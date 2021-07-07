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Кабмин одобрил введение санкций против Беларуси: санкционный список передадут на рассмотрение СНБО

Кабмин одобрил введение санкций против Беларуси: санкционный список передадут на рассмотрение СНБО

Кабинет Министров Украины одобрил введение санкций против Беларуси. В течение месяца санкционный список передадут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, с целью защиты национальных интересов Кабмин внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других санкций к физическим лицам Республики Беларусь (перечень лиц не прилагается).

Отметим, проект постановления был одобрен без обсуждения, поэтому на заседании Кабинета министров не озвучили новые подробности. В материалах на сайте правительства санкционного списка нет.

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В проекте постановления, указано, что украинская сторона готовит санкции с учетом решений Совета ЕС от 2 октября и 6 ноября 2020 о введении ограничительных мер в отношении физических лиц, причастных к фальсификации выборов президента Беларуси в прошлом году. Выборы прошли без иностранных наблюдателей, а объявленные результаты привели к масштабным протестов, против участников которых была применена несоразмерная сила.

Введение украинских санкций объясняется нарушениями прав человека в Беларуси, репрессиями и насильственным подавлением мирных протестов, применением пыток, а также незаконными задержаниями, в том числе, граждан Украины. Также в правительстве считают, что санкции против Беларуси будут отвечать требованиям защиты национальных интересов Украины.

Автор: 

Беларусь (7899) Кабмин (14029) санкции (11314) СНБО (4435)


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Топ комментарии
+3
Лука заборонив канал Квартал TV, ось зелене непорозуміння і осєрчало. Він злив бульбофюреру вагнерівців, а тут така невдячність.
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07.07.2021 13:56
+2
Ну теперь и усатый догнал,что зестукач наркоман - нюхнет одно,то названивает,чтоб секретиками поделиться...нюхнет другое,то санкции вводит
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07.07.2021 13:51
+1
Таких редчайших элитных дебилов на Банковой и Грушевского в Украине ещё не было.
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07.07.2021 13:54
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Ну теперь и усатый догнал,что зестукач наркоман - нюхнет одно,то названивает,чтоб секретиками поделиться...нюхнет другое,то санкции вводит
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07.07.2021 13:51 Ответить
Лука заборонив канал Квартал TV, ось зелене непорозуміння і осєрчало. Він злив бульбофюреру вагнерівців, а тут така невдячність.
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07.07.2021 13:56 Ответить
Таких редчайших элитных дебилов на Банковой и Грушевского в Украине ещё не было.
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07.07.2021 13:54 Ответить
Шо, колгосп "Червона бульба" розвалиться від зеліних санкцій?
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07.07.2021 13:59 Ответить
Как обычно вводим последними и только против конкретных физлиц. Позор.
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07.07.2021 14:08 Ответить
Когда же зедебил введет санкции против наших олигархов, которые обокрали украинский народ почти на 6 млрд дол.
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07.07.2021 14:16 Ответить
Відкликайте посла і закривайте кордон!
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07.07.2021 14:34 Ответить
По городам Украины ездят новые троллейбусы, автобусы изготовленные белорусским МАЗом. В связи неадекватной и враждебной политикой Лукашенко по отношению к Украине считаю целесообразным отказаться от покупки этого транспорта и закупать его в странах Евросоюза. То есть необходимо пересмотреть торговые отношения с Беларусью, это не та страна с которой необходимо торговать.
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07.07.2021 15:57 Ответить
В случае обострения отношений с Беларусью, Лукашенко может запретить и шантажировать поставки запчастей для этого транспорта, который широко используется в городах Украины. Это может привести к частичной остановке городского транспорта.
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07.07.2021 16:06 Ответить
Так там дороже будет
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07.07.2021 18:14 Ответить
Да у нас полно аналогов для производства транспорта типа автобусов и троллейбусов- в Харькове, Днепре, Львове, Запорожье, Черкассах, Киеве, Чернигове... Есть заводы выпускающие все это, плюс трамваи в Одессе, Виннице, и некоторых вышеупомянутых городах...
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07.07.2021 23:11 Ответить
 
 