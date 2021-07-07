РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11391 посетитель онлайн
Новости
984 15

Венгрия позволит транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом, - Кулеба

Венгрия позволит транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом, - Кулеба

Сегодня, 7 июля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках визита в Вильнюс встретился с главой венгерской дипломатии Петером Сийярто.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Твитере, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Вильнюсе мы с Петером Сийярто обсудили развитие украино-венгерских отношений в духе взаимного уважения и доверия. Приветствую открытие пунктов пропуска Косино-Барабаш и Звонково-Лонья"

Он также добавил, что Венгрия позволит транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом.

"Буду рад приветствовать Петера через несколько недель во время его визита в Киев и на Донбасс в качестве председателя Комитета министров Совета Европы", - подчеркнул Кулеба.

Читайте также: Сийярто хочет, чтобы венгерский язык в Украине использовали в госуправлении

Автор: 

Австрия (814) Венгрия (1960) Кулеба Дмитрий (2880) Сийярто Петер (324)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+1
Вони нам дулю, а ми вам дві.
показать весь комментарий
07.07.2021 17:22
+1
Сийярто- ватная наложница? И что с ней обсуждать ?
показать весь комментарий
07.07.2021 17:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вони нам дулю, а ми вам дві.
показать весь комментарий
07.07.2021 17:22 Ответить
Сийярто- ватная наложница? И что с ней обсуждать ?
показать весь комментарий
07.07.2021 17:53 Ответить
Сийярто (Венгрия) - в НАТО и в ЕС, что с ними обсуждать?
показать весь комментарий
07.07.2021 20:18 Ответить
Венгрия постоянно блокирует участие Украины в заседаниях НАТО, дружит с ******, покупает спутник. Что с ней обсуждать ?
показать весь комментарий
07.07.2021 21:17 Ответить
Без нормальных отношений с Венгрией, ни НАТО, ни ЕС, Украине не светит. Не понятно?
показать весь комментарий
07.07.2021 21:25 Ответить
Так пусть сийярто- перестанет баламутить запад Украины, мычать про автономию и республики. А по поводу не светит- это твои влажные ватные мечты. Что не ясно ?
показать весь комментарий
07.07.2021 21:31 Ответить
https://censor.net/ru/user/388403 Как думаешь, сказать венграм: "ню,ню, ню" и все? Повторюсь, Менгрия заблокирует любое решение НАТО. Это не мои влажные ватные мечты, а устав НАТО
показать весь комментарий
07.07.2021 21:40 Ответить
И вишенка на торт. Что происходит на востоке Украины? И чей Крым?
показать весь комментарий
07.07.2021 21:44 Ответить
Вообщем , ватан, ты такой же угр,как ***** - балерина. Вы, *********,как гадили из-за любого угла Украине , так и продолжаете гадить. В т.ч и проватненная угрия. Просто помни, бумеранг имеет свойство возвращаться .
показать весь комментарий
08.07.2021 04:48 Ответить
1.Чей Крым, где ответ ? 2. Венгрия требует венгерский язык в школах Украины - это нарушение конституции и вмешательство во внутренние дела Украины. 3. Венгрия раздает свои паспорта гражданам Украины- это незаконно. 4. Хмельницкий сделал крупную ошибку связавшись с кацапами и подписав с ним соглашение, видимо молодая любовь и ее смерть повлияла на стареющий мозг и проигрыш под Берестечком .4. Твои фантазии- договариваться с венгрией, или идти на уступки- прямое посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины. 5 . Жду информацию по п.1
показать весь комментарий
08.07.2021 18:08 Ответить
 
 