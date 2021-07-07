С начала запуска рынка земли зарегистрированы 322 сделки купли-продажи, - Шмыгаль

За шесть дней функционирования рынка земли, запущенного 1 июля, зарегистрированы 322 сделки по покупке-продаже земельных участков сельхозназначения, на отчуждение которых ранее распространялся мораторий.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета министров в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Рынок земли запущен, сделки с землей сельхозназначения заключаются прозрачно и согласно установленным процедурам, за первые шесть дней с момента открытия рынка зарегистрировано 322 сделки по покупке земельных участков, к которым ранее применялся мораторий", - отметил премьер.

По его словам, запуск рынка земли - одно из наибольших достижений за время независимости Украины, предоставившее ее гражданам возможность не только владеть землей, но и свободно распоряжаться ею.

Премьер уточнил, что мифы относительно массовой распродажи земли и вывоза за границу украинского чернозема не подтвердились, и подобное положение дел сохранится и в будущем.

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