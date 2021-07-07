Зеленский обсудил с вице-президентом Швейцарии проведение следующей конференции по реформам в Украине

В рамках рабочего визита в Литву президент Украины Владимир Зеленский обсудил с вице-президентом, руководителем Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом проведение следующей конференции по вопросам реформ в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский ознакомил швейцарскую сторону с процессом реформ в Украине и поблагодарил за решение Швейцарии стать соорганизатором следующей Конференции по вопросам реформ в Украине.

"Приятно, что именно в Швейцарии состоится пятая Конференция по вопросам реформ в Украине в июле 2022 года. Правительство Украины готово тесно сотрудничать в вопросах ее проведения", - сказал Зеленский.

Особое внимание во время встречи было уделено двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству.

"Швейцария является важным торгово-экономическим партнером Украины в Европе и входит в десятку европейских стран по объемам товарооборота. Приветствуем также и то, что Швейцария является одним из крупнейших инвесторов в экономику Украины", - подчеркнул Зеленский.

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Президент Украины призвал швейцарскую сторону к дальнейшему осуществлению масштабных инвестиций и реализации перспективных проектов в различных отраслях экономики.

Зеленский поблагодарил вице-президента Швейцарской Конфедерации за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Он отметил важность сохранения санкционного режима и международного давления на Россию с целью достижения реального прогресса в мирном урегулировании, а также выразил надежду на активную роль Швейцарии в обеспечении деятельности Крымской платформы.