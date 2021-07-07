COVID-сертификат во время локдауна позволит иметь возможность ходить на работу, - Минздрав

COVID-сертификаты украинцы могут использовать не только для поездок в Европу, но и внутри страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом", об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер.

"Сертификат, который у вас сгенерируется в "Дії", - это сертификат также и для внутреннего использования", - сказал он.

В частности планируется, что внутри Украины данный документ можно будет использовать во время локдаунов.

"Мы рассматриваем возможность работы тех бизнесов, у которых есть вакцинированный персонал или посетители. Например, спортзал… Это будет решать наше правительство. А сертификат как технический инструмент мы сможем использовать для того, чтобы не закрывать предприятия, учреждения", - объяснил Кучер.

В этой связи, по его мнению, появляется дополнительный стимул вакцинироваться.

"Далее получить сертификат и в дальнейшем во время локдауна иметь доступ ко всем услугам, иметь возможность ходить на работу и пр.", - добавил замминистра.

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