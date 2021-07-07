Посольство Беларуси направило в МИД Украины ноту протеста: обеспокоено безопасностью дипмиссии
Посольство Республики Беларусь в Украине направило ноту в адрес МИД Украины "с выражением серьезной обеспокоенности ситуацией, вызванной недостаточными мерами, предпринимаемыми Украинской Стороной для обеспечения безопасности Белорусского дипломатского представительства в городе Киеве".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.
"Несмотря на неоднократное обращение Белорусской Стороны в Министерство иностранных дел с целью усилить меры по обеспечению безопасности Белорусского диппредставительства, 07.07.2021 в ходе проведения санкционированного митинга членами белорусской диаспоры у Посольства Беларуси радикальными элементами из числа граждан Украины было совершено нападение на участников акции", сказано в сообщении.
В посольстве РБ отметили, что в результате инцидента ряд лиц, в том числе представители Нацгвардии МВД Украины, получили телесные повреждения различной степени тяжести: закрытая черепно-мозговая травма, закрытое повреждение грудной клетки, поражения слизистой глаз и дыхательных путей в результате применения газового баллончика, а двое участников нападения – граждане Украины были задержаны.
"Исходя из анализа обстоятельств совершенного инцидента, можно сделать вывод о его целенаправленном и заранее спланированном характере. Посольство заявляет протест и настаивает на том, чтобы указанный инцидент в кратчайшие сроки был расследован правоохранительными органами Украины, ситуация получила соответствующую юридическую квалификацию, виновные лица понесли справедливое наказание, а Украинской Стороной были предприняты исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов у Белоруской дипломатической миссии.
Белорусская Сторона рассматривает данные обстоятельства как непосредственную угрозу безопасности Посольства Республики Беларусь в Украине и его персоналу. Посольство в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года требует от Украинской Стороны обеспечить общественный порядок и безопасность на территории, прилегающей к белорусской дипломатической миссии в городе Киеве, и принять меры по прекращению различного рода провокационной и противоправной антибелорусской деятельности на территории Украины, проведение которой приобрело регулярный, зачастую радикальный характер", - говорится в заявлении посольства Беларуси.
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Не понимаем, правда, чего вы не деретесь, когда надо драться, но это так.
Легкое недоумение.
вы за это ДЕНЬГИ получили? получили
ну так вот и не нужно это подавать как вашу милость
Лукашенко - це хунта (бігав з автоматом)
Погугглил. Единственное видео, где пара идиотов заливают газом пару других идиотов - на "страна юа".
Все, что надо знать.