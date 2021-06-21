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Угорщина поскаржилася в ПАРЄ на "Миротворець"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Угорщина поскаржилася в ПАРЄ на

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто стверджує, що угорським політикам та представникам меншини, які є присутніми у списку "Миротворця", загрожує розправа.

Про це він заявив під час дебатів у ПАРЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Заяви міністра з цього приводу пролунали у відповідь на запитання його однопартійця, угорського депутата Барни Зігмонда, що попросив прокоментувати ситуацію з правами угорців в Україні.

Сійярто виділив існування сайту "Миротворець" у якості окремої проблеми. "Миротворець – список ворогів, які мають бути покарані" - пояснив угорський міністр членам ПАРЄ. "Я і сам в цьому списку, але для мене це не проблема, мене захищає контртерористична служба Угорщини. Але ті, хто живуть в Україні, мають більше підстав боятися" - пояснив він.

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Сійярто спробував переконати членів ПАРЄ, що існування сайту "Миротворець" начебто створює загрози для євродепутатки Андреї Бочкор, яка походить з Берегова і була обрана до ЄП за угорською квотою. "Є євродепутатка, яка боїться повернутися додому на різдвяні свята через те, що вона в цьому списку і не захищена", - запевнив міністр.

Як відомо, Угорщина неодноразово порушувала перед Україною питання закриття сайту "Миротворець". На початку року була спроба заблокувати результати Ради асоціації Україна-ЄС на цій підставі.
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Топ коментарі
+52
Раз этот прикацапленный ****** заскулил-значит всё правильно делаем.
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21.06.2021 20:00
+27
убогая прорашистская шавка

Угорщина поскаржилася в ПАРЄ на "Миротворець" - Цензор.НЕТ 5596
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21.06.2021 20:09
+26
Пусть не лезут в дела другого государства и их не будут вносить во всякие списки.
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21.06.2021 20:02
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Раз этот прикацапленный ****** заскулил-значит всё правильно делаем.
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21.06.2021 20:00 Відповісти
Не зайвим буде нагадати, що більшість, включно із зеленським, пов'язують Миротворець із Порошенко Угорщина поскаржилася в ПАРЄ на "Миротворець" - Цензор.НЕТ 1661
Наприклад там була дружина зеленського, яка у 14 році закликала здавати позиції позиції української армії, а коли зеленський давав інтерв'ю "журналістам" шарія, то на питання про ставлення до сайту він відповів "там була моя дружина, ви розумієте моє ставлення до цього сайту" Угорщина поскаржилася в ПАРЄ на "Миротворець" - Цензор.НЕТ 5813
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21.06.2021 20:32 Відповісти
закликала или перепостила с возмущением? пороховатники учатся у скабеевых брехать?
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22.06.2021 00:20 Відповісти
Перед тим як використовувати різноманітні терміни, наприклад термін "ватник" раджу дізнатись його значення, щоб кожного разу не виглядати так же глупо як зараз Угорщина поскаржилася в ПАРЄ на "Миротворець" - Цензор.НЕТ 5822
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22.06.2021 00:33 Відповісти
Глупо выглядят пороховатники - близнецы-братья ватников. У одних божок диктатор )(уйло, у других голубой воришка-мародер, косящий под патриота. Угорщина поскаржилася в ПАРЄ на "Миротворець" - Цензор.НЕТ 9549
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23.06.2021 08:53 Відповісти
Я не можу виглядати глупо, адже я не використовую слів, значення яких не знаю, а от ти це робиш і тому виглядаєш глупо )
Напиши сюди значення слова ватник і мародер Угорщина поскаржилася в ПАРЄ на "Миротворець" - Цензор.НЕТ 4717
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23.06.2021 18:09 Відповісти
Проховатники поводятся так, словно им все должны...напиши, принеси...а не пошел бы ты мил человек к своим братьям в кацапостан?
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24.06.2021 20:27 Відповісти
Ідіот
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21.06.2021 20:00 Відповісти
и кто ж расправляться будет?
хоть один из списка миротворца попал под расправу? Венгрия пожаловалась в ПАСЕ на "Миротворец" - Цензор.НЕТ 7039
угры опять ищут повод повздорить.
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21.06.2021 20:01 Відповісти
по указке пу начинают подгавкивать в поддержку
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21.06.2021 20:04 Відповісти
Да неважно вообще будут расправляться или нет. В Европе личные данные защищают с каждым годом всё сильнее. А если страна, которая стремится в Европу, идёт в другую сторону, то это кому то обязательно не понравится.
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21.06.2021 21:25 Відповісти
В Європі затаємнили прізвище міністра МЗС Угорщини, а Миротворець його розкрив? Що вживаєте?
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21.06.2021 23:07 Відповісти
Так. Ліквідували Бузіну та одного військового злочинця із ОРДЛО, якого суди зеленського відпустили під домашній арешт.
Втім, вони бояться Миротворця чисто тому, що він не дає забути о ворогах і все, адже на миротворці по справжньому особистих даних нема, тільки ФІО та фото.
Інша справа справжні закриті спільноти, які займаються саме розправами над ворогами і там постійно публікуються повні особисті данні ворогів, від коду паспорту, до адрес фактичного проживання. От цих вже варто боятись. Угорщина поскаржилася в ПАРЄ на "Миротворець" - Цензор.НЕТ 3883
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21.06.2021 20:27 Відповісти
Кацапстан может когда ему угодно прикончить любого своего 'гаврика' из списка Миротворца дабы повыть про 'хунту'.
Именно так кремляди грохнули свою Бузину и затем регулярно жевали про 'укротерор' на своих тв.помойках, и что бузина был в тех списках.
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22.06.2021 01:09 Відповісти
Это Сийярто Украину с Рашей перепутал, видимо выпивши. Вот там действительно по улицам страшно ходить, то подстрелят на мосту, то в уютненькую тюрьму, типа концлагеря, отправят, то Новичком траванут... Протрезвейте Петер и не нагнетайте Венгрия пожаловалась в ПАСЕ на "Миротворец" - Цензор.НЕТ 7072
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21.06.2021 20:02 Відповісти
ваня іванов, сіярто Україну з расеєю навіть після літри Гленфідіка не переплутає, мадяри і расєяни родичі, ханте-мансі, учі матчасть як у вас кажуть...
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21.06.2021 21:22 Відповісти
Пусть не лезут в дела другого государства и их не будут вносить во всякие списки.
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21.06.2021 20:02 Відповісти
а сиярте абі жаловаться на Украину... хоть на дождевую погоду, хоть на "Миротворец"...
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21.06.2021 20:04 Відповісти
Пропутінська падаль.
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21.06.2021 20:04 Відповісти
убогий рашистский халдей. тьфу.
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21.06.2021 20:04 Відповісти
А убийство украинцев коцапами?
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21.06.2021 20:07 Відповісти
кем убитьіх?
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21.06.2021 20:09 Відповісти
Пошел нахер мурло кацапское.
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21.06.2021 20:14 Відповісти
Те кто махали коцапскими тряпками и звали руцкий мир.Что кацапня сдела в Чечне в такой ситуации?
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21.06.2021 20:11 Відповісти
"Навєла кастітуционний порядок і васстанавіла істарічьскую справєдлівость"!
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21.06.2021 20:13 Відповісти
берите пример с паРаши и с ботоксного Сцарька-педофила, как нужно бороться с сепаратизмом!
хотя, конечно, о сепаратизме,в случае с ОРДЛО,говорить можно лишь с очень большой натяжкой...


Угорщина поскаржилася в ПАРЄ на "Миротворець" - Цензор.НЕТ 7976
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21.06.2021 20:13 Відповісти
Це Донєцк! 2014 год. Вєроломная бандєровская хунта унічтожила мірний город!
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21.06.2021 20:16 Відповісти
Зараз тебе лайкне Випівалкін, а згодом і Обригалов!
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21.06.2021 20:08 Відповісти
Согласен, нужны нормальные спец службы уважающей себя страны а не "миротворец" но за неимением таковых приходиться хоть так "реагировать"...
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21.06.2021 20:14 Відповісти
Акі у беларусі)) там калхозенфюрер і кгб миротворці...))))))))))
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21.06.2021 21:25 Відповісти
Фактично вже колонія Мордору, апріорі не може бути поважаючий себе країною зі власними спец службами.
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22.06.2021 07:34 Відповісти
миротвоець рулить, ****** займайтсь своєю країною
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21.06.2021 20:04 Відповісти
Його буває не Лавров покусав?
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21.06.2021 20:05 Відповісти
убогая прорашистская шавка

Угорщина поскаржилася в ПАРЄ на "Миротворець" - Цензор.НЕТ 5596
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21.06.2021 20:09 Відповісти
в спортлото пробували? а в найчесніший у віті масковскій районий суд? чи мо в окружний суд єрусалиму? ні? тоді ідіть на...
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21.06.2021 20:05 Відповісти
Пиши быстрее😂🌷×××
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21.06.2021 20:12 Відповісти
Да на ни просто вот вот внимания ,в НАТО,обращать перестанут -их уже предупредили об этом)иди жри петуха из дерьма,свинособака
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21.06.2021 20:13 Відповісти
Цікаво, а ці паскуди виплатили всі компенсації за злочини, які їхні "дєди" робили на території України у складі фашистських військ!?
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21.06.2021 20:06 Відповісти
мадярота робила паскудство Україні не лише коли були нацистами під керівництвом адмірала хорті, знущалися над українцями і русинами Закарпаття ще з часів коли були у складі Австрії, вони як расєя перекрутили історію так що тепер саме мадярота у їх версії рятувала весь час Європу, навіть арпад став корінним європейцем...)))
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21.06.2021 21:34 Відповісти
Эти презервативы давно на землю нени претендуют
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21.06.2021 20:07 Відповісти
свои претензии могут свернуть в трубочку и засунуть себе в дупы.
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21.06.2021 20:10 Відповісти
Пускай лучше претендуют на свои "исконные" земли на Урале. Тем более их братья по разуму там живут, им тоже имперские амбиции в дупе свербят.
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21.06.2021 20:55 Відповісти
А ти, друже, спробуй розкажи ******** мадярчукам про урал і те що вони ханте-мансі які прибігли свого часу до Європи, вони про це ніхто нічого навіть не чули...)))
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21.06.2021 21:39 Відповісти
Так вони себе вважають нащадками гунів. ))
А по суті єдині кочівники з фіно-угрів, які свого часу дійсно наводили шухер у Європі. Багато хто там вважав їх просто нальотчиками та грабіжниками, хоча це не заважало їм залучати їх в якості найманців.
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21.06.2021 22:08 Відповісти
Вони тепер можуть себе називати ким завгодно але їх історичне коріння спільне з расєянами, ханте і мансі)) і у Європі вони чужі, їх мова не схожа на жодну з європейських мов, якби не англосакси вони досі б бігали у тюркських юбках, пасли коней і пили кумис, землеробству і людьми цих дикунів зробили європейські народи, яких вони знищували поки не зрозуміли що без їхніх господарських технологій їм кінець))
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21.06.2021 22:58 Відповісти
Ось я і кажу, що вони їх до цивілізації трохи долучили, правда використовую, як "гарматне м'ясо" в війнах з князівством Моравским. ))
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21.06.2021 23:12 Відповісти
Без трохи)))) дикунів так просто не переробиш)))
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21.06.2021 23:18 Відповісти
Все вони чули,вони добре знають, що вони нащадки азіопського збіговиська з теренів ******** паРаші, яке перейшло Карпати 1000 років тому.
А ще більше вони хочуть бути нащадками гунів, які прирерлися туди набагато раніше. Недаремно у мад'яр саме популярне чоловіче ім'я Атіла.
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21.06.2021 23:03 Відповісти
Друже, якщо і чули то точно не від орбана і сіярта, викладання історії у мадярських школах файно перекручено, зазвідай у мадяр хто забив нашого князя Лаборця...?
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21.06.2021 23:10 Відповісти
Ну вот, Сийарто людям из списка Миротворца уже угрожать начал.
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21.06.2021 20:08 Відповісти
ага. Депутатка ЄП від Угорщини не почувається дома у безпеці.... )))
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21.06.2021 21:00 Відповісти
прикацапленная профурсетка что-то вякнула. пофиг
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21.06.2021 20:09 Відповісти
Ось і добренько! Всім ,хто вчиняє замах на незалежність,неподільність та Конституційний стрій України,й має загрожувати "розправа"!
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21.06.2021 20:11 Відповісти
ну це взагалі то повна дурість була, включати угорців в списки "Миротворця", прирівнючи їх до сепарів з ОРДЛО.
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21.06.2021 20:16 Відповісти
Ну взагалі то вони теж вчиняють сепарські дії.
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21.06.2021 20:59 Відповісти
+++
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22.06.2021 01:11 Відповісти
мадяре, ти свої повні дурості навчися даяк пояснювати, бо виглядаєш сам як орос дісноу...
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21.06.2021 23:02 Відповісти
боятся, дурачки
сначала наделают дерьма вского про украинское Закарпатье ради внутреннего рейтинга, а потом валят в штаны кирпичами
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21.06.2021 20:20 Відповісти
опять кремлевские страшилки
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21.06.2021 20:21 Відповісти
Классная реклама Миротворца.Может ктото лишний раз подумает.
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21.06.2021 20:22 Відповісти
Так на сайт "Миротворець" постійно скаржаться . Але чомусь тільки чотири категорії людей : фашисти , нацисти , комуністи і терористи . Вся нормальна , здорова частина людства повністю підтримує подібні сайти і їх існування , бо це гарантія того , що рано чи пізно , але російські військові злочинці і їх прихвостні гарантовано будуть покарані за злочини проти людяності .
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21.06.2021 20:29 Відповісти
Захарченко теж думав, що його захищає контррозвідка росії Угорщина поскаржилася в ПАРЄ на "Миротворець" - Цензор.НЕТ 3694
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21.06.2021 20:36 Відповісти
Кто еще вову не имел????
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21.06.2021 20:55 Відповісти
"Есть евродепутат, которая боится вернуться домой на рождественские праздники из-за того, что она в этом списке и не защищена"

--------------
Це погано, що дома в Угорщині івона не почувається у безпеці.
Куди тільки дивиться наш МЗС?
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21.06.2021 20:57 Відповісти
Тю, а чего не в Спортлото?
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21.06.2021 21:11 Відповісти
Как эта сийярта уже задолбала. Ну что за петух?
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21.06.2021 21:16 Відповісти
"боїться повернутися додому на різдвяні свята" Джерело:https://censor.net/ua/n3272615
Редакторе, ви звідки ці "новини" виковирюєте?
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21.06.2021 21:16 Відповісти
Сійярто - брехло.
Центр «Миротворець»

Створений навесні 2014 року в рамках роботи волонтерської групи «Народний тил»[3][4] групою науковців та фахівців з питань дослідження згаданих злочинів як таких, що становлять істотну загрозу українській державі та суспільству.
Завданням центру є надання інформаційно-консультативної допомоги органам виконавчої влади з метою остаточного встановлення миру та злагоди в Україні. В своїй роботі особливу увагу Центр приділяє проявам терористичної та сепаратистської діяльності на території України.
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21.06.2021 21:25 Відповісти
отличный сайт! а главное нужный!
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21.06.2021 21:50 Відповісти
Угорщина поскаржилася в ПАРЄ на "Миротворець" - Цензор.НЕТ 3605
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21.06.2021 22:00 Відповісти
Угорщина поскаржилася в ПАРЄ на "Миротворець" - Цензор.НЕТ 8932
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21.06.2021 22:18 Відповісти
когда наконец эту ****** пошлют на хер??????? Оно уже задолбало! Посадить на 20 лет всех "венгров" с двумя паспортами, или выкинуть эту шваль с Украины на их родину... И все будет ОК! А это ****** заткнуть нахер с его нато. Сами попросят, когда к границе писец прийдет....
Когда эти недоумки начали в нашей стране вообще говорить??? Сиятро - *****!
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21.06.2021 22:22 Відповісти
А вы не пробовали сепаратизмом не заниматься?
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21.06.2021 23:12 Відповісти
Венгрия путинская подстилка😡
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21.06.2021 23:20 Відповісти
Гнида мокшанская.
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22.06.2021 00:02 Відповісти
 
 