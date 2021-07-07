Суд арестовал на два месяца главу правления "Кузни на Рыбальском" Шандру

Печерский районный суд в Киеве 7 июня избрал меру пресечения директору ЧАО "Кузня на Рыбальском" Валерию Шандре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

7 июля Печерский суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, выбрав председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн гривен.

В пятницу, 2 июля, следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю Министра обороны, председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины.

Должностных лиц следователи ГБР подозревают в сговоре и организации поставок в армейские подразделения в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных Силах Украины. В итоге такие действия должностных лиц нанесли государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.

5 июля суд избрал одному из бывших директоров Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме около 443 млн гривен.

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