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Зеленский обсудил с вице-президентом Швейцарии проведение следующей конференции по реформам в Украине

Зеленский обсудил с вице-президентом Швейцарии проведение следующей конференции по реформам в Украине

В рамках рабочего визита в Литву президент Украины Владимир Зеленский обсудил с вице-президентом, руководителем Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом проведение следующей конференции по вопросам реформ в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский ознакомил швейцарскую сторону с процессом реформ в Украине и поблагодарил за решение Швейцарии стать соорганизатором следующей Конференции по вопросам реформ в Украине.

"Приятно, что именно в Швейцарии состоится пятая Конференция по вопросам реформ в Украине в июле 2022 года. Правительство Украины готово тесно сотрудничать в вопросах ее проведения", - сказал Зеленский.

Особое внимание во время встречи было уделено двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству.

"Швейцария является важным торгово-экономическим партнером Украины в Европе и входит в десятку европейских стран по объемам товарооборота. Приветствуем также и то, что Швейцария является одним из крупнейших инвесторов в экономику Украины", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина быстрее всех в Европе проводит реформы, - Зеленский

Президент Украины призвал швейцарскую сторону к дальнейшему осуществлению масштабных инвестиций и реализации перспективных проектов в различных отраслях экономики.

Зеленский поблагодарил вице-президента Швейцарской Конфедерации за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Он отметил важность сохранения санкционного режима и международного давления на Россию с целью достижения реального прогресса в мирном урегулировании, а также выразил надежду на активную роль Швейцарии в обеспечении деятельности Крымской платформы.

Автор: 

Зеленский Владимир (20482) Швейцария (613) реформы (3951)


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Вава, конференції - це добре. Коли реформи будуть?
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07.07.2021 13:43 Ответить
)))))))зесрань,это у вас не президент -это тупо черт-наркоман...капець...
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07.07.2021 13:46 Ответить
Вовка рехворматор, ітіть-калатіть.
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07.07.2021 13:47 Ответить
та на фиг те реформы))) главное жеж пресс-конференции!! ))))
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07.07.2021 13:48 Ответить
Зеленский обсудил с вице-президентом Швейцарии проведение следующей конференции по реформам в Украине - Цензор.НЕТ 2683
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07.07.2021 13:50 Ответить
зєля-пздбл йбаний.
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07.07.2021 13:56 Ответить
Бедный вице-през Швейцарии! Увидеть бедосика и умереть! Хотя... Кто кого... Болею за швейцарца!)
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07.07.2021 14:20 Ответить
не давайте нарику деньги1
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07.07.2021 20:33 Ответить
правильно.
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08.07.2021 05:05 Ответить
 
 