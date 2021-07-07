Від початку запуску ринку землі зареєстровано 322 угоди купівлі-продажу, - Шмигаль

За шість днів функціонування ринку землі, запущеного 1 липня, зареєстровано 322 угоди з купівлі-продажу земельних ділянок сільгосппризначення, на відчуження яких раніше поширювався мораторій.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у ході засідання Кабінету міністрів у середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ринок землі запущений, угоди із землею сільгосппризначення укладаються прозоро та відповідно до встановлених процедур, за перші шість днів із моменту відкриття ринку зареєстровано 322 угоди з купівлі земельних ділянок, до яких раніше застосовувався мораторій", - зазначив прем'єр.

За його словами, запуск ринку землі - одне з найбільших досягнень за час незалежності України, яка надала її громадянам можливість не лише володіти землею, а й вільно розпоряджатися нею.

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Прем'єр уточнив, що міфи щодо масового розпродажу землі та вивезення за кордон українського чорнозему не підтвердилися, і такий стан справ збережеться і в майбутньому.