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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-сертифікат під час локдауну дозволить мати можливість ходити на роботу, - МОЗ

COVID-сертифікат під час локдауну дозволить мати можливість ходити на роботу, - МОЗ

COVID-сертифікати українці можуть використовувати не тільки для поїздок у Європу, але і всередині країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом", про це заявив заступник міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер.

"Сертифікат, який у вас згенерує в "Дії", - це сертифікат також і для внутрішнього використання", - сказав він.

Зокрема планується, що всередині України цей документ можна буде використовувати під час локдаунів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": COVID-сертифікати можна буде одержати не лише за допомогою застосунку "Дія", але і в лікарнях, - МОЗ

"Ми розглядаємо можливість роботи тих бізнесів, у яких є вакцинований персонал або відвідувачі. Наприклад, спортзал ... Це буде вирішувати наш уряд. А сертифікат як технічний інструмент ми зможемо використовувати для того, щоб не закривати підприємства, установи", - пояснив Кучер.

У зв'язку з цим, на його думку, з'являється додатковий стимул вакцинуватися.

"Далі отримати сертифікат і надалі під час локдауну мати доступ до всіх послуг, мати можливість ходити на роботу та ін.", - додав заступник міністра.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5398) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Кучер Ярослав (28) локдаун (339)


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Топ коментарі
+11
В зеленого министра или его зама в какого не плюнь...в идиота попадешь..
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07.07.2021 17:06
+7
Коли цю мерзоту- бідоносця криворогатого, приберуть з України,яку воно ненавидить, то щезне той ковід ,як роса на сонці. А може, навідь *уйло здохне.)
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07.07.2021 17:10
+3
Зелена пліснява закручує гайки- хто не вакцинувався того не будуть пускати на роботу. Добровільно примусова жижизація, бо вакциною цю рідину назвати важко.
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07.07.2021 17:13
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В зеленого министра или его зама в какого не плюнь...в идиота попадешь..
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07.07.2021 17:06 Відповісти
Зелена пліснява закручує гайки- хто не вакцинувався того не будуть пускати на роботу. Добровільно примусова жижизація, бо вакциною цю рідину назвати важко.
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07.07.2021 17:13 Відповісти
Какую именно "ридину"? В Украине используется для вакцинаии несколько наименований, в т.ч. https://moz.gov.ua/article/news/rozpochalasja-vakcinacija-proti-covid-19-organizovanih-kolektiviv Файзер, который может получить любой желающий, кто не поленится организоваться для этого мероприятия .
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07.07.2021 17:25 Відповісти
Будь-яка вакцина - рідина і від неї вже багато загинуло, ніхто нічого не гарантує. Нещодавно помер 47 річний чоловік з Вінниці.
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07.07.2021 19:47 Відповісти
А конкретнее? Сколько погибло, к примеру, от Файзера? А процентном отношении к общему числу вакционированных этим препаратом?
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07.07.2021 19:54 Відповісти
Всё? Нет аргументов? Значит вы соврали.
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08.07.2021 08:08 Відповісти
Ты о чем бредишь,БОТ? Какие аргументы? Писали в новостях про женщину военную, которая умерла после прививки, про побочки , которых уже сотнями насчитывают. Тебе мало? В США и Британии 13 000 смертей от вакцинации. Много или мало? Это больше чем от самого заболевания умирает. А смерть мужчины 47 лет из Винницы несколько дней назад для тебя тьфу? Я вообще -то с ботами не общаюсь, но для тебя исключение.
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08.07.2021 12:03 Відповісти
После - не означает ВСЛЕДСТВИЕ. Если у тебя тромб оторвётся после того, как ты съешь огурец и ты склеишь свои прохудившиеся ласты, это не значит, что ты скопытилось от употребления огурца, а от того, что у тебя не хватило ума следить за своими сосудами на протяжение твоей "жизни".

Давай ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ФАКТЫ смертей, последовавших ВСЛЕДСТВИЕ прививания Файзером. Или будешь и дальше балаболкой.
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08.07.2021 20:57 Відповісти
Бот, сколько ты будешь тут загрязнять сайт своим бредом? Или себе вон. Кто тебя читает?
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09.07.2021 13:55 Відповісти
Ты б вместо истерики, предоставило доказательства своего бреда, тогда б выглядело более-менее прилично. А просто истерить тебе не поможет - ты и дальше продолжаешь быть балаболкой.
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09.07.2021 14:41 Відповісти
Ты, бот, все волаешь? Я с ботами вообще не общаюсь, не то что еще что-то предоставлять. Пшел себе.
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09.07.2021 15:54 Відповісти
Продолжаешь плеваться д@рьмецом вместо того, чтоб просто подтвердить свой эпический бред фактами? Это лишь подтверждает, что ты балаболка
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09.07.2021 15:55 Відповісти
Я понимаю что ты бот, но не нужно это доказывать лишний раз.
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09.07.2021 16:03 Відповісти
Лишний раз макнуть тебя в твою несостоятельность - далеко не лишне
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09.07.2021 16:05 Відповісти
Коли цю мерзоту- бідоносця криворогатого, приберуть з України,яку воно ненавидить, то щезне той ковід ,як роса на сонці. А може, навідь *уйло здохне.)
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07.07.2021 17:10 Відповісти
любишь сраться со смедетелями Коровы? = люби получать почачи взад. - Масоны, чипы, Рокфеллер, Маслов, Ельцин, Фокин, Пусин, Бурба, мировое воровительство - Зеля(или "Порох", в зависимости кого ты любишь или ненавидишь - только сегодня, таблетка урана бесплатно - дистанции потом будет не надо, особенно если на 2 метра ниже чем Арахамия)))
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07.07.2021 17:10 Відповісти
Глупо.
Почти у всех есть дети. А дети являются рассадниками заразы.
Вакцинация - не панацея от самой болезни, а только от смертельного исхода в ее результате.

Так что ждем новой вспышки Ковида.
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07.07.2021 17:22 Відповісти
"А дети являются рассадниками заразы"

Этот бред давно опровергли.
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07.07.2021 22:55 Відповісти
Ага.
Особенно в Израиле, в котором все взрослое население вакцинировано, а новую вспышку спровоцировали дети.
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07.07.2021 23:01 Відповісти
Это тебе так в телевизоре сказали? В окно, скажут, прыгнуть, прыгнешь?
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08.07.2021 09:15 Відповісти
А ты инфу прямиком из Израильских лабораторий получаешь, клоун?
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08.07.2021 09:49 Відповісти
Прямиком от ученых в их блогах на различных платформах. Только не от тех, которые за 30 серебрянников свою мать продали ВОЗ.
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08.07.2021 14:32 Відповісти
У детей какой-то другой организм и они не могут быть носителями? Вот это новость.
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07.07.2021 23:02 Відповісти
Попытайся изучить, что такое белки рецепторы АСЕ2, и почему у детей (в норме) их нет.
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08.07.2021 09:16 Відповісти
А отсутствие сертификата позволит иметь возможность не ходить на работу?
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07.07.2021 17:25 Відповісти
Эта возможность есть всегда и без каких-либо бумажек.
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07.07.2021 17:33 Відповісти
Мда, фантазия дальше бизнеса - спортзала не идет.
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07.07.2021 17:30 Відповісти
"Мы рассматриваем возможность работы тех бизнесов, у которых есть вакцинированный персонал или посетители. Например, спортзал…"

Так ви, наприклад, берете іграшку. Ляльку берете, от берете ляльку. Наприклад, надувну ляльку ви берете. Ви знаєте, як із нею впоратися? Ось ляльку берете. І щоб знати як... Чи, не знаю, машину, купуєте машину. Ви знаєте, як із нею? От щоб із нею впоратися, потрібна інструкція
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08.07.2021 15:01 Відповісти
Ну вот это вот...концептуально неплохо. Хороший ход.

Вчені з Пенсільванського університету розробили нову терапію SARS-CoV-2, яка здатна знизити вірусне навантаження модифікованої версії вірусу на 95% за 12 годин. Для цього вони створили синтетичну дефектну копію коронавірусу, яка перешкоджає розмноженню реального патогена в організмі.
Дослідження показали, що SARS-CoV-2 сприяє реплікації та поширенню створеної в лабораторії синтетичної копії. Проте, в результаті цієї взаємодії реальний збудник гине....
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07.07.2021 20:46 Відповісти
как и носитель
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07.07.2021 22:56 Відповісти
Дорогой Минздрав!
А как мне получить сертификат, если я привилсчя без всякой Дии в поликлинике?
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09.07.2021 15:57 Відповісти
 
 