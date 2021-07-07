В субботу активисты собираются убрать мусор в Голосеевском парке

Жители расположенного рядом с парком частного сектора устроили свалку по дороге к озеру Национального парка.

Об этом пишет в Фейсбуке депутат Киевсовета от "Голоса" Алина Михайлова, информирует Цензор.НЕТ.

Она опубликовала фото разбросанного в парке мусора.

"Этот гадюшник развели не какие-то "мнимые свинки", а люди (это корректное слово в этом случае?), проживающих рядом в частном секторе. Проехать к этому месту машинами не удастся, максимум какие-то небольшие строительные тачки. Именно так и происходит выгрузка мусора, если есть что-то более габаритное, чем мусор в пакетике, хотя и систематический выброс этих пакетиков как раз и создает вот этот натюрморт", - написала она.

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Михайлова отметила, что активисты время от времени убирают парк, и ближайшая уборка запланирована как раз на субботу, 10 июля.

На странице инициативы "Голосеевский парк без мусора" указано, что участники акции встречаются в 10 утра по адресу ул. Золотонинская, 19. При себе желательно иметь перчатки, пакеты для мусора, маски и антисептики.

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