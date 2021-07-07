УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10264 відвідувача онлайн
Новини
6 724 25

"Газпром" шантажує Європу високими цінами на газ, - Вітренко

Російський газовий монополіст "Газпром" шантажує Європу рекордно високими цінами на газ, щоб безперешкодно запустити в експлуатацію газопровід "Північний потік-2".

Про це заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Це наочна демонстрація того, як "Газпром" використовує газ як геополітичну зброю, шантажуючи Європу і Німеччину. Питання полягає в тому, чому Європа дозволяє себе так шантажувати? Як на тлі цього наші німецькі партнери можуть продовжувати говорити, що "Північний потік-2" - це чисто ринковий проект?",- сказав Вітренко.

Глава НАК нагадав, що "Газпром" торік забронював через Україну 65 млрд кубометрів, а в цьому році, коли попит вищий, забронював тільки 40 млрд кубометрів

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бронювання потужностей для транзиту європейськими компаніями буде гарантією збереження транзиту газу через Україну, - Вітренко

"Ось ця нестача і впливає на те, що зараз рекордно високі ціни на газ в Європі."Газпром" фактично говорить: ви нам дасте добудувати "Північний потік-2", у вас буде більше газу і менші ціни. Не дасте добудувати - ми не будемо використовувати ті потужності, які є в Україні", - додав Вітренко.

Автор: 

газ (10447) Газпром (3389) Європа (1826) Нафтогаз (4426) Вітренко Юрій (632)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Витренко, у немцев своя логика, это надо просто понять и не надеяться на кого-то. Сытый и в мире никогда не поймёт нищего в войне
показати весь коментар
07.07.2021 14:19
+5
Дальше будет ещё хуже))))
показати весь коментар
07.07.2021 14:26
+5
Питання в іншому - чому українці повинні платити за газ українського видобування європейську ціну, яка завищена тиском Путіна на ЄС?
показати весь коментар
07.07.2021 15:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Витренко, у немцев своя логика, это надо просто понять и не надеяться на кого-то. Сытый и в мире никогда не поймёт нищего в войне
показати весь коментар
07.07.2021 14:19 Відповісти
Саме для чого і будується ПП-2 !!!)))
показати весь коментар
07.07.2021 14:24 Відповісти
Дальше будет ещё хуже))))
показати весь коментар
07.07.2021 14:26 Відповісти
Ми без війни зазнали поразки, наслідки якої будем відчувати дуже довго… Ми пережили жахливий етап нашої історії, коли було порушено всю рівновагу Європи и коли тимчасово західним демократіям було винесено жахливий вирок: «обчислено, зважено, та розділено».
Навіть не думайте що це кінець, це тільки початок відплати. Це лише перший ковток із чаші гіркоти, яку ми питимемо рік за роком, якщо не виступимо, як раніше, на захист свободи.
Вінстон Черчилль 05.10.1938
показати весь коментар
07.07.2021 14:30 Відповісти
вот удивительно, да, наташивитренко детёныш?? )))
показати весь коментар
07.07.2021 14:30 Відповісти
Я конечно дико извиняюсь, но цена на газ поднялась во всем мире: В Великобритании (поставщик Норвегия), в США, в Северной Азмм (Япония,Корея). Хватит уже хайповать на СП-2. Дураку уже понятно, что введут в эксплуататцию.
показати весь коментар
07.07.2021 14:40 Відповісти
ти мабуть будеш здивованний , але історія показала шо нафта коштує меньше чем гроші витрачені на іі видуботок це сговор краін ОПЕК ціна нафти 12 баксів газ привязан
показати весь коментар
07.07.2021 14:47 Відповісти
Я не удивлен ... твоему дилетанству. Цена на нефть (ты наверное имел в виду себестоимость ее добычи) зависит от очень многих факторов: начиная от технологии ее добычи, продолжая природно-геологическими условиями ее добычи и заканчивая социально-государственными факторами (з/п, налоги и т.п.). Кроме того, нефть надо привести к пункту потребления, а иногда это даже дороже чем добыча.
Газ не всегда является сопутствующим при добычи нефти. Существует масса отдельных месторождений и добычи газа. "Привязка" к нефти очень условная. Что и демонстрирую нам рынки: вспомни нефть по 30$барл. - газ? и сегодняшний газ почти по 400$/1000 кубм - нефть?
показати весь коментар
07.07.2021 15:06 Відповісти
витренко шантажирует украину своей зарплатой...
показати весь коментар
07.07.2021 14:42 Відповісти
я озумію шо всьо продається , всім можно дати хабар але нац беспека ? той же укр газопровід для європи важливий запас має бути . А мо піндоси многоходовочку і куда ви дінетесь без нашого сланцю?
показати весь коментар
07.07.2021 14:43 Відповісти
Вопрос заключается в том, почему Европа позволяет себя так шантажировать? Источник: https://censor.net/ru/n3275665
Потому шо , на жаль , треба константувати - ніякої Європи вже нема ,, є кучка , безвольних , безхребетних , сцикливих країн , яким вже відкрито - плюють в лице ( історія з шампанським теж до цього відноситься ) . Але які , навіть і не думають цьому опиратись .

Европу ставлять на коліна , і найгірше те що вона мовчки стає . Це факт . .
показати весь коментар
07.07.2021 14:43 Відповісти
Немчура с удовольствием купит у кацапов в три тридорога веревку, на которой их же и повесят.
показати весь коментар
07.07.2021 14:44 Відповісти
Это правильно конечно, а что сделало руководство НАК Нефтегаза, что бы смягчить тарифный удар по населению и пром. предприятиям Украины? Откуда у вас убытки?
показати весь коментар
07.07.2021 14:58 Відповісти
Байден считает, что дальнейшие санкции против "Северного потока-2" были бы "непродуктивными" для отношений США и Европы.

Германия продолжит переговоры с США по "Северному потоку-2", - Меркель
Усиление санкций против РФ в ответ на "замороженные" конфликты больше не работает - Макрон

…………………………………..

Адвокаты другой стороны всегда используют полученную информацию для защиты своего клиента.
Они, адвокаты дьявола, говорят образно, эмоционально, витиевато, щедро льстят и «округляют факты». А когда фактов нет - "факты" изобретают.
Они всегда на стороне агрессора.
Даже те, которых жертва призвала к своей защите .
Зло побеждает добро!?
*******************************************
"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры в конце концов мы все друг друга поубиваем. Человеческая шкура стала флагом Европы.
ФлагИ раскрашены по-разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры" - КУРЦИО МАЛАПАРТЕ , современник Оруэла… так же заглянувший в бездну человеческого.... естества.

"Мы в Европе настолько жаждем помочь России, что мы можем сделать это за счет Украины..."- Керсти Кальюлайд,- президент Эстонии на конференции в Мюнхене.

Перед второй Мировой войной та же Европа настолько же жаждала помочь Гитлеру за счет своих более соседей...

Тот КУРЦИО МАЛАПАРТЕ, современник Оруэла, такой же… пессимист…как и этот великий человек Керсти Кальюлайд,- президент Эстонии,- выразившая почти ту же мысль, но очень и очень ... дипломатично:

"Что меня беспокоит - это то, что мы в Европе настолько жаждем помочь России, что мы можем сделать это за счет Украины...
Что-то делается, это немало - обмен заключенными... Но это периодический шаг, война продолжается, Крым остается оккупированным. В Украине не замороженный конфликт, в ней забытый конфликт, потому что многие люди хотят забыть его. Но это не замороженный, а очень горячий, продолжающийся конфликт - я могу заверить вас в этом".

Еще раз: "мы в Европе настолько жаждем помочь России, что мы можем сделать это за счет Украины...".

Перед второй Мировой войной та же Европа настолько жаждала помочь Гитлеру за счет своих более соседей... В том же Мюнхене сдали Чехословакию.

5Vladimir Novikov, Александр Посмитный и ещё 3

Комментарии: 3

Нравится

Комментировать

Поделиться
показати весь коментар
07.07.2021 15:05 Відповісти
Х#йло дожаться не может когда газовый вентель трубы идущей в Украину сам лично крутить будет чтоб шантажировать и нагибать...
показати весь коментар
07.07.2021 15:05 Відповісти
Цену газа регулирует рынок, а не Газпром. Цена рекордная из-за жары в Европе, пересичные европейцы потребляют слишком много электроэнергии.
показати весь коментар
07.07.2021 15:10 Відповісти
Да у них там постоянно жеппы требуют энергии. То до мая отапливались, теперь охлаждаются.
показати весь коментар
07.07.2021 17:06 Відповісти
Питання в іншому - чому українці повинні платити за газ українського видобування європейську ціну, яка завищена тиском Путіна на ЄС?
показати весь коментар
07.07.2021 15:17 Відповісти
тому що це ринкова ціна. Щоби видобувати газ потрібна висока зарплатня спеціалістам, технології для розробки, інвестиції, ренту платити потрібно. Чи ти думаєш, що можна найняти кількох холопів за 5000 гривень і вони бідонами носитимуть газ? Якщо він не буде за ринковою ціною, то його буде просто громадянам не вигідно продавати, не буде за що зарплати платити, та міняти старе устаткування. НЕ буде за що нарощувати видобування. Будуть просто експортувати і все.

Годі мислити, як комуніст. ЧЕрез таке мишлення Україна й бідна
показати весь коментар
07.07.2021 22:51 Відповісти
Що? То ти підпільний шанувальник Овоча? Той теж продавав нам власний газ за завищеними цінами. Кроль тобі про це ще в 13-му році в Шустера розповідав.
показати весь коментар
08.07.2021 00:26 Відповісти
Ну, ось дивися - ціна газу за пів-року, умовно, виросла в 2 рази в результаті спекуляцій Газпрому. Питання - зарплата в українських робітників теж виросла в 2 рази? Чи устаткування різко застаріло? Є обгрунтована економічна ціна, при якій газ вигідно добувати, виплучувати високі зарплати робітникам, вкладати в розвідку нових родовищ і т.п. Але це ніяким чином не плаваюча спекулятивна ціна. І запам'ятай - в Україні немає ринкової ціни на газ, тому, що немає ринку газу. І чому це "Нафтогаз", якщо буде не спекулятивна ціна на газ, буде його експортувати на захід, замість того, щоб продавати по нормальній ціні в Україні? Чи ви плутаєете експорт з імпортом?
показати весь коментар
08.07.2021 09:27 Відповісти
Витренко еще тот куркуль! Сначала заломили цену на транзит в тридорога, а сверх контрактных предлагает мощности еще на 20% выше контрактных, а потом удивляется и почему не бронируют дополнительные мощности - жадный дважды платит, заруби себе на носу.
показати весь коментар
07.07.2021 16:47 Відповісти
Европе давно пора избавиться от газовой зависимости! Пусть берёт пример с Украины, которая одним рывком слезла с толстой и шершавой Кремлёвской Иглы!
показати весь коментар
07.07.2021 19:09 Відповісти
Прикрути!
показати весь коментар
08.07.2021 00:27 Відповісти
 
 