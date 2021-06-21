Венгрия пожаловалась в ПАСЕ на "Миротворец"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что венгерским политикам и представителям меншинства, которые присутствуют в списке "Миротворца", грозит расправа.
Об этом он заявил во время дебатов в ПАСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Заявления министра по этому поводу прозвучали в ответ на вопрос его однопартийца, венгерского депутата Барни Зигмонда, который попросил прокомментировать ситуацию с правами венгров в Украине.
Сийярто выделил существование сайта "Миротворец" в качестве отдельной проблемы. "Миротворец - список врагов, которые должны быть наказаны", - пояснил венгерский министр членам ПАСЕ. "Я и сам в этом списке, но для меня это не проблема, меня защищает контртеррористическая служба Венгрии. Но те, кто живут в Украине, имеют больше оснований бояться", - добавил он.
Сийярто попытался убедить членов ПАСЕ, что существование сайта "Миротворец" якобы создает угрозы для родившейся в Берегово евродепутата Андреи Бочкор, которая была избрана в ЕП в венгерской квоте. "Есть евродепутат, которая боится вернуться домой на рождественские праздники из-за того, что она в этом списке и не защищена", - заверил министр.
Как известно, Венгрия неоднократно поднимала перед Украиной вопрос о закрытии сайта "Миротворец". В начале года она пыталась на этом основании заблокировать результаты Совета ассоциации Украина-ЕС.
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Наприклад там була дружина зеленського, яка у 14 році закликала здавати позиції позиції української армії, а коли зеленський давав інтерв'ю "журналістам" шарія, то на питання про ставлення до сайту він відповів "там була моя дружина, ви розумієте моє ставлення до цього сайту"
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хоть один из списка миротворца попал под расправу?
угры опять ищут повод повздорить.
Втім, вони бояться Миротворця чисто тому, що він не дає забути о ворогах і все, адже на миротворці по справжньому особистих даних нема, тільки ФІО та фото.
Інша справа справжні закриті спільноти, які займаються саме розправами над ворогами і там постійно публікуються повні особисті данні ворогів, від коду паспорту, до адрес фактичного проживання. От цих вже варто боятись.
Именно так кремляди грохнули свою Бузину и затем регулярно жевали про 'укротерор' на своих тв.помойках, и что бузина был в тех списках.
хотя, конечно, о сепаратизме,в случае с ОРДЛО,говорить можно лишь с очень большой натяжкой...
А по суті єдині кочівники з фіно-угрів, які свого часу дійсно наводили шухер у Європі. Багато хто там вважав їх просто нальотчиками та грабіжниками, хоча це не заважало їм залучати їх в якості найманців.
А ще більше вони хочуть бути нащадками гунів, які прирерлися туди набагато раніше. Недаремно у мад'яр саме популярне чоловіче ім'я Атіла.
сначала наделают дерьма вского про украинское Закарпатье ради внутреннего рейтинга, а потом валят в штаны кирпичами
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Це погано, що дома в Угорщині івона не почувається у безпеці.
Куди тільки дивиться наш МЗС?
Редакторе, ви звідки ці "новини" виковирюєте?
Центр «Миротворець»
Створений навесні 2014 року в рамках роботи волонтерської групи «Народний тил»[3][4] групою науковців та фахівців з питань дослідження згаданих злочинів як таких, що становлять істотну загрозу українській державі та суспільству.
Завданням центру є надання інформаційно-консультативної допомоги органам виконавчої влади з метою остаточного встановлення миру та злагоди в Україні. В своїй роботі особливу увагу Центр приділяє проявам терористичної та сепаратистської діяльності на території України.
Когда эти недоумки начали в нашей стране вообще говорить??? Сиятро - *****!