Шмыгаль анонсировал аукцион по приватизации "Объединенной горно-химической компании": Стартовая цена 3,7 млрд грн

Глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль анонсировал первый за последние 15 лет прозрачный аукцион по большой приватизации. На продажу выставили акционерное общество "Объединенная горно-химическая компания".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Недавно Фонд госимущества объявил о старте подачи заявок инвесторами об участии в аукционе по приватизации акционерного общества "Объединенная горно-химическая компания". Это будет первый за последние 15 лет прозрачный аукцион по большой приватизации. Конкурс должна состояться 31 августа со стартовой ценой 3,7 млрд гривен", - сказал премьер-министр.

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Он подчеркнул, что есть еще значительный потенциал для роста этой цены.

Напомним, Верховная Рада рекомендуют временно не проводить аукционы с понижением стартовой цены по продаже объектов большой приватизации. Такую рекомендацию дал комитет по вопросам экономического развития.