С начала запуска рынка земли зарегистрированы 322 сделки купли-продажи, - Шмыгаль
За шесть дней функционирования рынка земли, запущенного 1 июля, зарегистрированы 322 сделки по покупке-продаже земельных участков сельхозназначения, на отчуждение которых ранее распространялся мораторий.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета министров в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Рынок земли запущен, сделки с землей сельхозназначения заключаются прозрачно и согласно установленным процедурам, за первые шесть дней с момента открытия рынка зарегистрировано 322 сделки по покупке земельных участков, к которым ранее применялся мораторий", - отметил премьер.
По его словам, запуск рынка земли - одно из наибольших достижений за время независимости Украины, предоставившее ее гражданам возможность не только владеть землей, но и свободно распоряжаться ею.
Премьер уточнил, что мифы относительно массовой распродажи земли и вывоза за границу украинского чернозема не подтвердились, и подобное положение дел сохранится и в будущем.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Или Беня на свои "честно сворованные" у ПриватБанка 5.5 млрд дол. может еще "прибарахлится земелькой", чтобы праправнукам хватило...
Думаю, наши друзья президента, благодаря каналам которых Вова стал презом , знают еще с 90 как правильно "приватизировать" государственное майно, а тем более как "правильно " его оценить ...
https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc
Національним Банком України керує, ставленик бені
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_ruUA832UA832&sxsrf=ALeKk02O6boOl5m3qmDLCjRQwzKjTesIXA:1625668384025&q=%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,+%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB+%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwuNrQwLC4x0hLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXmLWKMvdlzYemHTxXYguffCrgv7dBSA5I6LDRd2XNh9YbcCSPLCZpDkxR4we8fFdoULWy5suNh0YYPChR0KF_Zc2HqxEcjbpwDUtO_CNqAkyKgdF_sBwIcGRocAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjDnbXUltHxAhVik4sKHdKhAMIQ6BMoADAfegQIExAC Дата и место рождения : 25 октября 1972 г. (возраст 48 лет), https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_ruUA832UA832&sxsrf=ALeKk02O6boOl5m3qmDLCjRQwzKjTesIXA:1625668384025&q=%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwuNrQwLC4xUuLUz9U3MDRPKq_QEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeYtYOS4suth8YfeFDTtYGQGLlgE-QgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjDnbXUltHxAhVik4sKHdKhAMIQmxMoATAfegQIExAD Тула, Россия
https://bykvu.com/ru/bukvy/119309-otmyvanie-470-mlrd-obnarodovan-isk-privatbanka-protiv-kolomojskogo-i-***********/ Отмывание $470 млрд: обнародован иск «ПриватБанка" против Коломойского и Боголюбова
"В документе значится, что с "2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) на счета по отмыванию средств [конечных бенефициаров] в "ПриватБанке" на Кипре составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает ВВП Кипра за тот же период" (стр. 78 искового заявления)."
по факту, через неделю ни земли ни денег.