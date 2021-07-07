Венгрия позволит транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом, - Кулеба

Сегодня, 7 июля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках визита в Вильнюс встретился с главой венгерской дипломатии Петером Сийярто.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Твитере, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Вильнюсе мы с Петером Сийярто обсудили развитие украино-венгерских отношений в духе взаимного уважения и доверия. Приветствую открытие пунктов пропуска Косино-Барабаш и Звонково-Лонья"

Он также добавил, что Венгрия позволит транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом.

"Буду рад приветствовать Петера через несколько недель во время его визита в Киев и на Донбасс в качестве председателя Комитета министров Совета Европы", - подчеркнул Кулеба.

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