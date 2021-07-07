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Бронирование мощностей для транзита европейскими компаниями будет гарантией сохранения транзита газа через Украину, - Витренко

Бронирование мощностей для транзита европейскими компаниями будет гарантией сохранения транзита газа через Украину, - Витренко

"Нафтогаз" рассчитывает на транзит газа через территорию Украины со стороны европейских компаний.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Мы надеемся, что когда европейские компании забронируют мощности и будут физически получать газ на границе Украина-Россия - это и будет гарантией того, что газ пойдет через Украину и после 2024 года, когда заканчивается текущий контракт с "Газпромом", - сказал он.

По словам Витренко, "Нафтогаз" хочет, чтобы такая система работала не после 2024 года, а уже сейчас.

Глава "Нафтогаза" считает, что европейские компании могли бы использовать украинскую газотранспортную систему для основного транзита газа, а для снабжения дополнительных объемов газа рассматривать другие варианты.

Он отметил, что "Нафтогаз" рассчитывает на транзит газа через территорию Украины со стороны европейских компаний.

"Мы хотим увидеть уже сейчас, как европейские компании через Украину транзитируют газ", - добавил Витренко.

Глава НАК отметил, что транспортировать газ через Украину могут компании, которые получают ресурс на границе с Россией, а также те, которые добывают газ в России. Кроме того, Витренко рассчитывает на транзит украинской газотранспортной системой газа из стран Центральной Азии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Газпром" отказался бронировать дополнительные транзитные мощности Украины на июль

Автор: 

Газ (10230) Нафтогаз (3114) Транзит газа (371) Витренко Юрий (377)


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"Мы надеемся, что когда европейские компании забронируют мощности и будут физически получать газ на границе Украина-Россия - это и будет гарантией того, что газ пойдет через Украину и после 2024 года, когда заканчивается текущий контракт с "Газпромом", - сказал он.
По словам Витренко, "Нафтогаз" хочет, чтобы такая система работала не после 2024 года, а уже сейчас. .Источник: https://censor.net/ru/n3275659
Ти запізнився років на 20 , Юра .

Про це треба було подбати ще тоді ,, коли рашка почала розглядати газову трубу - як зброю .
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07.07.2021 14:08 Ответить
"Мы надеемся", ""Нафтогаз" хочет", "Мы хотим" - сразу видно проФФесионалов. Все четко и аргументированно.
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07.07.2021 14:09 Ответить
"Мы хотим увидеть", "рассчитываем", "надеемся"... Как-то не уверенно и наивно немного. Зарплаты в Нафтогазе дай Боже, а вот что будет действительно после остановки транзита и главное, что будет с ценами хотелось бы услышать что-то внятное?
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07.07.2021 14:11 Ответить
будапештський меморандум дає гарантії бла-бла-бла. Те саме що з трубою.
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07.07.2021 14:11 Ответить
А ти запитав у них?
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07.07.2021 14:12 Ответить
Поздно пить боржоми, когда почки отвалились! Надо было пыхтеть, когда не было СП-1, СП-2 и "Турецкого потока", а теперь труба нужна только тебе.
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07.07.2021 14:15 Ответить
Попахивает бубнежом . Ставьте теплопункты на каждую многожтажку- сразу минус 50-60% со счета на отопление. И никакого. Воровства газа с дома и перетока для списания излишков . Так нет вам же мразям это невыгодно ...
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07.07.2021 14:17 Ответить
Проблема в том, сможет ли Украина предложить конкурентную цену за транзит.Венгрии и Словакии дешевле транспортировать через Украину, а вот Германии дешевле Потоками. Сможет Украина предложить тариф например 1,5 доллара за 100 км ?
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07.07.2021 18:31 Ответить
Вони вже вистроїлись в чергу до ПП-2 та Турецького потока.....
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07.07.2021 19:24 Ответить
 
 