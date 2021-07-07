У суботу активісти збираються прибрати сміття в Голосіївському парку

Мешканці розташованого поруч з парком приватного сектору влаштували сміттєзвалище дорогою до озера в Національному парку.

Про це пише у фейсбуці депутатка Київради від "Голосу" Аліна Михайлова, інформує Цензор.НЕТ.

Вона опублікувала фото розкиданого в парку сміття.

"Цей гадюшник розвели не якісь там "уявні свинки", а люди (це коректне слово в цьому випадку?), які проживають поряд в приватному секторі. Проїхати до цього місця машинами не вдасться, максимум якісь невеликі будівельні тачки. Саме так і відбувається вигрузка сміття, якщо є щось габаритніше за сміття в пакетику, хоча і систематичний викид цих пакетиків якраз і створюють ось цей натюрморт", - написала вона.

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Михайлова зазначила, що активісти час від часу прибирають парк, і найближча прибирання запланована якраз на суботу, 10 липня.

На сторінці ініціативи "Голосіївський парк без сміття" зазначено, що учасники акції зустрічаються о 10 ранку за адресою вул. Золотоніська, 19. При собі бажано мати рукавички, пакети для сміття, маски і антисептики.









