Посольство Беларуси направило в МИД Украины ноту протеста: обеспокоено безопасностью дипмиссии

Посольство Республики Беларусь в Украине направило ноту в адрес МИД Украины "с выражением серьезной обеспокоенности ситуацией, вызванной недостаточными мерами, предпринимаемыми Украинской Стороной для обеспечения безопасности Белорусского дипломатского представительства в городе Киеве".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.

"Несмотря на неоднократное обращение Белорусской Стороны в Министерство иностранных дел с целью усилить меры по обеспечению безопасности Белорусского диппредставительства, 07.07.2021 в ходе проведения санкционированного митинга членами белорусской диаспоры у Посольства Беларуси радикальными элементами из числа граждан Украины было совершено нападение на участников акции", сказано в сообщении.

В посольстве РБ отметили, что в результате инцидента ряд лиц, в том числе представители Нацгвардии МВД Украины, получили телесные повреждения различной степени тяжести: закрытая черепно-мозговая травма, закрытое повреждение грудной клетки, поражения слизистой глаз и дыхательных путей в результате применения газового баллончика, а двое участников нападения – граждане Украины были задержаны.

"Исходя из анализа обстоятельств совершенного инцидента, можно сделать вывод о его целенаправленном и заранее спланированном характере. Посольство заявляет протест и настаивает на том, чтобы указанный инцидент в кратчайшие сроки был расследован правоохранительными органами Украины, ситуация получила соответствующую юридическую квалификацию, виновные лица понесли справедливое наказание, а Украинской Стороной были предприняты исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов у Белоруской дипломатической миссии.

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Белорусская Сторона рассматривает данные обстоятельства как непосредственную угрозу безопасности Посольства Республики Беларусь в Украине и его персоналу. Посольство в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года требует от Украинской Стороны обеспечить общественный порядок и безопасность на территории, прилегающей к белорусской дипломатической миссии в городе Киеве, и принять меры по прекращению различного рода провокационной и противоправной антибелорусской деятельности на территории Украины, проведение которой приобрело регулярный, зачастую радикальный характер", - говорится в заявлении посольства Беларуси.