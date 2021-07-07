COVID-сертифікат під час локдауну дозволить мати можливість ходити на роботу, - МОЗ
COVID-сертифікати українці можуть використовувати не тільки для поїздок у Європу, але і всередині країни.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом", про це заявив заступник міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер.
"Сертифікат, який у вас згенерує в "Дії", - це сертифікат також і для внутрішнього використання", - сказав він.
Зокрема планується, що всередині України цей документ можна буде використовувати під час локдаунів.
"Ми розглядаємо можливість роботи тих бізнесів, у яких є вакцинований персонал або відвідувачі. Наприклад, спортзал ... Це буде вирішувати наш уряд. А сертифікат як технічний інструмент ми зможемо використовувати для того, щоб не закривати підприємства, установи", - пояснив Кучер.
У зв'язку з цим, на його думку, з'являється додатковий стимул вакцинуватися.
"Далі отримати сертифікат і надалі під час локдауну мати доступ до всіх послуг, мати можливість ходити на роботу та ін.", - додав заступник міністра.
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Давай ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ФАКТЫ смертей, последовавших ВСЛЕДСТВИЕ прививания Файзером. Или будешь и дальше балаболкой.
Почти у всех есть дети. А дети являются рассадниками заразы.
Вакцинация - не панацея от самой болезни, а только от смертельного исхода в ее результате.
Так что ждем новой вспышки Ковида.
Этот бред давно опровергли.
Особенно в Израиле, в котором все взрослое население вакцинировано, а новую вспышку спровоцировали дети.
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