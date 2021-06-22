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Новости За рубежом
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Венгрия (1566) ПАСЕ (1625) украинский язык (1165) Сийярто (233)

Сийярто хочет, чтобы венгерский язык в Украине использовали в госуправлении

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Сийярто хочет, чтобы венгерский язык в Украине использовали в госуправлении

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает необходимым предоставить представителям венгерского меньшинства право использовать свой язык во всех сферах, включая государственное управление.

Об этом он заявил во время дебатов в ПАСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Венгерский министр, который в ближайшие полгода будет выполнять функцию главы Совета Европы, во вступительном слове подчеркнул, что для Венгрии вопрос прав меньшинств остается ключевым, и подчеркнул, что в государствах-членах СЕ "должны быть предоставлены гарантии для использования языка меньшинств в образовании, культуре и государственном управлении".

В этой части выступления он не стал упоминать ни одно государство.

Однако впоследствии, отвечая на вопрос из зала от своего однопартийца, венгерского депутата Барны Зигмонда, Сийярто уточнил, что его претензии относятся к положению венгров в Украине, и выразил уверенность, что речь идет о "восстановлении такого права" для венгров.

Читайте: Венгрия пожаловалась в ПАСЕ на "Миротворец"

"Конечно, мы были разочарованы, когда увидели, что после поддержки нами европейских стремлений Украины парламент принял решение против прав меньшинств в сферах образования, медиа и государственного управления... Сейчас мы просим Украину вернуться к ситуации, которая была. Мы не просим о дополнительных правах, мы просим вернуть то, что уже было, то, что венгерское меньшинство уже имело", - заявил венгерский министр.

Он не стал уточнять, что имеет в виду под вопросом "государственного управления языках меньшинств"; очевидно, речь идет о так называемом "законе Кивалова-Колесниченко".

Также читайте: Венгрия готова поддержать вступление Украины в НАТО и ЕС, - глава администрации премьер-министра Гуйяш

Петер Сийярто подчеркнул, что Украина может возобновить действие законодательства различными путями. "Не наш вопрос говорить, что конкретно должно быть сделано, но мы просим проконсультироваться с представителями меньшинств и действовать так, как они просят. Меньшинства должны подтвердить, что получили обратно то, что у них когда-то было", - пояснил свою позицию венгерский министр.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+60
Пусть венгры учат УкрМову!
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22.06.2021 00:52
+56
Пусть идет лесом!
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22.06.2021 00:51
+43
Хитромудрый Сийярто. В Венгрии единственный государственный язык - венгерский. Там проживает 308 тысяч ромов (цыган), т.е. численность которых в Венгрии в 2 раза больше, чем венгров в Украине (~ 150 тыс.), но никакого использования цыганского языка в госуправлении Венгрия цыганам не разрешила Сийярто хочет, чтобы венгерский язык в Украине использовали в госуправлении - Цензор.НЕТ 85 , так же, как не разрешила в госуправлении - немецкий 130 тысячам немцев, словацкий - 30 тысячам словаков, румынский - 26 тысячам рымынов, хорватский - 23 тысячам хорватов и украинский - 12 тысячам украинцев. Тогда с какой стати Украина должна разрешать использовать венграм в Украине - венгерский язык в госуправлении? Сийярто хочет, чтобы венгерский язык в Украине использовали в госуправлении - Цензор.НЕТ 2681
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22.06.2021 06:01
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Страница 2 из 2
Венгры всё чаще вспоминают о своём туранском происхождении и культуре азиатских народов. Эксперты расценивают это как идеологическое подспорье внешней политики премьера Виктора Орбана - сторонника поворота на Восток, сотрудничества с Россией, Китаем и др.азиатскими странами вместо углубления отношений с ЕС. Оппозиционная партия «******», тоже стоящая на позициях туранизма, предлагает ещё более радикальные меры - отобрать финансирование у Института истории Венгерской академии наук, который недостаточно внимания уделяет туранским корням венгров, и ввести новый праздник - день туранских народов.
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22.06.2021 04:10 Ответить
Венгерские племена - родом из Средней Азии, откуда они через территорию современной России перекочевали на берега Дуная. По дороге растеряли часть своих людей, осевших вдоль этого маршрута и живущих там до сих пор. Ханты, манси, мордва, карелы, вепсы, удмурты, марийцы, бесермяне - родственные венграм народы.
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22.06.2021 04:12 Ответить
ЗЫ... Антиевропейская позиция венгров заключается в реконструкции на фестивале "Курултай" битвы под Братиславой 907 г., где венгерское войско одолело немцев, обеспечив себе, как азиатскому народу, возможность контроля над Карпатским бассейном, где венгры до сих пор и проживают.
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22.06.2021 04:17 Ответить
Не Середня Азія а Південне Приуралля : Челябінська область наприклад
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22.06.2021 07:13 Ответить
не Середня Азія, апівдене та середнє приуралля

Сийярто хочет, чтобы венгерский язык в Украине использовали в госуправлении - Цензор.НЕТ 95
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22.06.2021 07:37 Ответить
Сиярто хочет использовать язык в госуправлении ?
Его языком можно подметать с райсовете города Чоп.
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22.06.2021 04:05 Ответить
Що ще ти хочеш, холера невгамовна ?

Коли вже вспокоїшся ?
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22.06.2021 04:10 Ответить
Карл, слышишь, мадьяры хотят запровадити в Украине свое ханты-мансийство.
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22.06.2021 04:19 Ответить
да это урод видать по утрам мак ложками жрет
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22.06.2021 08:59 Ответить
Посади свинью за стол - она и ноги на стол.
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22.06.2021 05:02 Ответить
Аналогично требуем использование украинского языка в гос. управлении Венгрии.
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22.06.2021 05:30 Ответить
а давайте ненашимневашим и сойдёмсяпосредине - латынь
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22.06.2021 05:32 Ответить
и папа римский будет очень доволен
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22.06.2021 05:33 Ответить
а зелень прогнется
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22.06.2021 05:43 Ответить
А чем венгры хуже (лучше) руцькочелюстных? У нас в Раде зажоповцы по росиянски гутарят, слуги дебилов из народа с украинизацией в медиа мутят. И главное для преЗедента неадеквата - "Какая разица?"
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22.06.2021 05:48 Ответить
Хоча б тим, що вони абсолютна меншість, їх всього пара десятків тисяч, проживають компактно лише в двох районах.
В парламенті країни використовувати угорську лише через два невеликих райони??? а навіть в них вони вже не становлять більшість...

давайте тоді і румунську, бо є ж герцаївський район, там декілька сіл і там багато румунів... Це все дурниці... Такі вимоги мадярів незаконі, дуже погано, що українська влада не дає рішучу відсіч цій прорашистській сволоті та провокаторам, що розхитують європейську єдність.
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22.06.2021 07:46 Ответить
Думаю, что журналисты не разобрались в требованиях , вопрос стоит про местную власть - именно в местах проживания венгров
Таким образом раша пытается вывернуть закон в пользу кацапов
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22.06.2021 08:06 Ответить
Гагаузов, греков, караимов тоже абсолютное меньшинство, Но они не лезут со своими языками., как кацапы и мадьяры. Может дело не в численности?
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22.06.2021 08:16 Ответить
Не звертай уваги на мадяроту під словацьким прапором, у мадяроти претенції до майже усіх сусідів, включити ігнор і не звертати уваги на цих ханте-мансі...
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22.06.2021 08:40 Ответить
Кацап, ты палишься. Жуй траву в РФ и не лезь в Украину.
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22.06.2021 08:44 Ответить
нулевка, ты еще здесь? Что ты там скулишь про Украину? Целуй в задницу своего путлера, а у нас принято называть вещи своими именами. Ты - фуфло, а шева, как тренер - дерьмо
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22.06.2021 11:01 Ответить
обвинить во вмешательстве во внутринние дела персона нон-грата на 5 лет и персональные
санкции будут вполне достойным ответом угро-финну
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22.06.2021 06:02 Ответить
а ещё лучше жесточайше перекрыть весь кантробас на границах с хунгарами и румынами
и пердолётики аваковские тоже пригодятся
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22.06.2021 06:09 Ответить
А я требую шобы в госуправлении Венгрии говорили на Идиш! и немедленно! захватили понимаеш всю власть цыгане!!! бедным евреям совсем проходу не дают
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22.06.2021 06:18 Ответить
а как по мадярски будет звучать "дутен пуло"
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22.06.2021 06:20 Ответить
Хотеть не вредно, но надоедливо.
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22.06.2021 06:33 Ответить
Набор нечленораздельных звуков в госуправлении? Пусть сначала мокши заплатят немцам или французам, чтобы те придумали письменность для венгров.
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22.06.2021 06:34 Ответить
построить им институт госуправления им. сапера Водички!
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22.06.2021 06:41 Ответить
и на основе взаимности - украинский в пардламенте угорщицы и при ведении переговоров НАТО...
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22.06.2021 06:49 Ответить
Очень уж он их любил - где видел, там и звиздячил.
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22.06.2021 07:28 Ответить
хотя самый лучший выход - начат компанию дикредитации сиярто, не гнушаясь самыми грязными - от педофилии до воровства конфет в придорожном киоске...
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22.06.2021 06:51 Ответить
Так як найближчі років 30 ні НАТО, ні ЄС нам не світять, з правлячою партією Угорщини можна не панькатись
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22.06.2021 06:54 Ответить
Граф Дрочила.
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22.06.2021 06:57 Ответить
А Українську мову в держуправлінні угорському!!!
Слава Украіні!
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22.06.2021 07:00 Ответить
Уже давно.
Або, швидше, таке од природи.
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22.06.2021 07:25 Ответить
а може йому заплатили?
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22.06.2021 07:27 Ответить
Навіть якщо і заплатили, це не заперечує перше.
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22.06.2021 07:53 Ответить
Дякую, Павле.
Бо я думала, що одписать пану Олексі.
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22.06.2021 09:13 Ответить
"Меньшинства должны подтвердить, что получили обратно то, что у них когда-то было"...

когда-то за карпатами было без угро-финнов
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22.06.2021 07:10 Ответить
Кожен копає історію на глибину, яка йому вигідна і опирається на історичні факти, які теж йому вигідні.
Історія є неперервний процес тому потрібно розглядати її комплексно.
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22.06.2021 07:24 Ответить
Мадярота якраз не хоче копати глибоко)) бо лише на глибині можна знайти визначення хто вони, звідки взялися у Європі)))
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22.06.2021 08:44 Ответить
Да заткните кто-нибудь рот этой прокацапской шалаве. Там вообще выборы бывают на той Мадьярщине? Сколько эта ватная срань будет там при власти?
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22.06.2021 07:15 Ответить
туди треба робити як кацапи в Криму - десант немісцевих керманичів, якщо вже вирішувати питання раз і назавжди.
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22.06.2021 08:24 Ответить
Нацмены бунтуют..., Сийярто хочет, чтобы венгерский язык в Украине использовали в госуправлении - Цензор.НЕТ 8745
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22.06.2021 07:16 Ответить
...тому, що не вирішене національне питання. Потрібно вернути в паспорт графу НАЦІОНАЛЬНІСТЬ:
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22.06.2021 07:21 Ответить
Може твою пику говном намазати.
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22.06.2021 07:19 Ответить
Ні, такого не буде. І я на місці СБУ слідкував би за ситуацією в цьому регіоні України.
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22.06.2021 07:22 Ответить
СБУ повинна слідкувати на всій території сепаратистські прояви і присікати їх під корінь.
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22.06.2021 07:26 Ответить
Да среди них тоже сепаров и ваты хватает
Их самих надо на полиграф отправлять 😀
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22.06.2021 07:46 Ответить
Повинна))) у закарпатському сбу повно співробітників з мадярськими паспортами та допомогами від уряду орбана, тому серед мадяроти сепаратизму і не має...)))
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22.06.2021 08:48 Ответить
Імперські амбіції не дають спокою
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22.06.2021 07:28 Ответить
Ми бажаєм щоб українська мова викорустовувалась в держ.керівництвом у Венгрії.
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22.06.2021 07:29 Ответить
Пригадую, пару днів тому, ця опуївша потвора, казала щось там про досягнення компромісів з Україною... Ліберасня верещала, що то клятий Порошенко нас з усіма посорив...
З'їли? Хто гнеться того і гнуть!
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22.06.2021 07:49 Ответить
Так і є)) компроміс по мадярськи це нахилитися і намагатися отримати задоволення. Шкода що багато українців не розуміють що перед такими як мадярота не можна ніколи нахилятися, для цого є потужні і вливові держави...
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22.06.2021 08:54 Ответить
"Сейчас мы просим Украину вернуться к ситуации, которая была. Мы не просим о дополнительных правах, мы просим вернуть то, что уже было, то, что венгерское меньшинство уже имело", - заявил венгерский министр. " Источник: https://censor.net/ru/n3272632
угу, в результате население целого района вообще не только не знало и не знает, но и не понимает украинский язык
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22.06.2021 08:01 Ответить
дядя министр, а ты не уху ел?
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22.06.2021 08:15 Ответить
Фига е заявы. Может ещё и васальность признать?
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22.06.2021 08:20 Ответить
С таким успехом, каждая страна может захотеть свой язык в украинском гос управлении
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22.06.2021 08:21 Ответить
в который раз этого мадьярского поца - попердолило!!!!!
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22.06.2021 08:33 Ответить
Ага,ему дай палец,так он пол руки откусит. А потом начнет требовать права на самоопределения.
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22.06.2021 08:33 Ответить
Мабуть віслюк щось мадярам пообіцяв ......
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22.06.2021 08:56 Ответить
Надо выразить озабоченность и послать мадяров нах.
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22.06.2021 09:03 Ответить
та ну...нах без всякої озабоченості....
і зразу!
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22.06.2021 09:06 Ответить
Сійярто хоче, щоб угорську мову в Україні використовували в держуправлінні - Цензор.НЕТ 6074
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22.06.2021 09:06 Ответить
https://tsn.ua/********/bilshe-ne-rosiyskiy-sup-borsch-oficiyno-stav-***********-1641433.html
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22.06.2021 10:51 Ответить
**** фсбшная этот сиярто
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22.06.2021 09:07 Ответить
эти курвы таким же образом жутко достают и Словакию и особенно Румынию,где их гораздо больше живёт,чем в Украине..
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22.06.2021 09:29 Ответить
Сійярто хоче, щоб угорську мову в Україні використовували в держуправлінні - Цензор.НЕТ 9791
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22.06.2021 09:32 Ответить
Ахеревший выкормыш кремлядей...
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22.06.2021 09:41 Ответить
Так вот какая главная проблема в Венгрии ... Вот оно что, Петрович ...
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22.06.2021 09:42 Ответить
Сиярто - ккуя ртом. Не в рифму, зато правильно.
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22.06.2021 09:55 Ответить
Готує підгрунтя для сородичів мокшанських?
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22.06.2021 09:43 Ответить
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает необходимым предоставить представителям венгерского меньшинства право использовать свой язык во всех сферах, включая государственное управление.

А меня больше интересует, как отреагируют на это заявление партнеры Венгрии по ЕС и НАТО. А иначе....шо, очередная зрада? Сійярто хоче, щоб угорську мову в Україні використовували в держуправлінні - Цензор.НЕТ 7183
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22.06.2021 10:02 Ответить
Мне так кажется,что пора приостановить отношения с Венгрией во всех сферах пока она не уволит этого психически нездорового отсоса кацапов.Уже много лет одна и та же фигня.Это уже попахивает неуважением в международных отношениях.
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22.06.2021 10:19 Ответить
А на йух ти б не сходив?
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22.06.2021 10:21 Ответить
Передайте этому "мЫнЫстру", что в Украине государственный язык - УКРАИНСКИЙ.
НЕ можешь говорить и писать на украинском - пшел вон с госуправления. Курсы венгерского же склепали по всей области? Склепали. Клепайте и курсы украинского. В чем трудность? Или быть может нинж пинз (нет денег)? Пинзы по 10000 долларов сша на каждего бизнесмена (вашего) есть.
Трудностей и препятствий для изучения УКРАИНСКОГО языка нет. Вперед к знаниям. А хотеть министр может и куйла. пес его занет
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22.06.2021 10:30 Ответить
В общем с Венгрией у нас так.. по старой поговорке " Покажешь палец, откусит до локтя" Это что " компромисс". с их стороны..... Нужно вводить один закон по всей Украине. Государственный язык только один украинский. Везде действует только один., во всех сферах жизни, кроме домашнего - бытового. В тех административных районах где какое то национальное меньшинство составляет 33%, еще посмотрим много ли таких районов наберется в Украине от общего числа населения , дополнительно в школах вводится предметы язык и литература этого меньшинства ( больше ни каких предметов). ВСЕ !!! А то уже чего только им не наразрешали.. а им все мало. Это был тот случай, как и с Рашей.. уступка оценивается как слабость, и идет дожимание и все новые и новые требования. Если все то что уже приняла Украина по отношению к венгерскому меньшинству их не устраивает, то возвращаемся к исходному варианту закона. и пускай хоть обоср--ся. ( ничего мы хорошего от них не получим все равно, Венгрия и Орбан это одна из основных служек Кремля в Европе.) Примут в ЕС и НАТО- тогда и будем корректировать закон под страны этих союзов. А то пока до " морковки" доберемся, нам и хвост оторвут...
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22.06.2021 11:14 Ответить
ну только после того, как в венгрии будет использоваться украинский - можно обсудить.
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22.06.2021 11:46 Ответить
ПНХ не суй свое рыло к нам со своим языком охренел вообще
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22.06.2021 11:48 Ответить
Немає проблем. Українська - це законодавчо та конституційно закріплена мова навчання й чиновницького використання по всій території Держави. Нам потрібно змінювати Закони України та її Конституцію під забаганки Петера Сійярто? Нехай Угорщина змінить свої державні нормативні акти - введе українську мову в місцях компактного проживання наших діаспорян на своїх землях, а потім - і ми підтягнемося.
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22.06.2021 11:56 Ответить
Може їм ще повернути ковбасу по 2,20 і карбованці, адже це в них також було.
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22.06.2021 11:59 Ответить
Угорці вже забули про свою вітчизняну війну з СССР у 1956 році? Короткою виявилась їхня історична пам'ять!
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22.06.2021 12:05 Ответить
Російська де-факто була і є в управлінні. Порошенко вів РНБО російською, і лише на камеру українською. А чим угорська гірша з російську? Угорщина ж не пішла війною проти нас. Може вже досить лицимірити?
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22.06.2021 12:31 Ответить
Ви, мабуть, не сповна розуму, коли порiвнюєте угорську з кацапською...
Чому зкацапленi українцi цiлком зрозумiло, знищення мови кацапсько-ординською гiвно-iмперiєю... з цим розпочато боротьбу, повернення своєi мови, її вiдродження...
чекали 30 рокiв...досить.


скiльки вiдсоткiв розмовляють кацапською i cкiльки угорською?
так от угорською менше 0,3 вiдсоткiв...Якоi холери переходити на неi в державному управлiннi, я вас питаю? а чому тодi не на гагаузьку, чи на iдiш?
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22.06.2021 18:00 Ответить
Однаково абсурдним є послуговуватися як угорською, так і російською. Перша, тому що вона зовсім неподібна, і чи не найскладніша у світі взагалі. А російською абсурдно, тому що цементування колоніальності й підлеглості України в гуманітарному сенсі, що неминуче призводить деградації, занепаду і заперечення розвиту й перспектив для України. Ще Драгоманов говорив, що кожне слово мовлене українцем не по-українськи вичерпує українську скарбницю.
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23.06.2021 00:56 Ответить






Отец Солдата

@uspenovka19632

·46 мин

Для этого надо иметь ,всего-то,яйца и любить Украину.Ни 1-го,ни 2-го,у власти не наблюдается-ни Климкин Мародера,ни Кулеба Нелоха об этом ,даже не заикаются.НЕ говоря о регенте-"Щите" Зеленского.Потому так.

Lara Fain

@fss0553

·5 ч

В ответ
@fu_ri_ya

Они вообще охренели. Им надо выкатить претензии за убийство 60 тысяч украинцев Черниговщины во время второй мировой. Корюковку сожгли венгры, убив за 2-3 дня 5-6 тысяч населения. Это самое большое количество жертв в одном поселке. В каком Нюрнберге судили венгерских фашистов?
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22.06.2021 12:36 Ответить
Пусть путину напишет ,в расеи до десятка угро финских мов або вимерли(старі люди памятають,та не спілкуються). або вимирають ,(старі люди спілкуються ще,а молодші не знають та не розуміють), Ось де поле не пахане для мадьяр ультіміруй до всер.чки.
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22.06.2021 15:24 Ответить
мабуть не сповна розуму....або щепили спутніком......сіярто одужуй
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22.06.2021 17:24 Ответить
мадьяр ты мычи у себя в унгарии а мы как
нибудь без тебя разберемся
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22.06.2021 18:21 Ответить
Та пошліть ви його подальше! Обнаглів зовсім,пацюк.
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22.06.2021 22:25 Ответить
как только венгры введут украинский язык вторым государственным и его можно будет использовать в госуправлении, тогда можно будет поднимать такой вопрос. А так не больше хотелок - популист, он и в Венгрии популист Сійярто хоче, щоб угорську мову в Україні використовували в держуправлінні - Цензор.НЕТ 583
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23.06.2021 07:57 Ответить
походе на троллинг своих избирателей на территории Украины со стороны Сиярто...
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23.06.2021 08:01 Ответить
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