УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4025 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
8 552 194

Суд заарештував на два місяці главу правління "Кузні на Рибальському" Шандру

Суд заарештував на два місяці главу правління

Печерський районний суд у Києві 7 червня обрав запобіжний захід директору ПрАТ "Кузня на Рибальському" Валерію Шандрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

7 липня Печерський суд розглянув клопотання слідчих та задовольнив його у повному обсязі, обравши голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі понад 443 млн гривень.

У п’ятницю, 2 липня, слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику Міністра оборони, голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" та ще двом колишнім начальникам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ.

Посадовців слідчі ДБР підозрюють у змові та організації поставок до армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам та не можуть використовуватися у Збройних Силах України. У підсумку такі дії посадовців завдали державі збитків на суму понад 475 млн гривень.

5 липня суд обрав одному з колишніх директорів Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі приблизно 443 млн гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печерський суд виконує замовлення Офісу Президента і підриває обороноздатність країни, - нардеп "ЄС" Павленко

Автор: 

суд (11699) ДБР (3504) Шандра Валерій (12)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+30
Зеленський:
- Ничего понять не могу! Как ни стараюсь насрать в штаны Порошенке, а дерьмом от меня воняет... Тужусь, тужусь, а дерьмо у меня в штанах!
"Порохоботи":
- Так, щоб насрать комусь в штани, треба, спочатку, свої власні розстебнуть і знять... А ти, полудурок, так спішиш, що це зробить забуваєш...
показати весь коментар
07.07.2021 15:01
+27
Ваньша! Иди водку пей)))Горе))
показати весь коментар
07.07.2021 14:58
+24
То что Бубочка на этих катерах шарился недавно и гордился. Если они некачественные какого хера они в строю, лаптеногое?
показати весь коментар
07.07.2021 15:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ну, такими пукалками озбороєні прикордоні патрульні катери касапів. І пряме попадання в наш МБК, в моторний відсік, не спричинило ні пожежі, ні припинення ходу катеру.
показати весь коментар
07.07.2021 15:28 Відповісти
Тут такое дело, цена может считаться "завышенной", если есть как минимум два предложения, и было выбрано по какой-то причине то, которое дороже. Тогда есть хоть какое-то основание для дела. А если предложение только одно, то хоть продали одну спичку за миллиард, цена справедливая. Ты почему не продал ВСУ "бронешлюпки"? Они и сейчас нужны. Давай, предложи лучшую цену.
показати весь коментар
07.07.2021 15:13 Відповісти
А це вже питання до президента України і чомусь по сумісності власника кузні. Коло звужується.
показати весь коментар
07.07.2021 15:20 Відповісти
Яке питання? Що коли треба було побудувати кілька катерів, в країні не знайшлося більше жодного підприємства, яке могло це зробити? Ні "чисто теоретично", а ось, платимо гроші і отримуємо хоч якийсь результат через пару років. Нехай кривий і недосконалий?
Чи ці підприємства повинен був президент будувати?
показати весь коментар
07.07.2021 15:32 Відповісти
Таки да, жодного підприємства. Всі ми добре пам'ятаємо що творив порошенко.
показати весь коментар
07.07.2021 15:43 Відповісти
І що робив Порошенко? Я не в курсі.
показати весь коментар
07.07.2021 16:20 Відповісти
Всі підприємства крім порошенковських і Ко знищували і давили.
показати весь коментар
07.07.2021 16:26 Відповісти
Ось це точно твої хворі фантазії. 5% щорічного зростання ВВП в країні робилося зовсім не компанією "Рошен". І зростання зарплат по 8-10% на рік теж зовсім не тому, що ми цукерки купували.
показати весь коментар
07.07.2021 16:37 Відповісти
.."опустив" при этом гривну в ТРИ раза??...Считай в долларовом эквиваленте "прирост" в 5%...Так .як "зростання" зарплат та пенсій на на 8-10%??
показати весь коментар
07.07.2021 17:52 Відповісти
"опустив" ? В стране война, 10% территории потеряно, а ты считаешь, что курс национальной валюты должен стоять колом? Серьезно?
показати весь коментар
07.07.2021 18:09 Відповісти
Блин-н-н! Какие вы задроты кремлевско-зеленогнойные тупые, шо капец!!! Методичка в сраке не жмет такую уйню писать? Точно не жмет. Нравится даже, я так подозреваю.
показати весь коментар
07.07.2021 17:20 Відповісти
і як ти, голодранець, вижив якщо не на рошен працював?)
показати весь коментар
08.07.2021 14:33 Відповісти
На мародера працює тільки продажна пороховата.
показати весь коментар
09.07.2021 08:05 Відповісти
предложение - это когда предлагают, а не заказывают.
показати весь коментар
07.07.2021 16:05 Відповісти
Заказывают всегда на основании предложения. Сразу видно человека, который в жизни только в супермаркеты и ходил. Или ты серьезно думаешь, что государство до сих пор, как во времена СССР, просто поручает какому-то предприятию что-то там сделать?
показати весь коментар
07.07.2021 16:18 Відповісти
интересна история создания этих катеров. Заметьте, никакого тендера не было проведено.
"
А дальше история создания катеров "Кентавр" развивалась очень интересно. Завод "Ленинская кузница" не имея техпроекта договорился с военным ведомством о строительстве первых двух катеров. Для подписания контракта по закону завод должен был предъявить технический проект, однако николаевцы не захотели передавать бесплатно документы, разработанные за свои средства - предложили купить проект и наблюдать за его постройкой. "ЗЛК" с ведома МОУ отказалась платить и допускать специалистов "ИПЦК" к работам по катеру и пообещал военным, что бесплатно сам сделает технический проектне хуже , а лучше николаевского - его назвали "Кентавр-ЛК" и он получил проектный номер 58503. С этого момента ГП "ИПЦК" к проекту БДШК "Кентавр-ЛК", к результатам его испытаний не имеет никакого отношения.
В сентябре 2015 года командующий ВМС Украины вице-адмирал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BA,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 С. А. Гайдук сообщил, что в 2016 году на киевском судостроительном заводе ПАО «Завод "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 Ленинская кузница "» начнётся строительство катеров «Кентавр»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%C2%BB#cite_note-5 [5] ."

"Украинские катера проекта "Кентавр-ЛК" ВМС Украины военный эксперт Тарас Чмут назвал "тяжелой и несбалансированной" техникой. Они, по его словам, не оправдали возложенных ожиданий[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 источник? ].
Катера вовсе не являются "более мореходными, быстрыми и многозадачными", как планировалось. Они получились сырыми и низкокачественными. При этом их конструкция для высадки морской пехоты является ужасной. Скорость также является недостаточной"
показати весь коментар
07.07.2021 16:34 Відповісти
И? Я вполне допускаю, что всё написанное - чистая правда. Это что-то меняет?
показати весь коментар
07.07.2021 16:40 Відповісти
..естественно..ничего,флот не получил очередное гнилое коріто,а деньги из бюджета-"испарились" и никто не виноват..
показати весь коментар
07.07.2021 17:53 Відповісти
Виноваты люди, избиратели, которые проголосовали за депутатов и президента, тех, что допустили такое. Как сейчас виноваты в том, что проголосовали за клоуна, который просирает страну ударными темпами. Но они своей вины не чувствуют, предпочитая перекладывать её на какого-то абстрактного дядю. Мы 30 лет в стране маринуем старую, прогнившую совковую систему, когда если чиновник ничего не делает на своем посту, то он ни в чем и не виноват. Он хороший чиновник. При этом почему-то хотим, чтобы этот чиновник таки работал и исполнял свои обязанности. И тогда за любое его действие мы его можем наказать и он станет плохим, никуда не годным чиновником. Понятно, что любой человек, попавший в подобные условия, вынужден принимать условия игры. Менять надо подходы к управлению госудаством, тогда с подобными случаями может быть и можно будет бороться. В нынешних - совершенно бесполезно.
показати весь коментар
07.07.2021 18:05 Відповісти
Люди не виновны, что сделали выбор того, или иного президента.
Виновны президенты, которые обманывают своих избирателей!
показати весь коментар
08.07.2021 10:19 Відповісти
Глупость это. Виноваты именно люди. Они не умеют, не могут, не хотят думать, а виноваты в этом президенты? Какая свежая и недалекая мысль. Вот ты и пытаешься с себя переложить вину на абстрактного дядю.
показати весь коментар
08.07.2021 12:26 Відповісти
..."30 лет в стране маринуем старую, прогнившую совковую систему"...

Та ну! Наші колишні бандити, а тепер успішні бізнесмени-олігархи, давно вже замінили радянський маринад на свій власний і тепер досмоктують із ним цю державу. Через успішну і остаточну дебілізацію населення системною пропагандою зупинити цей процес неможливо аж до фінального розпаду держави.
показати весь коментар
08.07.2021 10:42 Відповісти
Економічно система змінилася. Політично - не змінилася ні краплі. І ні, населення і раніше було таким дебільним, якщо не гірше. Просто в умовах 97% перемоги у виборах представників КПРС це було не так помітно.
показати весь коментар
08.07.2021 12:30 Відповісти
70 років совка зробили населення наївним і неосвіченим в багатьох питаннях. А ще нам не пощастило з лідерами нової держави на момент розпаду срср, які також виявилися наївними і довірливими, як діти. Здали ядерний арсенал за фук замість вступу до НАТО та ЄС. Мали б тепер мінімум трильйон доларів ВВП і процвітали, а не повзли на цивілізаційний цвинтар розпродаючи за безцінь рештки багатства по ходу, аби було чим розрахуватися за поховання.
показати весь коментар
08.07.2021 16:39 Відповісти
Меняет то, что это был договорняк, а тут на форуме пытаются отбелить виновных
показати весь коментар
08.07.2021 11:53 Відповісти
Кто-то, возможно, да. Я лишь константирую тот факт, что это всё закончится большим пшиком. Помусолят тему и через полгода закроют дело за отсутствием состава преступления. Потому что там именно состава преступления - нет. Аморально - может быть. Но вот доказать преступный умысел в таком случае - нереально. Поэтому пошумят в СМИ и на этом всё закончится, как это было в сотнях аналогичных случаев до этого.
А меня лично эта дурацкая практика вести дела в стране в формате телевизионного шоу уже порядком раздражает.
показати весь коментар
08.07.2021 12:35 Відповісти
шоу то телевизионное, а судьбы людей настоящие...
и вы правы - здесь нет состава преступления в целом
показати весь коментар
08.07.2021 14:39 Відповісти
Очччень даже стОят...слепой траст аж прозрел !
показати весь коментар
07.07.2021 15:18 Відповісти
ключевое слово-ДЕНЬГИ, все остальное ерунда
показати весь коментар
07.07.2021 15:32 Відповісти
А по Привату у забила нет вопросов к хозяину? А потом расскажешь как ты коррупцию победил клоун 🤡.
показати весь коментар
07.07.2021 15:03 Відповісти
Пусть сидит, пока говорить не начнет.
показати весь коментар
07.07.2021 15:08 Відповісти
Що він має сказати? Правду, чи те що плісняві хочеться почути?
показати весь коментар
07.07.2021 15:11 Відповісти
«Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных Силах Украины.»©

Тобто всі автівки, катери, вилучено з ВСУ???
А на чому відосики бубочка знімав в Одесі???
показати весь коментар
07.07.2021 15:08 Відповісти
машины скорой помощи потом массово на переделку отправили, так что государство на них нормально бабла потеряло
показати весь коментар
07.07.2021 15:11 Відповісти
брешеш. Досі на фронті працють ті, які не розбиті.
Інша справа, що автівки з першої партії повертали на завод для доробки. Найбільша проблема тоді була - слабенькі бензинові фільтри, в умовах фронту, коли бензин був сильно засмічений.
показати весь коментар
07.07.2021 15:25 Відповісти
суд решил, что доказательств достаточно для содержания под стражей. так что можешь идти прямо (сам знаешь куда) и не сворачивать
показати весь коментар
07.07.2021 15:58 Відповісти
Та пошолтинахуйподляк, це не суд, а твій ручняк
показати весь коментар
07.07.2021 16:30 Відповісти
Да здравствуєт наш печерський суд!
Самий печерський, зі всіх печерських судів!
показати весь коментар
07.07.2021 18:29 Відповісти
Медведчуку за держзраду менша застава. Зелене лайно ніяк Петру не помститься...
показати весь коментар
07.07.2021 15:10 Відповісти
кучерявый здесь ни бельмеса...
показати весь коментар
07.07.2021 15:10 Відповісти
Петя с Шандрой мутил гешефт.
показати весь коментар
07.07.2021 15:11 Відповісти
Доведете?
показати весь коментар
07.07.2021 15:17 Відповісти
Интересно. Пеця бабки внесет, или съэкономит?
показати весь коментар
07.07.2021 15:11 Відповісти
А ты?
Бывалый.
показати весь коментар
07.07.2021 16:07 Відповісти
сирожа тигибкий думал, что приобрел задешево некислый актив. но похоже хитрый сирожа тигибкий крупно просчитался и госзаказы, через которые мыли бюджетные деньги на протяжении нескольких лет, ему еще аукнутся.
показати весь коментар
07.07.2021 15:15 Відповісти
Ну, карочє. Зебеняві знов під Пороха риють. Я ще в житті не бачила таких заздрістливих, неповноцінних мужчінків, тіпо квартальних утирків. Пакуйте чємойдани на ростов, уйопкі!)))
показати весь коментар
07.07.2021 15:20 Відповісти
Ну зрозуміло...Надіються "пресувати" в камерах через неможливість внесення такої величезної застави , з надією такими "методами" когось можливо розколоти "на компромат" на Пороха...Сцуки...
показати весь коментар
07.07.2021 16:27 Відповісти
петюшата в бой
показати весь коментар
07.07.2021 15:21 Відповісти
А кому ты,свинособака,тут нужен)наши вас вперёд ногами на расейку отправляют -вот это дело,привет мамкам кацапских жмуров передавай,убожество)
показати весь коментар
07.07.2021 15:31 Відповісти
батюшки,как тебя раскарячило, валерка
показати весь коментар
07.07.2021 15:33 Відповісти
Іди в дупу зелена макака і привіт покидькам Бені і портянці, так як за ними скоро прийдуть 😡
показати весь коментар
07.07.2021 16:38 Відповісти
Смотрю тебя точно давно,козломордый -ты аж в столбик запердел ))))))
показати весь коментар
07.07.2021 15:36 Відповісти
І знову Петру якось так невдобно стало
показати весь коментар
07.07.2021 15:36 Відповісти
С фигали?не его ж пожизненное за госизмену ждёт,а зелю)так что за Петра не волнуйся -нихрена ему шмаркля не сделает,от слова совсем
показати весь коментар
07.07.2021 15:41 Відповісти
Звичайно ви маєте право на свою точку зору, якою б вона не була.
показати весь коментар
07.07.2021 15:43 Відповісти
А кацапам тільки анал в голові.
показати весь коментар
07.07.2021 16:04 Відповісти
цікаве "правосуддя": кату Майдана ригопідару татарову справу просто розвалили, а тут - "на усю катушку".
Прокурватура та ГБР відмовилися навіть розглядати держзраду віслюка по справі "вагнергейту", зато у цьому випадку як стараються!
показати весь коментар
07.07.2021 15:38 Відповісти
а разве из Одессы в Мариуполь шли "кентавры"?
показати весь коментар
07.07.2021 16:10 Відповісти
мародерили свынята?
показати весь коментар
07.07.2021 15:56 Відповісти
Шо опять?
показати весь коментар
07.07.2021 15:58 Відповісти
Журнал Форбс не бреше
показати весь коментар
07.07.2021 16:19 Відповісти
Ой, Сємьонич, мародьорили.
Суд заарештував на два місяці главу правління "Кузні на Рибальському" Шандру - Цензор.НЕТ 4755
показати весь коментар
07.07.2021 17:07 Відповісти
Особенно порадовал керамический унитаз на бронекатере.
показати весь коментар
07.07.2021 16:42 Відповісти
Чотижди уклоніст і наркоман , судить сьогодні бойових Генералів , я в шоці !
**** , отримаєш за зраду і змову із кремлівським ублюдком , пожиттєве !
показати весь коментар
07.07.2021 16:42 Відповісти
А не заарештовують тих, хто не робив для наших військових на катерів, ні танків, на БТР, а давали концерти в московії і окупованих територіях?
показати весь коментар
07.07.2021 16:56 Відповісти
Очевидный политзаказ. С белониточным шитьем.
показати весь коментар
07.07.2021 17:01 Відповісти
подляк вивів свою команду на форум цензора, і старих, і нових: https://censor.net/ru/user/477655, https://censor.net/ru/user/483023, https://censor.net/ru/user/486373, https://censor.net/ru/user/468824, https://censor.net/ru/user/475035, https://censor.net/ru/user/472984, https://censor.net/ru/user/489798 - весь зоопарк... кінця краю немає...
показати весь коментар
07.07.2021 17:08 Відповісти
Нет слов. У зеленых мразей этот писец только набирает обороты...
показати весь коментар
07.07.2021 17:15 Відповісти
Терміновий брифінг Турчинова та Забродського про справу «Кузні на Рибальському»
https://www.youtube.com/watch?v=fbB_US8o62k
показати весь коментар
07.07.2021 17:15 Відповісти
Порошенко жулик.
показати весь коментар
07.07.2021 19:31 Відповісти
зелох роет себе яму.
мертведчук спонсировал терроризм - ему домашний арест. А те кто обеспечивал ВСУ, зеЛох сажает в тюрьму даже без улик. Это все что нужно знать о зеленом патриоте кацапских корпоративов.
показати весь коментар
07.07.2021 17:41 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3624836.html Я не буду обурюватися - я подякую ДБР за справу проти генерала Павловського. Бо саме завдяки таким справам, ми дізнаємося, наскільки класно працювали тил збройних сил і окремі підприємства в часи Порошенка.
Нам розповідали, що Павловський задорого купував пальне? - З'ясувалося, що пальне Павловський закупив дешевше ніж НАБУ, яке проти нього порушила справу.
Генералів Шевчука і Марченка звинуватили в поставках "бронежилетів що прострілюються"? - Жоден суд не підтвердив цього факту, а броніки цих типів у ЗСУ стоять на обзроєнні досі.
Олега Гладковського звинуватили, що він налагодив закупівалю дефіцитних приборів у країні-агресорі? - Йому з цього приводу не вручили навіть підозри.
Гладковського звинуватили в продажі "МАЗ-Богданів"? - З'ясувалося, що спеціально допрацьовані і адаптовані для фронту "МАЗ-Богдани", були набагато надійніші за КрАЗи і що продавали їх МінОборони ДЕШЕВШЕ, ніж нині МО закуповує чисто білоруські МАЗи у цивільному варіанті.
Я ніяк не буду проти, аби українці завдяки цим сканадалам, дізналися подоробиці про завод "Кузня на Рибальському" і про швидкі "Богдан". Наприклад, наскільки кораблі від "Кузні" були дешевші за ті катери, які нині МО купує за кордоном. Або, які швидкі змогли опертивно виготовити і поставити в частини за Зеленського?
Кого роботою забезпечують нині - українські підприємства, чи іноземні?
Переконаний - на нас чекає ще чимало дивовижних відкриттів. Розваляться ці справи в судах так само, як всі попередні. Звісно, за умови об'єктивного суду. Для того, аби суд був об'єктивний і тричі думав перш ніж чинити беззаконня - існуємо ми. Ми всі.
Ситуація наразі виглядає так. Зеленський робить те, що мусить робити актор - знімається у відосиках. Його оточення намагається загасити скандали з вагнерівцями і з курсантками на підборах, справами проти чергових "корупціонерів Порошенка".
Друзяки Портнова, - Татарови та Смірнови, - під це діло блокують роботу підприємств, що справді у важкий момент війни не надали фронту якісну і недорогу техніку - на радість Москві. І голосять всі разом про "свиноборонпром".

Дмитро "Калинчук" Вовнянко
показати весь коментар
07.07.2021 18:18 Відповісти
А с сийниров супердило сикретный развидовонадувальный карабздель сделали исчё и спалили апосся исчё иго, шоп вааще засикретить.
показати весь коментар
07.07.2021 20:48 Відповісти
Хтош типерь дряньдоуды выпущать будет.
показати весь коментар
07.07.2021 20:44 Відповісти
Суд заарештував на два місяці главу правління "Кузні на Рибальському" Шандру - Цензор.НЕТ 9274
показати весь коментар
08.07.2021 00:17 Відповісти
37 год, гулаг.
Сегодня же выйдет под залог.
показати весь коментар
08.07.2021 05:16 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 