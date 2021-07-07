Суд заарештував на два місяці главу правління "Кузні на Рибальському" Шандру

Печерський районний суд у Києві 7 червня обрав запобіжний захід директору ПрАТ "Кузня на Рибальському" Валерію Шандрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

7 липня Печерський суд розглянув клопотання слідчих та задовольнив його у повному обсязі, обравши голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі понад 443 млн гривень.

У п’ятницю, 2 липня, слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику Міністра оборони, голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" та ще двом колишнім начальникам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ.

Посадовців слідчі ДБР підозрюють у змові та організації поставок до армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам та не можуть використовуватися у Збройних Силах України. У підсумку такі дії посадовців завдали державі збитків на суму понад 475 млн гривень.

5 липня суд обрав одному з колишніх директорів Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі приблизно 443 млн гривень.

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