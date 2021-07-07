"Газпром" шантажує Європу високими цінами на газ, - Вітренко
Російський газовий монополіст "Газпром" шантажує Європу рекордно високими цінами на газ, щоб безперешкодно запустити в експлуатацію газопровід "Північний потік-2".
Про це заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
"Це наочна демонстрація того, як "Газпром" використовує газ як геополітичну зброю, шантажуючи Європу і Німеччину. Питання полягає в тому, чому Європа дозволяє себе так шантажувати? Як на тлі цього наші німецькі партнери можуть продовжувати говорити, що "Північний потік-2" - це чисто ринковий проект?",- сказав Вітренко.
Глава НАК нагадав, що "Газпром" торік забронював через Україну 65 млрд кубометрів, а в цьому році, коли попит вищий, забронював тільки 40 млрд кубометрів
"Ось ця нестача і впливає на те, що зараз рекордно високі ціни на газ в Європі."Газпром" фактично говорить: ви нам дасте добудувати "Північний потік-2", у вас буде більше газу і менші ціни. Не дасте добудувати - ми не будемо використовувати ті потужності, які є в Україні", - додав Вітренко.
Будь ласка, зачекайте...
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Навіть не думайте що це кінець, це тільки початок відплати. Це лише перший ковток із чаші гіркоти, яку ми питимемо рік за роком, якщо не виступимо, як раніше, на захист свободи.
Вінстон Черчилль 05.10.1938
Газ не всегда является сопутствующим при добычи нефти. Существует масса отдельных месторождений и добычи газа. "Привязка" к нефти очень условная. Что и демонстрирую нам рынки: вспомни нефть по 30$барл. - газ? и сегодняшний газ почти по 400$/1000 кубм - нефть?
Потому шо , на жаль , треба константувати - ніякої Європи вже нема ,, є кучка , безвольних , безхребетних , сцикливих країн , яким вже відкрито - плюють в лице ( історія з шампанським теж до цього відноситься ) . Але які , навіть і не думають цьому опиратись .
Европу ставлять на коліна , і найгірше те що вона мовчки стає . Це факт . .
Германия продолжит переговоры с США по "Северному потоку-2", - Меркель
Усиление санкций против РФ в ответ на "замороженные" конфликты больше не работает - Макрон
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Адвокаты другой стороны всегда используют полученную информацию для защиты своего клиента.
Они, адвокаты дьявола, говорят образно, эмоционально, витиевато, щедро льстят и «округляют факты». А когда фактов нет - "факты" изобретают.
Они всегда на стороне агрессора.
Даже те, которых жертва призвала к своей защите .
Зло побеждает добро!?
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"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры в конце концов мы все друг друга поубиваем. Человеческая шкура стала флагом Европы.
ФлагИ раскрашены по-разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры" - КУРЦИО МАЛАПАРТЕ , современник Оруэла… так же заглянувший в бездну человеческого.... естества.
"Мы в Европе настолько жаждем помочь России, что мы можем сделать это за счет Украины..."- Керсти Кальюлайд,- президент Эстонии на конференции в Мюнхене.
Перед второй Мировой войной та же Европа настолько же жаждала помочь Гитлеру за счет своих более соседей...
Тот КУРЦИО МАЛАПАРТЕ, современник Оруэла, такой же… пессимист…как и этот великий человек Керсти Кальюлайд,- президент Эстонии,- выразившая почти ту же мысль, но очень и очень ... дипломатично:
"Что меня беспокоит - это то, что мы в Европе настолько жаждем помочь России, что мы можем сделать это за счет Украины...
Что-то делается, это немало - обмен заключенными... Но это периодический шаг, война продолжается, Крым остается оккупированным. В Украине не замороженный конфликт, в ней забытый конфликт, потому что многие люди хотят забыть его. Но это не замороженный, а очень горячий, продолжающийся конфликт - я могу заверить вас в этом".
Еще раз: "мы в Европе настолько жаждем помочь России, что мы можем сделать это за счет Украины...".
Перед второй Мировой войной та же Европа настолько жаждала помочь Гитлеру за счет своих более соседей... В том же Мюнхене сдали Чехословакию.
5Vladimir Novikov, Александр Посмитный и ещё 3
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Годі мислити, як комуніст. ЧЕрез таке мишлення Україна й бідна