РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7716 посетителей онлайн
Новости
6 223 39

Посольство Беларуси направило в МИД Украины ноту протеста: обеспокоено безопасностью дипмиссии

Посольство Беларуси направило в МИД Украины ноту протеста: обеспокоено безопасностью дипмиссии

Посольство Республики Беларусь в Украине направило ноту в адрес МИД Украины "с выражением серьезной обеспокоенности ситуацией, вызванной недостаточными мерами, предпринимаемыми Украинской Стороной для обеспечения безопасности Белорусского дипломатского представительства в городе Киеве".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.

"Несмотря на неоднократное обращение Белорусской Стороны в Министерство иностранных дел с целью усилить меры по обеспечению безопасности Белорусского диппредставительства, 07.07.2021 в ходе проведения санкционированного митинга членами белорусской диаспоры у Посольства Беларуси радикальными элементами из числа граждан Украины было совершено нападение на участников акции",  сказано в сообщении.

В посольстве РБ отметили, что в результате инцидента ряд лиц, в том числе представители Нацгвардии МВД Украины, получили телесные повреждения различной степени тяжести: закрытая черепно-мозговая травма, закрытое повреждение грудной клетки, поражения слизистой глаз и дыхательных путей в результате применения газового баллончика, а двое участников нападения – граждане Украины были задержаны.

"Исходя из анализа обстоятельств совершенного инцидента, можно сделать вывод о его целенаправленном и заранее спланированном характере. Посольство заявляет протест и настаивает на том, чтобы указанный инцидент в кратчайшие сроки был расследован правоохранительными органами Украины, ситуация получила соответствующую юридическую квалификацию, виновные лица понесли справедливое наказание, а Украинской Стороной были предприняты исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов у Белоруской дипломатической миссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин одобрил введение санкций против Беларуси: санкционный список передадут на рассмотрение СНБО

Белорусская Сторона рассматривает данные обстоятельства как непосредственную угрозу безопасности Посольства Республики Беларусь в Украине и его персоналу. Посольство в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года требует от Украинской Стороны обеспечить общественный порядок и безопасность на территории, прилегающей к белорусской дипломатической миссии в городе Киеве, и принять меры по прекращению различного рода провокационной и противоправной антибелорусской деятельности на территории Украины, проведение которой приобрело регулярный, зачастую радикальный характер", - говорится в заявлении посольства Беларуси. 

Беларусь (7899) протест (5858) нота протеста (140)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
ЛКШН-ПНХ!
показать весь комментарий
07.07.2021 15:16
+8
нота от кого от фейковой республики лукашеску который нелегетимный
показать весь комментарий
07.07.2021 15:24
+8
послів лукашеску треба посилати додому..
показать весь комментарий
07.07.2021 15:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЛКШН-ПНХ!
показать весь комментарий
07.07.2021 15:16 Ответить
показать весь комментарий
07.07.2021 15:27 Ответить
Gehen Sie bitte nach Hаuse !
показать весь комментарий
07.07.2021 15:40 Ответить
Это ты типа меня послал?
показать весь комментарий
07.07.2021 17:11 Ответить
Оно понятно, что бульбофюрер идет нах, но что произошло?
показать весь комментарий
07.07.2021 15:20 Ответить
азаренка приравняли к сливному бачку. король и шут.
показать весь комментарий
07.07.2021 15:28 Ответить
У посЦлов очко сыграло пАчємутА...
показать весь комментарий
07.07.2021 15:28 Ответить
На відео,знятому біля посольства Білорусі, "ворожі дії проти "республіки Білорусь" дуже нагадують провокацію бомжів, по написаному сценарію, яким, до того ж, погано заплатили.
показать весь комментарий
07.07.2021 15:20 Ответить
нота от кого от фейковой республики лукашеску который нелегетимный
показать весь комментарий
07.07.2021 15:24 Ответить
Я лично не знаю ни такой республики, как "Беларусь" ни тем более какого то МИД несуществующей республики.
показать весь комментарий
07.07.2021 15:26 Ответить
Ты прямо внебрачная дочь **********......только они об Украине так говорят.(( Ну не беларусы виноваты,что ты и твои лЭкеры в ЗЕборделе порноактрисами работу себе выбрала.....даже не пытайся оправдаться......это просто ФАКТ
показать весь комментарий
07.07.2021 15:49 Ответить
а может быть виноваты такие терпилы, как ты, с тряпками от БССР?
показать весь комментарий
07.07.2021 16:22 Ответить
Ну, что вы, он не майданутый, у него другой путь. В "светлое" северокорейское будущее.
показать весь комментарий
07.07.2021 16:27 Ответить
У Турції теж досі червоний прапор, який їм прописали в москві, і що? А хто дав право литовцям встановлювати незаконний біло-червоно білий прапор? Зовсім схибнулись.
показать весь комментарий
07.07.2021 18:52 Ответить
Мойша, наша вам з пэндзлікам. Бачу ваша праца ў КДБ заключаецца не толькі ў стукацтва і правакацыях але і ў адсочванне маёй сціплай персоны. Вам ужо старшага лейтэнанта прысвоілі ці вы проста яфрэйтар войскаў даносу і поскудзяў? Дарэчы, Мойша, ваш фюрэр вас ужо прадаў у парашное стойла, як домошних жывёл. Усім пакорлівым статкам. Як вы казалі, - мы не майданутуе мы маем іншы шлях? Шчаслівага вам вашага іншага шляху ў расійскі хлеў і на бойню.
показать весь комментарий
07.07.2021 16:25 Ответить
послів лукашеску треба посилати додому..
показать весь комментарий
07.07.2021 15:34 Ответить
задля їхньої ж безпеки))))
показать весь комментарий
07.07.2021 15:37 Ответить
Закрывать надо миссию-то. Задержалась она у нас.
показать весь комментарий
07.07.2021 15:37 Ответить
Правильно.Во всем виновата Беларусь....особенно что в 2014 топливо и технику в ВСУ поставляли назло лаптям.А рюзького выгнать не хочешь......или одиннарод???(
показать весь комментарий
07.07.2021 16:01 Ответить
Мы с уважением относимся к беларусам.
Не понимаем, правда, чего вы не деретесь, когда надо драться, но это так.
Легкое недоумение.
показать весь комментарий
07.07.2021 16:05 Ответить
А он и не будет драться. У него паёк в КГБ жирный.
показать весь комментарий
07.07.2021 16:28 Ответить
что значит "поставляли"? может "продавали"?
показать весь комментарий
07.07.2021 16:11 Ответить
Поставки без денег это что-то другое.Может ты с помощью путаешь,гуманитарной.....странный вопрос.
показать весь комментарий
07.07.2021 16:22 Ответить
так так и пиши - ПРОДАВАЛИ
вы за это ДЕНЬГИ получили? получили
ну так вот и не нужно это подавать как вашу милость
показать весь комментарий
07.07.2021 16:23 Ответить
Продаетесь это вы зебилы продажные......на колени перед куйло выбрать и беларусов учить.СЮР.Иди зебил продажный клиентов обслуживай.Не позорь Украину..
показать весь комментарий
07.07.2021 16:39 Ответить
Дилетант і зольдат -- це проплачені боти на роботі.
показать весь комментарий
07.07.2021 19:04 Ответить
Дилетант продажный зебил....а зольдат комнатный сметунчик ЗЕльца.( Оксана,будем честны....если 73% продали Пороха,кот. столько сделал для Украины в трудный час,то кого они могут вообще уважать. Виктор Астафьев о русских говорил так....русскому не надо ни мяса ни хлеба,они себя сами неплохо сожрут....для 73% это тоже применимо.
показать весь комментарий
07.07.2021 23:06 Ответить
Якби не продали, то не було б і "милості". Виручали нас у важкі часи, як брати, а ми їм гадимо, щораз, то більше...
показать весь комментарий
07.07.2021 21:35 Ответить
Мойша, вы не пастаўляецца, а нажываюцца на вайне і крыві украінцаў. Ёсць беларусы, як Жызнеўскі, царства нябеснае яму, а ёсць такія, як вы, Мойшы бомы.
показать весь комментарий
07.07.2021 16:34 Ответить
пора им домой, задержались.
показать весь комментарий
07.07.2021 15:42 Ответить
які ноти може надіслати нелигітимнее керівництво держави
Лукашенко - це хунта (бігав з автоматом)
показать весь комментарий
07.07.2021 16:01 Ответить
А з чим бігав бубочка, з інструментом на роялі...
показать весь комментарий
07.07.2021 19:10 Ответить
десяток проплаченных фриков с якобы обеих сторон устроили картинку для рашасми.
Погугглил. Единственное видео, где пара идиотов заливают газом пару других идиотов - на "страна юа".
Все, что надо знать.
показать весь комментарий
07.07.2021 16:03 Ответить
провокаторов нужно было на подвал, кто то же заказал этот идиотизм
показать весь комментарий
07.07.2021 16:27 Ответить
Люди захищали свій державний прапор, Що там висить на посольстві? Якась тряпка, схожа на щось незрозуміле.
показать весь комментарий
07.07.2021 19:14 Ответить
 
 