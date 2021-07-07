УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9965 відвідувачів онлайн
Новини
1 922 8

Шмигаль анонсував аукціон з приватизації "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії": Стартова ціна 3,7 млрд грн

Шмигаль анонсував аукціон з приватизації

Глава Кабінету Міністрів Денис Шмигаль анонсував перший за останні 15 років прозорий аукціон з великої приватизації. На продаж виставили акціонерне товариство "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Нещодавно Фонд держмайна оголосив про старт подачі заявок інвесторами про участь в аукціоні з приватизації акціонерного товариства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія". Це буде перший за останні 15 років прозорий аукціон з великої приватизації. Конкурс має відбутися 31 серпня зі стартовою ціною 3,7 млрд гривень", - сказав прем'єр-міністр.

Також читайте: ФДМ озвучив терміни приватизації ОПЗ та обленерго

Він підкреслив, що є ще значний потенціал для зростання цієї ціни.

Нагадаємо, Верховній Раді рекомендують тимчасово не проводити аукціони з пониженням стартової ціни з продажу об'єктів великої приватизації. Таку рекомендацію дав комітет з питань економічного розвитку.

Автор: 

Кабмін (14103) приватизація (1675) ОГХК (181) Шмигаль Денис (4602)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
усе достанеться Ігорьвалерічу
показати весь коментар
07.07.2021 13:46 Відповісти
Тут и к Зеле не ходи.....
показати весь коментар
07.07.2021 14:03 Відповісти
Это всего лишь 140 млн.у.е.это как земля государству не выгодно а Агрохолдинг миллиарды зарабатывают
показати весь коментар
07.07.2021 13:59 Відповісти
рыжее чьмо с фамилией ахметов купит за 1грн.
показати весь коментар
07.07.2021 14:05 Відповісти
ну вот...не зря пенсам повысили выплаты на 65 грн...теперь спокойно смогут себе позволить не только земельку (я не про кладбищенскую)))) на ту денег не хватит)))) покупать, а и в аукционах участвовать...так и до Sotheby's доберутся...неуёмные...
показати весь коментар
07.07.2021 14:08 Відповісти
Та вы шо? Так я пошел снимать деньги с депозита? Прикуплю себе стратегическое предприятие на прозрачном аукционе, раз такая пьянка!
показати весь коментар
07.07.2021 14:08 Відповісти
Зачем вам титан. Что вы с ним будете делать, вы же не Фирташ.
показати весь коментар
07.07.2021 14:16 Відповісти
шмигаль подарує своєму шефу - ахметову
показати весь коментар
07.07.2021 15:03 Відповісти
 
 