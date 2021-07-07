Украина быстрее всех в Европе проводит реформы, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский отметил стремительность принятия реформ в Украине, которая значительно превышает тенденции в большинстве стран Европы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом глава государства заявил во время выступления на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе.
"Если смотреть на условия, в которых Украина проводит реформы, то, я считаю, мы сегодня самые быстрые в Европе. Мы не только быстры, но и минимально бюрократичны, мы понимаем, какова цена этого времени для нас. Время у нас измеряется людьми, поскольку мы проводим реформы в условиях боевых действий", - отметил президент.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина на финише принятия законов по ключевым реформам.
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Если бы было так, то мы уже жили бы лучше чем в Европе или по крайней мере догнали бы Польшу.
За что Бог наказал Украину?
Очень раздвигает горизонты...
Кому они нужны ? - если жить становится все хуже !!!
Срамота....