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Украина быстрее всех в Европе проводит реформы, - Зеленский

Украина быстрее всех в Европе проводит реформы, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил стремительность принятия реформ в Украине, которая значительно превышает тенденции в большинстве стран Европы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом глава государства заявил во время выступления на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе.

"Если смотреть на условия, в которых Украина проводит реформы, то, я считаю, мы сегодня самые быстрые в Европе. Мы не только быстры, но и минимально бюрократичны, мы понимаем, какова цена этого времени для нас. Время у нас измеряется людьми, поскольку мы проводим реформы в условиях боевых действий", - отметил президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина на финише принятия законов по ключевым реформам.

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Автор: 

Европа (1867) Зеленский Владимир (20474) реформы (3951) Евросоюз (17145)


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Топ комментарии
+64
Кокс, конопля или амфетамин?
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07.07.2021 13:31
+53
Ну чего? Отрицательные реформы -- тоже реформы. Быстрее всех сворачивает реформы.

Україна швидше за всіх у Європі проводить реформи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9375
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07.07.2021 13:51
+46
Украина быстрее всех в Европе проводит реформы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6650
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07.07.2021 13:35
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Страница 3 из 3
Бубачка быстро, уже третий год, принимает всяческие реформы)) вот-вот они наконец пойдут))
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07.07.2021 17:16 Ответить
Базіка і брехло.Інших слів не можна придумати.
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07.07.2021 17:27 Ответить
ты дурак Вова!!! Там люди ЖИВУТ давно им реформы не надо!!!
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07.07.2021 17:46 Ответить
потому что другие страны их уже закончили)
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07.07.2021 18:01 Ответить
отрубите кто нибудь голову этому шуту
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07.07.2021 18:04 Ответить
да!, только не проводит, а выпровадживает
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07.07.2021 18:12 Ответить
потужнирэхформы? где то мы уже это слышали
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07.07.2021 18:20 Ответить
Та да и тут тоже - ЗЕчемпионы по реформам, деолигархизации и борьбе с коррупцией и т.д. и т.п. и олигархи ЗЕчемпионами не управляют.

Україна швидше за всіх у Європі проводить реформи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 208
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07.07.2021 18:35 Ответить
Походу, сьогодні нєлоху і хламідії (арахамії) нову порцію білого підвезли, не звертайте уваги
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07.07.2021 18:36 Ответить
Єрмак і Татаров його добють. Він цього не розуміє дурачок
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07.07.2021 18:56 Ответить
Чесно кажучи, жарти цього клоуна стали примітивні, і люди давно вже не сміються.
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07.07.2021 18:57 Ответить
А вони ранiше, по недолугостi, кращi були?
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07.07.2021 19:36 Ответить
Так с такими темпами реформ как у нас,то ну ее Европу?! Нахера нам балласт.Тем более мы живём в своем измерении.
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07.07.2021 19:19 Ответить
Украина быстрее всех в Европе, в сравнении с 1913 -ым годом, проводит реформы... Бо в Европе эти реформы констант-аксиома еще с тех времен... Мдя... прыдэбилковатости нет предела. Кто ему строчит такой спитч? Вроде, мендельша по тупости ушла в частную практику. Мож , по старой дружбе?
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07.07.2021 19:51 Ответить
Что он курит?
Если бы было так, то мы уже жили бы лучше чем в Европе или по крайней мере догнали бы Польшу.
За что Бог наказал Украину?
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07.07.2021 19:35 Ответить
Э, пане, тяжкi пологи були - мештами вперед...
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07.07.2021 19:50 Ответить
Дол-по-й-оп і стадо ба-р-анів, які його обрали!
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07.07.2021 20:01 Ответить
Ну он точно идиот ((
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07.07.2021 20:14 Ответить
Серьезно, быстрее всех?)) Ну, конечно!) Сам себя не похвалишь, и ходишь потом целый день, как оплёванный!)))
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07.07.2021 20:19 Ответить
ХА-ХА-ХА
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07.07.2021 20:25 Ответить
Народу пора вже вийти з вимогою невідкладних новых выборів. Але нема кому народу сказати що пора. На майдан 2013 загітував Яценюк, а зараз він мовчить. Напевно продався Коломойші.
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07.07.2021 20:25 Ответить
ужас, тупое, конченное, гнусявое отребье! ПОЗОР всей стране!
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07.07.2021 20:34 Ответить
що це воно меле?... та й кому?...
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07.07.2021 20:40 Ответить
Мама дАрАгая!!!... (((
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07.07.2021 20:42 Ответить
Про це все тре буде зняти кіно... Десь в "голівуді", головним актором запросити Олександра Барона Коена...
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07.07.2021 20:44 Ответить
До Пороха у мене дуже багато претензій і запитань, але соромно за нього не було.
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07.07.2021 20:44 Ответить
Он шо - больной шо ли? В каком месте те реформы реализованы? Хоть одна. Хоть какая-нибудь. Хотя бы самая малюсенькая и незначительная
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07.07.2021 21:09 Ответить
НеЛох перейшов з айкосів на важкі наркотики?
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07.07.2021 21:13 Ответить
Какой бред ! Вообще ни одной реформы нет. И даже не пахнет!
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07.07.2021 21:44 Ответить
А еще у кое-кого - отличный колумбийский сахарок.
Очень раздвигает горизонты...
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07.07.2021 21:52 Ответить
Это кокс или мухоморы? Что-то ну совсем уже несет...
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07.07.2021 22:24 Ответить
Реформы по нагибанию своих граждан. Зеленский твои Реформы ни о чем ... только олигархату в кайф, и хорошо от таких псевдо-реформ ахметовым, пинчукам, коломойскому.

Кому они нужны ? - если жить становится все хуже !!!
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07.07.2021 22:46 Ответить
Ты что гад зеленый **********? Это первое что приходит на ум после прочтения заголовка.
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07.07.2021 22:51 Ответить
Якби це двоголовобезмізкове чудисько ЗЄрмаковова не було бідою для України, можна було б вважати що вова грає сам роль конкурсанта з "рассмєшісмєшного" ...
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07.07.2021 23:04 Ответить
ПреЗедент нарик, це точно що вперше в Європі.
Срамота....
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07.07.2021 23:09 Ответить
На кого це розраховано? Навіть лохушки зебілки-тепешки вже не ведуться.
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07.07.2021 23:10 Ответить
Какие реформы? Тарифы только растут .... а зарплаты мизерные.
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07.07.2021 23:59 Ответить
правильно.
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08.07.2021 04:56 Ответить
Та були ж вже чемпіонами по боротьбі з КОВІДом! Може досить "гнати порожняк" попереду планети всієї, а реально робити реформи, залишивши сподівання на другий срок, який може бути неочікуваним.
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08.07.2021 08:23 Ответить
Та не дай ,Боже,реформ від бєні-песиголовця-зрадника,злодія,вбивці.
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08.07.2021 09:31 Ответить
"Смотрите, я быстрее всех бегу!!!" - кричала черепаха, через три дня после официального окончания соревнований по марафону.
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08.07.2021 11:29 Ответить
Да!! Только еврейским языком и мимо кассы!!
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08.07.2021 12:59 Ответить
Викривлене розуміння реформ у президента.Справжні реформи це коли простому пересічному українцю стає легше жити внаслідок їх впровадження.Цукор в Україні вдвічі дорожчий вдвічі ніж в Європі.Мільйони молодих українців поневіряються за кордоном в пошуках достойного заробітку бо в країні нема добре оплачуваних робочх місць.Смертність переважає народжуваність.Тарифи зашкалюють.Боротьба з коронавірусом провалена.Ті реформи які відбулися носять косметичний характер і виглядають як нова латка на старих штанах.
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08.07.2021 13:16 Ответить
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