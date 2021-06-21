РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10708 посетителей онлайн
Новости За рубежом
10 652 81
Венгрия (1566) ПАСЕ (1625) Сийярто (233)

Венгрия пожаловалась в ПАСЕ на "Миротворец"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Венгрия пожаловалась в ПАСЕ на

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что венгерским политикам и представителям меншинства, которые присутствуют в списке "Миротворца", грозит расправа.

Об этом он заявил во время дебатов в ПАСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Заявления министра по этому поводу прозвучали в ответ на вопрос его однопартийца, венгерского депутата Барни Зигмонда, который попросил прокомментировать ситуацию с правами венгров в Украине.

Сийярто выделил существование сайта "Миротворец" в качестве отдельной проблемы. "Миротворец - список врагов, которые должны быть наказаны", - пояснил венгерский министр членам ПАСЕ. "Я и сам в этом списке, но для меня это не проблема, меня защищает контртеррористическая служба Венгрии. Но те, кто живут в Украине, имеют больше оснований бояться", - добавил он.

Читайте: Венгрия готова поддержать вступление Украины в НАТО и ЕС, - глава администрации премьер-министра Гуйяш

Сийярто попытался убедить членов ПАСЕ, что существование сайта "Миротворец" якобы создает угрозы для родившейся в Берегово евродепутата Андреи Бочкор, которая была избрана в ЕП в венгерской квоте. "Есть евродепутат, которая боится вернуться домой на рождественские праздники из-за того, что она в этом списке и не защищена", - заверил министр.

Как известно, Венгрия неоднократно поднимала перед Украиной вопрос о закрытии сайта "Миротворец". В начале года она пыталась на этом основании заблокировать результаты Совета ассоциации Украина-ЕС.

Также читайте: Переговоры с Украиной дают повод для осторожного оптимизма, - глава МИД Венгрии Сийярто

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+52
Раз этот прикацапленный ****** заскулил-значит всё правильно делаем.
показать весь комментарий
21.06.2021 20:00
+27
убогая прорашистская шавка

Угорщина поскаржилася в ПАРЄ на "Миротворець" - Цензор.НЕТ 5596
показать весь комментарий
21.06.2021 20:09
+26
Пусть не лезут в дела другого государства и их не будут вносить во всякие списки.
показать весь комментарий
21.06.2021 20:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Раз этот прикацапленный ****** заскулил-значит всё правильно делаем.
показать весь комментарий
21.06.2021 20:00 Ответить
Не зайвим буде нагадати, що більшість, включно із зеленським, пов'язують Миротворець із Порошенко Угорщина поскаржилася в ПАРЄ на "Миротворець" - Цензор.НЕТ 1661
Наприклад там була дружина зеленського, яка у 14 році закликала здавати позиції позиції української армії, а коли зеленський давав інтерв'ю "журналістам" шарія, то на питання про ставлення до сайту він відповів "там була моя дружина, ви розумієте моє ставлення до цього сайту" Угорщина поскаржилася в ПАРЄ на "Миротворець" - Цензор.НЕТ 5813
показать весь комментарий
21.06.2021 20:32 Ответить
закликала или перепостила с возмущением? пороховатники учатся у скабеевых брехать?
показать весь комментарий
22.06.2021 00:20 Ответить
Перед тим як використовувати різноманітні терміни, наприклад термін "ватник" раджу дізнатись його значення, щоб кожного разу не виглядати так же глупо як зараз Угорщина поскаржилася в ПАРЄ на "Миротворець" - Цензор.НЕТ 5822
показать весь комментарий
22.06.2021 00:33 Ответить
Глупо выглядят пороховатники - близнецы-братья ватников. У одних божок диктатор )(уйло, у других голубой воришка-мародер, косящий под патриота. Угорщина поскаржилася в ПАРЄ на "Миротворець" - Цензор.НЕТ 9549
показать весь комментарий
23.06.2021 08:53 Ответить
Я не можу виглядати глупо, адже я не використовую слів, значення яких не знаю, а от ти це робиш і тому виглядаєш глупо )
Напиши сюди значення слова ватник і мародер Угорщина поскаржилася в ПАРЄ на "Миротворець" - Цензор.НЕТ 4717
показать весь комментарий
23.06.2021 18:09 Ответить
Проховатники поводятся так, словно им все должны...напиши, принеси...а не пошел бы ты мил человек к своим братьям в кацапостан?
показать весь комментарий
24.06.2021 20:27 Ответить
Ідіот
показать весь комментарий
21.06.2021 20:00 Ответить
и кто ж расправляться будет?
хоть один из списка миротворца попал под расправу? Венгрия пожаловалась в ПАСЕ на "Миротворец" - Цензор.НЕТ 7039
угры опять ищут повод повздорить.
показать весь комментарий
21.06.2021 20:01 Ответить
по указке пу начинают подгавкивать в поддержку
показать весь комментарий
21.06.2021 20:04 Ответить
Да неважно вообще будут расправляться или нет. В Европе личные данные защищают с каждым годом всё сильнее. А если страна, которая стремится в Европу, идёт в другую сторону, то это кому то обязательно не понравится.
показать весь комментарий
21.06.2021 21:25 Ответить
В Європі затаємнили прізвище міністра МЗС Угорщини, а Миротворець його розкрив? Що вживаєте?
показать весь комментарий
21.06.2021 23:07 Ответить
Так. Ліквідували Бузіну та одного військового злочинця із ОРДЛО, якого суди зеленського відпустили під домашній арешт.
Втім, вони бояться Миротворця чисто тому, що він не дає забути о ворогах і все, адже на миротворці по справжньому особистих даних нема, тільки ФІО та фото.
Інша справа справжні закриті спільноти, які займаються саме розправами над ворогами і там постійно публікуються повні особисті данні ворогів, від коду паспорту, до адрес фактичного проживання. От цих вже варто боятись. Угорщина поскаржилася в ПАРЄ на "Миротворець" - Цензор.НЕТ 3883
показать весь комментарий
21.06.2021 20:27 Ответить
Кацапстан может когда ему угодно прикончить любого своего 'гаврика' из списка Миротворца дабы повыть про 'хунту'.
Именно так кремляди грохнули свою Бузину и затем регулярно жевали про 'укротерор' на своих тв.помойках, и что бузина был в тех списках.
показать весь комментарий
22.06.2021 01:09 Ответить
Это Сийярто Украину с Рашей перепутал, видимо выпивши. Вот там действительно по улицам страшно ходить, то подстрелят на мосту, то в уютненькую тюрьму, типа концлагеря, отправят, то Новичком траванут... Протрезвейте Петер и не нагнетайте Венгрия пожаловалась в ПАСЕ на "Миротворец" - Цензор.НЕТ 7072
показать весь комментарий
21.06.2021 20:02 Ответить
ваня іванов, сіярто Україну з расеєю навіть після літри Гленфідіка не переплутає, мадяри і расєяни родичі, ханте-мансі, учі матчасть як у вас кажуть...
показать весь комментарий
21.06.2021 21:22 Ответить
Пусть не лезут в дела другого государства и их не будут вносить во всякие списки.
показать весь комментарий
21.06.2021 20:02 Ответить
а сиярте абі жаловаться на Украину... хоть на дождевую погоду, хоть на "Миротворец"...
показать весь комментарий
21.06.2021 20:04 Ответить
Пропутінська падаль.
показать весь комментарий
21.06.2021 20:04 Ответить
убогий рашистский халдей. тьфу.
показать весь комментарий
21.06.2021 20:04 Ответить
А убийство украинцев коцапами?
показать весь комментарий
21.06.2021 20:07 Ответить
кем убитьіх?
показать весь комментарий
21.06.2021 20:09 Ответить
Пошел нахер мурло кацапское.
показать весь комментарий
21.06.2021 20:14 Ответить
Те кто махали коцапскими тряпками и звали руцкий мир.Что кацапня сдела в Чечне в такой ситуации?
показать весь комментарий
21.06.2021 20:11 Ответить
"Навєла кастітуционний порядок і васстанавіла істарічьскую справєдлівость"!
показать весь комментарий
21.06.2021 20:13 Ответить
берите пример с паРаши и с ботоксного Сцарька-педофила, как нужно бороться с сепаратизмом!
хотя, конечно, о сепаратизме,в случае с ОРДЛО,говорить можно лишь с очень большой натяжкой...


Угорщина поскаржилася в ПАРЄ на "Миротворець" - Цензор.НЕТ 7976
показать весь комментарий
21.06.2021 20:13 Ответить
Це Донєцк! 2014 год. Вєроломная бандєровская хунта унічтожила мірний город!
показать весь комментарий
21.06.2021 20:16 Ответить
Зараз тебе лайкне Випівалкін, а згодом і Обригалов!
показать весь комментарий
21.06.2021 20:08 Ответить
Согласен, нужны нормальные спец службы уважающей себя страны а не "миротворец" но за неимением таковых приходиться хоть так "реагировать"...
показать весь комментарий
21.06.2021 20:14 Ответить
Акі у беларусі)) там калхозенфюрер і кгб миротворці...))))))))))
показать весь комментарий
21.06.2021 21:25 Ответить
Фактично вже колонія Мордору, апріорі не може бути поважаючий себе країною зі власними спец службами.
показать весь комментарий
22.06.2021 07:34 Ответить
миротвоець рулить, ****** займайтсь своєю країною
показать весь комментарий
21.06.2021 20:04 Ответить
Його буває не Лавров покусав?
показать весь комментарий
21.06.2021 20:05 Ответить
убогая прорашистская шавка

Угорщина поскаржилася в ПАРЄ на "Миротворець" - Цензор.НЕТ 5596
показать весь комментарий
21.06.2021 20:09 Ответить
в спортлото пробували? а в найчесніший у віті масковскій районий суд? чи мо в окружний суд єрусалиму? ні? тоді ідіть на...
показать весь комментарий
21.06.2021 20:05 Ответить
Пиши быстрее😂🌷×××
показать весь комментарий
21.06.2021 20:12 Ответить
Да на ни просто вот вот внимания ,в НАТО,обращать перестанут -их уже предупредили об этом)иди жри петуха из дерьма,свинособака
показать весь комментарий
21.06.2021 20:13 Ответить
Цікаво, а ці паскуди виплатили всі компенсації за злочини, які їхні "дєди" робили на території України у складі фашистських військ!?
показать весь комментарий
21.06.2021 20:06 Ответить
мадярота робила паскудство Україні не лише коли були нацистами під керівництвом адмірала хорті, знущалися над українцями і русинами Закарпаття ще з часів коли були у складі Австрії, вони як расєя перекрутили історію так що тепер саме мадярота у їх версії рятувала весь час Європу, навіть арпад став корінним європейцем...)))
показать весь комментарий
21.06.2021 21:34 Ответить
Эти презервативы давно на землю нени претендуют
показать весь комментарий
21.06.2021 20:07 Ответить
свои претензии могут свернуть в трубочку и засунуть себе в дупы.
показать весь комментарий
21.06.2021 20:10 Ответить
Пускай лучше претендуют на свои "исконные" земли на Урале. Тем более их братья по разуму там живут, им тоже имперские амбиции в дупе свербят.
показать весь комментарий
21.06.2021 20:55 Ответить
А ти, друже, спробуй розкажи ******** мадярчукам про урал і те що вони ханте-мансі які прибігли свого часу до Європи, вони про це ніхто нічого навіть не чули...)))
показать весь комментарий
21.06.2021 21:39 Ответить
Так вони себе вважають нащадками гунів. ))
А по суті єдині кочівники з фіно-угрів, які свого часу дійсно наводили шухер у Європі. Багато хто там вважав їх просто нальотчиками та грабіжниками, хоча це не заважало їм залучати їх в якості найманців.
показать весь комментарий
21.06.2021 22:08 Ответить
Вони тепер можуть себе називати ким завгодно але їх історичне коріння спільне з расєянами, ханте і мансі)) і у Європі вони чужі, їх мова не схожа на жодну з європейських мов, якби не англосакси вони досі б бігали у тюркських юбках, пасли коней і пили кумис, землеробству і людьми цих дикунів зробили європейські народи, яких вони знищували поки не зрозуміли що без їхніх господарських технологій їм кінець))
показать весь комментарий
21.06.2021 22:58 Ответить
Ось я і кажу, що вони їх до цивілізації трохи долучили, правда використовую, як "гарматне м'ясо" в війнах з князівством Моравским. ))
показать весь комментарий
21.06.2021 23:12 Ответить
Без трохи)))) дикунів так просто не переробиш)))
показать весь комментарий
21.06.2021 23:18 Ответить
Все вони чули,вони добре знають, що вони нащадки азіопського збіговиська з теренів ******** паРаші, яке перейшло Карпати 1000 років тому.
А ще більше вони хочуть бути нащадками гунів, які прирерлися туди набагато раніше. Недаремно у мад'яр саме популярне чоловіче ім'я Атіла.
показать весь комментарий
21.06.2021 23:03 Ответить
Друже, якщо і чули то точно не від орбана і сіярта, викладання історії у мадярських школах файно перекручено, зазвідай у мадяр хто забив нашого князя Лаборця...?
показать весь комментарий
21.06.2021 23:10 Ответить
Ну вот, Сийарто людям из списка Миротворца уже угрожать начал.
показать весь комментарий
21.06.2021 20:08 Ответить
ага. Депутатка ЄП від Угорщини не почувається дома у безпеці.... )))
показать весь комментарий
21.06.2021 21:00 Ответить
прикацапленная профурсетка что-то вякнула. пофиг
показать весь комментарий
21.06.2021 20:09 Ответить
Ось і добренько! Всім ,хто вчиняє замах на незалежність,неподільність та Конституційний стрій України,й має загрожувати "розправа"!
показать весь комментарий
21.06.2021 20:11 Ответить
ну це взагалі то повна дурість була, включати угорців в списки "Миротворця", прирівнючи їх до сепарів з ОРДЛО.
показать весь комментарий
21.06.2021 20:16 Ответить
Ну взагалі то вони теж вчиняють сепарські дії.
показать весь комментарий
21.06.2021 20:59 Ответить
+++
показать весь комментарий
22.06.2021 01:11 Ответить
мадяре, ти свої повні дурості навчися даяк пояснювати, бо виглядаєш сам як орос дісноу...
показать весь комментарий
21.06.2021 23:02 Ответить
боятся, дурачки
сначала наделают дерьма вского про украинское Закарпатье ради внутреннего рейтинга, а потом валят в штаны кирпичами
показать весь комментарий
21.06.2021 20:20 Ответить
опять кремлевские страшилки
показать весь комментарий
21.06.2021 20:21 Ответить
Классная реклама Миротворца.Может ктото лишний раз подумает.
показать весь комментарий
21.06.2021 20:22 Ответить
Так на сайт "Миротворець" постійно скаржаться . Але чомусь тільки чотири категорії людей : фашисти , нацисти , комуністи і терористи . Вся нормальна , здорова частина людства повністю підтримує подібні сайти і їх існування , бо це гарантія того , що рано чи пізно , але російські військові злочинці і їх прихвостні гарантовано будуть покарані за злочини проти людяності .
показать весь комментарий
21.06.2021 20:29 Ответить
Захарченко теж думав, що його захищає контррозвідка росії Угорщина поскаржилася в ПАРЄ на "Миротворець" - Цензор.НЕТ 3694
показать весь комментарий
21.06.2021 20:36 Ответить
Кто еще вову не имел????
показать весь комментарий
21.06.2021 20:55 Ответить
"Есть евродепутат, которая боится вернуться домой на рождественские праздники из-за того, что она в этом списке и не защищена"

--------------
Це погано, що дома в Угорщині івона не почувається у безпеці.
Куди тільки дивиться наш МЗС?
показать весь комментарий
21.06.2021 20:57 Ответить
Тю, а чего не в Спортлото?
показать весь комментарий
21.06.2021 21:11 Ответить
Как эта сийярта уже задолбала. Ну что за петух?
показать весь комментарий
21.06.2021 21:16 Ответить
"боїться повернутися додому на різдвяні свята" Джерело:https://censor.net/ua/n3272615
Редакторе, ви звідки ці "новини" виковирюєте?
показать весь комментарий
21.06.2021 21:16 Ответить
Сійярто - брехло.
Центр «Миротворець»

Створений навесні 2014 року в рамках роботи волонтерської групи «Народний тил»[3][4] групою науковців та фахівців з питань дослідження згаданих злочинів як таких, що становлять істотну загрозу українській державі та суспільству.
Завданням центру є надання інформаційно-консультативної допомоги органам виконавчої влади з метою остаточного встановлення миру та злагоди в Україні. В своїй роботі особливу увагу Центр приділяє проявам терористичної та сепаратистської діяльності на території України.
показать весь комментарий
21.06.2021 21:25 Ответить
отличный сайт! а главное нужный!
показать весь комментарий
21.06.2021 21:50 Ответить
Угорщина поскаржилася в ПАРЄ на "Миротворець" - Цензор.НЕТ 3605
показать весь комментарий
21.06.2021 22:00 Ответить
Угорщина поскаржилася в ПАРЄ на "Миротворець" - Цензор.НЕТ 8932
показать весь комментарий
21.06.2021 22:18 Ответить
когда наконец эту ****** пошлют на хер??????? Оно уже задолбало! Посадить на 20 лет всех "венгров" с двумя паспортами, или выкинуть эту шваль с Украины на их родину... И все будет ОК! А это ****** заткнуть нахер с его нато. Сами попросят, когда к границе писец прийдет....
Когда эти недоумки начали в нашей стране вообще говорить??? Сиятро - *****!
показать весь комментарий
21.06.2021 22:22 Ответить
А вы не пробовали сепаратизмом не заниматься?
показать весь комментарий
21.06.2021 23:12 Ответить
Венгрия путинская подстилка😡
показать весь комментарий
21.06.2021 23:20 Ответить
Гнида мокшанская.
показать весь комментарий
22.06.2021 00:02 Ответить
 
 