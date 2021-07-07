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У суботу активісти збираються прибрати сміття в Голосіївському парку

У суботу активісти збираються прибрати сміття в Голосіївському парку

Мешканці розташованого поруч з парком приватного сектору влаштували сміттєзвалище дорогою до озера в Національному парку.

Про це пише у фейсбуці депутатка Київради від "Голосу" Аліна Михайлова, інформує Цензор.НЕТ.

Вона опублікувала фото розкиданого в парку сміття.

"Цей гадюшник розвели не якісь там "уявні свинки", а люди (це коректне слово в цьому випадку?), які проживають поряд в приватному секторі. Проїхати до цього місця машинами не вдасться, максимум якісь невеликі будівельні тачки. Саме так і відбувається вигрузка сміття, якщо є щось габаритніше за сміття в пакетику, хоча і систематичний викид цих пакетиків якраз і створюють ось цей натюрморт", - написала вона.

Читайте: Держекоінспекція виявила 80 нелегальних сміттєзвалищ на Київщині. Їхня загальна площа - 900 га

Михайлова зазначила, що активісти час від часу прибирають парк, і найближча прибирання запланована якраз на суботу, 10 липня.

На сторінці ініціативи "Голосіївський парк без сміття" зазначено, що учасники акції зустрічаються о 10 ранку за адресою вул. Золотоніська, 19. При собі бажано мати рукавички, пакети для сміття, маски і антисептики.

У суботу активісти збираються прибрати сміття в Голосіївському парку 01
У суботу активісти збираються прибрати сміття в Голосіївському парку 02
У суботу активісти збираються прибрати сміття в Голосіївському парку 03
У суботу активісти збираються прибрати сміття в Голосіївському парку 04
У суботу активісти збираються прибрати сміття в Голосіївському парку 05

Автор: 

Київ (19528) сміття (478) парк (124) прибирання (33)


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Штрафовать нужно за такое, меньше будут мусорить.
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07.07.2021 16:53 Відповісти
щас пойду и штрафану - а если это Кива? то шо, бодикам выключу и....(это будет самооборона?)

ясно шо надо штрафовать, но вот только начнутся срачи как всегда - тот скажет что за немаску штрафанули, этот шо за ведро, еще один шо за без ведра, и последний Ляшко(он у нас везучий коровий сын )
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07.07.2021 16:59 Відповісти
Першочергова локація - вулиця Банкова, 11, Київ, 01220

Звідти треба мусір прибрати (особливо отой плюгавий та гунявий).
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07.07.2021 17:14 Відповісти
Ще додам адрес - вул. Володимирівська 15, Богомольця 10, Різницька, 13/15
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07.07.2021 19:50 Відповісти
В Раду и ОП надеюсь уже скоро эта прекрасная акция дойдёт.
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07.07.2021 17:29 Відповісти
у собаки хорошее выражение лица: "что ж вы люди как свиньи..." )))
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07.07.2021 17:52 Відповісти
 
 