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Новини Ринок землі
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Від початку запуску ринку землі зареєстровано 322 угоди купівлі-продажу, - Шмигаль

Від початку запуску ринку землі зареєстровано 322 угоди купівлі-продажу, - Шмигаль

За шість днів функціонування ринку землі, запущеного 1 липня, зареєстровано 322 угоди з купівлі-продажу земельних ділянок сільгосппризначення, на відчуження яких раніше поширювався мораторій.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у ході засідання Кабінету міністрів у середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ринок землі запущений, угоди із землею сільгосппризначення укладаються прозоро та відповідно до встановлених процедур, за перші шість днів із моменту відкриття ринку зареєстровано 322 угоди з купівлі земельних ділянок, до яких раніше застосовувався мораторій", - зазначив прем'єр.

За його словами, запуск ринку землі - одне з найбільших досягнень за час незалежності України, яка надала її громадянам можливість не лише володіти землею, а й вільно розпоряджатися нею.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 75% українців на референдумі підтримали б заборону на продаж землі, - опитування

Прем'єр уточнив, що міфи щодо масового розпродажу землі та вивезення за кордон українського чорнозему не підтвердилися, і такий стан справ збережеться і в майбутньому.

Автор: 

земля (1679) Шмигаль Денис (4602)


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Топ коментарі
+3
А верхній слой землі вже снялі? А ешалони з землелькою вже пашлі на запад?
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07.07.2021 17:23
+2
Как все просто... Издают закон о легализации "наворованного" через "0" декларацию и можно уже и земельки прикупить...
Или Беня на свои "честно сворованные" у ПриватБанка 5.5 млрд дол. может еще "прибарахлится земелькой", чтобы праправнукам хватило...
Думаю, наши друзья президента, благодаря каналам которых Вова стал презом , знают еще с 90 как правильно "приватизировать" государственное майно, а тем более как "правильно " его оценить ...
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07.07.2021 16:26
+2
и все как один граждане Украины
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07.07.2021 16:30
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А где ее берут, чтобы продавать?
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07.07.2021 16:17 Відповісти
У селян земля є,от у міщан нема !!!)))
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07.07.2021 16:24 Відповісти
Містянам дозволили приватизувати квартири, а селянам землю бо хати вони будували за власні гроші.
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07.07.2021 17:18 Відповісти
В містах та містечках дуже великий відсоток приватного сектора ,доречі !!!)))
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07.07.2021 17:55 Відповісти
І шо? Вони де працювали? На заводах? Так заводське та фабричне майно розділили та ваучери дали цим людям. Це одноразова акція була коли проводилось роздержавлення майна. Чи ви думаєте скільки людей буде народжуватись стільки й землі будуть виділяти? Якщо слідувати цією логікою то скоро навіть 1Х2 метри всім не хватить
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07.07.2021 18:05 Відповісти
не все такие бедные, землю покупают
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07.07.2021 16:18 Відповісти
Как все просто... Издают закон о легализации "наворованного" через "0" декларацию и можно уже и земельки прикупить...
Или Беня на свои "честно сворованные" у ПриватБанка 5.5 млрд дол. может еще "прибарахлится земелькой", чтобы праправнукам хватило...
Думаю, наши друзья президента, благодаря каналам которых Вова стал презом , знают еще с 90 как правильно "приватизировать" государственное майно, а тем более как "правильно " его оценить ...
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07.07.2021 16:26 Відповісти
"Отмывание $470 млрд: обнародован иск «ПриватБанка» против Коломойского и Боголюбова"
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07.07.2021 16:39 Відповісти
Думаю, иск будет отозван, т.к. правление банка полностью заменено и там сейчас "орудуют" друзья бени и додика ....
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07.07.2021 17:01 Відповісти
Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада.
https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc
Національним Банком України керує, ставленик бені
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_ruUA832UA832&sxsrf=ALeKk02O6boOl5m3qmDLCjRQwzKjTesIXA:1625668384025&q=%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,+%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB+%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwuNrQwLC4x0hLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXmLWKMvdlzYemHTxXYguffCrgv7dBSA5I6LDRd2XNh9YbcCSPLCZpDkxR4we8fFdoULWy5suNh0YYPChR0KF_Zc2HqxEcjbpwDUtO_CNqAkyKgdF_sBwIcGRocAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjDnbXUltHxAhVik4sKHdKhAMIQ6BMoADAfegQIExAC Дата и место рождения : 25 октября 1972 г. (возраст 48 лет), https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_ruUA832UA832&sxsrf=ALeKk02O6boOl5m3qmDLCjRQwzKjTesIXA:1625668384025&q=%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwuNrQwLC4xUuLUz9U3MDRPKq_QEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeYtYOS4suth8YfeFDTtYGQGLlgE-QgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjDnbXUltHxAhVik4sKHdKhAMIQmxMoATAfegQIExAD Тула, Россия
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07.07.2021 17:34 Відповісти
Только 470 млрд гривень, а не баксов. Ты представляешь сколько это 470 млрд баксов?
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07.07.2021 17:21 Відповісти
Уявляю. 13 річних бюджетів України, так писали. Ми можемо повернути всі борги і залишиться на розвиток, якщо не дерибанити на "велике крадівництво, лісництво" та іншу зелену х.ню.

https://bykvu.com/ru/bukvy/119309-otmyvanie-470-mlrd-obnarodovan-isk-privatbanka-protiv-kolomojskogo-i-***********/ Отмывание $470 млрд: обнародован иск «ПриватБанка" против Коломойского и Боголюбова

"В документе значится, что с "2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) на счета по отмыванию средств [конечных бенефициаров] в "ПриватБанке" на Кипре составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает ВВП Кипра за тот же период" (стр. 78 искового заявления)."
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07.07.2021 17:31 Відповісти
А шо це за ресурст такий? Де ти його відкопав?
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07.07.2021 17:37 Відповісти
и все как один граждане Украины
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07.07.2021 16:30 Відповісти
Нехай почитать конституцiю.
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07.07.2021 16:34 Відповісти
Тварюки шмигалясті...
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07.07.2021 16:37 Відповісти
продавшие дебилы думают что в 1000 баксов щастье.

по факту, через неделю ни земли ни денег.
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07.07.2021 16:42 Відповісти
Пусть продают , пусть покупают. Это все незаконно. Пусть веселятся. Земля принадлежит государству. Придет время все сделки будут признаны недействительными. Кто продавал и покупал страну кусками , будут привлечены к ответственности если не успеют сбежать....
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07.07.2021 16:44 Відповісти
прошу заметить. продали сами. как когда то ваучеры. время вроде учит. а нихрена.... через лет 5-10 будут говорить, нас обманули
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07.07.2021 16:44 Відповісти
А верхній слой землі вже снялі? А ешалони з землелькою вже пашлі на запад?
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07.07.2021 17:23 Відповісти
Ну і де ці всі іноземці , які мають скупити всю нашу землю і пустити нас по світу з торбою і без штанів ? Падлюки позорні . Потратьте на ліки все що ви накрали на земельних оборудках . Йулька , гнида з трусів вискакувала , що їй корито з під бороди забирають .
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07.07.2021 23:14 Відповісти
 
 