Бронювання потужностей для транзиту європейськими компаніями буде гарантією збереження транзиту газу через Україну, - Вітренко
"Нафтогаз" розраховує на транзит газу через територію України з боку європейських компаній.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.
"Ми маємо надію, що коли європейські компанії забронюють потужності й будуть фізично отримувати газ на кордоні Україна-Росія - це і буде гарантією того, що газ ітиме через Україну і після 2024 року, коли закінчується поточний контракт з "Газпромом", - сказав Вітренко.
Він наголосив, що "Нафтогаз" хоче, щоб така система працювала не після 2024 року, а вже зараз. За словами голови правління "Нафтогазу", європейські компанії могли б використовувати українську газотранспортну систему для основного транзиту газу, а для постачання додаткових обсягів газу розглядати інші варіанти.
Він зазначив, що "Нафтогаз" розраховує на транзит газу через територію України з боку європейських компаній.
"Ми хочемо побачити уже зараз, як європейські компанії через Україну транзитують газ", - сказав Вітренко.
Глава НАК зазначив, що транспортувати газ через Україну можуть компанії, які отримують ресурс на кордоні з Росією, а також ті, які видобувають газ у Росії. Крім того, Вітренко розраховує на транзит українською газотранспортною системою газу із країн Центральної Азії.
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По словам Витренко, "Нафтогаз" хочет, чтобы такая система работала не после 2024 года, а уже сейчас. .Источник: https://censor.net/ru/n3275659
Ти запізнився років на 20 , Юра .
Про це треба було подбати ще тоді ,, коли рашка почала розглядати газову трубу - як зброю .