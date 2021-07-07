"Газпром" шантажирует Европу высокими ценами на газ, - Витренко

Российский газовый монополист "Газпром" шантажирует Европу рекордно высокими ценами на газ, чтобы беспрепятственно запустить в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2".

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Это наглядная демонстрация того, как "Газпром" использует газ как геополитическое оружие, шантажируя Европу и Германию. Вопрос заключается в том, почему Европа позволяет себя так шантажировать? Как на фоне этого наши немецкие партнеры могут продолжать говорить, что "Северный поток-2" - это чисто рыночный проект?" - подчеркнул Витренко.

Глава НАК напомнил, что "Газпром" в прошлом году забронировал через Украину 65 млрд кубометров, а в этом году, когда спрос выше, забронировал только 40 млрд кубометров

"Вот эта нехватка и влияет на то, что сейчас рекордно высокие цены на газ в Европе. "Газпром" фактически говорит: вы нам дадите достроить "Северный поток-2", у вас будет больше газа и меньше цены. Не дадите достроить - мы не будем использовать те мощности, которые есть в Украине", - добавил Витренко.

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