Угорщина поскаржилася в ПАРЄ на "Миротворець"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто стверджує, що угорським політикам та представникам меншини, які є присутніми у списку "Миротворця", загрожує розправа.
Про це він заявив під час дебатів у ПАРЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Заяви міністра з цього приводу пролунали у відповідь на запитання його однопартійця, угорського депутата Барни Зігмонда, що попросив прокоментувати ситуацію з правами угорців в Україні.
Сійярто виділив існування сайту "Миротворець" у якості окремої проблеми. "Миротворець – список ворогів, які мають бути покарані" - пояснив угорський міністр членам ПАРЄ. "Я і сам в цьому списку, але для мене це не проблема, мене захищає контртерористична служба Угорщини. Але ті, хто живуть в Україні, мають більше підстав боятися" - пояснив він.
Сійярто спробував переконати членів ПАРЄ, що існування сайту "Миротворець" начебто створює загрози для євродепутатки Андреї Бочкор, яка походить з Берегова і була обрана до ЄП за угорською квотою. "Є євродепутатка, яка боїться повернутися додому на різдвяні свята через те, що вона в цьому списку і не захищена", - запевнив міністр.
Як відомо, Угорщина неодноразово порушувала перед Україною питання закриття сайту "Миротворець". На початку року була спроба заблокувати результати Ради асоціації Україна-ЄС на цій підставі.
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Наприклад там була дружина зеленського, яка у 14 році закликала здавати позиції позиції української армії, а коли зеленський давав інтерв'ю "журналістам" шарія, то на питання про ставлення до сайту він відповів "там була моя дружина, ви розумієте моє ставлення до цього сайту"
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хоть один из списка миротворца попал под расправу?
угры опять ищут повод повздорить.
Втім, вони бояться Миротворця чисто тому, що він не дає забути о ворогах і все, адже на миротворці по справжньому особистих даних нема, тільки ФІО та фото.
Інша справа справжні закриті спільноти, які займаються саме розправами над ворогами і там постійно публікуються повні особисті данні ворогів, від коду паспорту, до адрес фактичного проживання. От цих вже варто боятись.
Именно так кремляди грохнули свою Бузину и затем регулярно жевали про 'укротерор' на своих тв.помойках, и что бузина был в тех списках.
хотя, конечно, о сепаратизме,в случае с ОРДЛО,говорить можно лишь с очень большой натяжкой...
А по суті єдині кочівники з фіно-угрів, які свого часу дійсно наводили шухер у Європі. Багато хто там вважав їх просто нальотчиками та грабіжниками, хоча це не заважало їм залучати їх в якості найманців.
А ще більше вони хочуть бути нащадками гунів, які прирерлися туди набагато раніше. Недаремно у мад'яр саме популярне чоловіче ім'я Атіла.
сначала наделают дерьма вского про украинское Закарпатье ради внутреннего рейтинга, а потом валят в штаны кирпичами
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Це погано, що дома в Угорщині івона не почувається у безпеці.
Куди тільки дивиться наш МЗС?
Редакторе, ви звідки ці "новини" виковирюєте?
Центр «Миротворець»
Створений навесні 2014 року в рамках роботи волонтерської групи «Народний тил»[3][4] групою науковців та фахівців з питань дослідження згаданих злочинів як таких, що становлять істотну загрозу українській державі та суспільству.
Завданням центру є надання інформаційно-консультативної допомоги органам виконавчої влади з метою остаточного встановлення миру та злагоди в Україні. В своїй роботі особливу увагу Центр приділяє проявам терористичної та сепаратистської діяльності на території України.
Когда эти недоумки начали в нашей стране вообще говорить??? Сиятро - *****!