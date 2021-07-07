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Новости Рынок земли
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С начала запуска рынка земли зарегистрированы 322 сделки купли-продажи, - Шмыгаль

С начала запуска рынка земли зарегистрированы 322 сделки купли-продажи, - Шмыгаль

За шесть дней функционирования рынка земли, запущенного 1 июля, зарегистрированы 322 сделки по покупке-продаже земельных участков сельхозназначения, на отчуждение которых ранее распространялся мораторий.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета министров в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Рынок земли запущен, сделки с землей сельхозназначения заключаются прозрачно и согласно установленным процедурам, за первые шесть дней с момента открытия рынка зарегистрировано 322 сделки по покупке земельных участков, к которым ранее применялся мораторий", - отметил премьер.

По его словам, запуск рынка земли - одно из наибольших достижений за время независимости Украины, предоставившее ее гражданам возможность не только владеть землей, но и свободно распоряжаться ею.

Премьер уточнил, что мифы относительно массовой распродажи земли и вывоза за границу украинского чернозема не подтвердились, и подобное положение дел сохранится и в будущем.

Читайте также: За первый день работы рынка земли зарегистрированы три сделки по продаже, - министр Лещенко

Автор: 

земля (1947) Шмыгаль Денис (2705)


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Топ комментарии
+3
А верхній слой землі вже снялі? А ешалони з землелькою вже пашлі на запад?
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07.07.2021 17:23
+2
Как все просто... Издают закон о легализации "наворованного" через "0" декларацию и можно уже и земельки прикупить...
Или Беня на свои "честно сворованные" у ПриватБанка 5.5 млрд дол. может еще "прибарахлится земелькой", чтобы праправнукам хватило...
Думаю, наши друзья президента, благодаря каналам которых Вова стал презом , знают еще с 90 как правильно "приватизировать" государственное майно, а тем более как "правильно " его оценить ...
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07.07.2021 16:26
+2
и все как один граждане Украины
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07.07.2021 16:30
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Правила форума Совет форумчан
А где ее берут, чтобы продавать?
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07.07.2021 16:17 Ответить
У селян земля є,от у міщан нема !!!)))
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07.07.2021 16:24 Ответить
Містянам дозволили приватизувати квартири, а селянам землю бо хати вони будували за власні гроші.
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07.07.2021 17:18 Ответить
В містах та містечках дуже великий відсоток приватного сектора ,доречі !!!)))
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07.07.2021 17:55 Ответить
І шо? Вони де працювали? На заводах? Так заводське та фабричне майно розділили та ваучери дали цим людям. Це одноразова акція була коли проводилось роздержавлення майна. Чи ви думаєте скільки людей буде народжуватись стільки й землі будуть виділяти? Якщо слідувати цією логікою то скоро навіть 1Х2 метри всім не хватить
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07.07.2021 18:05 Ответить
не все такие бедные, землю покупают
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07.07.2021 16:18 Ответить
Как все просто... Издают закон о легализации "наворованного" через "0" декларацию и можно уже и земельки прикупить...
Или Беня на свои "честно сворованные" у ПриватБанка 5.5 млрд дол. может еще "прибарахлится земелькой", чтобы праправнукам хватило...
Думаю, наши друзья президента, благодаря каналам которых Вова стал презом , знают еще с 90 как правильно "приватизировать" государственное майно, а тем более как "правильно " его оценить ...
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07.07.2021 16:26 Ответить
"Отмывание $470 млрд: обнародован иск «ПриватБанка» против Коломойского и Боголюбова"
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07.07.2021 16:39 Ответить
Думаю, иск будет отозван, т.к. правление банка полностью заменено и там сейчас "орудуют" друзья бени и додика ....
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07.07.2021 17:01 Ответить
Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада.
https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc
Національним Банком України керує, ставленик бені
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_ruUA832UA832&sxsrf=ALeKk02O6boOl5m3qmDLCjRQwzKjTesIXA:1625668384025&q=%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,+%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB+%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwuNrQwLC4x0hLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXmLWKMvdlzYemHTxXYguffCrgv7dBSA5I6LDRd2XNh9YbcCSPLCZpDkxR4we8fFdoULWy5suNh0YYPChR0KF_Zc2HqxEcjbpwDUtO_CNqAkyKgdF_sBwIcGRocAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjDnbXUltHxAhVik4sKHdKhAMIQ6BMoADAfegQIExAC Дата и место рождения : 25 октября 1972 г. (возраст 48 лет), https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_ruUA832UA832&sxsrf=ALeKk02O6boOl5m3qmDLCjRQwzKjTesIXA:1625668384025&q=%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwuNrQwLC4xUuLUz9U3MDRPKq_QEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeYtYOS4suth8YfeFDTtYGQGLlgE-QgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjDnbXUltHxAhVik4sKHdKhAMIQmxMoATAfegQIExAD Тула, Россия
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07.07.2021 17:34 Ответить
Только 470 млрд гривень, а не баксов. Ты представляешь сколько это 470 млрд баксов?
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07.07.2021 17:21 Ответить
Уявляю. 13 річних бюджетів України, так писали. Ми можемо повернути всі борги і залишиться на розвиток, якщо не дерибанити на "велике крадівництво, лісництво" та іншу зелену х.ню.

https://bykvu.com/ru/bukvy/119309-otmyvanie-470-mlrd-obnarodovan-isk-privatbanka-protiv-kolomojskogo-i-***********/ Отмывание $470 млрд: обнародован иск «ПриватБанка" против Коломойского и Боголюбова

"В документе значится, что с "2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) на счета по отмыванию средств [конечных бенефициаров] в "ПриватБанке" на Кипре составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает ВВП Кипра за тот же период" (стр. 78 искового заявления)."
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07.07.2021 17:31 Ответить
А шо це за ресурст такий? Де ти його відкопав?
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07.07.2021 17:37 Ответить
и все как один граждане Украины
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07.07.2021 16:30 Ответить
Нехай почитать конституцiю.
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07.07.2021 16:34 Ответить
Тварюки шмигалясті...
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07.07.2021 16:37 Ответить
продавшие дебилы думают что в 1000 баксов щастье.

по факту, через неделю ни земли ни денег.
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07.07.2021 16:42 Ответить
Пусть продают , пусть покупают. Это все незаконно. Пусть веселятся. Земля принадлежит государству. Придет время все сделки будут признаны недействительными. Кто продавал и покупал страну кусками , будут привлечены к ответственности если не успеют сбежать....
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07.07.2021 16:44 Ответить
прошу заметить. продали сами. как когда то ваучеры. время вроде учит. а нихрена.... через лет 5-10 будут говорить, нас обманули
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07.07.2021 16:44 Ответить
А верхній слой землі вже снялі? А ешалони з землелькою вже пашлі на запад?
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07.07.2021 17:23 Ответить
Ну і де ці всі іноземці , які мають скупити всю нашу землю і пустити нас по світу з торбою і без штанів ? Падлюки позорні . Потратьте на ліки все що ви накрали на земельних оборудках . Йулька , гнида з трусів вискакувала , що їй корито з під бороди забирають .
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07.07.2021 23:14 Ответить
 
 