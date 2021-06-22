Сийярто хочет, чтобы венгерский язык в Украине использовали в госуправлении
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает необходимым предоставить представителям венгерского меньшинства право использовать свой язык во всех сферах, включая государственное управление.
Об этом он заявил во время дебатов в ПАСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Венгерский министр, который в ближайшие полгода будет выполнять функцию главы Совета Европы, во вступительном слове подчеркнул, что для Венгрии вопрос прав меньшинств остается ключевым, и подчеркнул, что в государствах-членах СЕ "должны быть предоставлены гарантии для использования языка меньшинств в образовании, культуре и государственном управлении".
В этой части выступления он не стал упоминать ни одно государство.
Однако впоследствии, отвечая на вопрос из зала от своего однопартийца, венгерского депутата Барны Зигмонда, Сийярто уточнил, что его претензии относятся к положению венгров в Украине, и выразил уверенность, что речь идет о "восстановлении такого права" для венгров.
"Конечно, мы были разочарованы, когда увидели, что после поддержки нами европейских стремлений Украины парламент принял решение против прав меньшинств в сферах образования, медиа и государственного управления... Сейчас мы просим Украину вернуться к ситуации, которая была. Мы не просим о дополнительных правах, мы просим вернуть то, что уже было, то, что венгерское меньшинство уже имело", - заявил венгерский министр.
Он не стал уточнять, что имеет в виду под вопросом "государственного управления языках меньшинств"; очевидно, речь идет о так называемом "законе Кивалова-Колесниченко".
Петер Сийярто подчеркнул, что Украина может возобновить действие законодательства различными путями. "Не наш вопрос говорить, что конкретно должно быть сделано, но мы просим проконсультироваться с представителями меньшинств и действовать так, как они просят. Меньшинства должны подтвердить, что получили обратно то, что у них когда-то было", - пояснил свою позицию венгерский министр.
Пожалуйста, подождите...
Его языком можно подметать с райсовете города Чоп.
Коли вже вспокоїшся ?
В парламенті країни використовувати угорську лише через два невеликих райони??? а навіть в них вони вже не становлять більшість...
давайте тоді і румунську, бо є ж герцаївський район, там декілька сіл і там багато румунів... Це все дурниці... Такі вимоги мадярів незаконі, дуже погано, що українська влада не дає рішучу відсіч цій прорашистській сволоті та провокаторам, що розхитують європейську єдність.
Таким образом раша пытается вывернуть закон в пользу кацапов
санкции будут вполне достойным ответом угро-финну
и пердолётики аваковские тоже пригодятся
Слава Украіні!
Або, швидше, таке од природи.
Бо я думала, що одписать пану Олексі.
когда-то за карпатами было без угро-финнов
Історія є неперервний процес тому потрібно розглядати її комплексно.
Их самих надо на полиграф отправлять 😀
З'їли? Хто гнеться того і гнуть!
угу, в результате население целого района вообще не только не знало и не знает, но и не понимает украинский язык
і зразу!
А меня больше интересует, как отреагируют на это заявление партнеры Венгрии по ЕС и НАТО. А иначе....шо, очередная зрада?
НЕ можешь говорить и писать на украинском - пшел вон с госуправления. Курсы венгерского же склепали по всей области? Склепали. Клепайте и курсы украинского. В чем трудность? Или быть может нинж пинз (нет денег)? Пинзы по 10000 долларов сша на каждего бизнесмена (вашего) есть.
Трудностей и препятствий для изучения УКРАИНСКОГО языка нет. Вперед к знаниям. А хотеть министр может и куйла. пес его занет
Чому зкацапленi українцi цiлком зрозумiло, знищення мови кацапсько-ординською гiвно-iмперiєю... з цим розпочато боротьбу, повернення своєi мови, її вiдродження...
чекали 30 рокiв...досить.
скiльки вiдсоткiв розмовляють кацапською i cкiльки угорською?
так от угорською менше 0,3 вiдсоткiв...Якоi холери переходити на неi в державному управлiннi, я вас питаю? а чому тодi не на гагаузьку, чи на iдiш?
Отец Солдата
@uspenovka19632
·46 мин
Для этого надо иметь ,всего-то,яйца и любить Украину.Ни 1-го,ни 2-го,у власти не наблюдается-ни Климкин Мародера,ни Кулеба Нелоха об этом ,даже не заикаются.НЕ говоря о регенте-"Щите" Зеленского.Потому так.
Lara Fain
@fss0553
·5 ч
В ответ
@fu_ri_ya
Они вообще охренели. Им надо выкатить претензии за убийство 60 тысяч украинцев Черниговщины во время второй мировой. Корюковку сожгли венгры, убив за 2-3 дня 5-6 тысяч населения. Это самое большое количество жертв в одном поселке. В каком Нюрнберге судили венгерских фашистов?
нибудь без тебя разберемся