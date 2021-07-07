Шмигаль анонсував аукціон з приватизації "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії": Стартова ціна 3,7 млрд грн
Глава Кабінету Міністрів Денис Шмигаль анонсував перший за останні 15 років прозорий аукціон з великої приватизації. На продаж виставили акціонерне товариство "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Нещодавно Фонд держмайна оголосив про старт подачі заявок інвесторами про участь в аукціоні з приватизації акціонерного товариства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія". Це буде перший за останні 15 років прозорий аукціон з великої приватизації. Конкурс має відбутися 31 серпня зі стартовою ціною 3,7 млрд гривень", - сказав прем'єр-міністр.
Він підкреслив, що є ще значний потенціал для зростання цієї ціни.
Нагадаємо, Верховній Раді рекомендують тимчасово не проводити аукціони з пониженням стартової ціни з продажу об'єктів великої приватизації. Таку рекомендацію дав комітет з питань економічного розвитку.
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