фамилией ахметов купит за 1грн.
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07.07.2021 14:05 Ответить
ну вот...не зря пенсам повысили выплаты на 65 грн...теперь спокойно смогут себе позволить не только земельку (я не про кладбищенскую)))) на ту денег не хватит)))) покупать, а и в аукционах участвовать...так и до Sotheby's доберутся...неуёмные...
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07.07.2021 14:08 Ответить
Та вы шо? Так я пошел снимать деньги с депозита? Прикуплю себе стратегическое предприятие на прозрачном аукционе, раз такая пьянка!
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07.07.2021 14:08 Ответить
Зачем вам титан. Что вы с ним будете делать, вы же не Фирташ.
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07.07.2021 14:16 Ответить
шмигаль подарує своєму шефу - ахметову
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07.07.2021 15:03 Ответить
 
 