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"Газпром" шантажирует Европу высокими ценами на газ, - Витренко

Российский газовый монополист "Газпром" шантажирует Европу рекордно высокими ценами на газ, чтобы беспрепятственно запустить в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2".

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Это наглядная демонстрация того, как "Газпром" использует газ как геополитическое оружие, шантажируя Европу и Германию. Вопрос заключается в том, почему Европа позволяет себя так шантажировать? Как на фоне этого наши немецкие партнеры могут продолжать говорить, что "Северный поток-2" - это чисто рыночный проект?" - подчеркнул Витренко.

Глава НАК напомнил, что "Газпром" в прошлом году забронировал через Украину 65 млрд кубометров, а в этом году, когда спрос выше, забронировал только 40 млрд кубометров

"Вот эта нехватка и влияет на то, что сейчас рекордно высокие цены на газ в Европе. "Газпром" фактически говорит: вы нам дадите достроить "Северный поток-2", у вас будет больше газа и меньше цены. Не дадите достроить - мы не будем использовать те мощности, которые есть в Украине", - добавил Витренко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бронирование мощностей для транзита европейскими компаниями будет гарантией сохранения транзита газа через Украину, - Витренко

Автор: 

Газ (10230) Газпром (3184) Европа (1868) Нафтогаз (3114) Витренко Юрий (377)


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Топ комментарии
+7
Витренко, у немцев своя логика, это надо просто понять и не надеяться на кого-то. Сытый и в мире никогда не поймёт нищего в войне
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07.07.2021 14:19
+5
Дальше будет ещё хуже))))
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07.07.2021 14:26
+5
Питання в іншому - чому українці повинні платити за газ українського видобування європейську ціну, яка завищена тиском Путіна на ЄС?
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07.07.2021 15:17
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Витренко, у немцев своя логика, это надо просто понять и не надеяться на кого-то. Сытый и в мире никогда не поймёт нищего в войне
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07.07.2021 14:19 Ответить
Саме для чого і будується ПП-2 !!!)))
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07.07.2021 14:24 Ответить
Дальше будет ещё хуже))))
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07.07.2021 14:26 Ответить
Ми без війни зазнали поразки, наслідки якої будем відчувати дуже довго… Ми пережили жахливий етап нашої історії, коли було порушено всю рівновагу Європи и коли тимчасово західним демократіям було винесено жахливий вирок: «обчислено, зважено, та розділено».
Навіть не думайте що це кінець, це тільки початок відплати. Це лише перший ковток із чаші гіркоти, яку ми питимемо рік за роком, якщо не виступимо, як раніше, на захист свободи.
Вінстон Черчилль 05.10.1938
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07.07.2021 14:30 Ответить
вот удивительно, да, наташивитренко детёныш?? )))
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07.07.2021 14:30 Ответить
Я конечно дико извиняюсь, но цена на газ поднялась во всем мире: В Великобритании (поставщик Норвегия), в США, в Северной Азмм (Япония,Корея). Хватит уже хайповать на СП-2. Дураку уже понятно, что введут в эксплуататцию.
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07.07.2021 14:40 Ответить
ти мабуть будеш здивованний , але історія показала шо нафта коштує меньше чем гроші витрачені на іі видуботок це сговор краін ОПЕК ціна нафти 12 баксів газ привязан
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07.07.2021 14:47 Ответить
Я не удивлен ... твоему дилетанству. Цена на нефть (ты наверное имел в виду себестоимость ее добычи) зависит от очень многих факторов: начиная от технологии ее добычи, продолжая природно-геологическими условиями ее добычи и заканчивая социально-государственными факторами (з/п, налоги и т.п.). Кроме того, нефть надо привести к пункту потребления, а иногда это даже дороже чем добыча.
Газ не всегда является сопутствующим при добычи нефти. Существует масса отдельных месторождений и добычи газа. "Привязка" к нефти очень условная. Что и демонстрирую нам рынки: вспомни нефть по 30$барл. - газ? и сегодняшний газ почти по 400$/1000 кубм - нефть?
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07.07.2021 15:06 Ответить
витренко шантажирует украину своей зарплатой...
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07.07.2021 14:42 Ответить
я озумію шо всьо продається , всім можно дати хабар але нац беспека ? той же укр газопровід для європи важливий запас має бути . А мо піндоси многоходовочку і куда ви дінетесь без нашого сланцю?
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07.07.2021 14:43 Ответить
Вопрос заключается в том, почему Европа позволяет себя так шантажировать? Источник: https://censor.net/ru/n3275665
Потому шо , на жаль , треба константувати - ніякої Європи вже нема ,, є кучка , безвольних , безхребетних , сцикливих країн , яким вже відкрито - плюють в лице ( історія з шампанським теж до цього відноситься ) . Але які , навіть і не думають цьому опиратись .

Европу ставлять на коліна , і найгірше те що вона мовчки стає . Це факт . .
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07.07.2021 14:43 Ответить
Немчура с удовольствием купит у кацапов в три тридорога веревку, на которой их же и повесят.
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07.07.2021 14:44 Ответить
Это правильно конечно, а что сделало руководство НАК Нефтегаза, что бы смягчить тарифный удар по населению и пром. предприятиям Украины? Откуда у вас убытки?
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07.07.2021 14:58 Ответить
Байден считает, что дальнейшие санкции против "Северного потока-2" были бы "непродуктивными" для отношений США и Европы.

Германия продолжит переговоры с США по "Северному потоку-2", - Меркель
Усиление санкций против РФ в ответ на "замороженные" конфликты больше не работает - Макрон

…………………………………..

Адвокаты другой стороны всегда используют полученную информацию для защиты своего клиента.
Они, адвокаты дьявола, говорят образно, эмоционально, витиевато, щедро льстят и «округляют факты». А когда фактов нет - "факты" изобретают.
Они всегда на стороне агрессора.
Даже те, которых жертва призвала к своей защите .
Зло побеждает добро!?
*******************************************
"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры в конце концов мы все друг друга поубиваем. Человеческая шкура стала флагом Европы.
ФлагИ раскрашены по-разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры" - КУРЦИО МАЛАПАРТЕ , современник Оруэла… так же заглянувший в бездну человеческого.... естества.

"Мы в Европе настолько жаждем помочь России, что мы можем сделать это за счет Украины..."- Керсти Кальюлайд,- президент Эстонии на конференции в Мюнхене.

Перед второй Мировой войной та же Европа настолько же жаждала помочь Гитлеру за счет своих более соседей...

Тот КУРЦИО МАЛАПАРТЕ, современник Оруэла, такой же… пессимист…как и этот великий человек Керсти Кальюлайд,- президент Эстонии,- выразившая почти ту же мысль, но очень и очень ... дипломатично:

"Что меня беспокоит - это то, что мы в Европе настолько жаждем помочь России, что мы можем сделать это за счет Украины...
Что-то делается, это немало - обмен заключенными... Но это периодический шаг, война продолжается, Крым остается оккупированным. В Украине не замороженный конфликт, в ней забытый конфликт, потому что многие люди хотят забыть его. Но это не замороженный, а очень горячий, продолжающийся конфликт - я могу заверить вас в этом".

Еще раз: "мы в Европе настолько жаждем помочь России, что мы можем сделать это за счет Украины...".

Перед второй Мировой войной та же Европа настолько жаждала помочь Гитлеру за счет своих более соседей... В том же Мюнхене сдали Чехословакию.

5Vladimir Novikov, Александр Посмитный и ещё 3

Комментарии: 3

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07.07.2021 15:05 Ответить
Х#йло дожаться не может когда газовый вентель трубы идущей в Украину сам лично крутить будет чтоб шантажировать и нагибать...
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07.07.2021 15:05 Ответить
Цену газа регулирует рынок, а не Газпром. Цена рекордная из-за жары в Европе, пересичные европейцы потребляют слишком много электроэнергии.
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07.07.2021 15:10 Ответить
Да у них там постоянно жеппы требуют энергии. То до мая отапливались, теперь охлаждаются.
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07.07.2021 17:06 Ответить
Питання в іншому - чому українці повинні платити за газ українського видобування європейську ціну, яка завищена тиском Путіна на ЄС?
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07.07.2021 15:17 Ответить
тому що це ринкова ціна. Щоби видобувати газ потрібна висока зарплатня спеціалістам, технології для розробки, інвестиції, ренту платити потрібно. Чи ти думаєш, що можна найняти кількох холопів за 5000 гривень і вони бідонами носитимуть газ? Якщо він не буде за ринковою ціною, то його буде просто громадянам не вигідно продавати, не буде за що зарплати платити, та міняти старе устаткування. НЕ буде за що нарощувати видобування. Будуть просто експортувати і все.

Годі мислити, як комуніст. ЧЕрез таке мишлення Україна й бідна
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07.07.2021 22:51 Ответить
Що? То ти підпільний шанувальник Овоча? Той теж продавав нам власний газ за завищеними цінами. Кроль тобі про це ще в 13-му році в Шустера розповідав.
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08.07.2021 00:26 Ответить
Ну, ось дивися - ціна газу за пів-року, умовно, виросла в 2 рази в результаті спекуляцій Газпрому. Питання - зарплата в українських робітників теж виросла в 2 рази? Чи устаткування різко застаріло? Є обгрунтована економічна ціна, при якій газ вигідно добувати, виплучувати високі зарплати робітникам, вкладати в розвідку нових родовищ і т.п. Але це ніяким чином не плаваюча спекулятивна ціна. І запам'ятай - в Україні немає ринкової ціни на газ, тому, що немає ринку газу. І чому це "Нафтогаз", якщо буде не спекулятивна ціна на газ, буде його експортувати на захід, замість того, щоб продавати по нормальній ціні в Україні? Чи ви плутаєете експорт з імпортом?
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08.07.2021 09:27 Ответить
Витренко еще тот куркуль! Сначала заломили цену на транзит в тридорога, а сверх контрактных предлагает мощности еще на 20% выше контрактных, а потом удивляется и почему не бронируют дополнительные мощности - жадный дважды платит, заруби себе на носу.
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07.07.2021 16:47 Ответить
Европе давно пора избавиться от газовой зависимости! Пусть берёт пример с Украины, которая одним рывком слезла с толстой и шершавой Кремлёвской Иглы!
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07.07.2021 19:09 Ответить
Прикрути!
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08.07.2021 00:27 Ответить
 
 