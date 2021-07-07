Суд арестовал на два месяца главу правления "Кузни на Рыбальском" Шандру
Печерский районный суд в Киеве 7 июня избрал меру пресечения директору ЧАО "Кузня на Рыбальском" Валерию Шандре.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
7 июля Печерский суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, выбрав председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн гривен.
В пятницу, 2 июля, следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю Министра обороны, председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины.
Должностных лиц следователи ГБР подозревают в сговоре и организации поставок в армейские подразделения в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных Силах Украины. В итоге такие действия должностных лиц нанесли государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.
5 июля суд избрал одному из бывших директоров Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме около 443 млн гривен.
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Чи ці підприємства повинен був президент будувати?
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А дальше история создания катеров "Кентавр" развивалась очень интересно. Завод "Ленинская кузница" не имея техпроекта договорился с военным ведомством о строительстве первых двух катеров. Для подписания контракта по закону завод должен был предъявить технический проект, однако николаевцы не захотели передавать бесплатно документы, разработанные за свои средства - предложили купить проект и наблюдать за его постройкой. "ЗЛК" с ведома МОУ отказалась платить и допускать специалистов "ИПЦК" к работам по катеру и пообещал военным, что бесплатно сам сделает технический проектне хуже , а лучше николаевского - его назвали "Кентавр-ЛК" и он получил проектный номер 58503. С этого момента ГП "ИПЦК" к проекту БДШК "Кентавр-ЛК", к результатам его испытаний не имеет никакого отношения.
В сентябре 2015 года командующий ВМС Украины вице-адмирал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BA,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 С. А. Гайдук сообщил, что в 2016 году на киевском судостроительном заводе ПАО «Завод "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 Ленинская кузница "» начнётся строительство катеров «Кентавр»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%C2%BB#cite_note-5 [5] ."
"Украинские катера проекта "Кентавр-ЛК" ВМС Украины военный эксперт Тарас Чмут назвал "тяжелой и несбалансированной" техникой. Они, по его словам, не оправдали возложенных ожиданий[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 источник? ].
Катера вовсе не являются "более мореходными, быстрыми и многозадачными", как планировалось. Они получились сырыми и низкокачественными. При этом их конструкция для высадки морской пехоты является ужасной. Скорость также является недостаточной"
Виновны президенты, которые обманывают своих избирателей!
Та ну! Наші колишні бандити, а тепер успішні бізнесмени-олігархи, давно вже замінили радянський маринад на свій власний і тепер досмоктують із ним цю державу. Через успішну і остаточну дебілізацію населення системною пропагандою зупинити цей процес неможливо аж до фінального розпаду держави.
А меня лично эта дурацкая практика вести дела в стране в формате телевизионного шоу уже порядком раздражает.
и вы правы - здесь нет состава преступления в целом
Тобто всі автівки, катери, вилучено з ВСУ???
А на чому відосики бубочка знімав в Одесі???
Інша справа, що автівки з першої партії повертали на завод для доробки. Найбільша проблема тоді була - слабенькі бензинові фільтри, в умовах фронту, коли бензин був сильно засмічений.
Самий печерський, зі всіх печерських судів!
Бывалый.
Прокурватура та ГБР відмовилися навіть розглядати держзраду віслюка по справі "вагнергейту", зато у цьому випадку як стараються!
**** , отримаєш за зраду і змову із кремлівським ублюдком , пожиттєве !
https://www.youtube.com/watch?v=fbB_US8o62k
мертведчук спонсировал терроризм - ему домашний арест. А те кто обеспечивал ВСУ, зеЛох сажает в тюрьму даже без улик. Это все что нужно знать о зеленом патриоте кацапских корпоративов.
Нам розповідали, що Павловський задорого купував пальне? - З'ясувалося, що пальне Павловський закупив дешевше ніж НАБУ, яке проти нього порушила справу.
Генералів Шевчука і Марченка звинуватили в поставках "бронежилетів що прострілюються"? - Жоден суд не підтвердив цього факту, а броніки цих типів у ЗСУ стоять на обзроєнні досі.
Олега Гладковського звинуватили, що він налагодив закупівалю дефіцитних приборів у країні-агресорі? - Йому з цього приводу не вручили навіть підозри.
Гладковського звинуватили в продажі "МАЗ-Богданів"? - З'ясувалося, що спеціально допрацьовані і адаптовані для фронту "МАЗ-Богдани", були набагато надійніші за КрАЗи і що продавали їх МінОборони ДЕШЕВШЕ, ніж нині МО закуповує чисто білоруські МАЗи у цивільному варіанті.
Я ніяк не буду проти, аби українці завдяки цим сканадалам, дізналися подоробиці про завод "Кузня на Рибальському" і про швидкі "Богдан". Наприклад, наскільки кораблі від "Кузні" були дешевші за ті катери, які нині МО купує за кордоном. Або, які швидкі змогли опертивно виготовити і поставити в частини за Зеленського?
Кого роботою забезпечують нині - українські підприємства, чи іноземні?
Переконаний - на нас чекає ще чимало дивовижних відкриттів. Розваляться ці справи в судах так само, як всі попередні. Звісно, за умови об'єктивного суду. Для того, аби суд був об'єктивний і тричі думав перш ніж чинити беззаконня - існуємо ми. Ми всі.
Ситуація наразі виглядає так. Зеленський робить те, що мусить робити актор - знімається у відосиках. Його оточення намагається загасити скандали з вагнерівцями і з курсантками на підборах, справами проти чергових "корупціонерів Порошенка".
Друзяки Портнова, - Татарови та Смірнови, - під це діло блокують роботу підприємств, що справді у важкий момент війни не надали фронту якісну і недорогу техніку - на радість Москві. І голосять всі разом про "свиноборонпром".
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
Сегодня же выйдет под залог.