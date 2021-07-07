Бронювання потужностей для транзиту європейськими компаніями буде гарантією збереження транзиту газу через Україну, - Вітренко

"Нафтогаз" розраховує на транзит газу через територію України з боку європейських компаній.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Ми маємо надію, що коли європейські компанії забронюють потужності й будуть фізично отримувати газ на кордоні Україна-Росія - це і буде гарантією того, що газ ітиме через Україну і після 2024 року, коли закінчується поточний контракт з "Газпромом", - сказав Вітренко.

Він наголосив, що "Нафтогаз" хоче, щоб така система працювала не після 2024 року, а вже зараз. За словами голови правління "Нафтогазу", європейські компанії могли б використовувати українську газотранспортну систему для основного транзиту газу, а для постачання додаткових обсягів газу розглядати інші варіанти.

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Він зазначив, що "Нафтогаз" розраховує на транзит газу через територію України з боку європейських компаній.

"Ми хочемо побачити уже зараз, як європейські компанії через Україну транзитують газ", - сказав Вітренко.

Глава НАК зазначив, що транспортувати газ через Україну можуть компанії, які отримують ресурс на кордоні з Росією, а також ті, які видобувають газ у Росії. Крім того, Вітренко розраховує на транзит українською газотранспортною системою газу із країн Центральної Азії.