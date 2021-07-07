COVID-сертификат во время локдауна позволит иметь возможность ходить на работу, - Минздрав
COVID-сертификаты украинцы могут использовать не только для поездок в Европу, но и внутри страны.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом", об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер.
"Сертификат, который у вас сгенерируется в "Дії", - это сертификат также и для внутреннего использования", - сказал он.
В частности планируется, что внутри Украины данный документ можно будет использовать во время локдаунов.
"Мы рассматриваем возможность работы тех бизнесов, у которых есть вакцинированный персонал или посетители. Например, спортзал… Это будет решать наше правительство. А сертификат как технический инструмент мы сможем использовать для того, чтобы не закрывать предприятия, учреждения", - объяснил Кучер.
В этой связи, по его мнению, появляется дополнительный стимул вакцинироваться.
"Далее получить сертификат и в дальнейшем во время локдауна иметь доступ ко всем услугам, иметь возможность ходить на работу и пр.", - добавил замминистра.
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Давай ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ФАКТЫ смертей, последовавших ВСЛЕДСТВИЕ прививания Файзером. Или будешь и дальше балаболкой.
Почти у всех есть дети. А дети являются рассадниками заразы.
Вакцинация - не панацея от самой болезни, а только от смертельного исхода в ее результате.
Так что ждем новой вспышки Ковида.
Этот бред давно опровергли.
Особенно в Израиле, в котором все взрослое население вакцинировано, а новую вспышку спровоцировали дети.
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