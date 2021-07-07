УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9965 відвідувачів онлайн
Новини
11 010 246

Україна швидше за всіх у Європі проводить реформи, - Зеленський

Україна швидше за всіх у Європі проводить реформи, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський відзначив стрімкість прийняття реформ в Україні, яка значно перевищує тенденції в більшості країн Європи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель",  про це глава держави заявив під час виступу на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою у Вільнюсі.

"Якщо дивитися на умови, в яких Україна проводить реформи, то, я вважаю, ми сьогодні найшвидші в Європі. Ми не тільки швидкі, але і мінімально бюрократичні, ми розуміємо, яка ціна цього часу для нас. Час у нас вимірюється людьми, оскільки ми проводимо реформи в умовах бойових дій", - зазначив президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна на фініші ухвалення законів з ключових реформ.

Також читайте: Україна на фініші ухвалення законів щодо ключових реформ, - Зеленський

Автор: 

Європа (1826) Зеленський Володимир (23954) реформи (3207) Євросоюз (13443)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+64
Кокс, конопля или амфетамин?
показати весь коментар
07.07.2021 13:31
+53
Ну чего? Отрицательные реформы -- тоже реформы. Быстрее всех сворачивает реформы.

Україна швидше за всіх у Європі проводить реформи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9375
показати весь коментар
07.07.2021 13:51
+46
Украина быстрее всех в Европе проводит реформы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6650
показати весь коментар
07.07.2021 13:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Бубачка быстро, уже третий год, принимает всяческие реформы)) вот-вот они наконец пойдут))
показати весь коментар
07.07.2021 17:16 Відповісти
Базіка і брехло.Інших слів не можна придумати.
показати весь коментар
07.07.2021 17:27 Відповісти
ты дурак Вова!!! Там люди ЖИВУТ давно им реформы не надо!!!
показати весь коментар
07.07.2021 17:46 Відповісти
потому что другие страны их уже закончили)
показати весь коментар
07.07.2021 18:01 Відповісти
отрубите кто нибудь голову этому шуту
показати весь коментар
07.07.2021 18:04 Відповісти
да!, только не проводит, а выпровадживает
показати весь коментар
07.07.2021 18:12 Відповісти
потужнирэхформы? где то мы уже это слышали
показати весь коментар
07.07.2021 18:20 Відповісти
Та да и тут тоже - ЗЕчемпионы по реформам, деолигархизации и борьбе с коррупцией и т.д. и т.п. и олигархи ЗЕчемпионами не управляют.

Україна швидше за всіх у Європі проводить реформи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 208
показати весь коментар
07.07.2021 18:35 Відповісти
Походу, сьогодні нєлоху і хламідії (арахамії) нову порцію білого підвезли, не звертайте уваги
показати весь коментар
07.07.2021 18:36 Відповісти
Єрмак і Татаров його добють. Він цього не розуміє дурачок
показати весь коментар
07.07.2021 18:56 Відповісти
Чесно кажучи, жарти цього клоуна стали примітивні, і люди давно вже не сміються.
показати весь коментар
07.07.2021 18:57 Відповісти
А вони ранiше, по недолугостi, кращi були?
показати весь коментар
07.07.2021 19:36 Відповісти
Так с такими темпами реформ как у нас,то ну ее Европу?! Нахера нам балласт.Тем более мы живём в своем измерении.
показати весь коментар
07.07.2021 19:19 Відповісти
Украина быстрее всех в Европе, в сравнении с 1913 -ым годом, проводит реформы... Бо в Европе эти реформы констант-аксиома еще с тех времен... Мдя... прыдэбилковатости нет предела. Кто ему строчит такой спитч? Вроде, мендельша по тупости ушла в частную практику. Мож , по старой дружбе?
показати весь коментар
07.07.2021 19:51 Відповісти
Что он курит?
Если бы было так, то мы уже жили бы лучше чем в Европе или по крайней мере догнали бы Польшу.
За что Бог наказал Украину?
показати весь коментар
07.07.2021 19:35 Відповісти
Э, пане, тяжкi пологи були - мештами вперед...
показати весь коментар
07.07.2021 19:50 Відповісти
Дол-по-й-оп і стадо ба-р-анів, які його обрали!
показати весь коментар
07.07.2021 20:01 Відповісти
Ну он точно идиот ((
показати весь коментар
07.07.2021 20:14 Відповісти
Серьезно, быстрее всех?)) Ну, конечно!) Сам себя не похвалишь, и ходишь потом целый день, как оплёванный!)))
показати весь коментар
07.07.2021 20:19 Відповісти
ХА-ХА-ХА
показати весь коментар
07.07.2021 20:25 Відповісти
Народу пора вже вийти з вимогою невідкладних новых выборів. Але нема кому народу сказати що пора. На майдан 2013 загітував Яценюк, а зараз він мовчить. Напевно продався Коломойші.
показати весь коментар
07.07.2021 20:25 Відповісти
ужас, тупое, конченное, гнусявое отребье! ПОЗОР всей стране!
показати весь коментар
07.07.2021 20:34 Відповісти
що це воно меле?... та й кому?...
показати весь коментар
07.07.2021 20:40 Відповісти
Мама дАрАгая!!!... (((
показати весь коментар
07.07.2021 20:42 Відповісти
Про це все тре буде зняти кіно... Десь в "голівуді", головним актором запросити Олександра Барона Коена...
показати весь коментар
07.07.2021 20:44 Відповісти
До Пороха у мене дуже багато претензій і запитань, але соромно за нього не було.
показати весь коментар
07.07.2021 20:44 Відповісти
Он шо - больной шо ли? В каком месте те реформы реализованы? Хоть одна. Хоть какая-нибудь. Хотя бы самая малюсенькая и незначительная
показати весь коментар
07.07.2021 21:09 Відповісти
НеЛох перейшов з айкосів на важкі наркотики?
показати весь коментар
07.07.2021 21:13 Відповісти
Какой бред ! Вообще ни одной реформы нет. И даже не пахнет!
показати весь коментар
07.07.2021 21:44 Відповісти
А еще у кое-кого - отличный колумбийский сахарок.
Очень раздвигает горизонты...
показати весь коментар
07.07.2021 21:52 Відповісти
Это кокс или мухоморы? Что-то ну совсем уже несет...
показати весь коментар
07.07.2021 22:24 Відповісти
Реформы по нагибанию своих граждан. Зеленский твои Реформы ни о чем ... только олигархату в кайф, и хорошо от таких псевдо-реформ ахметовым, пинчукам, коломойскому.

Кому они нужны ? - если жить становится все хуже !!!
показати весь коментар
07.07.2021 22:46 Відповісти
Ты что гад зеленый **********? Это первое что приходит на ум после прочтения заголовка.
показати весь коментар
07.07.2021 22:51 Відповісти
Якби це двоголовобезмізкове чудисько ЗЄрмаковова не було бідою для України, можна було б вважати що вова грає сам роль конкурсанта з "рассмєшісмєшного" ...
показати весь коментар
07.07.2021 23:04 Відповісти
ПреЗедент нарик, це точно що вперше в Європі.
Срамота....
показати весь коментар
07.07.2021 23:09 Відповісти
На кого це розраховано? Навіть лохушки зебілки-тепешки вже не ведуться.
показати весь коментар
07.07.2021 23:10 Відповісти
Какие реформы? Тарифы только растут .... а зарплаты мизерные.
показати весь коментар
07.07.2021 23:59 Відповісти
правильно.
показати весь коментар
08.07.2021 04:56 Відповісти
Та були ж вже чемпіонами по боротьбі з КОВІДом! Може досить "гнати порожняк" попереду планети всієї, а реально робити реформи, залишивши сподівання на другий срок, який може бути неочікуваним.
показати весь коментар
08.07.2021 08:23 Відповісти
Та не дай ,Боже,реформ від бєні-песиголовця-зрадника,злодія,вбивці.
показати весь коментар
08.07.2021 09:31 Відповісти
"Смотрите, я быстрее всех бегу!!!" - кричала черепаха, через три дня после официального окончания соревнований по марафону.
показати весь коментар
08.07.2021 11:29 Відповісти
Да!! Только еврейским языком и мимо кассы!!
показати весь коментар
08.07.2021 12:59 Відповісти
Викривлене розуміння реформ у президента.Справжні реформи це коли простому пересічному українцю стає легше жити внаслідок їх впровадження.Цукор в Україні вдвічі дорожчий вдвічі ніж в Європі.Мільйони молодих українців поневіряються за кордоном в пошуках достойного заробітку бо в країні нема добре оплачуваних робочх місць.Смертність переважає народжуваність.Тарифи зашкалюють.Боротьба з коронавірусом провалена.Ті реформи які відбулися носять косметичний характер і виглядають як нова латка на старих штанах.
показати весь коментар
08.07.2021 13:16 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 