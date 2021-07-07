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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-сертификат во время локдауна позволит иметь возможность ходить на работу, - Минздрав

COVID-сертификат во время локдауна позволит иметь возможность ходить на работу, - Минздрав

COVID-сертификаты украинцы могут использовать не только для поездок в Европу, но и внутри страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом", об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер.

"Сертификат, который у вас сгенерируется в "Дії", - это сертификат также и для внутреннего использования", - сказал он.

В частности планируется, что внутри Украины данный документ можно будет использовать во время локдаунов.

"Мы рассматриваем возможность работы тех бизнесов, у которых есть вакцинированный персонал или посетители. Например, спортзал… Это будет решать наше правительство. А сертификат как технический инструмент мы сможем использовать для того, чтобы не закрывать предприятия, учреждения", - объяснил Кучер.

В этой связи, по его мнению, появляется дополнительный стимул вакцинироваться.

"Далее получить сертификат и в дальнейшем во время локдауна иметь доступ ко всем услугам, иметь возможность ходить на работу и пр.", - добавил замминистра.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-сертификаты можно будет получить не только с помощью приложения "Дія", но и в больницах, - Минздрав

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4901) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Кучер Ярослав (30) локдаун (294)


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Топ комментарии
+11
В зеленого министра или его зама в какого не плюнь...в идиота попадешь..
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07.07.2021 17:06
+7
Коли цю мерзоту- бідоносця криворогатого, приберуть з України,яку воно ненавидить, то щезне той ковід ,як роса на сонці. А може, навідь *уйло здохне.)
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07.07.2021 17:10
+3
Зелена пліснява закручує гайки- хто не вакцинувався того не будуть пускати на роботу. Добровільно примусова жижизація, бо вакциною цю рідину назвати важко.
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07.07.2021 17:13
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В зеленого министра или его зама в какого не плюнь...в идиота попадешь..
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07.07.2021 17:06 Ответить
Зелена пліснява закручує гайки- хто не вакцинувався того не будуть пускати на роботу. Добровільно примусова жижизація, бо вакциною цю рідину назвати важко.
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07.07.2021 17:13 Ответить
Какую именно "ридину"? В Украине используется для вакцинаии несколько наименований, в т.ч. https://moz.gov.ua/article/news/rozpochalasja-vakcinacija-proti-covid-19-organizovanih-kolektiviv Файзер, который может получить любой желающий, кто не поленится организоваться для этого мероприятия .
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07.07.2021 17:25 Ответить
Будь-яка вакцина - рідина і від неї вже багато загинуло, ніхто нічого не гарантує. Нещодавно помер 47 річний чоловік з Вінниці.
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07.07.2021 19:47 Ответить
А конкретнее? Сколько погибло, к примеру, от Файзера? А процентном отношении к общему числу вакционированных этим препаратом?
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07.07.2021 19:54 Ответить
Всё? Нет аргументов? Значит вы соврали.
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08.07.2021 08:08 Ответить
Ты о чем бредишь,БОТ? Какие аргументы? Писали в новостях про женщину военную, которая умерла после прививки, про побочки , которых уже сотнями насчитывают. Тебе мало? В США и Британии 13 000 смертей от вакцинации. Много или мало? Это больше чем от самого заболевания умирает. А смерть мужчины 47 лет из Винницы несколько дней назад для тебя тьфу? Я вообще -то с ботами не общаюсь, но для тебя исключение.
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08.07.2021 12:03 Ответить
После - не означает ВСЛЕДСТВИЕ. Если у тебя тромб оторвётся после того, как ты съешь огурец и ты склеишь свои прохудившиеся ласты, это не значит, что ты скопытилось от употребления огурца, а от того, что у тебя не хватило ума следить за своими сосудами на протяжение твоей "жизни".

Давай ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ФАКТЫ смертей, последовавших ВСЛЕДСТВИЕ прививания Файзером. Или будешь и дальше балаболкой.
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08.07.2021 20:57 Ответить
Бот, сколько ты будешь тут загрязнять сайт своим бредом? Или себе вон. Кто тебя читает?
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09.07.2021 13:55 Ответить
Ты б вместо истерики, предоставило доказательства своего бреда, тогда б выглядело более-менее прилично. А просто истерить тебе не поможет - ты и дальше продолжаешь быть балаболкой.
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09.07.2021 14:41 Ответить
Ты, бот, все волаешь? Я с ботами вообще не общаюсь, не то что еще что-то предоставлять. Пшел себе.
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09.07.2021 15:54 Ответить
Продолжаешь плеваться д@рьмецом вместо того, чтоб просто подтвердить свой эпический бред фактами? Это лишь подтверждает, что ты балаболка
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09.07.2021 15:55 Ответить
Я понимаю что ты бот, но не нужно это доказывать лишний раз.
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09.07.2021 16:03 Ответить
Лишний раз макнуть тебя в твою несостоятельность - далеко не лишне
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09.07.2021 16:05 Ответить
Коли цю мерзоту- бідоносця криворогатого, приберуть з України,яку воно ненавидить, то щезне той ковід ,як роса на сонці. А може, навідь *уйло здохне.)
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07.07.2021 17:10 Ответить
любишь сраться со смедетелями Коровы? = люби получать почачи взад. - Масоны, чипы, Рокфеллер, Маслов, Ельцин, Фокин, Пусин, Бурба, мировое воровительство - Зеля(или "Порох", в зависимости кого ты любишь или ненавидишь - только сегодня, таблетка урана бесплатно - дистанции потом будет не надо, особенно если на 2 метра ниже чем Арахамия)))
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07.07.2021 17:10 Ответить
Глупо.
Почти у всех есть дети. А дети являются рассадниками заразы.
Вакцинация - не панацея от самой болезни, а только от смертельного исхода в ее результате.

Так что ждем новой вспышки Ковида.
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07.07.2021 17:22 Ответить
"А дети являются рассадниками заразы"

Этот бред давно опровергли.
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07.07.2021 22:55 Ответить
Ага.
Особенно в Израиле, в котором все взрослое население вакцинировано, а новую вспышку спровоцировали дети.
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07.07.2021 23:01 Ответить
Это тебе так в телевизоре сказали? В окно, скажут, прыгнуть, прыгнешь?
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08.07.2021 09:15 Ответить
А ты инфу прямиком из Израильских лабораторий получаешь, клоун?
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08.07.2021 09:49 Ответить
Прямиком от ученых в их блогах на различных платформах. Только не от тех, которые за 30 серебрянников свою мать продали ВОЗ.
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08.07.2021 14:32 Ответить
У детей какой-то другой организм и они не могут быть носителями? Вот это новость.
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07.07.2021 23:02 Ответить
Попытайся изучить, что такое белки рецепторы АСЕ2, и почему у детей (в норме) их нет.
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08.07.2021 09:16 Ответить
А отсутствие сертификата позволит иметь возможность не ходить на работу?
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07.07.2021 17:25 Ответить
Эта возможность есть всегда и без каких-либо бумажек.
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07.07.2021 17:33 Ответить
Мда, фантазия дальше бизнеса - спортзала не идет.
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07.07.2021 17:30 Ответить
"Мы рассматриваем возможность работы тех бизнесов, у которых есть вакцинированный персонал или посетители. Например, спортзал…"

Так ви, наприклад, берете іграшку. Ляльку берете, от берете ляльку. Наприклад, надувну ляльку ви берете. Ви знаєте, як із нею впоратися? Ось ляльку берете. І щоб знати як... Чи, не знаю, машину, купуєте машину. Ви знаєте, як із нею? От щоб із нею впоратися, потрібна інструкція
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08.07.2021 15:01 Ответить
Ну вот это вот...концептуально неплохо. Хороший ход.

Вчені з Пенсільванського університету розробили нову терапію SARS-CoV-2, яка здатна знизити вірусне навантаження модифікованої версії вірусу на 95% за 12 годин. Для цього вони створили синтетичну дефектну копію коронавірусу, яка перешкоджає розмноженню реального патогена в організмі.
Дослідження показали, що SARS-CoV-2 сприяє реплікації та поширенню створеної в лабораторії синтетичної копії. Проте, в результаті цієї взаємодії реальний збудник гине....
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07.07.2021 20:46 Ответить
как и носитель
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07.07.2021 22:56 Ответить
Дорогой Минздрав!
А как мне получить сертификат, если я привилсчя без всякой Дии в поликлинике?
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09.07.2021 15:57 Ответить
 
 