"Газпром" шантажує Європу високими цінами на газ, - Вітренко

Російський газовий монополіст "Газпром" шантажує Європу рекордно високими цінами на газ, щоб безперешкодно запустити в експлуатацію газопровід "Північний потік-2".

Про це заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Це наочна демонстрація того, як "Газпром" використовує газ як геополітичну зброю, шантажуючи Європу і Німеччину. Питання полягає в тому, чому Європа дозволяє себе так шантажувати? Як на тлі цього наші німецькі партнери можуть продовжувати говорити, що "Північний потік-2" - це чисто ринковий проект?",- сказав Вітренко.

Глава НАК нагадав, що "Газпром" торік забронював через Україну 65 млрд кубометрів, а в цьому році, коли попит вищий, забронював тільки 40 млрд кубометрів

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"Ось ця нестача і впливає на те, що зараз рекордно високі ціни на газ в Європі."Газпром" фактично говорить: ви нам дасте добудувати "Північний потік-2", у вас буде більше газу і менші ціни. Не дасте добудувати - ми не будемо використовувати ті потужності, які є в Україні", - додав Вітренко.