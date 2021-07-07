Бронирование мощностей для транзита европейскими компаниями будет гарантией сохранения транзита газа через Украину, - Витренко

"Нафтогаз" рассчитывает на транзит газа через территорию Украины со стороны европейских компаний.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Мы надеемся, что когда европейские компании забронируют мощности и будут физически получать газ на границе Украина-Россия - это и будет гарантией того, что газ пойдет через Украину и после 2024 года, когда заканчивается текущий контракт с "Газпромом", - сказал он.

По словам Витренко, "Нафтогаз" хочет, чтобы такая система работала не после 2024 года, а уже сейчас.

Глава "Нафтогаза" считает, что европейские компании могли бы использовать украинскую газотранспортную систему для основного транзита газа, а для снабжения дополнительных объемов газа рассматривать другие варианты.

Он отметил, что "Нафтогаз" рассчитывает на транзит газа через территорию Украины со стороны европейских компаний.

"Мы хотим увидеть уже сейчас, как европейские компании через Украину транзитируют газ", - добавил Витренко.

Глава НАК отметил, что транспортировать газ через Украину могут компании, которые получают ресурс на границе с Россией, а также те, которые добывают газ в России. Кроме того, Витренко рассчитывает на транзит украинской газотранспортной системой газа из стран Центральной Азии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Газпром" отказался бронировать дополнительные транзитные мощности Украины на июль