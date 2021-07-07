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В субботу активисты собираются убрать мусор в Голосеевском парке

В субботу активисты собираются убрать мусор в Голосеевском парке

Жители расположенного рядом с парком частного сектора устроили свалку по дороге к озеру Национального парка.

Об этом пишет в Фейсбуке депутат Киевсовета от "Голоса" Алина Михайлова, информирует Цензор.НЕТ.

Она опубликовала фото разбросанного в парке мусора.

"Этот гадюшник развели не какие-то "мнимые свинки", а люди (это корректное слово в этом случае?), проживающих рядом в частном секторе. Проехать к этому месту машинами не удастся, максимум какие-то небольшие строительные тачки. Именно так и происходит выгрузка мусора, если есть что-то более габаритное, чем мусор в пакетике, хотя и систематический выброс этих пакетиков как раз и создает вот этот натюрморт", - написала она.

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Михайлова отметила, что активисты время от времени убирают парк, и ближайшая уборка запланирована как раз на субботу, 10 июля.

На странице инициативы "Голосеевский парк без мусора" указано, что участники акции встречаются в 10 утра по адресу ул. Золотонинская, 19. При себе желательно иметь перчатки, пакеты для мусора, маски и антисептики.

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В субботу активисты собираются убрать мусор в Голосеевском парке 01
В субботу активисты собираются убрать мусор в Голосеевском парке 02
В субботу активисты собираются убрать мусор в Голосеевском парке 03
В субботу активисты собираются убрать мусор в Голосеевском парке 04
В субботу активисты собираются убрать мусор в Голосеевском парке 05

Автор: 

Киев (25575) мусор (491) парк (172) уборка (62)


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Штрафовать нужно за такое, меньше будут мусорить.
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07.07.2021 16:53 Ответить
щас пойду и штрафану - а если это Кива? то шо, бодикам выключу и....(это будет самооборона?)

ясно шо надо штрафовать, но вот только начнутся срачи как всегда - тот скажет что за немаску штрафанули, этот шо за ведро, еще один шо за без ведра, и последний Ляшко(он у нас везучий коровий сын )
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07.07.2021 16:59 Ответить
Першочергова локація - вулиця Банкова, 11, Київ, 01220

Звідти треба мусір прибрати (особливо отой плюгавий та гунявий).
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07.07.2021 17:14 Ответить
Ще додам адрес - вул. Володимирівська 15, Богомольця 10, Різницька, 13/15
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07.07.2021 19:50 Ответить
В Раду и ОП надеюсь уже скоро эта прекрасная акция дойдёт.
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07.07.2021 17:29 Ответить
у собаки хорошее выражение лица: "что ж вы люди как свиньи..." )))
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07.07.2021 17:52 Ответить
 
 