Україна швидше за всіх у Європі проводить реформи, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський відзначив стрімкість прийняття реформ в Україні, яка значно перевищує тенденції в більшості країн Європи.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це глава держави заявив під час виступу на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою у Вільнюсі.
"Якщо дивитися на умови, в яких Україна проводить реформи, то, я вважаю, ми сьогодні найшвидші в Європі. Ми не тільки швидкі, але і мінімально бюрократичні, ми розуміємо, яка ціна цього часу для нас. Час у нас вимірюється людьми, оскільки ми проводимо реформи в умовах бойових дій", - зазначив президент.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна на фініші ухвалення законів з ключових реформ.
Топ коментарі
+64 IN UA #422687
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+46 Rhodesian
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Если бы было так, то мы уже жили бы лучше чем в Европе или по крайней мере догнали бы Польшу.
За что Бог наказал Украину?
Очень раздвигает горизонты...
Кому они нужны ? - если жить становится все хуже !!!
Срамота....