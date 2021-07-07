"Газпром" шантажирует Европу высокими ценами на газ, - Витренко
Российский газовый монополист "Газпром" шантажирует Европу рекордно высокими ценами на газ, чтобы беспрепятственно запустить в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2".
Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
"Это наглядная демонстрация того, как "Газпром" использует газ как геополитическое оружие, шантажируя Европу и Германию. Вопрос заключается в том, почему Европа позволяет себя так шантажировать? Как на фоне этого наши немецкие партнеры могут продолжать говорить, что "Северный поток-2" - это чисто рыночный проект?" - подчеркнул Витренко.
Глава НАК напомнил, что "Газпром" в прошлом году забронировал через Украину 65 млрд кубометров, а в этом году, когда спрос выше, забронировал только 40 млрд кубометров
"Вот эта нехватка и влияет на то, что сейчас рекордно высокие цены на газ в Европе. "Газпром" фактически говорит: вы нам дадите достроить "Северный поток-2", у вас будет больше газа и меньше цены. Не дадите достроить - мы не будем использовать те мощности, которые есть в Украине", - добавил Витренко.
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Навіть не думайте що це кінець, це тільки початок відплати. Це лише перший ковток із чаші гіркоти, яку ми питимемо рік за роком, якщо не виступимо, як раніше, на захист свободи.
Вінстон Черчилль 05.10.1938
Газ не всегда является сопутствующим при добычи нефти. Существует масса отдельных месторождений и добычи газа. "Привязка" к нефти очень условная. Что и демонстрирую нам рынки: вспомни нефть по 30$барл. - газ? и сегодняшний газ почти по 400$/1000 кубм - нефть?
Потому шо , на жаль , треба константувати - ніякої Європи вже нема ,, є кучка , безвольних , безхребетних , сцикливих країн , яким вже відкрито - плюють в лице ( історія з шампанським теж до цього відноситься ) . Але які , навіть і не думають цьому опиратись .
Европу ставлять на коліна , і найгірше те що вона мовчки стає . Це факт . .
Германия продолжит переговоры с США по "Северному потоку-2", - Меркель
Усиление санкций против РФ в ответ на "замороженные" конфликты больше не работает - Макрон
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Адвокаты другой стороны всегда используют полученную информацию для защиты своего клиента.
Они, адвокаты дьявола, говорят образно, эмоционально, витиевато, щедро льстят и «округляют факты». А когда фактов нет - "факты" изобретают.
Они всегда на стороне агрессора.
Даже те, которых жертва призвала к своей защите .
Зло побеждает добро!?
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"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры в конце концов мы все друг друга поубиваем. Человеческая шкура стала флагом Европы.
ФлагИ раскрашены по-разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры" - КУРЦИО МАЛАПАРТЕ , современник Оруэла… так же заглянувший в бездну человеческого.... естества.
"Мы в Европе настолько жаждем помочь России, что мы можем сделать это за счет Украины..."- Керсти Кальюлайд,- президент Эстонии на конференции в Мюнхене.
Перед второй Мировой войной та же Европа настолько же жаждала помочь Гитлеру за счет своих более соседей...
Тот КУРЦИО МАЛАПАРТЕ, современник Оруэла, такой же… пессимист…как и этот великий человек Керсти Кальюлайд,- президент Эстонии,- выразившая почти ту же мысль, но очень и очень ... дипломатично:
"Что меня беспокоит - это то, что мы в Европе настолько жаждем помочь России, что мы можем сделать это за счет Украины...
Что-то делается, это немало - обмен заключенными... Но это периодический шаг, война продолжается, Крым остается оккупированным. В Украине не замороженный конфликт, в ней забытый конфликт, потому что многие люди хотят забыть его. Но это не замороженный, а очень горячий, продолжающийся конфликт - я могу заверить вас в этом".
Еще раз: "мы в Европе настолько жаждем помочь России, что мы можем сделать это за счет Украины...".
Перед второй Мировой войной та же Европа настолько жаждала помочь Гитлеру за счет своих более соседей... В том же Мюнхене сдали Чехословакию.
5Vladimir Novikov, Александр Посмитный и ещё 3
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Годі мислити, як комуніст. ЧЕрез таке мишлення Україна й бідна