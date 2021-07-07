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Бронювання потужностей для транзиту європейськими компаніями буде гарантією збереження транзиту газу через Україну, - Вітренко

Бронювання потужностей для транзиту європейськими компаніями буде гарантією збереження транзиту газу через Україну, - Вітренко

"Нафтогаз" розраховує на транзит газу через територію України з боку європейських компаній.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Ми маємо надію, що коли європейські компанії забронюють потужності й будуть фізично отримувати газ на кордоні Україна-Росія - це і буде гарантією того, що газ ітиме через Україну і після 2024 року, коли закінчується поточний контракт з "Газпромом", - сказав Вітренко.

Він наголосив, що "Нафтогаз" хоче, щоб така система працювала не після 2024 року, а вже зараз. За словами голови правління "Нафтогазу", європейські компанії могли б використовувати українську газотранспортну систему для основного транзиту газу, а для постачання додаткових обсягів газу розглядати інші варіанти.

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Він зазначив, що "Нафтогаз" розраховує на транзит газу через територію України з боку європейських компаній.

"Ми хочемо побачити уже зараз, як європейські компанії через Україну транзитують газ", - сказав Вітренко.

Глава НАК зазначив, що транспортувати газ через Україну можуть компанії, які отримують ресурс на кордоні з Росією, а також ті, які видобувають газ у Росії. Крім того, Вітренко розраховує на транзит українською газотранспортною системою газу із країн Центральної Азії.

Автор: 

газ (10447) Нафтогаз (4426) транзит газу (1013) Вітренко Юрій (632)


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"Мы надеемся, что когда европейские компании забронируют мощности и будут физически получать газ на границе Украина-Россия - это и будет гарантией того, что газ пойдет через Украину и после 2024 года, когда заканчивается текущий контракт с "Газпромом", - сказал он.
По словам Витренко, "Нафтогаз" хочет, чтобы такая система работала не после 2024 года, а уже сейчас. .Источник: https://censor.net/ru/n3275659
Ти запізнився років на 20 , Юра .

Про це треба було подбати ще тоді ,, коли рашка почала розглядати газову трубу - як зброю .
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07.07.2021 14:08 Відповісти
"Мы надеемся", ""Нафтогаз" хочет", "Мы хотим" - сразу видно проФФесионалов. Все четко и аргументированно.
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07.07.2021 14:09 Відповісти
"Мы хотим увидеть", "рассчитываем", "надеемся"... Как-то не уверенно и наивно немного. Зарплаты в Нафтогазе дай Боже, а вот что будет действительно после остановки транзита и главное, что будет с ценами хотелось бы услышать что-то внятное?
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07.07.2021 14:11 Відповісти
будапештський меморандум дає гарантії бла-бла-бла. Те саме що з трубою.
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07.07.2021 14:11 Відповісти
А ти запитав у них?
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07.07.2021 14:12 Відповісти
Поздно пить боржоми, когда почки отвалились! Надо было пыхтеть, когда не было СП-1, СП-2 и "Турецкого потока", а теперь труба нужна только тебе.
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07.07.2021 14:15 Відповісти
Попахивает бубнежом . Ставьте теплопункты на каждую многожтажку- сразу минус 50-60% со счета на отопление. И никакого. Воровства газа с дома и перетока для списания излишков . Так нет вам же мразям это невыгодно ...
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07.07.2021 14:17 Відповісти
Проблема в том, сможет ли Украина предложить конкурентную цену за транзит.Венгрии и Словакии дешевле транспортировать через Украину, а вот Германии дешевле Потоками. Сможет Украина предложить тариф например 1,5 доллара за 100 км ?
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07.07.2021 18:31 Відповісти
Вони вже вистроїлись в чергу до ПП-2 та Турецького потока.....
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07.07.2021 19:24 Відповісти
 
 