Україна швидше за всіх у Європі проводить реформи, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський відзначив стрімкість прийняття реформ в Україні, яка значно перевищує тенденції в більшості країн Європи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це глава держави заявив під час виступу на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою у Вільнюсі.

"Якщо дивитися на умови, в яких Україна проводить реформи, то, я вважаю, ми сьогодні найшвидші в Європі. Ми не тільки швидкі, але і мінімально бюрократичні, ми розуміємо, яка ціна цього часу для нас. Час у нас вимірюється людьми, оскільки ми проводимо реформи в умовах бойових дій", - зазначив президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна на фініші ухвалення законів з ключових реформ.

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